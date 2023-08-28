Украинка Ярослава Магучих впервые стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту
Новости Цензор.НЕТ Спорт
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих на чемпионате мира в Будапеште (Венгрия) в финале завоевала "золото" с результатом 2.01 метра. Таким образом, 21-летняя спортсменка впервые в своей карьере стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне Спорт".
Легкоатлетка из Днепра на соревновании повторила личный рекорд сезона.
Второе и третье место получили австралийские спортсменки Паттерсон и Олислагерс (у обоих – 1,99 м).
Кроме того, еще одна представительница Украины Ирина Геращенко стала пятой (1,94 м).
Перед нынешним "золотом" чемпионата мира Магучих дважды останавливалась в шаге от этого звания. Так, в 2019 и 2022 годах она выигрывала серебряные медали на соревнованиях.
Ярослава также получила лицензию на участие в Олимпиаде-2024.
Отметим также, что золото Магучих стало первой такой медалью для Украины на ЧМ по легкой атлетике с 2013 года. Добавим также, что в 1999 году чемпионкой мира по прыжкам в высоту стала николаевская спортсменка Инга Бабакова.
Пожалуйста, подождите...
молодець
Я дивився лише середину турніру і бачив як то важко всім даються оті нещасні сантиметри. Які худі оті спортсменки аби мати достатньо потужності для поштовху тіла на висоту у два метри. Це ж який самоконтроль треба мати, стільки сил викладати на тренуваннях.
"Це вакханалія": на кацапії вимагають оштрафувати Магучіх за "Слава Україні!" після перемоги на ЧС-2023
І укр, і рос: могутня, могучая через "о".
Аналогічно, воротар Дніпра Кінарейкін.
Мабуть, помилки паспортисток.
Не в образу мовлено.
********
Іноземні прізвища і імена транслітеруються згідно фонетики, а не перекладаються. Якщо прізвище в орківському оригіналі звучить як - "мАгучих", то і українською писатися повинно в транслітерації як "магучіх".
Це було дуже давно: помтлка юності. А чи було взагалі: може, то фотограф зняв в такому ракурсі, що особа, схожа на Маґучіх ніби-то обіймається із свинособачою самкою, схожою на Ласіцкєнє. Та й взагалі, фото вирване з контексту. Попригунья стрибає, піарники навчили її говорити правильні слова, от уже вона й молодчина (згідно деяких коментарів вище)