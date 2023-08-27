Нанесенный российским вторжением ущерб экологии достигает 2 триллионов гривен, - Минсреды
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Нанесенный российским вторжением ущерб экологии достигает 2 триллионов гривень, и эта цифра еще не учитывает ущерб от подрыва Каховской ГЭС.
Об этом сообщил министр охраны окружающей среды Украины Руслан Стрилец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Май 2022-го. Изгнание оккупантов из Киевщины. Первые цифры, которые мы озвучили после полномасштабного вторжения, - 13,2 млрд гривень. Август 2022 года - сумма убытков составляет 395 млрд гривень. Декабрь 2022 года. Позади - деоккупация Харьковщины, продолжаются массовые ракетные атаки. Почти 1,5 трлн гривень ущерба окружающей среде. Август 2023 года. Есть актуализированные данные в размере 2 трлн гривень. Продолжается работа по исчислению ущерба по кейсу Каховской ГЭС", - рассказал он.
Отмечается, что цифра далеко не окончательная, убытки растут каждый день, а полная картина станет ясна только после полной деоккупации Украины.
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Зараз по суті можлива лише фіксація, і публічні заяви теж матимуть значення потім в судах. Все правильно роблять.
Між нами навіть не curse of knowledge, між нами прірва, бо я реально займався питанням збитків завданих агресією рф. Тому я абсолютно не буду з тобою дискутувати, це безглуздо.
росія не буде бо війну путін не програє адже ми не підемо на їхню територію.
наступник путіна не буде бо він буде таким самим імперцем а захід так само буде спонсорувати імперську росію платою за нафту та газ.
захід не буде бо захід скаже що досить з нас грошей на відбудову житла, все инше то зайве.
прикро.((
надо МЕНЯТЬ этих зе-мародеров и кремлевских шнырей
Тут писали, що професор Бостонського універу нарахував вже 2-3 трл долярів усих хбитків.