Выборы будут только после войны, - "слуга народа" Шуляк
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Ближайшие общегосударственные украинские выборы пройдут только после войны.
Об этом глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сказала в интервью ютуб-каналу "У ліжку", сообщает Цензор.НЕТ.
"Какие могут быть выборы, когда идут боевые действия. Какие могут быть выборы без тех людей, например, которые воюют, а мы здесь проводим выборы. Какие могут быть выборы, когда не соответствуют критерии безопасности на части территорий Харьковской, Донецкой, Херсонской областей, где постоянно что-то происходит", - сказала она.
Шуляк подчеркнула, что кроме того, 8 миллионов украинцев находятся за границей и не могут проголосовать. К тому же, как отметила глава "Слуги народа", часть избирательной инфраструктуры разрушена, а реестр избирателей не актуализирован.
"Моя позиция проста: говорить о выборах во время войны - это кощунство. Сейчас война, концентрация одна - победа. Будут ли выборы? Будут. Когда? После победы. Будут ли изменения в законодательство? Будут. Мы даже обсуждаем, что это можно будет называть законом о первых послевоенных выборах", - заявила Шуляк.
Пожалуйста, подождите...
НБУ не забороняє вищим чиновникам трансакції за бугор в необмежених сумах. Так?
Чи все інше також?
1. А войны то и нет! Есть военное положение.
2. Президент в 2024 становится нелегитимным, а Парламент во время военного положения должен был распуститься.
3. Парламент тоже после 29 октября становится самозванцами.
І не намагайтесь прикрити свою сраку Конституцією - за вами тягнеться довжелезний перелік кримінальних злочинів, які швидко перетворяться у кримінальні справи.
Як там було написано гасло на хванерці у вуйка з Коломиї на протесті підприємців: "Тікай Вова!.."
Як кажуть, чия би крова мукала, а я твоя би мовчала
З кандидатурою президента складніше, але Кошулинський чи Залужний цілком гідні уваги.
А танцювати, - то так, 30 років яйця заважають (вірніше їх відсутність).
Щось у Шуляк дебіт з кредитом не згодяться та шкірними інтересами ТХНЕ!!
Вона не за Українців ТУРБУЄТЬСЯ, а тільки за себе, особисто!
Співпадіння….
виродки (бандюки, полу-сепаратисти , корупціонері, ухилянти )
знаходяться за кордоном та не можуть проголосувати за ЗЕбілів.
так що пока нічого не заважає оголосити вибори про вибори Президента 16 листопада а 17 листопада знову ввести військовий стан
По Закону якщо оголошено про проведення виборів Президента то вже ніякий військовий стан не може відмінити вибори Президента
ПІШЛА НАХ КУРВА, вибори будуть під час війни, альтернативи як це зробити є.
І без проведення виборів Президента України 31 березня 2024 року узурпатор Зеленський буде поза законом!
Да здравствует император Зеленский!
Из шутов в монархи!
Стане експертом в цій справі - добре, але за свою депутатську діяльність відповідати доведеться. Подохне на міні - ну хоч якась користь з цього шматка людини.
зміна Конституції України та АР Крим; проведення виборів президента України, Верховної Ради, Верховної Ради АР Крим та органів місцевого самоврядування; проведення всеукраїнських та місцевих референдумів; проведення страйків, масових зібрань та акцій.
Статті 157 та стаття 83 Конституції
стаття 83 Конституції України:
"У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану".
Щодо Президента є тіки закон про заборону.
Закон можна змінити.
Конституцію ні.
Тож, може бути проведені вибори президента, та не можуть бути проведені вибори до Верховної ради.