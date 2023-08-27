Военная контрразведка СБУ ночью атаковала Курский аэродром, - источники
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Минувшей ночью военная разведка СБУ с помощью дронов-камикадзе атаковала военные самолеты россиян на Курском аэродроме.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на свои источники.
Дроны-камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МИГ-29. Также среди пораженных целей - радары комплекса С-300 и два "Панциря".
Почти все беспилотники СБУ долетели до своих целей. Сами россияне зафиксировали 13 взрывов.
Точные последствия поражений и количество погибших и раненых станут известны в ближайшее время.
Атаку организовали военные контрразведчики из 13-го Главного управления СБУ.
Ранее Минобороны РФ заявило о ночной атаке на Курскую и Брянскую области. Россияне утверждают, что ПВО уничтожило там 2 беспилотника. Власти Курской области тем временем сообщили, что в областном центре беспилотник влетел в многоэтажку.
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Якщо знищили хоча б 3 літаків, то це кайф.👍
Ви йому вітання переказуйте і кажіть, що далі буде.
і досить вдало 👍🏼👍🏼👍🏼😕
Все точно по плану. По УКРАИНСКОМУ плану.