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Новости Война в Украине
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Граждане за рубежом могут получить паспорт, сделанный в Украине, - Госмиграция обнародовала алгоритм действий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

паспорт

Граждане, вынужденно выехавшие за границу из-за активных боевых действий и потерявшие возможность получить уже изготовленные документы в подразделениях ГМС и центрах обслуживания граждан "Паспортный сервис", имеют возможность получить эти документы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Государственной миграционной службы Украины.

"В настоящее время урегулирован вопрос, каким образом граждане, оформившие заграничные или паспорта в виде ID-карты в одном регионе, имели бы возможность получить готовые документы непосредственно по месту фактического пребывания в другом регионе Украины или за границей", - сообщили в миграционной службе.

По данным службы, на сегодняшний день работает механизм пересылки паспортов из одного территориального подразделения миграционной службы в любое в другом регионе Украины, а также через МИД Украины - в зарубежные дипломатические учреждения и размещенные за рубежом представительства Центра обслуживания граждан "Паспортный сервис".

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Как получить паспорт

Чтобы получить за границей паспортный документ, следует обратиться в зарубежное дипломатическое учреждение Украины с заявлением о получении в стране пребывания загранпаспорта или внутреннего паспорта в виде ID-карты.

Заявление должно быть адресовано тому территориальному подразделению ГМС в Украине, где этот документ оформлялся. Получение доставленного в дипломатическое учреждение документа осуществляется исключительно при личном присутствии заявителя или законного представителя (для детей до 16 лет). Доставка документа в учреждение осуществляется посредством дипломатической почты и составляет от 3-х месяцев.

Загранпаспорта и ID-карты, оформленные в "Паспортном сервисе" на территории Европы, будут храниться там в течение 3 месяцев. По истечении этого срока они будут находиться в соответствующем подразделении ГМС на территории Украины.

К моменту действия военного положения оформленные документы хранятся в ГМС неограниченный срок.

Напомним, мы писали, что не зарегистрированные переселенцы, но фактически проживающие на новом месте без договора аренды, могут получить субсидию.

Кроме того, находящиеся за рубежом украинцы могут получить гривневую пенсию или денежную помощь. Пока такая услуга распространяется только на беженцев в Польше, но впоследствии ее расширят и на остальные страны.

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Топ комментарии
+5
не український паспорт, не паспорт громадянина чи громадянки України,
а паспорт, зроблений в Україні!
мамо, родіть мене обратно...
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28.08.2023 02:22
+4
Зе влада хоче паспортизувати СЕПАРІВ І КАЦАПІВ для голосів на виборах на свою користь ?
Від них такого чекати нормально.
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28.08.2023 02:11
+4
Це "винахід" журналістів сайту. У заяві Держміграційної служби ніяких "зроблених паспортів" нема.
Можете пересвідчитися, - https://www.kmu.gov.ua/news/perevirka-hotovnosti-pasporta-shcho-robyty-iakshcho-ne-vstyhly-vchasno-zabraty-dokument

Зато так цікаво буває читати новини на Цензорі. Хоч якась розвага.
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28.08.2023 02:34
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Скоро запропонують нову послугу, - електронну Довідку ухилянта в "Дії".
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28.08.2023 01:35 Ответить
Плохо что ли? Хорошо.

Лучше платить государству чем военкому.
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28.08.2023 01:52 Ответить
Отакої! Я не знав, що за "Дію" треба платити.
Добре, що ви мені про це повідомили.
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28.08.2023 02:22 Ответить
"паспорт, зроблений в Україні" - це шедевр!
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28.08.2023 02:00 Ответить
я так понимаю пасспорт это загран, а айди мусорская хрень для быдланов ...
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28.08.2023 02:10 Ответить
Зе влада хоче паспортизувати СЕПАРІВ І КАЦАПІВ для голосів на виборах на свою користь ?
Від них такого чекати нормально.
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28.08.2023 02:11 Ответить
тепер я розумію звідкі ці 73% беруться...
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28.08.2023 02:18 Ответить
не український паспорт, не паспорт громадянина чи громадянки України,
а паспорт, зроблений в Україні!
мамо, родіть мене обратно...
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28.08.2023 02:22 Ответить
Це "винахід" журналістів сайту. У заяві Держміграційної служби ніяких "зроблених паспортів" нема.
Можете пересвідчитися, - https://www.kmu.gov.ua/news/perevirka-hotovnosti-pasporta-shcho-robyty-iakshcho-ne-vstyhly-vchasno-zabraty-dokument

Зато так цікаво буває читати новини на Цензорі. Хоч якась розвага.
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28.08.2023 02:34 Ответить
Відверта брехня. Поцікавтеся у коментах (на ел.сторінках або в чатах, бо людям накипіло) щодо дії консульств і посольств закордоном, щодо електронної черги якщо пощастить, щодо взагалі отримання там закордонного паспорта. Працівники цих органів почуваються як вареник в маслі і їм турботи громадян ні до чого. Видимість роботи, і особливо виїзди на місцях. Окреме питання про вартість їхніх послуг. ГАНЬБА!
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28.08.2023 07:53 Ответить
Вікно можливостей для торгівлі українським громадянством раз, батальйону Монако поміняти протерміновані паспорти не повертаючись в Україну два, донецьких сепарів забезпечити новими документами три. Якщо я щось пропустив, доповніть.
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28.08.2023 11:57 Ответить
 
 