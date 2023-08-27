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Новости Политика Украины
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выборы (24316) Слуга народа (2547) Шуляк Елена (79)

Выборы будут только после войны, - "слуга народа" Шуляк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

шуляк

Ближайшие общегосударственные украинские выборы пройдут только после войны.

Об этом глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сказала в интервью ютуб-каналу "У ліжку", сообщает Цензор.НЕТ.

"Какие могут быть выборы, когда идут боевые действия. Какие могут быть выборы без тех людей, например, которые воюют, а мы здесь проводим выборы. Какие могут быть выборы, когда не соответствуют критерии безопасности на части территорий Харьковской, Донецкой, Херсонской областей, где постоянно что-то происходит", - сказала она.

Шуляк подчеркнула, что кроме того, 8 миллионов украинцев находятся за границей и не могут проголосовать. К тому же, как отметила глава "Слуги народа", часть избирательной инфраструктуры разрушена, а реестр избирателей не актуализирован.

Также читайте: В следующем году в Украине должны пройти выборы, даже во время войны, - сенатор Грэм. ВИДЕО

"Моя позиция проста: говорить о выборах во время войны - это кощунство. Сейчас война, концентрация одна - победа. Будут ли выборы? Будут. Когда? После победы. Будут ли изменения в законодательство? Будут. Мы даже обсуждаем, что это можно будет называть законом о первых послевоенных выборах", - заявила Шуляк.
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Топ комментарии
+76
Тепер у зелених найвища мотивація затягувати війну, як можна довше. Щоб і онукам хватило, бл.!
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27.08.2023 15:23
+40
Шапіто невмируще!...
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27.08.2023 15:23
+38
та ні - 73% голосували - а платити доводиться усім...
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27.08.2023 15:35
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Страница 3 из 3
Заспокойтесь подоляцькі, вибори будуть не зважаючи на заперечення Зе влади.
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27.08.2023 17:34 Ответить
Порошенко, чи хтось другий? Зебра знає, що за все прийдеться відповідати. Тримаються і крадуть як можуть. Ну, якщо 73 передумають в 0.3.

НБУ не забороняє вищим чиновникам трансакції за бугор в необмежених сумах. Так?
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27.08.2023 16:19 Ответить
ВИБОРИ МАЮТЬ БУТИ ЗГІДНО ЗАКОНУ ТА КОНСТИТУЦІЇ. "Війна війною, а обід за розкладом"
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27.08.2023 16:23 Ответить
Лише вибори?
Чи все інше також?
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27.08.2023 16:31 Ответить
Тупе питання
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27.08.2023 16:33 Ответить
Тупа відповідь.
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27.08.2023 16:39 Ответить
Ну писав би бубуйні, зійшов би за мудрого.
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27.08.2023 17:22 Ответить
Зелена погань прислуг хабада і москалів не об"явили стан війни згідно Конституції, а якийся військовий стан як ніби якісь повстанці щось локальне там захопили. Це збродня, що допомагає мерзенним москалям творити в Україні гидоту запустіння, як внутрішній ворог і пята колона.
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27.08.2023 16:28 Ответить
Коля Адін Рубль таке схвалює )
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27.08.2023 16:30 Ответить
А помню у зелени было предложение военослужаших не допускать до выборов.. а тут..такая причина выискалась..Шуляк скажи что зеленная шобла только мечтает о выборах..на которых погонят вас ссаными тряпками из власти ..
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27.08.2023 16:37 Ответить
Есть Конституция Украины, которая действует даже во время войны...
1. А войны то и нет! Есть военное положение.
2. Президент в 2024 становится нелегитимным, а Парламент во время военного положения должен был распуститься.
3. Парламент тоже после 29 октября становится самозванцами.
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27.08.2023 16:38 Ответить
Мотря зелена, вибори будуть тоді, коли вашій зеленій зграї партнери-донори просемафорять.
І не намагайтесь прикрити свою сраку Конституцією - за вами тягнеться довжелезний перелік кримінальних злочинів, які швидко перетворяться у кримінальні справи.
Як там було написано гасло на хванерці у вуйка з Коломиї на протесті підприємців: "Тікай Вова!.."
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27.08.2023 16:41 Ответить
"Моя позиція проста: говорити про вибори під час війни - це кощунство. Зараз війна, концентрація одна - перемога". Джерело: https://censor.net/ua/n3439882
Як кажуть, чия би крова мукала, а я твоя би мовчала
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27.08.2023 16:45 Ответить
вибори відбудуться лише по завершенні війни....тому пришвидшувати перемогу нема сенсу
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27.08.2023 16:46 Ответить
А что вам дадут выборы за кого хотите голосовать?
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27.08.2023 16:52 Ответить
Чесно проведені вибори надають легітимності президенту і депутатам. І можливість вибрати у депутати нову людину, а не нинішніх прогульщиків, котрі за цілий рік лише декілька раз приходили на роботу.
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27.08.2023 17:15 Ответить
А нової людини і нема... От у чому справа. Всі старі.
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27.08.2023 17:20 Ответить
На місце депутата нову людину обрати не складно, якщо не вестися на "гречку, нові вікна-двері у під'їздах, нові лавочки-зупиночки".
З кандидатурою президента складніше, але Кошулинський чи Залужний цілком гідні уваги.
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27.08.2023 17:51 Ответить
Ну, хто знає. Біда в тому що ні в кого, крім овоща, не було й немає команди. Не було в Порошенка, тим паче немає у Зєлі, одні проходимці. Немає й у названих Вами. Прийдуть такі ж зєлєбоби. Вибирати взагалі немає кого. От біда.
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27.08.2023 18:13 Ответить
"Команда" в Україні - це організована злочинна група.
А танцювати, - то так, 30 років яйця заважають (вірніше їх відсутність).
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27.08.2023 19:01 Ответить
Так на пів року вилучити українську дипломатію шоб замість зброї дивитись на вибори і їх наслідки а за цей час захід остаточно скаже що потрібно домовлятись так шо не глузуй і йде овец пасти у своєму мухосранску а не під українскьким IP дурниці писати
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27.08.2023 17:33 Ответить
Нулівка португальська, йди проспись, бо вже речень побудувати не можеш, а помилка за помилкою чергуються.
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27.08.2023 18:00 Ответить
Не так?
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27.08.2023 18:17 Ответить
Дивна теорема, красти привладним на посадах під час війни і мовчати, це нормально, а от проводити вибори, щоб нести моно ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за свою бездіяльність щодо підготовки України до оборони від московитів, це аморально!!
Щось у Шуляк дебіт з кредитом не згодяться та шкірними інтересами ТХНЕ!!
Вона не за Українців ТУРБУЄТЬСЯ, а тільки за себе, особисто!
Співпадіння….
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27.08.2023 16:49 Ответить
Шуляк наголосила, жаль що 8 мільйонів українців які є переважно зелені
виродки (бандюки, полу-сепаратисти , корупціонері, ухилянти )
знаходяться за кордоном та не можуть проголосувати за ЗЕбілів.
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27.08.2023 16:53 Ответить
За конституцію переживає ,так чому нема стану війни і ви зе гниди сиділи б збоку від корита ,а влада була б у Залужного згіднр Конституції
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27.08.2023 16:54 Ответить
Ото ляпнула Коза! Не буде виборів не мае легітивності влади, а значить самий захудалий поліцейський, чи чиновник, буде посланий нахер! Бо без віборив вони ніхто!!!!
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27.08.2023 16:58 Ответить
В Україні не оголена війна а введено військовий стан який по Закону закінчується 15 листопада,
так що пока нічого не заважає оголосити вибори про вибори Президента 16 листопада а 17 листопада знову ввести військовий стан
По Закону якщо оголошено про проведення виборів Президента то вже ніякий військовий стан не може відмінити вибори Президента
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27.08.2023 17:10 Ответить
Да, зелёные ещё крепко намародёрят в Украине.
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27.08.2023 17:23 Ответить
Вибори будуть лише після війни, - "слуга народу" Шуляк Джерело: https://censor.net/ua/n3439882

ПІШЛА НАХ КУРВА, вибори будуть під час війни, альтернативи як це зробити є.
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27.08.2023 17:30 Ответить
А чого тут так шумно?… Читайте статтю- 10 від 12 05 2015. Там чітко прописано про неприпустимість припинення повноважень президента під час воєнного стану. Народ переживає за вибори бо хочеться країну ворогу здати
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27.08.2023 17:51 Ответить
Читай Конституцію України, і йди нах тролятина
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27.08.2023 18:20 Ответить
Тоді у владних структурах може виникнути спокуса затягнути війну, щоб не втратити владу.
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27.08.2023 19:02 Ответить
Навіть якщо вибори і будуть, це ****** кончене зелене шапіто зі своїм бидломарафоном нікого не пропустить, хіба що ******* претулу
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27.08.2023 17:57 Ответить
отже війна не закінчиться ніколи?
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27.08.2023 18:16 Ответить
Виходить так.
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27.08.2023 20:43 Ответить
З Зелею війна закінчиться поразкою.
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28.08.2023 06:32 Ответить
Ну, якщо ригівська будівельна мафія вже все вирішила і випустила Шуляк це озвучити...
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27.08.2023 18:29 Ответить
Очень надеюсь,что президент Ермак и его Зе- ФСБ помощники наберут 3% голосов и не успеют ,, свалить,, до суда.
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27.08.2023 18:49 Ответить
А чорний лебідь прилетить через півроку...
І без проведення виборів Президента України 31 березня 2024 року узурпатор Зеленський буде поза законом!
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27.08.2023 19:10 Ответить
Землю рити почнуть, щоб при владі залишитись!!!! Мразота зелена!
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27.08.2023 20:21 Ответить
Выборы будут после войны, а война не закончится никогда.
Да здравствует император Зеленский!
Из шутов в монархи!
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27.08.2023 20:36 Ответить
З Зелею війна закінчиться перемогою Московії. Це навіть США збагнули.
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28.08.2023 06:30 Ответить
Чим довше при владі,тим міцніше присмокчуться.Схожі на кліщів,але самі не відпадуть.Відривати прийдеться.
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27.08.2023 20:41 Ответить
Жим-жим?
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27.08.2023 20:54 Ответить
Мразота.... війна з 2014 року як ти зетварина до влади прийшла*?
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27.08.2023 21:22 Ответить
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ НЕ ВВАЖАЄ ВІЙНУ ВАГОМОЮ ПРИЧИНОЮ ДЛЯ ПРИПИНЕННЯ ВИБОРІВ І ЇХ ПЕРЕНОСУ
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27.08.2023 21:25 Ответить
Все дуже просто та несподівано : Якщо ми не проводимо вибори, то ніхто нам зброю давати не будуть. Це варіант Афганистана який передали Талібану.Якщо ми проводимо вибори в Україні то є 2 варіанти. Перший: вибори виграє Зеленський- те саме: США зброю не дає, а потім і НАТО припиняє постачання зброї. Другий варіант: вибори виграє хтось їнший і к нам довго придивляється Захід. Потім варіанти знову 2: Перший: В країні одержала перемогу знову партія регіонов под їншим названням. В цьому випадку зброї знову не дадуть. Якщо виграють незалежні від Московії партіі, то нам дадут літакі та їншу зброю.
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27.08.2023 21:51 Ответить
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27.08.2023 21:55 Ответить
В нас нема війни, є військовий стан. Так що - давай досвіданія зелена шобла.
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27.08.2023 22:42 Ответить
ну, раз вы так, то тогда мы так - "Янукович 2.0", и с выносом тел с Банковой, если потребуется. выборы все равно состоятся, хотят этого зе-слуги, или не хотят, их никто спрашивать не будет, так как украинский народ нанимал их на один срок, и он подходит к завершению.
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28.08.2023 01:18 Ответить
Вова офшори наб'є під зав'язку, щоб і правнукам грошенят вистачило.
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28.08.2023 02:30 Ответить
Захід не може збагнути, чи Зеля дійсно ворог народу, чи він наш отець. Якщо ми знову виберем його президентом, то Захід залишить нас Зелі, як Афганістан Талібану.
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28.08.2023 06:25 Ответить
Ще один гарний кандидат на розміновування полів.
Стане експертом в цій справі - добре, але за свою депутатську діяльність відповідати доведеться. Подохне на міні - ну хоч якась користь з цього шматка людини.
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28.08.2023 09:40 Ответить
умовах воєнного стану забороняються:

зміна Конституції України та АР Крим; проведення виборів президента України, Верховної Ради, Верховної Ради АР Крим та органів місцевого самоврядування; проведення всеукраїнських та місцевих референдумів; проведення страйків, масових зібрань та акцій.

Статті 157 та стаття 83 Конституції

стаття 83 Конституції України:

"У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану".

Щодо Президента є тіки закон про заборону.

Закон можна змінити.
Конституцію ні.

Тож, може бути проведені вибори президента, та не можуть бути проведені вибори до Верховної ради.
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28.08.2023 09:48 Ответить
Гарні коментарі, є надія що не все так безнадійно. І ще, не для того Зеслимака пхали в презіки, щоб Україна перемогла у війні!
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02.09.2023 07:58 Ответить
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