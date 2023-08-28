В Украине ночью объявляли масштабную воздушную тревогу

Россияне атаковали Украину ракетами "Калибр" и, по предварительным данным, Х-59.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Из-за угрозы ракетных ударов воздушную тревогу сначала объявили в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. Затем в регионах на востоке, центре и севере страны.

Под утро мониторинговые каналы сообщили о взрывах в Кривом Роге.

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