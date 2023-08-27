Грузия пустила бывших заключенных из Херсонской области, насильственно вывезенных в Россию
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Грузинские власти все же пропустили на свою территорию пятерых бывших заключенных украинцев из Херсонской области, которые были принудительно вывезены оккупационными российскими властями в РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Новая газета Европа".
По данным издания, сейчас правозащитники везут мужчин в безопасное место, где они смогут отдохнуть. После этого им помогут в подготовке документов для возвращения в Украину.
Бывшие украинские заключенные, насильственно вывезенные российскими военными из Херсона, неделю жили в Верхнем Ларсе между Россией и Грузией.
Как известно, в ночь с 16 на 17 августа грузинские пограничники не пустили на территорию страны пятерых бывших заключенных из Херсонской области, которых Россия вывезла на свою территорию перед отступлением.
В сентябре прошлого года, незадолго до отступления российской армии из Херсона, оккупационные власти вывезли из херсонских тюрем через Крым около 2500 заключенных. Большинство из них были отправлены в колонии на юге России, где они продолжали отбывать сроки, назначенные украинскими судами.
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вже забули як хлопці з УНА-УНСО захищали разам з грузинами Сухумі, а Кравчук послав українські гелікоптери щоб перекидати біженців з Сухумі через засніжені перевали
Ми гаварім - партія, падразумєваєм - Саакашвили."
В.А.Маяковскій.
"Так что да, нечего делать в Грузии херсонским непонятным по каким статьям сидевшим уголовникам"-не тобі вирішувати,кому в Грузії бути.
Бачу ілюшка-уклоніст ти себе там непогано почуваєш разом з кацапськимми уклоністами.
Хорошая новость что пять человек всё-таки пропустили, а кто занимается судьбой остальных 2495 человек?... кто-то из этих заключённых травку покурил на улице или что-то в магазине украл... а теперь у оккупантов за этот проступок в лагерях сидит?
у Західній Європі зростає кількість спроб вербувати біженців