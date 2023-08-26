Многочисленные вчерашние тревоги – через МиГ-31К. Россияне тренируются и пытаются давить, - Воздушные силы

Многочисленные воздушные тревоги в Украине вечером 25 августа были из-за взлета вражеского истребителя МиГ-31К. Таким образом, оккупанты не только проводят тренировки, но и пытаются надавить на украинцев.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Полеты все же связаны с тренировкой летного состава с выходом в район пусков. Обучение пилотов - это непрерывный процесс, который продолжается всегда, а тем более в условиях боевых действий. Плюс воздушные тревоги, которые в Украине, постоянно раздражают людей, влияют на нашу экономику, психологическое состояние. Враг это прекрасно понимает", - объяснил спикер.

Игнат также добавил, что сейчас воздушные тревоги из-за взлета МиГ-31К непродолжительны. В начале полномасштабной войны такие воздушные тревоги продолжались до полутора часов.

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"Полтора часа - это отработка горючего, полностью заправленные баки. Потом взлетал другой. Такая практика уже была, просто летали дольше. Сейчас просто взлет и посадка", - сказал он.