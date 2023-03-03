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Європа має розвивати свою систему безпеки без Росії, - прем’єрка Литви Шимоніте

шимоніте

Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте вважає, Європа повинна виключити Росію зі своєї системи безпеки.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv, інформує Цензор.НЕТ.

"Іноді лунають голоси про те, що все одно доведеться якось розвивати систему безпеки разом із Росією. На мій погляд, таке мислення помилкове, тому що Європа має думати й розвивати свою систему безпеки без Росії. Я думаю, що постійна оглядка на Росію. щодо цього шкідлива", - сказала вона журналістам у Вільнюсі у четвер.

Зараз думки про майбутнє України та Східної Європи поділяються на дві групи: "табір перемоги та табір "непоразки", хоч би що це означало", зазначила Шимоніте.

"Я вважаю, що не може бути "непоразки" без перемоги: якщо немає перемоги, то немає і виграшу, а Україна має перемогти, і іншої думки щодо цього бути не може", - наполягає прем'єр-міністр Литви.

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Щодо можливо втоми Заходу від війни в Україні, Шимоніте відповіла, що стежить за міжнародними ЗМІ та іноді помічає "сигнали, які можуть виглядати тривожними та створювати таке враження".

"З іншого боку, Україні надається значна підтримка, буде направлено багато військової допомоги, є великі очікування щодо контрнаступу, який, ймовірно, планується Збройними силами України", - додала вона.

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Автор: 

Литва (2438) росія (65883) Україна (5951) Шимоніте Інґріда (59)


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Топ коментарі
+6
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паРаша - це взагалi лишня країна...

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03.03.2023 13:50
+2
Не "без Росії", а "від Росії".
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03.03.2023 13:51
+2
Правильно. Безопасность обратно пропорциональна расии: меньше расии - больше безопасности.
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03.03.2023 13:52
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паРаша - це взагалi лишня країна...

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03.03.2023 13:50 Відповісти
не "лишня", а зайва ...
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03.03.2023 13:56 Відповісти
дякую.) бачу, що кацапiзм, калька...
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03.03.2023 14:17 Відповісти
Не "без Росії", а "від Росії".
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03.03.2023 13:51 Відповісти
Правильно. Безопасность обратно пропорциональна расии: меньше расии - больше безопасности.
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03.03.2023 13:52 Відповісти
А придурок Орбан теж саме сказав тільки за НАТО без США. Стільки країн в ЄС і невже на це чмо зовсім немає важелів впливу?
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03.03.2023 13:58 Відповісти
у Европы до сих пор какой-то "Стокго́льмский синдро́м" по отношению к Московии, оборзевшему улусу Золотой Орды
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03.03.2023 14:07 Відповісти
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03.03.2023 14:19 Відповісти
К этому добавить еще пролив имени сталина и желтый океан, вот и готов идеальный мир =D
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03.03.2023 19:36 Відповісти
З Московією можна розвивати хіба що систему небезпеки.
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03.03.2023 14:37 Відповісти
 
 