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Новости Война в Украине
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В Украине ночью объявляли масштабную воздушную тревогу

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

калібр

Россияне атаковали Украину ракетами "Калибр" и, по предварительным данным, Х-59.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Из-за угрозы ракетных ударов воздушную тревогу сначала объявили в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. Затем в регионах на востоке, центре и севере страны.

Под утро мониторинговые каналы сообщили о взрывах в Кривом Роге.

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Наші ППО розїбашили їх!
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28.08.2023 06:42 Ответить
Вночі росіяни завдали ракетного удару по промисловому об'єкту Полтавської області

"Є влучання в промисловий обʼєкт. Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3439942
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28.08.2023 07:55 Ответить
Надеемся, Ваня!!!
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28.08.2023 07:50 Ответить
 
 