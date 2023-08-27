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Новости Война в Украине
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беспилотник (2074) СБУ (18659) военная контрразведка (30) Курск (73)

Военная контрразведка СБУ ночью атаковала Курский аэродром, - источники

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

курск

Минувшей ночью военная разведка СБУ с помощью дронов-камикадзе атаковала военные самолеты россиян на Курском аэродроме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на свои источники. 

Дроны-камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МИГ-29. Также среди пораженных целей - радары комплекса С-300 и два "Панциря".

Почти все беспилотники СБУ долетели до своих целей. Сами россияне зафиксировали 13 взрывов.

Точные последствия поражений и количество погибших и раненых станут известны в ближайшее время.

Также читайте: Минобороны РФ заявило об атаке на Брянскую и Курскую области. ВИДЕО

Атаку организовали военные контрразведчики из 13-го Главного управления СБУ.

Ранее Минобороны РФ заявило о ночной атаке на Курскую и Брянскую области. Россияне утверждают, что ПВО уничтожило там 2 беспилотника. Власти Курской области тем временем сообщили, что в областном центре беспилотник влетел в многоэтажку.
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Топ комментарии
+44
Кацапи ми ще не починали .
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27.08.2023 15:46
+39
У Курвиську живе родич. Каже, що вночі був армагедон. Нарахував 10 прильотів і ще стільки ж інших вибухів. ППО навіть тривогу не сиренило. Усі спокійно спали і раптом...
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27.08.2023 16:04
+29
Несподівана радість - дай Боже що б це було хоча б на половину правдою.

Якщо знищили хоча б 3 літаків, то це кайф.👍
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27.08.2023 15:49
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Кацапи ми ще не починали .
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27.08.2023 15:46 Ответить
Отак і треба воювати,
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27.08.2023 19:10 Ответить
блеед ккруто
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27.08.2023 15:47 Ответить
Несподівана радість - дай Боже що б це було хоча б на половину правдою.

Якщо знищили хоча б 3 літаків, то це кайф.👍
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27.08.2023 15:49 Ответить
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27.08.2023 15:52 Ответить
жалко своих мальчиков Ирина?
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27.08.2023 15:55 Ответить
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27.08.2023 16:05 Ответить
виконання різні бувають - можеш для освіження пам'яті подивитися на ваш перекошений кримський міст чи недавнє знищення С400 у нашому Криму
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27.08.2023 16:09 Ответить
Кажи всім-допобачення🤣
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27.08.2023 16:18 Ответить
Ты что тут забыла, кацапка?
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27.08.2023 16:37 Ответить
Звуки роботи ппо, закриття аеропортів, трєвожность та недосип масквічів-це тягне більше, ніж на фото розбитої "хворточки" ) А декілька ушкоджених стратегічних літаючих корит, чорноморських ********, мостів та усіляких складів не тільки у Криму, а й на кацапстані-з вами навряд чи погодяться, що "хворточка"-це єдине досягнення. І ще-вашу головну брехливо-базікаючу голову у військовій формі звуть не Конашенко, а конашенков.
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27.08.2023 16:50 Ответить
В спам, потворо.
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27.08.2023 22:03 Ответить
хйлом переймайся, чмоня
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27.08.2023 15:58 Ответить
Який свіженький кацапський троль🤣
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27.08.2023 16:01 Ответить
Уже второй за вечер,наверное свежие пригожинские понаехали.
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27.08.2023 19:05 Ответить
У Курвиську живе родич. Каже, що вночі був армагедон. Нарахував 10 прильотів і ще стільки ж інших вибухів. ППО навіть тривогу не сиренило. Усі спокійно спали і раптом...
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27.08.2023 16:04 Ответить
Клас !
Ви йому вітання переказуйте і кажіть, що далі буде.
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28.08.2023 04:10 Ответить
ірка,розлаб булки,ахмед вже поруч!
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27.08.2023 16:05 Ответить
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27.08.2023 16:06 Ответить
Щось від тебе козломордими смердить.
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27.08.2023 16:15 Ответить
Кацап,а чому за жіночім ніком ховаєшся?🤣
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27.08.2023 16:19 Ответить
що, ірка, повалила завдання? борода видала, чи кисла капуста в ній?
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27.08.2023 16:19 Ответить
скоріше яйця під міні-спідницею
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27.08.2023 19:55 Ответить
слышишь ты кацап епанный уже фото есть со спутника - а наполовину правда то что твой путлер ходит на унитаз а второй половиной на чемодан
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27.08.2023 18:26 Ответить
ДЯКУЮ ! Надзвичайно приємна новина !
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27.08.2023 15:50 Ответить
Єта проста празнік какойта!!!👏👏👏✌️✌️✌️
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27.08.2023 15:50 Ответить
ХЄРАСЄ!!!
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27.08.2023 15:53 Ответить
Місто КурВськ було атаковане нашими дронами - камікадзе
і досить вдало 👍🏼👍🏼👍🏼😕
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27.08.2023 15:54 Ответить
здраствуй срака новий год.Кацапьйо не хвилюйтесь все по плану
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27.08.2023 15:56 Ответить
Звучить фантастично круто, тим більше, що інформує про це Цензор, якому є довіра.
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27.08.2023 15:56 Ответить
ого. дай боже здоров'я нашим хлопцям
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27.08.2023 15:56 Ответить
Чудова новина.
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27.08.2023 15:57 Ответить
А цим точно контррозвідка має займатись? Чи це і для того щоб не питали де викриття всяких єрамкофф-ну ми ж зайняті були...
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27.08.2023 15:59 Ответить
Взагалі-то подібні акти знищення ворожої техніки і сили є одним із напрямків діяльності подібних спецслужб.
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27.08.2023 16:39 Ответить
Я питаю про контррозвідку а не подібні служби
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27.08.2023 17:50 Ответить
а зачем тебе это ? ты что служищь? награждаешь или отвечаешь за операции?
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27.08.2023 18:28 Ответить
Я у тебе питав, москалику? Пнх
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27.08.2023 18:29 Ответить
а ты кто такой что бы перед тобой отчитывались?я тебе говорю ботяра ватная ты думаешь самый умный самый хитрый хрена теб лысого ьбулут мочить твою руснб все спец службы Украины
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27.08.2023 18:31 Ответить
Бо Курвиськ це Україна!
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27.08.2023 16:00 Ответить
Якісь літальні апарати не дають росіянам спати
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27.08.2023 16:07 Ответить
Ну якщо так, то це вже щось! Головне не зупинятись на досягнутому!
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27.08.2023 16:13 Ответить
Пристрелка уже была, теперь пошли прилеты.
Все точно по плану. По УКРАИНСКОМУ плану.
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27.08.2023 16:27 Ответить
Ще б то СБУ так само добре працювало на власній землі. А то як москалів бомбити - то СБУ є, а як корупціонерів ловити - то десь того СБУ немає.
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27.08.2023 16:37 Ответить
Для цього є ДБР. Кожен має займатися своїм, У нас і так в тилу мордяк здорових багато, що начебто при ділі. Краще ж скутеристів, наприклад, ловити під час війни, чим на передку...
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27.08.2023 17:27 Ответить
ДБР - д'єрьмаківська помийниця...
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27.08.2023 17:38 Ответить
по факту так. а має бути...
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27.08.2023 18:53 Ответить
Чудово.
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27.08.2023 16:41 Ответить
кримський міст треба розбекати
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27.08.2023 16:41 Ответить
Як же ж Генштаб без Ваших вказівок півтора роки воює!
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27.08.2023 16:43 Ответить
Як почитаєш, то одні "СТРАТЕГИ" на дивані. Генштаб точно без Вас не обійдеться.
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27.08.2023 16:59 Ответить
Кацапи дуже здивовані що в "обстріл ворожої території" виявляється можна грати удвох...
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27.08.2023 17:07 Ответить
Бойові комарі.
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27.08.2023 17:28 Ответить
подивився на Главкомі - пісня
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27.08.2023 17:56 Ответить
ну давай ссылку сюда
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27.08.2023 18:30 Ответить
Треба не по кондиціонерах у москві пускати безпілотники а по нафтових базах і нафтопереробних заводах. Величезні ємкості - легка ціль яку можна підірвати малим зарядом безпілотника і шкода від цього для кацапії буде в тисячу раз більше
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27.08.2023 20:21 Ответить
Ще, ще, ще !!!!!
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27.08.2023 20:28 Ответить
Дивно якось, може треба було зачекати, коли болотні запустять останню ракету або скинуть останню бомбу? Шмарклю геть!
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27.08.2023 20:43 Ответить
Це так добре вийшло тому що нiкому з найвеличнiших не сказали!!!!
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27.08.2023 21:36 Ответить
красавчики!
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27.08.2023 22:35 Ответить
А Малюк то оказался не такой уже и малюк! Красавчики!
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27.08.2023 22:42 Ответить
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28.08.2023 00:11 Ответить
Так, клас, каЦАПНЯ - вам ПДА:

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28.08.2023 00:46 Ответить
А коли це сталося важко написати?
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28.08.2023 01:32 Ответить
Написали же! Перше речення починається: "Минулої ночі..." Стаття від 27.08.23. Що ще має бути?
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28.08.2023 09:55 Ответить
 
 