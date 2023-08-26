Увечері 25 серпня в межах Харківщини знищено два "Шахеди", - Повітряні сили

Повітряні сили України знищили два ударні БпЛА "Shahed-136/131" в Харківській області.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Увечері 25 серпня 2023 року, посеред численних зльотів МіГ-31К, ворог також застосував ударні БпЛА "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що усього зафіксовано пуски двох "шахедів", які успішно знищені силами та засобами повітряного командування "Схід" в межах Харківської області.

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