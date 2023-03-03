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Новости Агрессия России против Украины Война
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Европа должна развивать свою систему безопасности без России, - премьер Литвы Шимоните

шимоніте

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что Европа должна исключить Россию из своей системы безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euroctiv, информирует Цензор.НЕТ.

"Иногда говорят о том, что все равно придется как-то развивать систему безопасности вместе с Россией. На мой взгляд, такое мышление ошибочно, потому что Европа должна думать и развивать свою систему безопасности без России. Я думаю, что постоянная оглядка на Россию"- вредно", - сказала она журналистам в Вильнюсе в четверг.

Сейчас мнения о будущем Украины и Восточной Европы делятся на две группы: "лагерь победы и лагерь "непоражения", что бы это ни означало", отметила Шимоните.

"Я считаю, что не может быть "непоражения" без победы: если нет победы, то нет и выигрыша, а Украина должна победить, и другого мнения на этот счет быть не может", - настаивает премьер-министр Литвы.

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Относительно возможной усталости Запада от войны в Украине, Шимоните ответила, что следит за международными СМИ и иногда замечает "сигналы, которые могут выглядеть тревожными и создавать такое впечатление".

"С другой стороны, Украине оказывается значительная поддержка, будет направлено много военной помощи, есть большие ожидания по поводу контрнаступления, которое, вероятно, планируется Вооруженными силами Украины", - добавила она.

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Литва (2497) россия (96057) Украина (45003) Шимоните Ингрида (35)


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Топ комментарии
+6
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паРаша - це взагалi лишня країна...

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03.03.2023 13:50
+2
Не "без Росії", а "від Росії".
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03.03.2023 13:51
+2
Правильно. Безопасность обратно пропорциональна расии: меньше расии - больше безопасности.
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03.03.2023 13:52
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паРаша - це взагалi лишня країна...

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03.03.2023 13:50 Ответить
не "лишня", а зайва ...
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03.03.2023 13:56 Ответить
дякую.) бачу, що кацапiзм, калька...
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03.03.2023 14:17 Ответить
Не "без Росії", а "від Росії".
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03.03.2023 13:51 Ответить
Правильно. Безопасность обратно пропорциональна расии: меньше расии - больше безопасности.
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03.03.2023 13:52 Ответить
А придурок Орбан теж саме сказав тільки за НАТО без США. Стільки країн в ЄС і невже на це чмо зовсім немає важелів впливу?
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03.03.2023 13:58 Ответить
у Европы до сих пор какой-то "Стокго́льмский синдро́м" по отношению к Московии, оборзевшему улусу Золотой Орды
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03.03.2023 14:07 Ответить
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03.03.2023 14:19 Ответить
К этому добавить еще пролив имени сталина и желтый океан, вот и готов идеальный мир =D
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03.03.2023 19:36 Ответить
З Московією можна розвивати хіба що систему небезпеки.
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03.03.2023 14:37 Ответить
 
 