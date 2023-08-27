Зеленский: "Можно политически дожать демилитаризацию России на территории украинского Крыма"

Президент Владимир Зеленский считает, что у Украины будет шанс "дожать" освобождение Крыма политическими методами.

Об этом он заявил в интервью Наталье Мосийчук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Меньше жертв, если мы будем на административных или условных границах с Крымом. Я считаю, что можно политически дожать демилитаризацию России на территории украинского Крыма. Я считаю, что это было бы лучше. Я так считаю. Я думаю прежде всего, поверьте, о тех, кто это будет выполнять", – отметил Зеленский.

Он добавил, что война — это всегда о потерях, поэтому следует думать о том, чтобы они были наименьшими.

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