Вечером 25 августа в пределах Харьковщины уничтожены два "Шахеда", - Воздушные силы
Воздушные силы Украины уничтожили два ударных БпЛА "Shahed-136/131" в Харьковской области.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Вечером 25 августа 2023 года, среди многочисленных взлетов МиГ-31К, враг также применил ударные БпЛА "Shahed-136/131" с юго-восточного направления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего зафиксированы пуски двух "Шахедов", успешно уничтоженных силами и средствами воздушного командования "Восток" в пределах Харьковской области.
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Чайка Київ
показать весь комментарий26.08.2023 10:01 Ответить Мне нравится 3
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