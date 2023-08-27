Зеленский анонсировал "мощный сентябрь" для Украины
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Президент Владимир Зеленский анонсировал активность в коммуникациях с Глобальным Югом в сентябре.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграме.
"Уже начали готовить мощный сентябрь для Украины. Наша международная активность будет не меньше, чем в эти недели.
Первое – наша защита. Новые пакеты для украинских воинов. Артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, средства для разминирования. Каждый из партнеров информирован о наших потребностях. Ожидаем решений.
Гарантии безопасности для Украины. Уже скоро – следующие раунды переговоров и присоединение новых стран к общей архитектуре безопасности.
Постоянно добавляем содержания в первый Форум оборонных индустрий. Украинского содержания. Международного содержания. Свободный мир требует большей силы для своей защиты. Вместе у нас есть такой потенциал и мы его продемонстрируем", - отметил президент.
Также Зеленский анонсировал участие Украины в международных мероприятиях, в частности, в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Очередной саммит первых леди и джентльменов – наращиваем украинскую "мягкую силу". Продовольственная безопасность мира – неизменный приоритет. В течение недели – несколько совещаний по этим вопросам.
"Украину услышит Глобальный Юг. Готовим новую коммуникацию", - сообщил Зеленский.
Президент Украины рассказал о принятии нового санкционного решения Соединенных Штатов против российских физических и юридических лиц, привлеченных к преступной депортации украинских детей с нашей временно оккупированной территории. И выразил благодарность за такие действия
"Работаем над аналогичными санкционными шагами партнеров. Депортация детей, сознательная и системная попытка лишить их любой связи с родными, попытка научить их ненависти к родной стране – это российская геноцидная политика, которая заслуживает одинаковое осуждение всеми в мире. И я благодарю каждое государство, каждого лидера и все международные институты, помогающие нам в восстановлении справедливости", - добавил Зеленский.
"Объединенный мир сильнее агрессора. В сентябре единства будет еще больше", - пообещал президент.
Пожалуйста, подождите...
БЛА-БЛА-БЛА.
а зараз ця дипломатія вже по наслідках, а не на випередження...от і стільки смертей, біженців і втрачених територій
патякало
Одне з небагатьох, які він знає українською..
Носив би плакатик: "ГОЛОСУЙ ЗА МЕНЕ ТА ЗЕЛЕНУ СВОЛОТУ!"
Так може , ворог не знав би наперед про кожен отриманий патрон, про оперативні плани й т.п.
пропонуєте на президента покушатись чи не дай Боже на їрмака
Феноменальний
Найвеличніший
Вперше в історії
Не тому, що хтось "поганий", а просто у них свої інтереси, їм пофіг на війну в іншій частині Світу.
Це буде СПРАВЕДЛИВЕ рішення, хоч і запіздале…., для Українців-Волонтерів!
Богдан, Таран з Хомчаком, можуть це підтвердити!
Слава Україні!!
ПреZEдент сказав: всіх посадять!
Сполучене Королівство таке корумповане лайно послом не прийме, але є ше ж Кабоверде!
Буде до кримської експрокурорки у гості ходить, жертви ж режимів
Робити-нічого не робить, але як анонсує!
Всю весну про контрнаступ бубнів.
І шо?
Том ....надцатий
Авжеж в травні на шашликах всі були!
Університет ім. В.О. Зеленського ми побудували!
1 млрд дерев ми посадили!
Стріляти ми перестали!
В очі де тре ми заглянули;
Найвеличніший!
- На фото путина взгляну - и снова третье сентября...
П.С.
Короче, для ЗСУ или яблоки потужно подешевеют, или яйца незначительно подорожают, а вот по курткам - как решит турецкий поставщик в инвойсе....
Одна надія на ЗСУ та Союзників !
Дебілоїд криворогий...
Прем'єра на Г+Г. Присвячено для всіх тупорилих без критичного мислення.
Ура! Дождались! Наконец-то Вова отправит всех Слуг народа на фронт, в штурмовую пехоту. А Главнокомандующим этого элитного подразделения назначит здоровенного бугая Колю Котлету!
А пока Коля на фронте, я вместо него могу колл-центры покрышевать. Лишние пару миллионов долларов мне не помешают!