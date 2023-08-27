Зеленский анонсировал "мощный сентябрь" для Украины

Президент Владимир Зеленский анонсировал активность в коммуникациях с Глобальным Югом в сентябре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграме.

"Уже начали готовить мощный сентябрь для Украины. Наша международная активность будет не меньше, чем в эти недели.

Первое – наша защита. Новые пакеты для украинских воинов. Артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, средства для разминирования. Каждый из партнеров информирован о наших потребностях. Ожидаем решений.

Гарантии безопасности для Украины. Уже скоро – следующие раунды переговоров и присоединение новых стран к общей архитектуре безопасности.

Постоянно добавляем содержания в первый Форум оборонных индустрий. Украинского содержания. Международного содержания. Свободный мир требует большей силы для своей защиты. Вместе у нас есть такой потенциал и мы его продемонстрируем", - отметил президент.

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Также Зеленский анонсировал участие Украины в международных мероприятиях, в частности, в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Очередной саммит первых леди и джентльменов – наращиваем украинскую "мягкую силу". Продовольственная безопасность мира – неизменный приоритет. В течение недели – несколько совещаний по этим вопросам.

"Украину услышит Глобальный Юг. Готовим новую коммуникацию", - сообщил Зеленский.

Президент Украины рассказал о принятии нового санкционного решения Соединенных Штатов против российских физических и юридических лиц, привлеченных к преступной депортации украинских детей с нашей временно оккупированной территории. И выразил благодарность за такие действия

"Работаем над аналогичными санкционными шагами партнеров. Депортация детей, сознательная и системная попытка лишить их любой связи с родными, попытка научить их ненависти к родной стране – это российская геноцидная политика, которая заслуживает одинаковое осуждение всеми в мире. И я благодарю каждое государство, каждого лидера и все международные институты, помогающие нам в восстановлении справедливости", - добавил Зеленский.

"Объединенный мир сильнее агрессора. В сентябре единства будет еще больше", - пообещал президент.

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