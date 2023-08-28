США планируют поставлять Украине кассетные боеприпасы для реактивной артиллерии, - WP
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Соединенные Штаты считают необходимой дальнейшую поддержку Украины. Следующим шагом должны стать поставки кассетных боеприпасов для реактивной артиллерии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post.
Среди всех предложений по долговременной поддержке Киева самой большой поддержкой пользуется идея предоставить Украине кассетные боеприпасы для РСЗО, что позволит наносить удары на большие расстояния.
Кроме того, в Вашингтоне также планируется обсудить создание "сил будущего", которые смогли бы сдерживать РФ. В эту концепцию включают поставки истребителей F-16, которые поступят в Украину уже через несколько месяцев.
Однако для более эффективного ее воплощения американские официальные лица стараются наработать со своими союзниками несколько вопросов. Среди ключевых – это обучение украинских военных, а также поставка всей необходимой номенклатуры вооружения.
Как отмечает The Washington Post, в этот список передачи вооружения Киев и его союзники пытаются добавить системы ATACMS. Однако в Пентагоне продолжают отказывать, ссылаясь на их недостаточное количество.
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P. S. путин-*****.
Кацап - раб *********** на швабре или бутьілке насаженьій.
РФія- страна террористов и военньіх преступников.
*****&Кацапьі &рфія - ПНХ!
По-перше - габарити отих "бомб" на відео прирівнюються до ваги десь в 250 кг мінімум А таку масу людина на плечі не несе
По-друге - то не бомби а макети - там немає головного підривача в носовій частині
По-третє - ні одна нормальна держава при своєму розумі не буде розкидаться "стратегічними запасами" якщо їй не загрожує смертельна небезпека (кацапи до "нормальних стосунку не мають) Можуть передать ті ********** що плануються на заміну як такі що мають строк зберігання який добігає кінця (з врахуванням того що на підприємствах уже розвернуте виробництво нових - "для освіження запасів")
М26 є першим основним некерованим реактивним снарядом у складі системи MLRS із бойовою машиною М270. Він складається з головної та ракетної частин. Касетна головна частина споряджена 644 кумулятивно-осколочними бойовими елементами М77.
Бойові елементи щільно упаковані в гніздах поліуретанових циліндричних блоків усередині тонкостінного алюмінієвого корпусу. Після спрацювання головного підривника на кінцевій ділянці траєкторії корпус ГЧ скидається та розкидаються бойові елементи. Залпом однієї пускової установки над районом мети розсіюється 7728 таких елементів на площі близько 25000 кв.м.
М26А1 - із 518 посиленими елементами касетних *********ів M85 ERR (удосконалена посилена версія касетних *********ів типу M77 DPICM) дальністю стрільби 45 км.