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Зеленский (16493) международное сотрудничество (66)

Зеленский анонсировал "мощный сентябрь" для Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

зеленский

Президент Владимир Зеленский анонсировал активность в коммуникациях с Глобальным Югом в сентябре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграме.

"Уже начали готовить мощный сентябрь для Украины. Наша международная активность будет не меньше, чем в эти недели.

Первое – наша защита. Новые пакеты для украинских воинов. Артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, средства для разминирования. Каждый из партнеров информирован о наших потребностях. Ожидаем решений.

Гарантии безопасности для Украины. Уже скоро – следующие раунды переговоров и присоединение новых стран к общей архитектуре безопасности.
Постоянно добавляем содержания в первый Форум оборонных индустрий. Украинского содержания. Международного содержания. Свободный мир требует большей силы для своей защиты. Вместе у нас есть такой потенциал и мы его продемонстрируем", - отметил президент.

Также читайте: Почти 30 стран уже присоединились к декларации G7 о гарантиях безопасности, - Зеленский

Также Зеленский анонсировал участие Украины в международных мероприятиях, в частности, в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Очередной саммит первых леди и джентльменов – наращиваем украинскую "мягкую силу". Продовольственная безопасность мира – неизменный приоритет. В течение недели – несколько совещаний по этим вопросам.

"Украину услышит Глобальный Юг. Готовим новую коммуникацию", - сообщил Зеленский.

Президент Украины рассказал о принятии нового санкционного решения Соединенных Штатов против российских физических и юридических лиц, привлеченных к преступной депортации украинских детей с нашей временно оккупированной территории. И выразил благодарность за такие действия

"Работаем над аналогичными санкционными шагами партнеров. Депортация детей, сознательная и системная попытка лишить их любой связи с родными, попытка научить их ненависти к родной стране – это российская геноцидная политика, которая заслуживает одинаковое осуждение всеми в мире. И я благодарю каждое государство, каждого лидера и все международные институты, помогающие нам в восстановлении справедливости", - добавил Зеленский.

"Объединенный мир сильнее агрессора. В сентябре единства будет еще больше", - пообещал президент.

Также читайте: Зеленский провел переговоры с Байденом
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Топ комментарии
+40
У него всё, если не великое, то потужное
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27.08.2023 16:25
+36
Весняний наступ. Літній наступ. Тепер потужний вересень.
БЛА-БЛА-БЛА.
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27.08.2023 16:38
+24
З нового року ще буде Січневій січень, Лютющчий лютий, Березневий березень ....тд !!
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27.08.2023 16:53
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Правила форума Совет форумчан
У него всё, если не великое, то потужное
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27.08.2023 16:25 Ответить
вперше в світі
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27.08.2023 16:26 Ответить
Весняний наступ. Літній наступ. Тепер потужний вересень.
БЛА-БЛА-БЛА.
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27.08.2023 16:38 Ответить
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27.08.2023 16:43 Ответить
Цікаво...цікаво...Але що про то скаже Микола Вересень
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27.08.2023 16:56 Ответить
Не впізнав без вусів.👺
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27.08.2023 17:01 Ответить
Домалюй пейса і впізнаєш.
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27.08.2023 17:58 Ответить
У Вересня потужна лисина.
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27.08.2023 18:39 Ответить
Потужну чисту партію завезуть у вересні. Буде гудіти.
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27.08.2023 20:08 Ответить
замість великого будівництва мав би займатись великою дипломатією...не подобались мінські угоди мав би на зміну їм добитись таких потужних угод, що у ворога і в мислях не було би про напад...
а зараз ця дипломатія вже по наслідках, а не на випередження...от і стільки смертей, біженців і втрачених територій
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27.08.2023 16:50 Ответить
Так війни - це наслідок провалу роботи дипломатії і спецслужб. Але якщо подивитися на зелений паноктікум - то хто там в дипломатах? Хто там в спецслужбах? Шапіто, яке піариться один поперед другог.
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27.08.2023 17:13 Ответить
Капитулянт-таран , *********** -воровка с супругом аферистом , ********** И НА ОЧЕРЕДИ МАРАДЕРИЩЕ НА КРОВИ - Резников
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27.08.2023 20:22 Ответить
Та "незламноє". Таке відчуття, що в нього якийсь комплекс, пов'язаний з цими поняттями.
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27.08.2023 17:11 Ответить
Дежавю🤔🧐😁 Чи це тільки в мене
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27.08.2023 17:15 Ответить
У вересні потужно посилиться велике крадівництво. Це вже точно.
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27.08.2023 17:34 Ответить
Осіннє загострення
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27.08.2023 18:38 Ответить
Особливо шашлики в нього потужні
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27.08.2023 18:57 Ответить
Мощный найвеличнейший ******** 🐸🐸🐸ква-ква-ква
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27.08.2023 23:02 Ответить
ну як це коментувати?
патякало
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27.08.2023 16:25 Ответить
Знову потужно?Вже було......
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27.08.2023 16:26 Ответить
Ну, подобається йому це слово!
Одне з небагатьох, які він знає українською..
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27.08.2023 16:26 Ответить
Невже заарештують Єрмака ???
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27.08.2023 16:27 Ответить
🤣😂 недаждетесь с кем же найвеличнейший бутерброды жрать будет
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27.08.2023 23:04 Ответить
Та він багато чого наанонсував! Згадаймо хоча б весняні шашлики 2022 року.
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27.08.2023 16:28 Ответить
за потужністю мільярд дерев не перевершити - все інше це жалюгідна копія
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27.08.2023 16:29 Ответить
Патякало, аби щось ляпати помелом своїм.
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27.08.2023 16:31 Ответить
Коли вже йому заціпить!!

Носив би плакатик: "ГОЛОСУЙ ЗА МЕНЕ ТА ЗЕЛЕНУ СВОЛОТУ!"

Так може , ворог не знав би наперед про кожен отриманий патрон, про оперативні плани й т.п.
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27.08.2023 17:27 Ответить
И шо оно включает в себе, все шо южнее экватору?
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27.08.2023 16:32 Ответить
На мовчи, придурку, за розумного зійдеш. Хоча...
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27.08.2023 16:32 Ответить
Іноді краще мовчати
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27.08.2023 16:33 Ответить
"Квартал-Концерт" вже рекламу розвісив?
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27.08.2023 16:34 Ответить
95
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27.08.2023 16:35 Ответить
дохєранадцятий сезон серіалу "слуга народу", який давно перейшов в страшну реальність.
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27.08.2023 16:36 Ответить
На наш шаховий турнір ...
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27.08.2023 16:37 Ответить
Анонси це добре -- для початку якось би корупцію задавити
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27.08.2023 16:39 Ответить
корупція має обличчя
пропонуєте на президента покушатись чи не дай Боже на їрмака
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27.08.2023 16:40 Ответить
Почули гроші і наче як з цепка зірвались -- як звірина чує кров і вже спинитись не може
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27.08.2023 16:44 Ответить
Потужний
Феноменальний
Найвеличніший
Вперше в історії
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27.08.2023 16:39 Ответить
Не довіряю Південній Півкулі, окрім Австралії, Нової Зеландії та може ще кількох країн.

Не тому, що хтось "поганий", а просто у них свої інтереси, їм пофіг на війну в іншій частині Світу.
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27.08.2023 16:40 Ответить
Потужний вересень - це коли зепідр, татаров, дєрьмак, рєзніков, ********, гетьманцев будуть на нарах.
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27.08.2023 16:41 Ответить
потужный пи@дабол, разберись для начала с аптечками и качественными турникетами , с махинациями с куртками для наших защитников, а не помощью союзников хвастайся. Твоей заслуги в этой помощи нет, это заслуга украинцев.
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27.08.2023 16:41 Ответить
Невже резнікова посодють, з повною конфіскацією??
Це буде СПРАВЕДЛИВЕ рішення, хоч і запіздале…., для Українців-Волонтерів!
Богдан, Таран з Хомчаком, можуть це підтвердити!

Слава Україні!!
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27.08.2023 16:42 Ответить
Обов'язково посадять!
ПреZEдент сказав: всіх посадять!
Сполучене Королівство таке корумповане лайно послом не прийме, але є ше ж Кабоверде!
Буде до кримської експрокурорки у гості ходить, жертви ж режимів
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27.08.2023 16:53 Ответить
Ще більше "потужної" балаканини, більше "потужних" фоток для самопіару, більше "потужної" нікчемності та брехні, ще більше потужного мародерства смтікаючої кров'ю країни. Владімірссанич, за що ви так потужно ненавидите цей народ та цю країну? Чи це ваша потужна помста за те, що вам не дали здати країну за три дні? А про потужну відповідальність за все це ви не думали?
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27.08.2023 16:43 Ответить
куртки закупили втридорога, можна наступати
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27.08.2023 16:44 Ответить
Ох і любить преZEдент щось анонсувати!
Робити-нічого не робить, але як анонсує!
Всю весну про контрнаступ бубнів.
І шо?
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27.08.2023 16:49 Ответить
Так то він слав посили рашистам: готуйте десять рядів оборони, бо буде потууужжний! Контрнаступ. А сам мінні трали і пальне з держрезервів потужно розпродував.
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27.08.2023 18:15 Ответить
Наполеон Боневтіктовіч
Том ....надцатий
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27.08.2023 16:53 Ответить
З нового року ще буде Січневій січень, Лютющчий лютий, Березневий березень ....тд !!
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27.08.2023 16:53 Ответить
Отто голова наш президент, Отто я розумію розмах!!! Отто є ким пишатися !!!! Ура!
Авжеж в травні на шашликах всі були!
Університет ім. В.О. Зеленського ми побудували!
1 млрд дерев ми посадили!
Стріляти ми перестали!
В очі де тре ми заглянули;
Найвеличніший!
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27.08.2023 16:54 Ответить
нема такої потужності, яку не зможе відсмоктати міністр оборони України
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27.08.2023 16:55 Ответить
Не дай господи, таке "потужне" як у Вільнюсі!
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27.08.2023 16:55 Ответить
Що, будете в рази ще " потужніше" обкрадати народ і військових під час війни?
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27.08.2023 16:57 Ответить
якщо не відбудеться новий "потужний місяць",то у наступному чекайте продовження серіалу "це захід у всьому винен"
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27.08.2023 17:02 Ответить
А мільярд дерев і 4000 євро вчителям будуть 🙄
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27.08.2023 17:05 Ответить
Це йде одним пакетом !
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27.08.2023 17:19 Ответить
Чорним?
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27.08.2023 17:40 Ответить
ШО, опять?(с) Вдруге шашлики- чи виживемо?
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27.08.2023 17:06 Ответить
Вангую, что всё начнется с того, что он перевернёт календарь, а там бац и третье сентября:
- На фото путина взгляну - и снова третье сентября...
П.С.
Короче, для ЗСУ или яблоки потужно подешевеют, или яйца незначительно подорожают, а вот по курткам - как решит турецкий поставщик в инвойсе....
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27.08.2023 17:08 Ответить
Як скажеш ГІВНОКОМАНДУЮЧИЙ
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27.08.2023 17:11 Ответить
Він вже колись казав якщо порушу закон, то піду. Це таке ж саме.
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27.08.2023 17:11 Ответить
Після "патужних" реформ, - стремовато щось...
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27.08.2023 17:16 Ответить
У потужного πιςτγна -все потужне !
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27.08.2023 17:17 Ответить
Якісь оборудки замутите у вересні чи як це розуміти, га Буратінко?
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27.08.2023 17:21 Ответить
Потужний лідор.
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27.08.2023 17:26 Ответить
Патужний...???? Чинна мародерократія вже не спроможна якісно вирішити жодне питання: ні по війні, ні по внутрішньому життю. Вони ( тобто Ви пане ) вже все...
Одна надія на ЗСУ та Союзників !
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27.08.2023 17:27 Ответить
Та він і був все....другорядний блазень
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27.08.2023 18:46 Ответить
Краще б ти і твоя ОПа мовчали. Грьобаний шоумен. Спочатку справи, а потім слова. Можеш хоча б один раз закрити свій писок чи це для тебе навіть це складно зробити?
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27.08.2023 17:29 Ответить
Невже ще потужніший, ніж яйця, куртки, барабани і ще 36 лярдів просраних МО на оплаченій, але непоставленій полигачами зброї.
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27.08.2023 17:35 Ответить
...дизельне паливо, турнікети
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27.08.2023 18:48 Ответить
Ця *лядська зелена пісня нескінченна.
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27.08.2023 23:34 Ответить
Из потужного мы пока видим только казнокрадство и усилия по отмене выборов.
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27.08.2023 17:36 Ответить
У Боневтіка кожен новий день "потужний", але щось результатів не видно
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27.08.2023 17:45 Ответить
Щось слабо віриться цьому Зеленському! Єрмак випускає його вішати словесну завісу, а сам з подільниками потихеньку робить свою чорну справу...
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27.08.2023 17:47 Ответить
Тупориле чмо, мабуть, знову нанюхалось.
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27.08.2023 17:54 Ответить
Коли вже він розродиться. У нього суцільні потуги.
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27.08.2023 18:09 Ответить
Народжене повзати ніколи не влетить.
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27.08.2023 18:24 Ответить
Що мало було півроку анонсування потужного контрнаступу?

Дебілоїд криворогий...
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27.08.2023 18:21 Ответить
Десь прочитала: раніше зебабуїн знав хто, що, де і скільки краде, а як перебрався в крісло президента тут же оглох, онімів і осліп. Це не дослівно, а по суті так.
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27.08.2023 18:25 Ответить
Та годі вже! Мабуть забувся, як анонсував потужний наступ
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27.08.2023 18:34 Ответить
Слуга народу. Сезон 4. Потужний вересень.

Прем'єра на Г+Г. Присвячено для всіх тупорилих без критичного мислення.
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27.08.2023 18:39 Ответить
Шашлики на травневі свята вже обіцяв, а довелося дивитись на москальский аквафреш одинадцять місяців на будинку художнього музею в Херсоні і потуч із тією ганчіркою ьув напис "велика реставрація від президента України". Більшої гидоти важко собі уявити.
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27.08.2023 19:08 Ответить
Гумористичний наступ Шапіто95?
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27.08.2023 19:09 Ответить
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27.08.2023 19:12 Ответить
І ви досі все ще цьому слугі коломойского вірете
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27.08.2023 19:51 Ответить
нехай гнусавий вже призвище змiнить на "потужняк"
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27.08.2023 20:17 Ответить
Потужне брехло!
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27.08.2023 20:23 Ответить
Потужно всралася під вересень наша дипломатія (патронована потужним президентом): і з зерновими коридорами, і з Ф-16, і з ППО і ПРО, і з кримською платформою, і з гарантіями безпеки... і нах. уже чи не всі посилають.
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27.08.2023 20:26 Ответить
значит в сентябре не будет ничего хорошего(
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27.08.2023 20:30 Ответить
Зеленський анонсував "потужний вересень" для України!

Ура! Дождались! Наконец-то Вова отправит всех Слуг народа на фронт, в штурмовую пехоту. А Главнокомандующим этого элитного подразделения назначит здоровенного бугая Колю Котлету!

А пока Коля на фронте, я вместо него могу колл-центры покрышевать. Лишние пару миллионов долларов мне не помешают!
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27.08.2023 20:32 Ответить
Президент - конферансьє.
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27.08.2023 21:19 Ответить
Який потужний в нас гарант, як казала Л. Ахеджакова :"умереть не встать", такий від нього особисто буде і вересень.
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27.08.2023 23:26 Ответить
До нападу методично тинявся по Оманах-Буковелях, бухав в бункері з Арахамією і Єрмаком, а тут перед виборами завівся як фалоімітатор-вібратор.
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28.08.2023 02:26 Ответить
А кава в Криму буде?
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28.08.2023 05:19 Ответить
 
 