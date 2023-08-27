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Путин выбрал стратегию войны на истощение, - премьер Литвы Шимоните

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

путін,військові

Российский диктатор Владимир Путин выбрал стратегию изнурительной войны против Украины.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на фестивале дискуссий "Именно!", информирует Цензор.НЕТ со сылкой на Delfi,

"Пока кажется, что стратегия Путина - изнурительная война, длительное истощение", - заявила Шимоните.

Премьер-министр Литвы убеждена, что таким образом российский диктатор стремится повлиять на темпы и масштабы помощи Украине в отражении агрессии РФ.

"Потом придут политические партии, которые вообще перестанут поддерживать Украину. Я вижу такую реальную возможность", – заявила Шимоните.

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Топ комментарии
+13
Нажаль, це йому вдається. Перевага у ресурсах та беззуба західна стратегія щодо антиросійських санкцій плюс негласна підтримка Китаєм та Індією, окрім явних прокацапських країн, дає таку можливість. Це, звісно ж можливо все змінити. Якби була явна воля до цього у західних країн. Поки що якась гра. Мені, як пересічному громадянину, незрозуміла. Я, чесно кажучи, з початку війни думав що підтримка буде надзвичайно потужною і дуже швидкою. Цього не відбулося.Маю надію, що є інша стратегія у перемозі над кремлівськими покидьками, не для мого розуму.
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27.08.2023 14:06
+10
Это состоится, если параше удастся удержать "сухопутный коридор" в крымняш.
Но по всем последним данным это Ху#лу не удастся.
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27.08.2023 13:47
+8
Нажаль все так і є. Війна затягується штучно. Партнери допомагають з розрахунку на те,щоб і кацапія і Україна не перемогла, щоб війна була на роки. Зброя постачається як раз так,щоб був баланс і ніхто не мав переваги. Інакше як пояснити о те " не бити з нашої зброї по території росії" ? Літаки передали б давно,але бояться що вдаримо по рашці ,так і з ракетами... А чому неможна бити по рашці,щоб війна не закінчувалась?
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27.08.2023 14:15
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Правила форума Совет форумчан
Пропоную букмекерським конторам відкрити ставки:
- куйло доживе до перемоги України над *********;
- куйло не доживе до перемоги України над передашею.
Більше інших ставок не приймати.
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27.08.2023 13:47 Ответить
Это состоится, если параше удастся удержать "сухопутный коридор" в крымняш.
Но по всем последним данным это Ху#лу не удастся.
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27.08.2023 13:47 Ответить
Дійсно. А де та су...а кримняш? Ій оголосили підозру?
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27.08.2023 13:49 Ответить
звідки данні?
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27.08.2023 15:48 Ответить
Із відкритих англомовних джерел.
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27.08.2023 17:51 Ответить
та всі в курсі, mam...
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27.08.2023 13:50 Ответить
війну на виснаження, чого? запердолья?
це, дуже правильно рішення.
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27.08.2023 13:55 Ответить
Виснажує лаптєрейх.
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27.08.2023 13:57 Ответить
Ти, *****, доживи хоча б до кінця наступного року. А як здохнеш, твої поплічники швидко перекинуться на Горбачових, та ще й зі своїм вазеліном.
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27.08.2023 14:02 Ответить
А як воно зараз там? Бо пару днів тому казали, що йому ніби-то операцію якусь робили. Може, вже у кобздона?))
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27.08.2023 14:14 Ответить
Та "оригінала" вже більше року ніхто не бачив, але то нічого не поміняє. Скільки століть кацапи воюють проти України? Сподіватися що здохне пуйло і все закінчиться,думаю не варто. Потрібно знищувати їхню авіацію, склади зброї,виробничі потужності... А союзники повині тиснути на країни,які допомагають рашці,реально тиснути а не висловлювати глубоке занепокоєння.
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27.08.2023 14:25 Ответить
Нажаль, це йому вдається. Перевага у ресурсах та беззуба західна стратегія щодо антиросійських санкцій плюс негласна підтримка Китаєм та Індією, окрім явних прокацапських країн, дає таку можливість. Це, звісно ж можливо все змінити. Якби була явна воля до цього у західних країн. Поки що якась гра. Мені, як пересічному громадянину, незрозуміла. Я, чесно кажучи, з початку війни думав що підтримка буде надзвичайно потужною і дуже швидкою. Цього не відбулося.Маю надію, що є інша стратегія у перемозі над кремлівськими покидьками, не для мого розуму.
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27.08.2023 14:06 Ответить
Нажаль все так і є. Війна затягується штучно. Партнери допомагають з розрахунку на те,щоб і кацапія і Україна не перемогла, щоб війна була на роки. Зброя постачається як раз так,щоб був баланс і ніхто не мав переваги. Інакше як пояснити о те " не бити з нашої зброї по території росії" ? Літаки передали б давно,але бояться що вдаримо по рашці ,так і з ракетами... А чому неможна бити по рашці,щоб війна не закінчувалась?
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27.08.2023 14:15 Ответить
Що, по-твоєму, не так зробили західні країни?
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27.08.2023 14:47 Ответить
Вкладались в азійські деспотії, в той же час молоді демократії чмирились демілітиризували відшивали під різними приводами. Меркель ручкалась з хйлом до останього хоч рашистський режим куди деспотичніший за Мугабе, Кадафі і Садам разом взяті. Наслідки . Але найгірше ще попереду.
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27.08.2023 15:03 Ответить
Здається, коли вони це робили то і пуйло, і Сі Цзіньпін ще не йшли вже на третій термін, тож формально ані рашка, ані Китай тоді ще деспотіями не були. Я думаю, що Захід сподівався, що принаймні Китай стане демократичною країною, але, на жаль, це не справдилося. До того ж, Заходу був потрібен Китай, щоб перемогти совок. А про які молоді демократії ви кажете? І що найгірше ще попереду?
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27.08.2023 15:17 Ответить
Найгірше це те, що у разі нашої поразки кацапи, і вже з стовідсотковою економічною підтримкою Китаєм, попруть на центральну Європу. Буде те саме нагнітання ядерним ударом, якого й зараз бояться європейські країни. Буде просто викручування рук Заходу з ціллю передати контроль половини Європи росії. Це мета кремля яку вони ніколи не приховували і озвучили це напередодні великого нападу на Україну. Але західної згуртованності у питані тотальної допомоги Україні так і немає. Є піпєточні поставки зброї яку каструють по ефективності.
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27.08.2023 15:31 Ответить
Ви так кажете, ніби наша поразка вже неминуча!
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27.08.2023 15:42 Ответить
Якщо буде продовжуватись подібна політика щодо дозованого постачання зброї Україні та замість дієвого санкційного зашморгу хутряні садо-мазо кайданки для кацапстану, то так. Як би ми не були патріотично налаштовані. ******* війна окрім бажання перемоги потребує неабияких ресурсів. Ми їх не маємо. Захід в достатній кількості не дає. То який може бути висновок?
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27.08.2023 15:51 Ответить
Що вам не подобається щодо санкцій? І про яке саме дозоване постачання зброї ви кажете?! Ви не бачите результатів?! Передали джавеліни і стінгери-викинули русню з-під Києва. Передали хаймарси і насамси-викинули русню з-під Харкова і Херсона. ЗСУ наступають, а не відступають. Передадуть винищувачі -викинемо русню з усієї нашої землі. А якщо й винищувачів буде недостатньо-є ще й ракети середньої дальності і ще купа всього цікавого. Але ніхто не дасть нам все і одразу. По-перше, на опанування і обслуговування усієї техніки і озброєння потрібен тривалий час. По-друге, захід усе ж таки побоюється ядерної війни і не хоче зайвої ескалації конфлікту, якщо у нас все і так виходить. По-третє Заходу ще треба готуватися до війни з Китаєм, а на це точно піде величезна купа ресурсів, бо озброєння у Китаю, можливо, навіть більше, ніж у рашки.
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27.08.2023 16:29 Ответить
З під Києва русня практично сама пішла. Хзна, може якийсь договорняк був. Це якщо аналізувати купу відео весни 22 року де люди розповідають, як військова кацапня що стояла та знущалась з місцевих, хутко зникала за одну ніч. Без усяких боїв. Санкції. Про їхню неефективність не розповідають тільки безязикі. Не українські діячі, а всі. Щось не так пішло як задумувалось. Бо вони виключно паперові. Там немає фізичних перепон які б заважали росії продавати та купувати. Цей умовний удав дуже вже повільною твариною виявився. Тобто потрібно змінювати механізми контролю за санкційними домовленностями. Поки що це, здається, не на часі. Озброєння та підготовка українських спеціалістів. Навіщо був зроблений цей лаг у півтора роки? Що мішало зайнятись підготовкою українців прямо зразу, без поставок, власне, конкретного озброєння? На що Захід сподівався? Китай. Якщо колективний Захід покаже повним розгромом великокацапії свою воєнну міць, то Китай ще декілька десятиліть буде сраться в халат. А ось зараз, своєю невизначенністю, НАТО якраз показує тремтіння в колінах. А китайці це *******. Воювати з морально зломленим ворогом.
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27.08.2023 16:52 Ответить
А, повторюєш кацапські методички, ну все з тобою ясно! Сама пішла! А колони розбитої кацапської техніки це, певно, масова ілюзія?! І навіть якщо припустити, що це правда, то якого біса тоді, коли Україна припинила будь-які переговори вона туди не повернулася?!
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27.08.2023 17:02 Ответить
Так,нав'язування тривалої війни-це єдина виграшна стратегія для )(уйла.З відкритих джерел наших ЗМІ (https://vesti.ua/strana/ne-menee-10-000-ezhemesyachno-skolko-ukraina-dolzhna-eshhe-mobilizovat-lyudej),для підтримання наявної чисельності ЗСУ потрібно щомісяця мобілізувати 10 тис.чоловік,тобто виходячи з цього можна порахувати втрати,та спрогнозувати подальший хід подій.
Для зламу цієї ситуації потрібно негайно запускати власний впк для виготовлення власної далекобійної зброї,а отже цієї владі потрібно переходити від випрошування зброї до її виробництва,а отже просити не ракети,а верстати,необхідні виробничі лінії та сировину для їх виготовлення.Доречі,свого часу американці поставляли до срср не тільки техніку,снарядження,а й тіж самі верстати з необхідною сировиною.
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27.08.2023 14:08 Ответить
Не для цього зелена курва в Оман їздила!
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27.08.2023 14:15 Ответить
А шоб х-лу не выбрать такую тактику, мадам, там купа ваших фирм из Литвы работают на него.
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27.08.2023 14:09 Ответить
Ну, вообще-то, в этой войне, просто других вариантов, стратегий, продолжать войну, для него уже нет. Так что, это не он выбрал такую стратегию, а, пока, такая стратегия выбрала путина.
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27.08.2023 14:12 Ответить
********* це насправді "фіктивна країна" з точки зору реальних показників - економічних, соціальних, демографічних і особливо інтелектуальних. Все що проголошується там є брехнею. Керівництво ********** впевнене що брехня повторена 1000 разів з кожної праски автоматично стає правдою, дрібні чиновники для збереження посади масово збільшують показники звітності, а лояльність до влади кацапських мас спирається на хиткий баланс між "батогом" та "пряником". Війна "на виснаження" цей баланс суттєво порушує і система прагне до точки біфуркації - 1,5% світового ВВП і 90 млн. населення не здатні протистояти в умовах війни, міжнародної ізоляції та санкційного тиску всьому світу...
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27.08.2023 14:13 Ответить
На рахунок ракет,то не казки,ракети дійсно закінчилися майже.Зараз прилітають ракети 2023 року випуску. А от тільки вони їх виробляють і нарощують виробництво... Ну а доходи дійсно мають,бо санкції то на сміх курам, вони діють звичайно, але то капля в морі. На рахунок розвалу теж ніяка то не брехня, напруга там велика, вон то вбивають своїх, то збивають,то йдуть на москву,то вертаються. Ймовірність розвалу виросла в рази. Але ж хто може сказати на 100% що буде завтра,коли все кожен день кардинально змінюється?
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27.08.2023 14:35 Ответить
красива пісня,але до реальності немає жодного відношення

"не здатні протистояти в умовах війни, міжнародної ізоляції та санкційного тиску всьому світу..." --- тому що просто навіть тут, ніякі санкції не працюють,кацапи уже добре так пристосувалися до цих санкцій,і знайшли ходи як поставляти до себе підсанкційні товари, продають свої нафту і газ в Індію і Китай, за липень тільки за нафту дохід 15,3 млрд,нам такі гроші американці на 2024 рік сказали що дадуть,а кацапи за 1 місяць мають. Тому казки про те,що кацапи от от розваляться,що уних закінчуються ракети і усе інше це казки
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27.08.2023 14:25 Ответить
Все працює, але не так швидко як нам би хотілось. "Сірий імпорт" і "сірий експорт" аж ніяк не замінюють в довготривалій перспективі нормальні ринкові відносини. Звідси потенціальні можливості ********** звужуються, а наші розширюються. Якщо нам вдасться провести вибори і відсторонити від влади корумповане "зелене гівно" ми переможемо значно швидше.
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27.08.2023 14:42 Ответить
***** получає бабки як получав і раніше, впк і все інше у них прцює без проблем,ніхто там ніяку інфраструктуру не бомбить і все працює по три зміни,виробляють і ракети і безпілотники і все інше. У нас же по суті вся важка промисловість майже знищена,сільське господарство також не в найкращому стані, 30% людей виїхало, підсанкційні товари завозяться на ура, ніхто не може заборонити чи справитися з прокладками через котрі продукцію поставляють у кацапію, через казахстан,ОАЕ,Китай і так далі. А от якраз довготривала перспектива не на на шу користь,тому що захід уже розказує,і роблять це перші особи держав,що завжди така підтримка не буде,потрібно зараз щось вирішувати на полі бою, а то в майбутньому будуть приходити різні люди там до влади котрим така затяжна війна уже почне приїдатися.
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27.08.2023 14:48 Ответить
США витративши 3% від своїх воєнних витрат на допомогу Україні і без загибелі жодного американця досягли знищення більш ніж 50% військового потенціалу **********. Сьогодні ********* ослаблений як ніколи з 1945 року. Доходи бюджету ********** різко зменшились і резерви різко скорочуються. Достатньо ще більше порушити внутрішні та зовнішні шляхи постачання і наступить колапс. Територію ********** вже всі сусіди розглядають як тортик на столі - кожний хоче повернути своє. А от до 2014 про таке ніхто навіть заїкатися не смів...
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27.08.2023 16:51 Ответить
Може хватить уже жити словами політиків,а переноситися потрохи у реальність?

"Доходи бюджету ********** різко зменшились і резерви різко скорочуються" --- це вам хто сказав? Чи просто в таке хочеться вірити? Тому що навіть той же американський Блумберг говорить зовсім протилежне.

"Достатньо ще більше порушити внутрішні та зовнішні шляхи постачання і наступить колапс" --- це ще "ось-ось" уже тягнеться півтора роки,і кінця краю цьому не видно. До речі практично усі погоджуються з тим,що ця війна буде затяжною,довгою і на виснаження. І якщо б на болотах уже було б усе так погано то про затяжну війну ніхто б і не говорив
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27.08.2023 17:39 Ответить
Якби у кацапів було "все добре" то про "затяжну війну на виснаження" навіть мови б не було. Їх "чомусь" вистачило на три дні. Так що війна вже затяжна, а їх фонди тупо витрачаються на підтримання іміджу "ситої морди" з голими дупами. І не забувайте, що всі значимі показники ********** засекречені. То ж той самий Блумберг користується не реальними показниками, а озвученими кацапськими "хотєлками".
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27.08.2023 17:51 Ответить
Якщо путін може впливати на вибори в іншіх країнах, то в нього план не такий вже безнадійний
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27.08.2023 14:19 Ответить
Она так и говорит: "Потом придут политические партии, которые вообще перестанут поддерживать Украину. Я вижу такую реальную возможность", - заявила Шимоните.
Поэтому Запад и давил на Украину с этим контрнаступлением. Всё это приводит к многочисленным жертвам. Страшную цену приходится платить Украине за Независимость. Страшные времена. Наверное, самые страшные в её истории. Но других вариантов особо нет.
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27.08.2023 14:29 Ответить
Запад давил на контрнаступление, но где эффективное оружие которое могло бы создать паритет ибо кацапия имеет в разы больше людей и оружия хоть и совкового и постсовкового.
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27.08.2023 15:36 Ответить
Путін обрав стратегію війни на виснаження, - після виснаження 3,14дерації відбудеться її щвидкий розподіл між зацікавленими державами Фінляндія.Японія.США.Китай.Казахстан ,Україна і де які країни ЄС
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27.08.2023 14:35 Ответить
Ніякого "розподілу" (тобто окупації **********) не буде. Будуть повернуті анексовані *********** території і по всьому. Далі відбудеться розвал федерації на декілька держав які будуть постачати світу природні ресурси. Від цього, до речі, виграють всі регіони ********** крім "московського улусу" де ресурсів немає зовсім.
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27.08.2023 14:52 Ответить
А що, є якісь ознаки розвалу рашки?
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27.08.2023 14:54 Ответить
Так. Класика - верхи не можуть а низи не хочуть... Масова підтримка прігожинського "походу на москву" є індикатором.
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27.08.2023 15:01 Ответить
Не побачив я там ніякої "масової підтримки". Російська людська маса абсолютно інеотна.
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27.08.2023 15:04 Ответить
"В тіхом омутє чєрті водятся"... В 1986 мало хто міг уявити розвал СРСР...
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27.08.2023 15:22 Ответить
Міг уявити. Я знаю точно, що люди які в темі, казали ще на початку 80-х, що союзу недовго залишилось. Щодо сьогодення, то, поживемо-побачимо. Але, особисто я не вірю у розпад. Ослаблення - так. Та й взагалі, треба за свою країну переживати, бо ми куди значно більше ходимо по краю, чим рашка.
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27.08.2023 17:28 Ответить
В 80-і був молодим і "сексуально заклопотаним" і до думок моїх батьків та дідів прислухався хіба що епізодично. Лише в 90-і після другого шлюбу прийшов до тями. Зараз мої дочки взагалі війною не переймаються. Завели собі пацанчиків і щасливі! ... Думати по справжньому, як і я, почнуть лише тоді коли стануть відповідати за власних дітей...
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27.08.2023 17:43 Ответить
Всьо буде несподівано!!))
Ти попкорн купив??
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27.08.2023 17:07 Ответить
Срати на путлера та кацапію.
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27.08.2023 14:51 Ответить
Ніби в нього є інші варіанти. Поки буде йти війна, путлєр буде живим. Тому, це для нього питання особистого виживання.
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27.08.2023 14:53 Ответить
Де бубочкіни відосики на цю тему перед, зокрема, парламентами цивілізованого світу (та іншими цивілізованими інституціями)? Адже це єдине, що він вміє якісно робити. Чому не робить, чому сачкує?
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27.08.2023 15:22 Ответить
Якби ви ще розуміли що х..до веде війну не проти України а мінімум по захвату,контролю Європи,збільшення впливу на інших континентах і проти всього "західного світу",то тоді б ,можливо,робили правильні висновки,а не оці "виснаження" в Україні.
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27.08.2023 16:15 Ответить
"Не ищите черной кошки в комнате, когда ее там нет" Не получився Бліц на раз-два, то забився в куток, всіх обплював і ричить - ізмордуєм всєх. Росії маячить доля 3 рейху. Там теж все було тотально. Закінчилось тотальною катастрофою.
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27.08.2023 16:31 Ответить
poo tin обрав стратегію на ..здець раіссії з усіх боків,
Навіть,зі сторони Китаю,
китайці,просто,******* наблюдать як воно горить!!))
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27.08.2023 17:19 Ответить
Нам достаточно одного или двух союзников, США и Британии, это самые мощные страны мира, которые не перестанут нам помогать.
Ленд-Лиз нужно продлить и разблокировать, сотни самолетов и танков стоят в американской пустыне для передачи их нам, а наши чиновники не шевелятся, что б подтолкнут Белый дом.
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27.08.2023 18:14 Ответить
Порошенко про перемогу: окрім, звільнення земель, Україна має вибороти членство в НАТО та ЄС, щоб припинити будь-які мрії божевільного диктатора знову напасти на нас. Про це він сказав у фільмі "Шлях воїна" (дивіться фільм за цією ссиллю).

"От що таке - війна закінчилася? Чи це може український прапор над Кремлем? Було б добре. Але не одразу. А може звільнення всієї української території включно з Кримом? Звучить гарно. А скажіть мені, коли ми звільнимо українську територію включно з Кримом, у нас що - будуть інші росіяни? І ці росіяни не будуть нас обстрілювати, не будуть створювати загрози для того, щоб через рік, два, п'ять знову на нас напасти? А ми знову будемо віддавати життя найкращих українців, щоб врятувати себе і Європу", - зазначив Порошенко.
"Отже, звільнення української території - це є необхідне, як кажуть в математиці, але не достатнє. Що треба для того, щоб цього було достатньо? Нам треба перемога в мізках, в головах. І нам треба членство в НАТО, щоб НАТО зупинило будь-які прагнення і мрії божевільного диктатора знову напасти на Україну", - підкреслив п'ятий Президент України.
"А що таке членство в НАТО? Як сказав Вітаутас Ландсберґіс (перший голова Парламенту незалежної Литви) після відокремлення країни від СРСР в 1990-му році, членство в НАТО для Литви - це життя. Це 100% вірно і для України. Але, додав Ландсберґіс, членство в ЄС - це гарне життя. І після того, як ми виграємо життя, нам треба виграти гарне життя", - наголосив Порошенко.
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27.08.2023 18:52 Ответить
Так!
Все буде Україна!!
Слава Україні!
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27.08.2023 19:55 Ответить
 
 