Россияне обстреляли село Вировка на Херсонщине, погибла женщина
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27 сентября 2023 года около 12:40 оккупанты обстреляли села Вировка Тягинской громады Херсонской области.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
"Оккупанты накрыли огнем в Вировку Тягинской громады. Из-за российского обстрела погибла 35-летняя женщина, еще одного местного жителя доставили в больницу с ранением", - говорится в сообщении.
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Алекс Скела
показать весь комментарий27.08.2023 14:32 Ответить Мне нравится 0
Nihilist Toxicus
показать весь комментарий27.08.2023 14:47 Ответить Мне нравится 0
Nihilist Toxicus
показать весь комментарий27.08.2023 14:49 Ответить Мне нравится 0
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