Помощь Украине полностью отвечает национальным интересам США, - сенатор-республиканец Ромни

США помогают Украине в войне с Россией, чтобы ослабить последнюю. Ведь Москва и Пекин - союзники, и более слабая Россия ослабляет и Китай.

Об этом заявил во время дискуссии со Strider Technologies о внешней политике США сенатор-республиканец от штата Юта Митт Ромни, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Ромни, влиятельный законодатель и бывший кандидат в президенты от республиканцев в 2012 году, пояснил, что "лишь примерно 5% всего оборонного бюджета США ежегодно на помощь Украине - это для нас лучшее расходование средств, которое мы когда-либо делали".

"Мы не теряем жизни [американцев] в Украине, украинцы борются героически против России, которая нацелила на нас 15 ядерных боеголовок. Мы уменьшаем и разбиваем российскую армию относительно очень небольшими средствами, по сравнению с тем, что мы в целом тратим на оборону", - сказал Ромне.

По его словам, более слабая Россия посылает сигнал Китаю по поводу их территориальных посягательств, а главное - "это говорит России, что желание Путина восстановить Российскую империю и захватывать бывшие советские республики - не сбудется". Поэтому помощь Украине полностью отвечает национальным интересам США, подытожил Ромни, также известный оппонент своего однопартийца - экс-президента Дональда Трампа.

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