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Путин выбрал стратегию войны на истощение, - премьер Литвы Шимоните
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Российский диктатор Владимир Путин выбрал стратегию изнурительной войны против Украины.
Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на фестивале дискуссий "Именно!", информирует Цензор.НЕТ со сылкой на Delfi,
"Пока кажется, что стратегия Путина - изнурительная война, длительное истощение", - заявила Шимоните.
Премьер-министр Литвы убеждена, что таким образом российский диктатор стремится повлиять на темпы и масштабы помощи Украине в отражении агрессии РФ.
"Потом придут политические партии, которые вообще перестанут поддерживать Украину. Я вижу такую реальную возможность", – заявила Шимоните.
Топ комментарии
+13 Михаил Дужик 7acbc3a9
показать весь комментарий27.08.2023 14:06
+10 ZoV KobZona
показать весь комментарий27.08.2023 13:47
+8 Коди Смарт
показать весь комментарий27.08.2023 14:15
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Пожалуйста, подождите...
- куйло доживе до перемоги України над *********;
- куйло не доживе до перемоги України над передашею.
Більше інших ставок не приймати.
Но по всем последним данным это Ху#лу не удастся.
це, дуже правильно рішення.
Для зламу цієї ситуації потрібно негайно запускати власний впк для виготовлення власної далекобійної зброї,а отже цієї владі потрібно переходити від випрошування зброї до її виробництва,а отже просити не ракети,а верстати,необхідні виробничі лінії та сировину для їх виготовлення.Доречі,свого часу американці поставляли до срср не тільки техніку,снарядження,а й тіж самі верстати з необхідною сировиною.
"не здатні протистояти в умовах війни, міжнародної ізоляції та санкційного тиску всьому світу..." --- тому що просто навіть тут, ніякі санкції не працюють,кацапи уже добре так пристосувалися до цих санкцій,і знайшли ходи як поставляти до себе підсанкційні товари, продають свої нафту і газ в Індію і Китай, за липень тільки за нафту дохід 15,3 млрд,нам такі гроші американці на 2024 рік сказали що дадуть,а кацапи за 1 місяць мають. Тому казки про те,що кацапи от от розваляться,що уних закінчуються ракети і усе інше це казки
"Доходи бюджету ********** різко зменшились і резерви різко скорочуються" --- це вам хто сказав? Чи просто в таке хочеться вірити? Тому що навіть той же американський Блумберг говорить зовсім протилежне.
"Достатньо ще більше порушити внутрішні та зовнішні шляхи постачання і наступить колапс" --- це ще "ось-ось" уже тягнеться півтора роки,і кінця краю цьому не видно. До речі практично усі погоджуються з тим,що ця війна буде затяжною,довгою і на виснаження. І якщо б на болотах уже було б усе так погано то про затяжну війну ніхто б і не говорив
Поэтому Запад и давил на Украину с этим контрнаступлением. Всё это приводит к многочисленным жертвам. Страшную цену приходится платить Украине за Независимость. Страшные времена. Наверное, самые страшные в её истории. Но других вариантов особо нет.
Ти попкорн купив??
Навіть,зі сторони Китаю,
китайці,просто,******* наблюдать як воно горить!!))
Ленд-Лиз нужно продлить и разблокировать, сотни самолетов и танков стоят в американской пустыне для передачи их нам, а наши чиновники не шевелятся, что б подтолкнут Белый дом.
"От що таке - війна закінчилася? Чи це може український прапор над Кремлем? Було б добре. Але не одразу. А може звільнення всієї української території включно з Кримом? Звучить гарно. А скажіть мені, коли ми звільнимо українську територію включно з Кримом, у нас що - будуть інші росіяни? І ці росіяни не будуть нас обстрілювати, не будуть створювати загрози для того, щоб через рік, два, п'ять знову на нас напасти? А ми знову будемо віддавати життя найкращих українців, щоб врятувати себе і Європу", - зазначив Порошенко.
"Отже, звільнення української території - це є необхідне, як кажуть в математиці, але не достатнє. Що треба для того, щоб цього було достатньо? Нам треба перемога в мізках, в головах. І нам треба членство в НАТО, щоб НАТО зупинило будь-які прагнення і мрії божевільного диктатора знову напасти на Україну", - підкреслив п'ятий Президент України.
"А що таке членство в НАТО? Як сказав Вітаутас Ландсберґіс (перший голова Парламенту незалежної Литви) після відокремлення країни від СРСР в 1990-му році, членство в НАТО для Литви - це життя. Це 100% вірно і для України. Але, додав Ландсберґіс, членство в ЄС - це гарне життя. І після того, як ми виграємо життя, нам треба виграти гарне життя", - наголосив Порошенко.
Все буде Україна!!
Слава Україні!