Граждане за рубежом могут получить паспорт, сделанный в Украине, - Госмиграция обнародовала алгоритм действий

Граждане, вынужденно выехавшие за границу из-за активных боевых действий и потерявшие возможность получить уже изготовленные документы в подразделениях ГМС и центрах обслуживания граждан "Паспортный сервис", имеют возможность получить эти документы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Государственной миграционной службы Украины.

"В настоящее время урегулирован вопрос, каким образом граждане, оформившие заграничные или паспорта в виде ID-карты в одном регионе, имели бы возможность получить готовые документы непосредственно по месту фактического пребывания в другом регионе Украины или за границей", - сообщили в миграционной службе.

По данным службы, на сегодняшний день работает механизм пересылки паспортов из одного территориального подразделения миграционной службы в любое в другом регионе Украины, а также через МИД Украины - в зарубежные дипломатические учреждения и размещенные за рубежом представительства Центра обслуживания граждан "Паспортный сервис".

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Как получить паспорт

Чтобы получить за границей паспортный документ, следует обратиться в зарубежное дипломатическое учреждение Украины с заявлением о получении в стране пребывания загранпаспорта или внутреннего паспорта в виде ID-карты.

Заявление должно быть адресовано тому территориальному подразделению ГМС в Украине, где этот документ оформлялся. Получение доставленного в дипломатическое учреждение документа осуществляется исключительно при личном присутствии заявителя или законного представителя (для детей до 16 лет). Доставка документа в учреждение осуществляется посредством дипломатической почты и составляет от 3-х месяцев.

Загранпаспорта и ID-карты, оформленные в "Паспортном сервисе" на территории Европы, будут храниться там в течение 3 месяцев. По истечении этого срока они будут находиться в соответствующем подразделении ГМС на территории Украины.

К моменту действия военного положения оформленные документы хранятся в ГМС неограниченный срок.

Напомним, мы писали, что не зарегистрированные переселенцы, но фактически проживающие на новом месте без договора аренды, могут получить субсидию.

Кроме того, находящиеся за рубежом украинцы могут получить гривневую пенсию или денежную помощь. Пока такая услуга распространяется только на беженцев в Польше, но впоследствии ее расширят и на остальные страны.

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