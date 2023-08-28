Украина получит от США гарантии по примеру израильских, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина получит от США гарантии безопасности по примеру израильских.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Наталье Мосейчук, опубликованном в воскресенье на ее ютуб-канале.
"Израильская модель. С Соединенными Штатами Америки у нас наверняка будет именно такая модель. Израильская, где есть и оружие, и технологии, и тренировки, и финансы", - сказал он.
При этом Зеленский отметил, что это соглашение должно быть ратифицировано в Конгрессе.
"Это вещи, проголосованные в Конгрессе. И, соответственно, в европейских государствах - поддержанные парламентами государств", – сказал он о соглашениях со странами Европы.
По словам Зеленского, "для нас приглашение в НАТО - это политическое решение мира, конечное решение мира. Я боролся за приглашение только из-за этого. Потому что для меня приглашение - это соответствующее решение в головах многих бюрократов".
Пожалуйста, подождите...
Але це не 73%, а 33% першого туру ! Бо в другому турі був фактор не вибору , а антивибору .
Бо за думку більшості ветеранів (спротив московітам) тоді вже було очевидно , що Пєтя сидить однією дупою на двух стільцях й робить "договорняки" з мертвечуком ...
Це думка полковника Світана , що підрив Чонгару й мінування моли б стримати рептілойдів ну на 5 годин , ну 10 . Це б вистачило б припустимо щоб підірвати мости на Херсон , але орки зайшли б по дамбі .
Світан вважає що проблема зроблена усіми останніми 8 роками й якщо б не "Самопоміч" "Батьківщина" й усі націоналісти , то фофкін папереднік би торував би з Кримом й постачав би туди електроенергію для заводів фірташки йще до виборів 2019 .
А требо було фронт будувати такий як на Донбасі . Тобто -- лінію фортифікаційних споруд довжиною в 200-300 км по усьому перешийку . Ось тоді б рептілойди не захопили б навіть Каховку , не кажучи про Мелітополь й Бердянськ . Й ніякого б оточення Маріка теж не було ...
Я дивлюсь на націоналістів ("Свобода" , ПС, "Азовці") вони й зараз рахують , що Петро гіршим був за Фофіка ... хоча я не погоджуюсь . Єдине виправдання такого голосування , що в Україні жодна дупа з Банкової не заслуговує на другий термін й це велика загроза , що країна стане схожею на ********** .
Все эти "гарантии" нужны РФ для передышки и накопления сил. А потом будет новая война!
А партнеры разведут руками - скажут - ну не шмогла, гарантии не сработали, но вы же сами согласились...
Ця влада не може бути партнером амерканців.
Зокрема через це "ця влада" не є партнером "американців". А співпраця з цією владою коливається між небажанням і необхідністю. Повільне надання військової допомоги є оцінкою рівня взаємодії між топ посадовцями, які в Україні навіть на ваше переконання крадуть.
підміна правильного захисту якоюсь хернею це повторення будапештського меморандуму.
вочевидь, зеленський хоче щоб наступні покоління українців проклинали його за цей папірець як ми зараз проклинаємо кучму за папірець з будапешта.
Дивишся на це як на інтерв'ю путіна скабеевій.
І що ти поробиш?
Нічого. І там і тут скот власними руками створив ці паноптикуми.😠
2. Якщо Україні запропонують Ізраільську модель, то до НАТО вже ніхто точно не прийм'є, адже замість цього і пропонується ця модель допомоги, як альтернатива НАТО. 3. На відміну від України у Ізраіля не закривають кордони, і люди мають можливість законно виїхати від війни в іншу країну, чомусь про це теж президент не повідомив. 4. В Ізраілі стабільно проводяться вибори (президентські, парламентські), а в демократичній Україні, що захищає основи демократії усього світу до кінця військового стану виборів не буде, хоча ми всі в глибині душі знаємо що цей військовий стан може тривати багато років...... П.с. Дуже дивне інтервю як на мене, не розумію навіщо його було зараз взагалі давати, в такий важкий для України час.....
Український прапор над Кремлем? Було б добре.
А може звільнення всієї української території включно з Кримом? Звучить гарно.
Але, коли ми звільнимо українську територію включно з Кримом, то хтось думає, що у нас під боком будуть інші росіяни? І ці росіяни не будуть нас обстрілювати, не будуть створювати загрози для того, щоб через рік, два, п'ять знову на нас напасти?
А ми знову будемо віддавати життя найкращих, щоб врятувати країну і Європу.
Звільнення української території - це є необхідне, як кажуть в математиці, але не є достатнє.
Нам треба перемога в мізках, в головах. Нам треба членство в НАТО, щоб НАТО зупинило будь-які прагнення і мрії божевільного диктатора знову напасти на Україну.
А що таке членство в НАТО? Як сказав Ландсберґіс, перший голова Парламенту незалежної Литви після відокремлення її від СРСР, членство в НАТО для Литви - це життя. Ландсберґіс додав: а членство в ЄС - це гарне життя. Так само і зараз для України.
Тож після того, як ми виграємо життя, ми зобовʼязані виграти гарне життя. Ось що буде особисто для мене перемогою України.
5 год ·
Паралелі довгої війни Ізраїлю з війною в Україні максимально некоректні. Мова не лише в інтенсивності бойових дій і подушці витривалості ( військової і економічної) , яку створив Ізраїль і якої немає в Києва.
Ізраїль знаходиться в стані війни з країною , яка співставна за розмірами і територією. Він захищений однією з найкращих в світі систем ППО.
Проти України веде війну ядерна тоталітарна держава, яка має найбільшу в світі армію і де не стоїть питання мобілізаціі і людського ресурсу.
РФ давно готувалася до війни, ракет і снарядів в неї не на 2-3 обстріли, а на сотні. Яка перебудувала свою економіку на військові рейки, навчилася обходити санкції і отримує від третіх країн товари подвійного призначення.
Ізраїльські спецслужби займаються виключно ліквідацією терористів, а не кошмарять опозицію і бізнес, до речі.
Ізраїль не скорочував власних ракетних програм і не заморожував свої військові розробки.
Тому якщо влада говорить про довгу війну- має дати і відповідь на питання , чим і як будемо воювати. Й перестати принижувати тих, хто воює. Бо в окопах - чимало представників Європейська Солідарність.