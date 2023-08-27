Зеленский: "Можно политически дожать демилитаризацию России на территории украинского Крыма"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский считает, что у Украины будет шанс "дожать" освобождение Крыма политическими методами.
Об этом он заявил в интервью Наталье Мосийчук, сообщает Цензор.НЕТ.
"Меньше жертв, если мы будем на административных или условных границах с Крымом. Я считаю, что можно политически дожать демилитаризацию России на территории украинского Крыма. Я считаю, что это было бы лучше. Я так считаю. Я думаю прежде всего, поверьте, о тех, кто это будет выполнять", – отметил Зеленский.
Он добавил, что война — это всегда о потерях, поэтому следует думать о том, чтобы они были наименьшими.
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Усе просто читаеться:
1. президент **********/ готуе Україну до « мирних перемовин», коли ЗСУ підійде до кордонів з кримом.
2. виглядає так, що це вже обговорювалось в Московію і «певні гарантії» вже дани українськими представниками.
3. Виглядає так зо «влада» взяла курс на «мирні перемовини», а не як це було раніше- вихід на кордони 1991 року.
Все. Більше ніяких смислів немае.
Він думае що він дуже хитрий та зможе «непомітно» навьязати свою думку українському суспільству.
«Люди, будьте пильними» , Ярослав Фучик.
українці змусили його повірити.
тепер по його діях набагато більше підтверджень що він налаштований на звільнення криму нашою армією а не на оту зерню що ви понаписували.
1. Не може доросла людина міняти свої погляди за рік чи два. (« Я не лох. Мені …роки»).
2. Не треба бути дуже довірливою людиною. Довіряй, но провіряй.
3. Зміна риторики на заході теж насторожує.
» Що казав Саліван? Памьятаешь?
І як це звернення Зеленского? Що до мене- дуже схожі позиції…
На жаль…
що ви будете перевіряти? півтора роки війна а він ще жодного разу односторонню зупинку вогню не робив.
а щодо його поглядів так такі самі як і у попередників - своїм усе, чужим закон.
тому то його і обрали що гівна в ньому як і у тих що до нього були але упаковка на порядок гарніша і не смердить.
от і повелися люди.
але винуватити їх це сцяти проти вітру.
бо ми усі ходимо в магазини і більшість з нас купує спонтанно - гарна етикетка, рекляма по тб...
тим більше що і раніше президенти виборця намахували і дуже жорстко.
тож, якщо провина людей що вони наступили на граблі пофарбовані в синє а не на граблі пофарбовані в червоне то маніпуляція.
а чому взагалі люди повинні наступати на граблі? нащо обирати олігархів та слуг олігархів?
»Не Здаеться»? Що це значить?
Що він робить багато добрих справ у міжнародній діяльності на підтримку України?
Я це бачу і тут його підтримую. Це позітив.
Але е і негатив. Він не діпломат, та дуже сильно покладаються на Ермака. Це не е «дуже добре».
Мені не зрозуміло, коли значна частина суспільства не згодна з діями Ермака, а Зеленский відповідає, що усе гаразд. « Ми разом пришли, та разом підемо»?!
--що ви будете перевіряти? півтора роки війна а він ще жодного разу односторонню зупинку вогню не робив.--
На жаль е багато чого перевіряти. Усі ходи записані. Ця « перевірка» мабуть буде після Перемогу України.
Яки питання до президента?
- підготовка до війни 2022,
- размінування шляхов з Криму,
- зто злив спецоперацію по Вагнера в Мінську?
- мирні перемовини в Туреччині,
- «кадрова політика»,
- боротьба з олігархами ( наприклад з каламійським),
та багато іншего.
-- а щодо його поглядів так такі самі як і у попередників - своїм усе, чужим закон.--
Сашко, а до чого тут попередники? Ми обговорюемо не іх- то інша велика тема.
--тому то його і обрали що гівна в ньому як і у тих що до нього були але упаковка на порядок гарніша і не смердить.--
Чому его обрали, це теж інша тема. Маемо що Маемо. Це і аналізуємо.
--от і повелися люди.
але винуватити їх це сцяти проти вітру.--
Ніхто людей не винуватить. Люди самі приймуть рішення. Українці вміють робити свій вибір- доведено двома Майданами.
Яке "якщо" ? А як же обіцянки, що закінчимо війну до кінця 2022? А потім обіцянки, що Крим до початку літа 2023 / до осені 2023 ?
- Нужно ему на хвост колокольчик привязать. Вы его издалека будете слышать.
- Здорово! А как ему колокольчик привязать?
- Это тактика, а я стратег.
Може Дубінський його і розуміє
"tl;dr- Они имеют в виду расстояние 1∞=''0", а не фактический ноль. Поскольку параллельность лучей бесконечно мала, они могут пересекаться на бесконечном расстоянии . Напротив, если объект находился точно в фокусе, тогда лучи были бы совершенно параллельны и не пересекались.
https://www.youtube.com/watch?v=M2f9JoEZzZ0
де ленд-ліз?
З огляду, що Крим та деякі області офіційно включили до складу росії
Щоб це змінити, надо вносити правки, або аналювати попередні рішення, ще невідомо чи можна це зробити законно.
Но потім потрібно щоб ці зміни підписав президент, а теперішній ніколи цього не зробить.
Тобто мінімум, потрібна зміна президента
несправний ідіот.
"От Киева мы отошли для выполнения Стамбульских договорённостей" Медынский.
Деталі: На питання, чи збережеться ця модель, якщо у США зміниться президент, Зеленський сказав: "Вона буде діяти, бо це речі, які голосуються Конгресом."
Дивно Конгрес проголосував за надання зброї Україні.
Один президент не бажає просити, інший виконувати.
"Є держави, які просто не мають зброї, але мають фінанси, серйозні санкції у разі повторення агресії" - такі серйозні санкції, що через 1.5 року еффект зворотній, дохід за 2022 рік більше коли санкцій не було.
Що робити, коли санкцій на єкспорт не було, а були санкції на імпорт.
Гроші за нафту, газ, алмази, інше йдуть потоком, а витрачати на імпорт неможливо.
Куди ж тратити гроші, якщо в цей час йде війна?
Что оно несёт? Что оно сказать хотело?
И косноязычен, и тупой.
Что Янукович, что Зеленский.