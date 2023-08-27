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Новости За рубежом
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Грузия (4339) Херсонщина (3480) заключенные (466)

Грузия пустила бывших заключенных из Херсонской области, насильственно вывезенных в Россию

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

грузия

Грузинские власти все же пропустили на свою территорию пятерых бывших заключенных украинцев из Херсонской области, которые были принудительно вывезены оккупационными российскими властями в РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Новая газета Европа".

По данным издания, сейчас правозащитники везут мужчин в безопасное место, где они смогут отдохнуть. После этого им помогут в подготовке документов для возвращения в Украину.

Бывшие украинские заключенные, насильственно вывезенные российскими военными из Херсона, неделю жили в Верхнем Ларсе между Россией и Грузией.

Как известно, в ночь с 16 на 17 августа грузинские пограничники не пустили на территорию страны пятерых бывших заключенных из Херсонской области, которых Россия вывезла на свою территорию перед отступлением.

В сентябре прошлого года, незадолго до отступления российской армии из Херсона, оккупационные власти вывезли из херсонских тюрем через Крым около 2500 заключенных. Большинство из них были отправлены в колонии на юге России, где они продолжали отбывать сроки, назначенные украинскими судами.

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Топ комментарии
+11
А Ющенко послав Буки, які збили Ту-22 і ще кілька кацапських літаків
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27.08.2023 21:18
+9
ссучилась грузинська влада остаточно!
👿
вже забули як хлопці з УНА-УНСО захищали разам з грузинами Сухумі, а Кравчук послав українські гелікоптери щоб перекидати біженців з Сухумі через засніжені перевали
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27.08.2023 21:12
+8
Цю владу вибрали грузини за принципом "лішбинєСаакашвілі".
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27.08.2023 21:29
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ссучилась грузинська влада остаточно!
👿
вже забули як хлопці з УНА-УНСО захищали разам з грузинами Сухумі, а Кравчук послав українські гелікоптери щоб перекидати біженців з Сухумі через засніжені перевали
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27.08.2023 21:12 Ответить
А Ющенко послав Буки, які збили Ту-22 і ще кілька кацапських літаків
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27.08.2023 21:18 Ответить
Из 2500 пустили только 5, и там купола и кресты, в грузии сейчас дефицит воров в законе после геноцида воров во времена Саакашвили, начали импорт.
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27.08.2023 21:16 Ответить
Ніякого "геноцида злодіїв" за Саакашвілі в Грузії не було. Їх просто гвалтували на камеру і шантажем оббирали до нитки. А потім відпускали "на відгодівлю". І куди ж вони їхали "відгодовуватись"? Ющенко з Луценко для них зробили безвіз...
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27.08.2023 22:11 Ответить
а була ж колись горда Грузія!
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27.08.2023 21:25 Ответить
Це міф двохсотлітнього віку. Є ще міф про "Вєлікую Амрєнію" яка зникла з карти світу в 377 році нашої ери... Грузини забули про гордість щойно кожному бажаючому імперія стала видавати княжий титул за лояльність і згоду вірно служити **********...
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27.08.2023 22:17 Ответить
Та це влада не грузинська, а рашинська маріонеткова.
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27.08.2023 21:25 Ответить
Цю владу вибрали грузини за принципом "лішбинєСаакашвілі".
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27.08.2023 21:29 Ответить
Ну трошки не так, бо Саакашвілі ж свої 2 терміни відбув. Але його партію - так, не підтримали...
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27.08.2023 21:56 Ответить
"Ми ґаварім - Саакашвілі, падразумєваєм - партія.
Ми гаварім - партія, падразумєваєм - Саакашвили."
В.А.Маяковскій.
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28.08.2023 02:22 Ответить
Ладно бы хоть пленных а на фига нам урки?
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27.08.2023 21:29 Ответить
це теж українці
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27.08.2023 21:38 Ответить
такі як "українець" саакашвілі?
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27.08.2023 23:18 Ответить
стоп, а на хрена Грузии уголовники, пусть хоть и с Украины?!
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27.08.2023 21:51 Ответить
передадут нам. тут досидят бродяги..
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27.08.2023 21:55 Ответить
...ти звідки знаєш,що "уголовникі"? Може банку пива вкрав,чи в аварію попав?Тим більше,вони ж не жити в Грузію ,а транзитом в Україну.
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27.08.2023 22:06 Ответить
ну если за банку с пивом, могли сами выпустить под амнистию, а не оставлять рашистам. Во вторых, никто не знает за банку с пивом сидели, за убийство, изнасилование или грабеж. В третьих, уголовником не сильно беспокоят все эти политическо-национальные идеи, у них свой мир и свои идеалы. Далее, рашка очень удачно использует все эти гуманитарные вопросы для дестабилизации, нах.. им кормить украинских уголовников, либо поставят под ружье, либо выпустят и те пойдут в грузии/европы, украины и т.д. заниматься своим привычным ремеслом. Так что да, нечего делать в Грузии херсонским непонятным по каким статьям сидевшим уголовникам. Сильно сомневаюсь что вдруг национально-патриотическими идеями зарязаться херсонские уголовники и будут с боем прорываться в Украину чтобы присоединиться к ВСУ
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28.08.2023 11:28 Ответить
"Во вторых, никто не знает за банку с пивом сидели, за убийство, изнасилование или грабеж."-при звільненні видається довідка,де вказано статтю кримінального кодексу-кому належить,той розбереться.
"Так что да, нечего делать в Грузии херсонским непонятным по каким статьям сидевшим уголовникам"-не тобі вирішувати,кому в Грузії бути.
Бачу ілюшка-уклоніст ти себе там непогано почуваєш разом з кацапськимми уклоністами.
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28.08.2023 13:19 Ответить
ок не мне решать, но зато кому решать, решил что пущай посидят зеки в приграничной зоне с видом на горы. Что касается уклонистов, ну если вам от этого будет легче, я грузин с украинской фамилией, 3-е поколение в Грузии. Но вы правы, украинских уклонистов тут пруд пруди, и да, с кацапо-белорусами кучкуются и не разберешь ху из ху, и все их украинство это все лишь символика на футболке, трезубец или может флажок, вот и все дела, на мове кажись только по праздникам говорят, пока так и не понял как так получилось что и в совке, и после совка все никак не перешли на мову
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28.08.2023 14:25 Ответить
Отпустили 5 заключённых, из 2500, которых перевели. Но вот вопросов к тому, что оккупанты удерживают наших граждан не возникает. Они нарушили законы Украины, находясь на территории Украины. а уж точно не законы оккупантов. Грузин я бы не стал винить и вкратце скажу почему. Власть какая бы она не была. Там... а она точно не проевропейская, прекрасно понимает, что в случае конфликта, конфликт закончится. за месяц. Грузия маленькая страна в восточной ближней азии. Европа не вступалась своими людскими силами за Украину. За Грузию думает кто-то вступиться? Эта страна находится в западне, и власти грузии эо понимают (а возможно и поддерживают). Но не стоит ориентироваться и надеяться на Грузию... они ничего не смогут сделать даже если захотят. При малейшей попытке, эту страну оккупируют за считанные дни.. нет поставок и поддержки из Европы и быть не может, и к сожалению нет политической воли.

Хорошая новость что пять человек всё-таки пропустили, а кто занимается судьбой остальных 2495 человек?... кто-то из этих заключённых травку покурил на улице или что-то в магазине украл... а теперь у оккупантов за этот проступок в лагерях сидит?
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27.08.2023 22:09 Ответить
Знаєте, якби на місці нинішньої грузинської президентші був Саакашвілі, то він би вже пішов війною на Абхазію на Пд. Осетію. Я не фанат Міхо, але камон, там кацапських військ майже нема, вони всі тут, при бажанні можна добряче ввалити!
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27.08.2023 22:13 Ответить
Це саме стосується і Молдови. Ну блін, попросіть офіційно ЗСУ про артпідготовку і через пару годин можете заходити в Тираспіль (тільки склади нам віддайте потім)...
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27.08.2023 22:14 Ответить
Саакашвили бы не пошёл в текущей ситуации на Южную Осетию. Но уверен, что бы у нас было бы гораздо больше добровольцев из Грузии, и многие по контракту, добровольно бы пошли. Он бы очень сильно нас поддерживал. Касательно приднестровья, тут всё в руках властей молдовы. Нам нужен зелёный свет, и как только будет возможность, мы нейтрализуем этот анклав. Так как молнейносно, точно нет смысла бросаться туда.
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27.08.2023 22:24 Ответить
Чому? Кацапських військ там фактично немає, території маленькі... ППО ми їм дали, як і кілька Су-25, вони це не захотіли продати нам на прохання Зе.
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27.08.2023 23:03 Ответить
потому, по приднестровью у Украины тоже рыльце в пушку, так что по Молдове на место украинцев я бы не сильно с претензиями выступал. Если не дошло что имею в виду, посмотрите на карту, каким образом все эти годы происходило снабжение военных баз и вообще существование этого анклава
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28.08.2023 11:33 Ответить
дивна кількість - 5, наводить на думки, що могли погодитись співпрацювати з окупаційним режимом.

у Західній Європі зростає кількість спроб вербувати біженців
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27.08.2023 23:23 Ответить
 
 