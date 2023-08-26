Украинский дрон-камикадзе попадает прямо в россиянина на БТР. ВИДЕО
Дрон-камикадзе наших бойцов влетел в БТР оккупантов и успешно ликвидировал группу захватчиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео ликвидации захватчиков опубликовали в телеграм-канале Бутусов плюс.
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