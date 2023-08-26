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Украинский дрон-камикадзе попадает прямо в россиянина на БТР. ВИДЕО

Дрон-камикадзе наших бойцов влетел в БТР оккупантов и успешно ликвидировал группу захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео ликвидации захватчиков опубликовали в телеграм-канале Бутусов плюс.

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Автор: 

БТР (364) дроны (3912)


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Топ комментарии
+53
это удар в псину ))
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26.08.2023 09:43
+47
Никто не ранен?
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26.08.2023 09:38
+20
пораскинул мозгами отсосиянин!
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26.08.2023 09:46
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Никто не ранен?
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26.08.2023 09:38 Ответить
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26.08.2023 09:50 Ответить
отряд не заметил патери бойца
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27.08.2023 11:00 Ответить
ні, вони везунчики
смерть миттєва
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26.08.2023 10:11 Ответить
ні, всі підуть на концерт відомого парика
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26.08.2023 10:26 Ответить
відомої перуки
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27.08.2023 09:57 Ответить
у пид..ров парики
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27.08.2023 10:01 Ответить
V ljudei vrode i ne popalo! Da i ljudi tam vrode i ne bili!
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26.08.2023 10:43 Ответить
Люди не пострадали)))
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26.08.2023 12:07 Ответить
не , патерь нет
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26.08.2023 12:30 Ответить
это удар в псину ))
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26.08.2023 09:43 Ответить
В качан.
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26.08.2023 11:04 Ответить
Вирішив прилягти піл деревом, дуже стомився визволяти братський нарід від ненавістних бєндєровців.
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26.08.2023 09:46 Ответить
пораскинул мозгами отсосиянин!
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26.08.2023 09:46 Ответить
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26.08.2023 10:29 Ответить
Вони БТР захищали!
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26.08.2023 09:51 Ответить
це на бетері сиділала наноброня...
останні досягнення роснауки
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26.08.2023 10:13 Ответить
Ага, кацапська''динамічна броня''.
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26.08.2023 10:16 Ответить
лайноброня
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26.08.2023 10:28 Ответить
" ...отряд не заметил потери бойца..." Просто песня!:
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26.08.2023 09:53 Ответить
Новітній динамічний захист розроблений москалями
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26.08.2023 09:59 Ответить
Біологічний.
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26.08.2023 10:14 Ответить
Біосміттєвий
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26.08.2023 10:47 Ответить
паразити московити, наплодилось же ж паразитів... нищити їх треба без краплі жалю
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26.08.2023 10:00 Ответить
Прилетело по грачам, пидо..сам москвичам
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26.08.2023 10:33 Ответить
І нікто нє замєтіл потєрю бойца ...
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26.08.2023 10:02 Ответить
I Varvara v muhosranske ne uznala, kakoi konec u ivana....
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26.08.2023 10:45 Ответить
Він врятував БТР. Медаль херою! )
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26.08.2023 10:06 Ответить
Чортопхайка з московитами всьо.
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26.08.2023 10:09 Ответить
вот как выглядит "пи..ц подкрался незаметно"...
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26.08.2023 10:11 Ответить
куяк пыздык ку ку
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26.08.2023 10:14 Ответить
они под наркотой ,ни на что не риагируют
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26.08.2023 10:13 Ответить
Ехал ванька-п*здабол
галавой играть в футбол...)))
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26.08.2023 10:21 Ответить
біосміттевий
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26.08.2023 10:30 Ответить
Даигрался піздабол: нет башкі і сразу гол...
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26.08.2023 10:54 Ответить
На табло сидим глядим,
"Ванька" - "Дрон", счёт Ноль - Один...
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26.08.2023 12:09 Ответить
Єхаль Ваньку в Україну,аказался в домовине..
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26.08.2023 18:59 Ответить
Смерть кацапам!
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26.08.2023 10:43 Ответить
Какіє-та зліє фсе на вєточькє,ані же братья
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26.08.2023 10:52 Ответить
В жодному разі, тут не зло, а задоволення: москалики моментально попали в обіцяний x¥йлом рай.
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26.08.2023 11:05 Ответить
A u nevo naverna v karmane granatki.....
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26.08.2023 10:53 Ответить
А чому такі відео завжди з цим дебільним музичним супроводом?
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26.08.2023 11:25 Ответить
2-200,2-300.
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26.08.2023 12:09 Ответить
Остальные обдристаны
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27.08.2023 11:40 Ответить
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26.08.2023 12:19 Ответить
Кацапи на бтрі - це новітній протидроновий захист техніки. 😊
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26.08.2023 12:22 Ответить
Раскидала их жизнь.
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26.08.2023 13:17 Ответить
Там вроде и бтр потом задымила, или мне кажется?
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26.08.2023 13:28 Ответить
Будет он теперь всадник без головы 😬
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26.08.2023 14:36 Ответить
атряд не заметіл патері байца - абца дрица ацаца
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26.08.2023 17:11 Ответить
Скільки кацапів знадобиться для захисту від хаймерса?!
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26.08.2023 18:21 Ответить
Пораскинул мозгами в прямом смысле
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26.08.2023 18:30 Ответить
Убит в спину тока предатель убегающий с поля боя.
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26.08.2023 18:41 Ответить
дрон вероломно ударил в спину)

здохніть мразоти!
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26.08.2023 19:11 Ответить
Это "лада".
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26.08.2023 19:25 Ответить
Мозг не задет
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27.08.2023 10:00 Ответить
А нехер поворотники не включать
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27.08.2023 11:38 Ответить
Орк своей дупой прикрил бтр, накатим.
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27.08.2023 13:41 Ответить
А майор Чорнобаєв не брехав!
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27.08.2023 16:00 Ответить
 
 