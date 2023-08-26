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Многочисленные вчерашние тревоги – через МиГ-31К. Россияне тренируются и пытаются давить, - Воздушные силы

тривога

Многочисленные воздушные тревоги в Украине вечером 25 августа были из-за взлета вражеского истребителя МиГ-31К. Таким образом, оккупанты не только проводят тренировки, но и пытаются надавить на украинцев.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Полеты все же связаны с тренировкой летного состава с выходом в район пусков. Обучение пилотов - это непрерывный процесс, который продолжается всегда, а тем более в условиях боевых действий. Плюс воздушные тревоги, которые в Украине, постоянно раздражают людей, влияют на нашу экономику, психологическое состояние. Враг это прекрасно понимает", - объяснил спикер.

Игнат также добавил, что сейчас воздушные тревоги из-за взлета МиГ-31К непродолжительны. В начале полномасштабной войны такие воздушные тревоги продолжались до полутора часов.

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"Полтора часа - это отработка горючего, полностью заправленные баки. Потом взлетал другой. Такая практика уже была, просто летали дольше. Сейчас просто взлет и посадка", - сказал он.

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Воздушные силы (2262) Игнат Юрий (591) воздушная тревога (779)


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Здесь Игнат прав.
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26.08.2023 11:25 Ответить
"Пристрілюються" по можливому майбутньому базуванню F-16.
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26.08.2023 11:38 Ответить
А ми можемо зробити так, щоб цій грьобаний МіГ-31К тренувався НЕ у запусках ракет, а у протиракетних маневрах?!
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26.08.2023 11:50 Ответить
Тобто сам факт оголошення тривоги в Ужгороді в момент зльоту! літака за москвою то є нормально?
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26.08.2023 11:59 Ответить
Оці кацапські задрочування мігами31 призвело до того що вчора (25.08.2023) зіткнулись в небі над Житомирщиною два наші міг29
(це повідомляють західні офіцери, офіційної інфи від наших ще не було)
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26.08.2023 14:30 Ответить
 
 