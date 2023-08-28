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Зеленский (16493) Израиль (1756) США (23155) гарантия (117)

Украина получит от США гарантии по примеру израильских, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина получит от США гарантии безопасности по примеру израильских.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Наталье Мосейчук, опубликованном в воскресенье на ее ютуб-канале.

"Израильская модель. С Соединенными Штатами Америки у нас наверняка будет именно такая модель. Израильская, где есть и оружие, и технологии, и тренировки, и финансы", - сказал он.

При этом Зеленский отметил, что это соглашение должно быть ратифицировано в Конгрессе.

"Это вещи, проголосованные в Конгрессе. И, соответственно, в европейских государствах - поддержанные парламентами государств", – сказал он о соглашениях со странами Европы.

По словам Зеленского, "для нас приглашение в НАТО - это политическое решение мира, конечное решение мира. Я боролся за приглашение только из-за этого. Потому что для меня приглашение - это соответствующее решение в головах многих бюрократов".

Также читайте: Нам нужно научиться жить, как Израиль, - Зеленский
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Топ комментарии
+31
Союз з США - це добре, але з України - Ізраїль, як з Стефанчука - балерина. І навіть якщо ми позбудемося зелені, то "мутний нарід" "какаяразніца"нікуди не зникне.
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28.08.2023 00:29
+31
Так. Зелена шобла, як завжди бреше. Бо це не гарантії безпеки. Може гарантіїї певної фінансової підтримки, гарантії постачання певної зброї, гарантії певної політичної підтримки. Але - НЕ ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ!
Бо на теперішній час гарантії безпеки- це НАТО.
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28.08.2023 01:24
+27
Iryna Gerashchenko

·

Розумію, що в ОП вважають українців рибками гуппі без памʼяті, але про жорстку боротьбу з корупцією вже було.

В 20 році Зеленський за невідомі кошти провів опитування «5 питань від президента». Було й про пожиттєву тюрму за корупцію. Пані Мосійчук тоді й результат оголосила- 99% населення за.

Ми й досі не отримали звіт , за які корупційні гроші прийшло те опитування. Кажуть, сплатила партія СН. Найголовніші борцуни з корупцією.

Й нікого не посадили з 20. Ані Халімона, ані великих дорожніх будівельників, ні Гунька, ні причетних до конвертів в комітетах, ні глав ОДА з їх фітнестренерами, ні марафонців з кінокотом, ні мародерів, що крадуть під час війни. Хоч в країні є НАЗК, НАБУ, БЕБ, САП, СБУ, ДБР, МВС. Здається , всіх перераховувала? На утриманням цих шановних установ йдуть мільярди. Але, виявляється, нам не вистачає ще одного закону

Наша пісня гарна, нова, починаєм її знову. «Слуга народу», нова серія.
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28.08.2023 03:19
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Какую страну вы имеете ввиду?
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28.08.2023 06:26 Ответить
Кувейт
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28.08.2023 07:01 Ответить
Афган.
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28.08.2023 07:41 Ответить
Гюльчатай, открой личико!
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28.08.2023 08:22 Ответить
Україна вибирає "Особий Ізраільскій путь"...точніше вибрала у 2019.
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28.08.2023 06:40 Ответить
ТАКИЕ гарантии как США дало Израилю оставьте таки себе, Вова.
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28.08.2023 07:01 Ответить
Просто навіть цікаво, яким у 2019 бачили майбутнє України виборці Зеленського...ау! виборці Зеленського є? дайте відповідь!
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28.08.2023 07:15 Ответить
Яке бачили, таке й отримали. Виїхати в європу на європейські дотації і ржать. Принаймні мої знайомі зеленоботи всі там, жодний не лишився. Причому на крило вони ставали, як правило, задовго до 24.02...
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28.08.2023 09:13 Ответить
Запитайте у Мосійчучки. Вона знає...
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28.08.2023 10:21 Ответить
У електорального болота не існує такого поняття як "бачення" ...
Але це не 73%, а 33% першого туру ! Бо в другому турі був фактор не вибору , а антивибору .

Бо за думку більшості ветеранів (спротив московітам) тоді вже було очевидно , що Пєтя сидить однією дупою на двух стільцях й робить "договорняки" з мертвечуком ...

Це думка полковника Світана , що підрив Чонгару й мінування моли б стримати рептілойдів ну на 5 годин , ну 10 . Це б вистачило б припустимо щоб підірвати мости на Херсон , але орки зайшли б по дамбі .
Світан вважає що проблема зроблена усіми останніми 8 роками й якщо б не "Самопоміч" "Батьківщина" й усі націоналісти , то фофкін папереднік би торував би з Кримом й постачав би туди електроенергію для заводів фірташки йще до виборів 2019 .
А требо було фронт будувати такий як на Донбасі . Тобто -- лінію фортифікаційних споруд довжиною в 200-300 км по усьому перешийку . Ось тоді б рептілойди не захопили б навіть Каховку , не кажучи про Мелітополь й Бердянськ . Й ніякого б оточення Маріка теж не було ...
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28.08.2023 18:02 Ответить
Й те що "нова пика" буде йще гіршой за стару й кондитерську тоді це не було так очевидно .

Я дивлюсь на націоналістів ("Свобода" , ПС, "Азовці") вони й зараз рахують , що Петро гіршим був за Фофіка ... хоча я не погоджуюсь . Єдине виправдання такого голосування , що в Україні жодна дупа з Банкової не заслуговує на другий термін й це велика загроза , що країна стане схожею на ********** .
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28.08.2023 18:09 Ответить
А чому ти з Маркаровой відмовився від неблокового союзництва в 2021 р. коли тебе пропонували ?
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28.08.2023 07:27 Ответить
Зараз США не погодиться на союзництво. Вони вже знають, що таке Зеля та Єрмак.
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28.08.2023 07:28 Ответить
Україна отримає від США гарантії так само, як в свій час отримали гарантії від США Південний В'єтнам і Афганістан.
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28.08.2023 15:47 Ответить
Це самий най вигініша модель, не для країни а для тих кому при НАТО світить Гуантаномо. Тому воні и закидають ці закідушки.
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28.08.2023 07:36 Ответить
Зелений зрадник.
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28.08.2023 07:37 Ответить
не стреляйте пианиста ,он играет так ка может
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28.08.2023 08:19 Ответить
F-35 будет лучшей гарантией
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28.08.2023 08:18 Ответить
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28.08.2023 08:26 Ответить
Загалом рф вночі запустила по Україні 4 "калібри" і 2 керовані авіаракети Х-59.
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28.08.2023 08:27 Ответить
Это ловушка! Нельзя этого делать! Потом они скажут - мы же вам дали гарантии, зачем вам самолеты и ракеты?
Все эти "гарантии" нужны РФ для передышки и накопления сил. А потом будет новая война!
А партнеры разведут руками - скажут - ну не шмогла, гарантии не сработали, но вы же сами согласились...
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28.08.2023 08:26 Ответить
Якщо це інтерв"ю Мосейчучці, і Зеленський тільки вважає, що у нас напевне буде така сама модель, як в Ізраїлі - то це все на 99% квартальна пи..ьож, щоб ще бодай недовго протриматися біля влади і дорозкрасти і дорозвалити Україну та кинути її під ноги кацапам.
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28.08.2023 08:26 Ответить
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28.08.2023 09:00 Ответить
Израиль сам крупнейший производитель вооружений - это к слову....
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28.08.2023 09:11 Ответить
В Ізраїлі урядовці не крадуть гроші з бюджету. Вони партнери на яких можна покластись. А ви ? От конкретно Зеля і його ОПа. Штати ж знають що мутки з кацапами проти держави Україна ви такі затівали. Це проти своїх. А що вже казати про чужих.
Ця влада не може бути партнером амерканців.
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28.08.2023 09:20 Ответить
Заспокойтеся, панночко, ця влада вже є партнером американців. Я вам відкрию таємницю - урядовці крадуть всюди, в тому числі в Ізраїлі. Ви забули скільки кримінальних справ проти Натаньяху?
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28.08.2023 13:34 Ответить
Заспокойтеся Петренко. Проти Натаньяху дійсно вистачає кримінальних справ, На відміну від Тарана, Резнікова, Тимошенка, Трухіна і багатьох інших зелених діячів. Рано чи пізно у Ізраїлі вони будуть розглянуті судом, а в Україні з подачі Зеленського швидше за все будуть поховані в СБУ.
Зокрема через це "ця влада" не є партнером "американців". А співпраця з цією владою коливається між небажанням і необхідністю. Повільне надання військової допомоги є оцінкою рівня взаємодії між топ посадовцями, які в Україні навіть на ваше переконання крадуть.
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28.08.2023 14:11 Ответить
А чим вам пане говнокомандувач не до душі гарантії від Македонії та Косово??? Ось так само буде зі США і саме тоді,коли рудий бевзь Трампон, знову всадить свій тухес на Капітолійському пагорбі...
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28.08.2023 09:20 Ответить
Нам би владу в Україні проукраїнську...
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28.08.2023 09:23 Ответить
Вона українцям не потрібна. Головне, галушок наїстися і горілкою запить. Ось і все.
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28.08.2023 11:17 Ответить
США вже давали Україні гарантії в 1994,коли треба було ЯЗ віддавати Рашці.....Хто обдурив 1 раз,той обдурить ще...
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28.08.2023 09:35 Ответить
захист 5 статті статуту НАТО простий та зрозумілий.

підміна правильного захисту якоюсь хернею це повторення будапештського меморандуму.

вочевидь, зеленський хоче щоб наступні покоління українців проклинали його за цей папірець як ми зараз проклинаємо кучму за папірець з будапешта.
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28.08.2023 10:03 Ответить
Де вона, ця двостороння угода про гарантії безпеки Україні, узурпатор?
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28.08.2023 10:10 Ответить
Зеленський знов побіг тявкати і жалітись на проклятих американців наталке мосейчук.
Дивишся на це як на інтерв'ю путіна скабеевій.
І що ти поробиш?

Нічого. І там і тут скот власними руками створив ці паноптикуми.😠
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28.08.2023 10:13 Ответить
Тут треба читати поміж строк: 1. На мою особисту думку, у своєму інтервью Зеленський фактично визнав що війна буде тривати десятиліттями ( як у Ізраілі) тобто на дипломатичне регулювання вже ніхто не покладається навіть у майбутній перспективі.
2. Якщо Україні запропонують Ізраільську модель, то до НАТО вже ніхто точно не прийм'є, адже замість цього і пропонується ця модель допомоги, як альтернатива НАТО. 3. На відміну від України у Ізраіля не закривають кордони, і люди мають можливість законно виїхати від війни в іншу країну, чомусь про це теж президент не повідомив. 4. В Ізраілі стабільно проводяться вибори (президентські, парламентські), а в демократичній Україні, що захищає основи демократії усього світу до кінця військового стану виборів не буде, хоча ми всі в глибині душі знаємо що цей військовий стан може тривати багато років...... П.с. Дуже дивне інтервю як на мене, не розумію навіщо його було зараз взагалі давати, в такий важкий для України час.....
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28.08.2023 10:28 Ответить
І ще -------------в Ізраілі живуть патріоти своєї країни. А у нас дуже багато гнид. Особливо у владі. І населення, у більшості, не ******** Україну. Сусідка----так любить Україну, ну так любить. Але--------------розмовляти державною не хоче. Ходить в церкву до гундяєва. Армії не допомагає. Але дуууже любить Україну.
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28.08.2023 12:18 Ответить
дебільна лялька козламойського так і не зрозуміла, що у ж2 є ядерна зброя і сусід не пуйло.
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28.08.2023 10:28 Ответить
Уже ранее эта тема была, уже разобрались, что гарантии от США, равные гарантиям Израилю - этого недостаточно, чтобы новая война в Украине не повторилась.
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28.08.2023 10:49 Ответить
єдині гарантії може дати тільки НАТО, все інше - "будапешт"
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28.08.2023 11:14 Ответить
Не будет таких гарантий!
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28.08.2023 11:24 Ответить
Що особисто для мене буде означити, що війна закінчилася?
Український прапор над Кремлем? Було б добре.
А може звільнення всієї української території включно з Кримом? Звучить гарно.
Але, коли ми звільнимо українську територію включно з Кримом, то хтось думає, що у нас під боком будуть інші росіяни? І ці росіяни не будуть нас обстрілювати, не будуть створювати загрози для того, щоб через рік, два, п'ять знову на нас напасти?
А ми знову будемо віддавати життя найкращих, щоб врятувати країну і Європу.
Звільнення української території - це є необхідне, як кажуть в математиці, але не є достатнє.
Нам треба перемога в мізках, в головах. Нам треба членство в НАТО, щоб НАТО зупинило будь-які прагнення і мрії божевільного диктатора знову напасти на Україну.
А що таке членство в НАТО? Як сказав Ландсберґіс, перший голова Парламенту незалежної Литви після відокремлення її від СРСР, членство в НАТО для Литви - це життя. Ландсберґіс додав: а членство в ЄС - це гарне життя. Так само і зараз для України.
Тож після того, як ми виграємо життя, ми зобовʼязані виграти гарне життя. Ось що буде особисто для мене перемогою України.
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28.08.2023 11:34 Ответить
до чого тут портрет сивочолого?
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28.08.2023 11:37 Ответить
Мабуть до його тексту. Нє?
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28.08.2023 11:49 Ответить
Які ізраїльські гарантії?? Ізраїль має ЯЗ і розрекламований ЦАХАЛ воює проти беззбройних палестинців десятиліттями. Крім того,єври створили для Ізраїлю потужний ВПК,а наш ВПК благополучно розвалили! Презик дуже м..м....нерозумний,він не знає,що є японсько-південнокорейські гарантії США,ці країни мають статус союзників США поза НАТО. І США їх захищатимуть як і натовських союзників...
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28.08.2023 11:36 Ответить
Ізраїль воює з військовими організаціми Палестини які озброює Іран, інформацію хоч не викривляй. По суті Ізраїль воює з Іраном.
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28.08.2023 13:35 Ответить
Та так все...на податках " оптимізував" на млрд. .. Допоміг на млн. І він ахєрєнний валантьор...і то поголовно. Без вийнятків
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28.08.2023 12:02 Ответить
Це ніякі не гарантії безпеки, це гарантії допомоги. Це нас не врятує від наступної війни з кацапами
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28.08.2023 12:45 Ответить
Сировотка правди + Зе Вова
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28.08.2023 13:32 Ответить
А ты уже сделал в УКраине демократию по примеру израильской? У нас-пресса свободна - мало никому не кажется, Оппозицию не называют врагами и не давят судебными делами, а по закону сидят и министры и президенты ... А захотел премьер подмять под себя суд - сотни тысяч протестантов на улицах ... вот такие примеры...
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28.08.2023 15:23 Ответить
а владу на заразок Ізраільської отримає? яка буде займатись обороноздатністю а не красти і красти оточивши себе кумами і сватами.
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28.08.2023 15:23 Ответить
Iryna Gerashchenko
5 год ·
Паралелі довгої війни Ізраїлю з війною в Україні максимально некоректні. Мова не лише в інтенсивності бойових дій і подушці витривалості ( військової і економічної) , яку створив Ізраїль і якої немає в Києва.
Ізраїль знаходиться в стані війни з країною , яка співставна за розмірами і територією. Він захищений однією з найкращих в світі систем ППО.
Проти України веде війну ядерна тоталітарна держава, яка має найбільшу в світі армію і де не стоїть питання мобілізаціі і людського ресурсу.
РФ давно готувалася до війни, ракет і снарядів в неї не на 2-3 обстріли, а на сотні. Яка перебудувала свою економіку на військові рейки, навчилася обходити санкції і отримує від третіх країн товари подвійного призначення.
Ізраїльські спецслужби займаються виключно ліквідацією терористів, а не кошмарять опозицію і бізнес, до речі.
Ізраїль не скорочував власних ракетних програм і не заморожував свої військові розробки.
Тому якщо влада говорить про довгу війну- має дати і відповідь на питання , чим і як будемо воювати. Й перестати принижувати тих, хто воює. Бо в окопах - чимало представників Європейська Солідарність.
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28.08.2023 15:53 Ответить
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