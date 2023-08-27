РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14167 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
989 27
убытки (269) экология (1581) Стрелец Руслан (12)

Нанесенный российским вторжением ущерб экологии достигает 2 триллионов гривен, - Минсреды

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пожар, нефтебаза, ривненщина

Нанесенный российским вторжением ущерб экологии достигает 2 триллионов гривень, и эта цифра еще не учитывает ущерб от подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщил министр охраны окружающей среды Украины Руслан Стрилец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

"Май 2022-го. Изгнание оккупантов из Киевщины. Первые цифры, которые мы озвучили после полномасштабного вторжения, - 13,2 млрд гривень. Август 2022 года - сумма убытков составляет 395 млрд гривень. Декабрь 2022 года. Позади - деоккупация Харьковщины, продолжаются массовые ракетные атаки. Почти 1,5 трлн гривень ущерба окружающей среде. Август 2023 года. Есть актуализированные данные в размере 2 трлн гривень. Продолжается работа по исчислению ущерба по кейсу Каховской ГЭС", - рассказал он.

Отмечается, что цифра далеко не окончательная, убытки растут каждый день, а полная картина станет ясна только после полной деоккупации Украины.

Также читайте: Оккупированная Луганщина на грани экологической катастрофы, россияне не вывозят бытовой мусор
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
Какой же ущерб принесло простое голосование в 19 году.
показать весь комментарий
27.08.2023 17:19
+3
До речі, що там з Каховською ГЕС : підірвала невідома сила ? Дізнаємось після війни ?
показать весь комментарий
27.08.2023 17:13
+2
Міндовкілля підрахувало. Скільки можна збити із бюджету.
показать весь комментарий
27.08.2023 16:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Міндовкілля підрахувало. Скільки можна збити із бюджету.
показать весь комментарий
27.08.2023 16:54 Ответить
Дивлюся. З прийняттям Незалежності України, завжди круговорот в ополонці. Не тонуть.
показать весь комментарий
27.08.2023 16:56 Ответить
Так збирай докази і в суд. Чи, розуму не має. Чи просто поп..деть? "збитки екології сягають 2 трильйонів гривень".
показать весь комментарий
27.08.2023 16:58 Ответить
в який саме суд? ви абсолютно не в темі. Питання, на жаль, майже тупікове для тих хто почав займатися збитками навіть з весни 22 року.
Зараз по суті можлива лише фіксація, і публічні заяви теж матимуть значення потім в судах. Все правильно роблять.
показать весь комментарий
27.08.2023 17:28 Ответить
Вчи КК, в який суд.
показать весь комментарий
27.08.2023 17:32 Ответить
сам вчи, хоч щось, тупак.
Між нами навіть не curse of knowledge, між нами прірва, бо я реально займався питанням збитків завданих агресією рф. Тому я абсолютно не буду з тобою дискутувати, це безглуздо.
показать весь комментарий
27.08.2023 17:34 Ответить
і які ж збитки, в питанні, які ви "реально займався питанням"?
показать весь комментарий
27.08.2023 18:05 Ответить
Тумберг стала сомом? На дно.
показать весь комментарий
27.08.2023 17:00 Ответить
Що там Грета каже?
показать весь комментарий
27.08.2023 17:06 Ответить
Стала жінкою. Їй все покуй. Мама,ще може.🤣
показать весь комментарий
27.08.2023 17:08 Ответить
перестали поступать кремлевские бабки и сразу слилась
показать весь комментарий
27.08.2023 18:02 Ответить
найприкріше те що ніхто ці збитки не буде відшкодовувати.

росія не буде бо війну путін не програє адже ми не підемо на їхню територію.

наступник путіна не буде бо він буде таким самим імперцем а захід так само буде спонсорувати імперську росію платою за нафту та газ.

захід не буде бо захід скаже що досить з нас грошей на відбудову житла, все инше то зайве.

прикро.((
показать весь комментарий
27.08.2023 17:12 Ответить
не сцы кацап будет твоя русня все возмещать никуда не денутся - возможно не сразу но будут 1000% только не при зеленой плесени
показать весь комментарий
27.08.2023 18:04 Ответить
До речі, що там з Каховською ГЕС : підірвала невідома сила ? Дізнаємось після війни ?
показать весь комментарий
27.08.2023 17:13 Ответить
*ясно що рашисти підірвали: чи ми просунулись, щось переконати світ?
показать весь комментарий
27.08.2023 17:55 Ответить
а куда ты спешишь ты что бот хочешь все похерить при власти зеленского ни одного нормального расследования не будет
надо МЕНЯТЬ этих зе-мародеров и кремлевских шнырей
показать весь комментарий
27.08.2023 18:06 Ответить
Мало. давай вже 3.
показать весь комментарий
27.08.2023 17:17 Ответить
Шевченківську хатинку? В Карпатах не знайдеш. Можливо. А може?
показать весь комментарий
27.08.2023 17:20 Ответить
Какой же ущерб принесло простое голосование в 19 году.
показать весь комментарий
27.08.2023 17:19 Ответить
Лозунг, на шашлики.
показать весь комментарий
27.08.2023 17:21 Ответить
2 трл грн це 50 млрд долярів. Так собі.

Тут писали, що професор Бостонського універу нарахував вже 2-3 трл долярів усих хбитків.
показать весь комментарий
27.08.2023 17:59 Ответить
"Имя, сестра, имя!"
показать весь комментарий
27.08.2023 18:11 Ответить
не пам*ятаю, він не один такий
показать весь комментарий
27.08.2023 18:58 Ответить
Только не давайте им деньги наличными... не надо...
показать весь комментарий
27.08.2023 18:19 Ответить
Це що начасі. яке нахер міндовкілля під час війни.
показать весь комментарий
27.08.2023 20:45 Ответить
А можновладці, корупціонери з МінОборони і провладні бізнесмени ще додають збитків на мільярди грн.
показать весь комментарий
28.08.2023 02:22 Ответить
 
 