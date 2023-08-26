УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11652 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
26 369 60

Український дрон-камікадзе влучає прямо у росіянина на БТР. ВIДЕО

Дрон-камікадзе наших бійців влетів у БТР окупантів та успішно ліквідував групу загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео ліквідації загарбників опублікували в телеграм-каналі Бутусов плюс.

Також дивіться: На Херсонщині Сили оборони вибивають ворога з позицій і знищують російський річковий "недофлот", - ОК "Південь"

Автор: 

БТР (279) дрони (4695)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+53
это удар в псину ))
показати весь коментар
26.08.2023 09:43
+47
Никто не ранен?
показати весь коментар
26.08.2023 09:38
+20
пораскинул мозгами отсосиянин!
показати весь коментар
26.08.2023 09:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Никто не ранен?
показати весь коментар
26.08.2023 09:38 Відповісти
показати весь коментар
26.08.2023 09:50 Відповісти
отряд не заметил патери бойца
показати весь коментар
27.08.2023 11:00 Відповісти
ні, вони везунчики
смерть миттєва
показати весь коментар
26.08.2023 10:11 Відповісти
ні, всі підуть на концерт відомого парика
показати весь коментар
26.08.2023 10:26 Відповісти
відомої перуки
показати весь коментар
27.08.2023 09:57 Відповісти
у пид..ров парики
показати весь коментар
27.08.2023 10:01 Відповісти
V ljudei vrode i ne popalo! Da i ljudi tam vrode i ne bili!
показати весь коментар
26.08.2023 10:43 Відповісти
Люди не пострадали)))
показати весь коментар
26.08.2023 12:07 Відповісти
не , патерь нет
показати весь коментар
26.08.2023 12:30 Відповісти
это удар в псину ))
показати весь коментар
26.08.2023 09:43 Відповісти
В качан.
показати весь коментар
26.08.2023 11:04 Відповісти
Вирішив прилягти піл деревом, дуже стомився визволяти братський нарід від ненавістних бєндєровців.
показати весь коментар
26.08.2023 09:46 Відповісти
пораскинул мозгами отсосиянин!
показати весь коментар
26.08.2023 09:46 Відповісти
показати весь коментар
26.08.2023 10:29 Відповісти
Вони БТР захищали!
показати весь коментар
26.08.2023 09:51 Відповісти
це на бетері сиділала наноброня...
останні досягнення роснауки
показати весь коментар
26.08.2023 10:13 Відповісти
Ага, кацапська''динамічна броня''.
показати весь коментар
26.08.2023 10:16 Відповісти
лайноброня
показати весь коментар
26.08.2023 10:28 Відповісти
" ...отряд не заметил потери бойца..." Просто песня!:
показати весь коментар
26.08.2023 09:53 Відповісти
Новітній динамічний захист розроблений москалями
показати весь коментар
26.08.2023 09:59 Відповісти
Біологічний.
показати весь коментар
26.08.2023 10:14 Відповісти
Біосміттєвий
показати весь коментар
26.08.2023 10:47 Відповісти
паразити московити, наплодилось же ж паразитів... нищити їх треба без краплі жалю
показати весь коментар
26.08.2023 10:00 Відповісти
Прилетело по грачам, пидо..сам москвичам
показати весь коментар
26.08.2023 10:33 Відповісти
І нікто нє замєтіл потєрю бойца ...
показати весь коментар
26.08.2023 10:02 Відповісти
I Varvara v muhosranske ne uznala, kakoi konec u ivana....
показати весь коментар
26.08.2023 10:45 Відповісти
Він врятував БТР. Медаль херою! )
показати весь коментар
26.08.2023 10:06 Відповісти
Чортопхайка з московитами всьо.
показати весь коментар
26.08.2023 10:09 Відповісти
вот как выглядит "пи..ц подкрался незаметно"...
показати весь коментар
26.08.2023 10:11 Відповісти
куяк пыздык ку ку
показати весь коментар
26.08.2023 10:14 Відповісти
они под наркотой ,ни на что не риагируют
показати весь коментар
26.08.2023 10:13 Відповісти
Ехал ванька-п*здабол
галавой играть в футбол...)))
показати весь коментар
26.08.2023 10:21 Відповісти
біосміттевий
показати весь коментар
26.08.2023 10:30 Відповісти
Даигрался піздабол: нет башкі і сразу гол...
показати весь коментар
26.08.2023 10:54 Відповісти
На табло сидим глядим,
"Ванька" - "Дрон", счёт Ноль - Один...
показати весь коментар
26.08.2023 12:09 Відповісти
Єхаль Ваньку в Україну,аказался в домовине..
показати весь коментар
26.08.2023 18:59 Відповісти
Смерть кацапам!
показати весь коментар
26.08.2023 10:43 Відповісти
Какіє-та зліє фсе на вєточькє,ані же братья
показати весь коментар
26.08.2023 10:52 Відповісти
В жодному разі, тут не зло, а задоволення: москалики моментально попали в обіцяний x¥йлом рай.
показати весь коментар
26.08.2023 11:05 Відповісти
A u nevo naverna v karmane granatki.....
показати весь коментар
26.08.2023 10:53 Відповісти
А чому такі відео завжди з цим дебільним музичним супроводом?
показати весь коментар
26.08.2023 11:25 Відповісти
2-200,2-300.
показати весь коментар
26.08.2023 12:09 Відповісти
Остальные обдристаны
показати весь коментар
27.08.2023 11:40 Відповісти
показати весь коментар
26.08.2023 12:19 Відповісти
Кацапи на бтрі - це новітній протидроновий захист техніки. 😊
показати весь коментар
26.08.2023 12:22 Відповісти
Раскидала их жизнь.
показати весь коментар
26.08.2023 13:17 Відповісти
Там вроде и бтр потом задымила, или мне кажется?
показати весь коментар
26.08.2023 13:28 Відповісти
Будет он теперь всадник без головы 😬
показати весь коментар
26.08.2023 14:36 Відповісти
атряд не заметіл патері байца - абца дрица ацаца
показати весь коментар
26.08.2023 17:11 Відповісти
Скільки кацапів знадобиться для захисту від хаймерса?!
показати весь коментар
26.08.2023 18:21 Відповісти
Пораскинул мозгами в прямом смысле
показати весь коментар
26.08.2023 18:30 Відповісти
Убит в спину тока предатель убегающий с поля боя.
показати весь коментар
26.08.2023 18:41 Відповісти
дрон вероломно ударил в спину)

здохніть мразоти!
показати весь коментар
26.08.2023 19:11 Відповісти
Это "лада".
показати весь коментар
26.08.2023 19:25 Відповісти
Мозг не задет
показати весь коментар
27.08.2023 10:00 Відповісти
А нехер поворотники не включать
показати весь коментар
27.08.2023 11:38 Відповісти
Орк своей дупой прикрил бтр, накатим.
показати весь коментар
27.08.2023 13:41 Відповісти
А майор Чорнобаєв не брехав!
показати весь коментар
27.08.2023 16:00 Відповісти
 
 