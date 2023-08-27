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Зеленский: "Можно политически дожать демилитаризацию России на территории украинского Крыма"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что у Украины будет шанс "дожать" освобождение Крыма политическими методами.

Об этом он заявил в интервью Наталье Мосийчук, сообщает Цензор.НЕТ

"Меньше жертв, если мы будем на административных или условных границах с Крымом. Я считаю, что можно политически дожать демилитаризацию России на территории украинского Крыма. Я считаю, что это было бы лучше. Я так считаю. Я думаю прежде всего, поверьте, о тех, кто это будет выполнять", – отметил Зеленский.

Он добавил, что война — это всегда о потерях, поэтому следует думать о том, чтобы они были наименьшими.

Также читайте: Некоторые украинские партнеры не готовы к войне на территории России, - Зеленский
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Топ комментарии
+31
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27.08.2023 22:53
+19
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27.08.2023 22:54
+18
??? Мозок вже жиром заплив і знову почалися фантазії про заглядання в сраку пуйлу в пошуках миру?
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27.08.2023 22:54
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мавпувати росію яка заявила що вже дотиснула Україну і чекає на перемир'я то трохи зовсім тупо.
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27.08.2023 22:50 Ответить
Що це означає?
Усе просто читаеться:

1. президент **********/ готуе Україну до « мирних перемовин», коли ЗСУ підійде до кордонів з кримом.

2. виглядає так, що це вже обговорювалось в Московію і «певні гарантії» вже дани українськими представниками.

3. Виглядає так зо «влада» взяла курс на «мирні перемовини», а не як це було раніше- вихід на кордони 1991 року.

Все. Більше ніяких смислів немае.

Він думае що він дуже хитрий та зможе «непомітно» навьязати свою думку українському суспільству.

«Люди, будьте пильними» , Ярослав Фучик.
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28.08.2023 01:27 Ответить
це було на початку війни коли зеленський не вірив в українців.

українці змусили його повірити.

тепер по його діях набагато більше підтверджень що він налаштований на звільнення криму нашою армією а не на оту зерню що ви понаписували.
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28.08.2023 01:52 Ответить
кто этот носатый клоун такой что-бы верить или не верить в украиенцев? трижды четырежды уклонист малорос оманский предатель и моральный и физический УРОД
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28.08.2023 02:20 Ответить
Сашко,

1. Не може доросла людина міняти свої погляди за рік чи два. (« Я не лох. Мені …роки»).

2. Не треба бути дуже довірливою людиною. Довіряй, но провіряй.

3. Зміна риторики на заході теж насторожує.
» Що казав Саліван? Памьятаешь?
І як це звернення Зеленского? Що до мене- дуже схожі позиції…

На жаль…
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28.08.2023 02:51 Ответить
тобто ви впритул не бачите що зеленський не здається?

що ви будете перевіряти? півтора роки війна а він ще жодного разу односторонню зупинку вогню не робив.

а щодо його поглядів так такі самі як і у попередників - своїм усе, чужим закон.

тому то його і обрали що гівна в ньому як і у тих що до нього були але упаковка на порядок гарніша і не смердить.

от і повелися люди.

але винуватити їх це сцяти проти вітру.

бо ми усі ходимо в магазини і більшість з нас купує спонтанно - гарна етикетка, рекляма по тб...

тим більше що і раніше президенти виборця намахували і дуже жорстко.

тож, якщо провина людей що вони наступили на граблі пофарбовані в синє а не на граблі пофарбовані в червоне то маніпуляція.

а чому взагалі люди повинні наступати на граблі? нащо обирати олігархів та слуг олігархів?
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28.08.2023 03:09 Ответить
--тобто ви впритул не бачите що зеленський не здається?--

»Не Здаеться»? Що це значить?

Що він робить багато добрих справ у міжнародній діяльності на підтримку України?
Я це бачу і тут його підтримую. Це позітив.

Але е і негатив. Він не діпломат, та дуже сильно покладаються на Ермака. Це не е «дуже добре».

Мені не зрозуміло, коли значна частина суспільства не згодна з діями Ермака, а Зеленский відповідає, що усе гаразд. « Ми разом пришли, та разом підемо»?!

--що ви будете перевіряти? півтора роки війна а він ще жодного разу односторонню зупинку вогню не робив.--

На жаль е багато чого перевіряти. Усі ходи записані. Ця « перевірка» мабуть буде після Перемогу України.

Яки питання до президента?
- підготовка до війни 2022,
- размінування шляхов з Криму,
- зто злив спецоперацію по Вагнера в Мінську?
- мирні перемовини в Туреччині,
- «кадрова політика»,
- боротьба з олігархами ( наприклад з каламійським),
та багато іншего.

-- а щодо його поглядів так такі самі як і у попередників - своїм усе, чужим закон.--

Сашко, а до чого тут попередники? Ми обговорюемо не іх- то інша велика тема.

--тому то його і обрали що гівна в ньому як і у тих що до нього були але упаковка на порядок гарніша і не смердить.--

Чому его обрали, це теж інша тема. Маемо що Маемо. Це і аналізуємо.

--от і повелися люди.

але винуватити їх це сцяти проти вітру.--

Ніхто людей не винуватить. Люди самі приймуть рішення. Українці вміють робити свій вибір- доведено двома Майданами.
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28.08.2023 05:27 Ответить
Еге ж! Він уже звільнився з кацапської агентури.
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28.08.2023 10:01 Ответить
Треба перекладача з мови Зеленського
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27.08.2023 22:51 Ответить
Крим лишиться кацапам тільки "демілітаризується", - виведуть з складу флоту крейсер москву і С-400 з Тарханкуту...
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27.08.2023 23:06 Ответить
Мені б краще сподобалося "демілітаризація України на території кацапької мацкви"
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28.08.2023 11:16 Ответить
"Треба перекладача з мови Зеленського". И платить этому переводчику за вредность. И переводчиков нужно очень много, так ка мозги у них будут плавиться очень быстро.
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28.08.2023 07:17 Ответить
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27.08.2023 22:53 Ответить
Яку дозу треба прийняти, щоб зрозуміти мову цього блазня?
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27.08.2023 23:02 Ответить
Без написанного на бумажке текста у Зеленского одна сплошная абракадабра.
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28.08.2023 08:12 Ответить
Мені ще ось ця йього пряма мова подобається - https://www.youtube.com/watch?v=h15_bholCPM
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28.08.2023 08:23 Ответить
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27.08.2023 22:54 Ответить
> якщо ми будемо на адміністративних чи умовних кордонах з Кримом

Яке "якщо" ? А як же обіцянки, що закінчимо війну до кінця 2022? А потім обіцянки, що Крим до початку літа 2023 / до осені 2023 ?
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27.08.2023 22:54 Ответить
Безумовно це краще! Але досі кацап нікому ніколи нічого вкраденого без пістюліни не віддав і не існує жодних ознак того що вони на це здатні. Генетика (алкодегенерати).
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27.08.2023 22:54 Ответить
Китаю віддав. Так що у нас шанси є, приблизно 0,000015%
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27.08.2023 23:18 Ответить
-Тётя Сова нас кот обижает. Подкрадывается, выжидает, охотится. Что нам делать?
- Нужно ему на хвост колокольчик привязать. Вы его издалека будете слышать.
- Здорово! А как ему колокольчик привязать?
- Это тактика, а я стратег.
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27.08.2023 23:32 Ответить
А что сказать то хотел?
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27.08.2023 22:54 Ответить
Вова! Гостру думку варто подавати тупим кінцем уперед.

Може Дубінський його і розуміє
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27.08.2023 22:56 Ответить
Та вроде понятно - кемська волость останется кацапам, только демилитаризируется...
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27.08.2023 23:03 Ответить
Вовік в Оман намилилось.
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28.08.2023 00:37 Ответить
??? Мозок вже жиром заплив і знову почалися фантазії про заглядання в сраку пуйлу в пошуках миру?
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27.08.2023 22:54 Ответить
Коли воно заткнеться?
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27.08.2023 22:54 Ответить
Заткнулось вже....це цензор перли вибирае.
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27.08.2023 23:10 Ответить
Цікаво, чи хоч колись було, щоб він задумався, що він зачитує з суфлеру? Чи це для нього як Евклідова геометрія. Зі шпаргалки переписав, і розуміти не потрібно.
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27.08.2023 22:57 Ответить
Простой народ требует простых решений. Или вы хотите услышать
"tl;dr- Они имеют в виду расстояние 1∞=''0", а не фактический ноль. Поскольку параллельность лучей бесконечно мала, они могут пересекаться на бесконечном расстоянии . Напротив, если объект находился точно в фокусе, тогда лучи были бы совершенно параллельны и не пересекались.
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27.08.2023 23:37 Ответить
Палочки должны быть строго попендикулярны!
https://www.youtube.com/watch?v=M2f9JoEZzZ0
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28.08.2023 00:48 Ответить
Это Гаер Кулий, он вступил в "батальон смерти" и исчез из повествования.
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28.08.2023 11:23 Ответить
Це з точки зору банальної єрундіції?
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28.08.2023 10:05 Ответить
Геометрия Лобачевского
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28.08.2023 11:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rfTwyDHXeVI

де ленд-ліз?
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27.08.2023 22:57 Ответить
Не гада не зрозумів! Що знов якісь перемовини та відвертий погляд в очі *****??? Це все вже було…. Дежавю якесь..
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27.08.2023 22:57 Ответить
О, а ось і мінськ-3 замаячив, ну-ну...
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27.08.2023 23:00 Ответить
Понеслось лайно по трубах. З тебе такий політик як з лайна куля. І ти хочеш політично дотиснути отого що сидить все життя в політиці. Вава, іди вже-дістав ''своїми перлами''!
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27.08.2023 23:03 Ответить
мудак
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27.08.2023 23:07 Ответить
Стратегічне мислення.
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27.08.2023 23:11 Ответить
И тут Остапа понесло....
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27.08.2023 23:12 Ответить
Як дістав вже цей брехливийблазень наркоша, якого 73 відсотки телепнів обрали президентом
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27.08.2023 23:12 Ответить
Цікаво, як це буде оформлено на практиці

З огляду, що Крим та деякі області офіційно включили до складу росії

Щоб це змінити, надо вносити правки, або аналювати попередні рішення, ще невідомо чи можна це зробити законно.

Но потім потрібно щоб ці зміни підписав президент, а теперішній ніколи цього не зробить.

Тобто мінімум, потрібна зміна президента
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27.08.2023 23:13 Ответить
Боже, ЩО воно несе?!
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27.08.2023 23:18 Ответить
Вова, думати то не твоє, їж вже мовчки шаурму....
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27.08.2023 23:20 Ответить
Если бы твои дружбаны не просрали юг Украины за 3 дня ,то и жертв было бы сейчас меньше.
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27.08.2023 23:21 Ответить
він таки щє сподівається зазирнути ***** в очко.
несправний ідіот.
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27.08.2023 23:22 Ответить
"Передислокация войск под Харьковом войдёт во все учебники военного искусства как самая удачная тактическая операция" Герасимов.
"От Киева мы отошли для выполнения Стамбульских договорённостей" Медынский.
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27.08.2023 23:43 Ответить
Як знищити С-400 дипломатичним шляхом? - Ніяк. А ось бойовим - можно. Тому не треба *******.
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27.08.2023 23:44 Ответить
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27.08.2023 23:50 Ответить
"Пряма мова: "Із США у нас, напевно, буде саме ізраїльська модель, де є і зброя, і технології, й тренування, і фінанси".

Деталі: На питання, чи збережеться ця модель, якщо у США зміниться президент, Зеленський сказав: "Вона буде діяти, бо це речі, які голосуються Конгресом."

Дивно Конгрес проголосував за надання зброї Україні.
Один президент не бажає просити, інший виконувати.

"Є держави, які просто не мають зброї, але мають фінанси, серйозні санкції у разі повторення агресії" - такі серйозні санкції, що через 1.5 року еффект зворотній, дохід за 2022 рік більше коли санкцій не було.
Що робити, коли санкцій на єкспорт не було, а були санкції на імпорт.
Гроші за нафту, газ, алмази, інше йдуть потоком, а витрачати на імпорт неможливо.
Куди ж тратити гроші, якщо в цей час йде війна?
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28.08.2023 00:15 Ответить
З терористами не домовляються! Їх знищують!Це що поворот до стамбульських чи оманських домовленостей?
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28.08.2023 00:23 Ответить
Якщо війна та деокупація буде йти такими самими темпами як і зараз,коли треба щомісяця мобілізовувати 10 тис.чоловік лише для підтримання наявної чисельності ЗСУ,то так,вихід з цієї війни для України врешті решт буде тільки політичним...Залишається сподіватися тільки на різке збільшення допомоги Заходу,як по чисельності так і по якості.
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28.08.2023 00:25 Ответить
шо воно нюхає
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28.08.2023 00:34 Ответить
Зеленський: "Можна політично дотиснути демілітаризацію Росії на території українського Криму".

Что оно несёт? Что оно сказать хотело?
И косноязычен, и тупой.
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28.08.2023 00:40 Ответить
Плять, закурил вофка!!!!!
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28.08.2023 00:53 Ответить
Що воно несе, що несе? Дивно, але чомусь соромно мені, а не Оленці.
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28.08.2023 01:42 Ответить
Політичними методами можна тільки свиснути Путіну в *уй.
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28.08.2023 01:48 Ответить
Саме сумне те, що цей зелений покидьок ні одного слова від себе не сказав і ніколи не скаже. Лялька з рукою в дупі.
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28.08.2023 05:41 Ответить
... я увидел это в глазе путина ...
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28.08.2023 06:58 Ответить
в очке
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28.08.2023 07:35 Ответить
«Мне плевать, никто меня не остановит»: Залужный пообещал захватить Крым
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28.08.2023 07:33 Ответить
не стреляйте пианиста ,он звиздит то что может
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28.08.2023 07:36 Ответить
Це щось чергове, на тему, нада просто перестать стрєлять ?
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28.08.2023 07:45 Ответить
Просто нужно перестать стрелять и на шашлыки,боневтик.
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28.08.2023 07:49 Ответить
"Операция Top Gun": ССО показали БПЛА, которыми ударили по 126 бригаде ЧФ РФ в Крыму
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28.08.2023 07:52 Ответить
В Украине масса умнейших людей. И постоянно в президенты мы идиота выбираем.
Что Янукович, что Зеленский.
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28.08.2023 08:10 Ответить
Ідіотів в Україні таки більше, тому ця войовнича більшість і обирає собі подібних.
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28.08.2023 10:08 Ответить
Схоже, Україна стає найбільшим експортером гречаної вовни.
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28.08.2023 10:09 Ответить
Вазелінова гнида Крим продала ще в Омані.
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28.08.2023 10:36 Ответить
 
 