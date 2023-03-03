Европа должна развивать свою систему безопасности без России, - премьер Литвы Шимоните

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что Европа должна исключить Россию из своей системы безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euroctiv, информирует Цензор.НЕТ.

"Иногда говорят о том, что все равно придется как-то развивать систему безопасности вместе с Россией. На мой взгляд, такое мышление ошибочно, потому что Европа должна думать и развивать свою систему безопасности без России. Я думаю, что постоянная оглядка на Россию"- вредно", - сказала она журналистам в Вильнюсе в четверг.

Сейчас мнения о будущем Украины и Восточной Европы делятся на две группы: "лагерь победы и лагерь "непоражения", что бы это ни означало", отметила Шимоните.

"Я считаю, что не может быть "непоражения" без победы: если нет победы, то нет и выигрыша, а Украина должна победить, и другого мнения на этот счет быть не может", - настаивает премьер-министр Литвы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мир должен признать общей целью освобождение всей Украины, - заявление Украины, Польши и Литвы

Относительно возможной усталости Запада от войны в Украине, Шимоните ответила, что следит за международными СМИ и иногда замечает "сигналы, которые могут выглядеть тревожными и создавать такое впечатление".

"С другой стороны, Украине оказывается значительная поддержка, будет направлено много военной помощи, есть большие ожидания по поводу контрнаступления, которое, вероятно, планируется Вооруженными силами Украины", - добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва построит противотанковые барьеры на границе с Россией и Беларусью