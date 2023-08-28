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США планируют поставлять Украине кассетные боеприпасы для реактивной артиллерии, - WP

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

касетні

Соединенные Штаты считают необходимой дальнейшую поддержку Украины. Следующим шагом должны стать поставки кассетных боеприпасов для реактивной артиллерии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post.

Среди всех предложений по долговременной поддержке Киева самой большой поддержкой пользуется идея предоставить Украине кассетные боеприпасы для РСЗО, что позволит наносить удары на большие расстояния.

Кроме того, в Вашингтоне также планируется обсудить создание "сил будущего", которые смогли бы сдерживать РФ. В эту концепцию включают поставки истребителей F-16, которые поступят в Украину уже через несколько месяцев.

Читайте также: Украина надлежащим образом применяет кассетные боеприпасы, полученные от США, - Пентагон

Однако для более эффективного ее воплощения американские официальные лица стараются наработать со своими союзниками несколько вопросов. Среди ключевых – это обучение украинских военных, а также поставка всей необходимой номенклатуры вооружения.

Как отмечает The Washington Post, в этот список передачи вооружения Киев и его союзники пытаются добавить системы ATACMS. Однако в Пентагоне продолжают отказывать, ссылаясь на их недостаточное количество.

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Топ комментарии
+25
Кацапам сподобається 100%.
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28.08.2023 00:00
+18
Загарбники у захваті від цієї новини!
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27.08.2023 23:49
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крок, за кроком... за томагавками.
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28.08.2023 00:04
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Загарбники у захваті від цієї новини!
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27.08.2023 23:49 Ответить
Кацапам сподобається 100%.
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28.08.2023 00:00 Ответить
Ах7єнна новина!
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28.08.2023 00:00 Ответить
Будет так весело!
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28.08.2023 00:04 Ответить
крок, за кроком... за томагавками.
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28.08.2023 00:04 Ответить
и яо
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28.08.2023 02:21 Ответить
ЯО - "самі, самі, самі...."
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28.08.2023 10:49 Ответить
Так ці ********** будуть нам в нагоді, дуже дякуєм Штатам
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28.08.2023 00:21 Ответить
Оп. Не зря Залужный на кордон Польше ездил.
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28.08.2023 00:29 Ответить
Кацапы, шо с ИПЛОМ?)))
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28.08.2023 00:30 Ответить
Як раз під новий збір отари в кацапії.
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28.08.2023 00:31 Ответить
парад уродцев-ухилянтів
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28.08.2023 00:33 Ответить
УРА!! Смерть москалям на Руській землі !
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28.08.2023 00:53 Ответить
Ракет, кажуть, у них мало. Дивно, а чому так?

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28.08.2023 01:28 Ответить
На Рашистов висточить.
P. S. путин-*****.
Кацап - раб *********** на швабре или бутьілке насаженьій.
РФія- страна террористов и военньіх преступников.
*****&Кацапьі &рфія - ПНХ!
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28.08.2023 02:38 Ответить
Ну - це ж ти сам розумієш - СТЬОБ!
По-перше - габарити отих "бомб" на відео прирівнюються до ваги десь в 250 кг мінімум А таку масу людина на плечі не несе
По-друге - то не бомби а макети - там немає головного підривача в носовій частині
По-третє - ні одна нормальна держава при своєму розумі не буде розкидаться "стратегічними запасами" якщо їй не загрожує смертельна небезпека (кацапи до "нормальних стосунку не мають) Можуть передать ті ********** що плануються на заміну як такі що мають строк зберігання який добігає кінця (з врахуванням того що на підприємствах уже розвернуте виробництво нових - "для освіження запасів")
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28.08.2023 04:52 Ответить
"Гарячі голови" - якщо це вони то тоді це те що ви написали в тому що ви написали ( на жаль час подібних комедій закінчився бо прийшла вона - тупа і сліпа + дегенеративна "політкоректність"). 3 2 1 - .....
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28.08.2023 06:29 Ответить
!!!
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28.08.2023 06:35 Ответить
Интересные цяцьки
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28.08.2023 02:47 Ответить
M26 - некерований касетний ********* (із 644 елементами касетних *********ів M77 DPICM), заборонений до використання у низці країн, з відстанню ураження від 15 до 32 км.

М26 є першим основним некерованим реактивним снарядом у складі системи MLRS із бойовою машиною М270. Він складається з головної та ракетної частин. Касетна головна частина споряджена 644 кумулятивно-осколочними бойовими елементами М77.

Бойові елементи щільно упаковані в гніздах поліуретанових циліндричних блоків усередині тонкостінного алюмінієвого корпусу. Після спрацювання головного підривника на кінцевій ділянці траєкторії корпус ГЧ скидається та розкидаються бойові елементи. Залпом однієї пускової установки над районом мети розсіюється 7728 таких елементів на площі близько 25000 кв.м.

М26А1 - із 518 посиленими елементами касетних *********ів M85 ERR (удосконалена посилена версія касетних *********ів типу M77 DPICM) дальністю стрільби 45 км.
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28.08.2023 03:08 Ответить
Нічог не розумію, нам же дали касетні **********
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28.08.2023 04:39 Ответить
Напевно то для ствольної,а це для рсзв
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28.08.2023 04:44 Ответить
Дали снаряди калібру 155 мм для ствольної артилерії Коли виявилася їх ефективність - стали обговорювать рішення про "утилізацію з користю" снарядів до РСЗВ які будуть в американській армії "освіжаться" та заміняться на новіші модифікації Кацапам і старіших вистачить
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28.08.2023 04:59 Ответить
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28.08.2023 05:18 Ответить
В ответ на эту информацию, в рф увеличат производство белых "жигулей".
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28.08.2023 08:30 Ответить
 
 