Вечером 25 августа в пределах Харьковщины уничтожены два "Шахеда", - Воздушные силы

Воздушные силы Украины уничтожили два ударных БпЛА "Shahed-136/131" в Харьковской области.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Вечером 25 августа 2023 года, среди многочисленных взлетов МиГ-31К, враг также применил ударные БпЛА "Shahed-136/131" с юго-восточного направления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего зафиксированы пуски двух "Шахедов", успешно уничтоженных силами и средствами воздушного командования "Восток" в пределах Харьковской области.

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