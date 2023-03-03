Європа має розвивати свою систему безпеки без Росії, - прем’єрка Литви Шимоніте

Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте вважає, Європа повинна виключити Росію зі своєї системи безпеки.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv, інформує Цензор.НЕТ.

"Іноді лунають голоси про те, що все одно доведеться якось розвивати систему безпеки разом із Росією. На мій погляд, таке мислення помилкове, тому що Європа має думати й розвивати свою систему безпеки без Росії. Я думаю, що постійна оглядка на Росію. щодо цього шкідлива", - сказала вона журналістам у Вільнюсі у четвер.

Зараз думки про майбутнє України та Східної Європи поділяються на дві групи: "табір перемоги та табір "непоразки", хоч би що це означало", зазначила Шимоніте.

"Я вважаю, що не може бути "непоразки" без перемоги: якщо немає перемоги, то немає і виграшу, а Україна має перемогти, і іншої думки щодо цього бути не може", - наполягає прем'єр-міністр Литви.

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Щодо можливо втоми Заходу від війни в Україні, Шимоніте відповіла, що стежить за міжнародними ЗМІ та іноді помічає "сигнали, які можуть виглядати тривожними та створювати таке враження".

"З іншого боку, Україні надається значна підтримка, буде направлено багато військової допомоги, є великі очікування щодо контрнаступу, який, ймовірно, планується Збройними силами України", - додала вона.

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