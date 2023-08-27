Россияне обстреляли село Вировка на Херсонщине, погибла женщина

27 сентября 2023 года около 12:40 оккупанты обстреляли села Вировка Тягинской громады Херсонской области.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты накрыли огнем в Вировку Тягинской громады. Из-за российского обстрела погибла 35-летняя женщина, еще одного местного жителя доставили в больницу с ранением", - говорится в сообщении.

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