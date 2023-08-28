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Украинка Ярослава Магучих впервые стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту

Новости Цензор.НЕТ Спорт

магучіх

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих на чемпионате мира в Будапеште (Венгрия) в финале завоевала "золото" с результатом 2.01 метра. Таким образом, 21-летняя спортсменка впервые в своей карьере стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне Спорт".

Легкоатлетка из Днепра на соревновании повторила личный рекорд сезона.

Второе и третье место получили австралийские спортсменки Паттерсон и Олислагерс (у обоих – 1,99 м).

Кроме того, еще одна представительница Украины Ирина Геращенко стала пятой (1,94 м).

Перед нынешним "золотом" чемпионата мира Магучих дважды останавливалась в шаге от этого звания. Так, в 2019 и 2022 годах она выигрывала серебряные медали на соревнованиях.

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Ярослава также получила лицензию на участие в Олимпиаде-2024.

Отметим также, что золото Магучих стало первой такой медалью для Украины на ЧМ по легкой атлетике с 2013 года. Добавим также, что в 1999 году чемпионкой мира по прыжкам в высоту стала николаевская спортсменка Инга Бабакова.
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Топ комментарии
+18
ДА !!! Смотрел , там заруба была , она умничка , всех обошла , и в коментарии вспомнила наших бойцов и посвятила эту победу им , молодчага .
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28.08.2023 00:48
+17
Красуня. І як спортсменка - неперевершена. Не треба порівнювати з ватаченком - вона визнала свою помилку, взагалі ще була малою і нерозумною тоді. А ватаченко як був УПЦ МП-шним дурнем, так ним і залишився
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28.08.2023 01:14
+13
Вітаю
молодець
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28.08.2023 00:38
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Вітаю
молодець
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28.08.2023 00:38 Ответить
ДА !!! Смотрел , там заруба была , она умничка , всех обошла , и в коментарии вспомнила наших бойцов и посвятила эту победу им , молодчага .
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28.08.2023 00:48 Ответить
обнимашки с русской не вспомнила? или русских там не было?
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28.08.2023 02:11 Ответить
а кто такие -узкие ?
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28.08.2023 02:22 Ответить
Магучіх - призвіще російського походження. Можливо Ярослава обнялася не з незнайомою руцькою, а своєю давньою знайомою. В будь-якому випадку вона українка і кусати її за якісь незначні вчинки - негідне великодушних людей діло.
Я дивився лише середину турніру і бачив як то важко всім даються оті нещасні сантиметри. Які худі оті спортсменки аби мати достатньо потужності для поштовху тіла на висоту у два метри. Це ж який самоконтроль треба мати, стільки сил викладати на тренуваннях.
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28.08.2023 08:35 Ответить
Дійсно? І більше не лізла з обіймами до кацапів? Це їй наказали так говорити,бо її особиста позиція інша.
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28.08.2023 09:04 Ответить
ви не праві, згадайте свої до 19-ти та скажіть, що вас не використовували?
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28.08.2023 19:58 Ответить
Ярослава, ти молодець. Ми всі тобою пишаємось. Став планку вище, але не занадто. ))
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28.08.2023 06:57 Ответить
Куди вже вище! Тут сусід зп'яну хотів через сплячого кота перестрибнути... Коротше, обоє на лікарняному.
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28.08.2023 09:56 Ответить
Не стріляйте в піаніста
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28.08.2023 06:46 Ответить
тобі стало легше на душі після випорожнення, бо швуйцарський кондом, що вміє тільки стрибати у каналізації?
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28.08.2023 08:47 Ответить
схади пообнимайся, прокси не жмет, кацап?
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28.08.2023 08:54 Ответить
З цицьками в цьому спорті нема шо робити
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28.08.2023 01:44 Ответить
А цицьки це добре чи погано?
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28.08.2023 15:27 Ответить
Присвоять позачергове військове звання. Не знаю: старший лейтенант чи капітан?
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28.08.2023 01:07 Ответить
Сейчас она младший сержант
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28.08.2023 01:15 Ответить
Красуня. І як спортсменка - неперевершена. Не треба порівнювати з ватаченком - вона визнала свою помилку, взагалі ще була малою і нерозумною тоді. А ватаченко як був УПЦ МП-шним дурнем, так ним і залишився
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28.08.2023 01:14 Ответить
там были кацапы , одна выступала за кипр , другая за казахстан , но они как все кацапы оказались тупыми и бесполезными , с большими жопами , а без допинга эти куски мяса только до йуха допрыгнуть могут , так и остались болтатся в конце.
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28.08.2023 02:04 Ответить
Як бачу її прізвище, завжди виникає питання: чому не Могучіх?
І укр, і рос: могутня, могучая через "о".
Аналогічно, воротар Дніпра Кінарейкін.
Мабуть, помилки паспортисток.
Не в образу мовлено.
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28.08.2023 01:16 Ответить
Бо невірно транслітероаане мацкальське прізвище. Воно означає, що предки цієї малороски були кріпаками, власністю московитского рабовласника Маґучєво.
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28.08.2023 01:23 Ответить
Мабуть, помилки паспортисток.
********
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28.08.2023 01:38 Ответить
це певно білоруський варіант слова "могучий" "магучій"
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28.08.2023 08:59 Ответить
Все вірно.
Іноземні прізвища і імена транслітеруються згідно фонетики, а не перекладаються. Якщо прізвище в орківському оригіналі звучить як - "мАгучих", то і українською писатися повинно в транслітерації як "магучіх".
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28.08.2023 09:03 Ответить
Магучий человек - кудесник, волшебник, чародей, колдун, маг, волхв
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28.08.2023 09:31 Ответить
Дівчина виправилась: у висоту стрибає, з московітами не обнімається - подвійний успіх !
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28.08.2023 04:41 Ответить
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28.08.2023 04:56 Ответить
Погоны вроде бы старший лейтенант.
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28.08.2023 08:55 Ответить
Молодець, сонечко!
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28.08.2023 07:10 Ответить
А где обнимашки с русскими?
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28.08.2023 07:47 Ответить
То фсьо в прошлом.
Це було дуже давно: помтлка юності. А чи було взагалі: може, то фотограф зняв в такому ракурсі, що особа, схожа на Маґучіх ніби-то обіймається із свинособачою самкою, схожою на Ласіцкєнє. Та й взагалі, фото вирване з контексту. Попригунья стрибає, піарники навчили її говорити правильні слова, от уже вона й молодчина (згідно деяких коментарів вище)
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28.08.2023 08:15 Ответить
Ласіцкєнє ще та росіянка - клейма нема де ставити
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28.08.2023 08:39 Ответить
всі залишилися в твоїй методичці.
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28.08.2023 09:00 Ответить
скільки ж жовчі від свіжовилуплених кондомів, цікаво, що із звихненими щелепами та кацапськими поганялами.
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28.08.2023 08:52 Ответить
А з к@ц@п@ми поцілувалася, пообнімалася, *****?
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28.08.2023 09:57 Ответить
Дніпро вітає нашу красуню з перемогою
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28.08.2023 10:14 Ответить
 
 