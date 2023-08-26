Український дрон-камікадзе влучає прямо у росіянина на БТР. ВIДЕО
Дрон-камікадзе наших бійців влетів у БТР окупантів та успішно ліквідував групу загарбників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео ліквідації загарбників опублікували в телеграм-каналі Бутусов плюс.
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