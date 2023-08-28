Помощь Украине полностью отвечает национальным интересам США, - сенатор-республиканец Ромни
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
США помогают Украине в войне с Россией, чтобы ослабить последнюю. Ведь Москва и Пекин - союзники, и более слабая Россия ослабляет и Китай.
Об этом заявил во время дискуссии со Strider Technologies о внешней политике США сенатор-республиканец от штата Юта Митт Ромни, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Ромни, влиятельный законодатель и бывший кандидат в президенты от республиканцев в 2012 году, пояснил, что "лишь примерно 5% всего оборонного бюджета США ежегодно на помощь Украине - это для нас лучшее расходование средств, которое мы когда-либо делали".
"Мы не теряем жизни [американцев] в Украине, украинцы борются героически против России, которая нацелила на нас 15 ядерных боеголовок. Мы уменьшаем и разбиваем российскую армию относительно очень небольшими средствами, по сравнению с тем, что мы в целом тратим на оборону", - сказал Ромне.
По его словам, более слабая Россия посылает сигнал Китаю по поводу их территориальных посягательств, а главное - "это говорит России, что желание Путина восстановить Российскую империю и захватывать бывшие советские республики - не сбудется". Поэтому помощь Украине полностью отвечает национальным интересам США, подытожил Ромни, также известный оппонент своего однопартийца - экс-президента Дональда Трампа.
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Жаль, что сейчас таких как он не очень много, а славная партия докатилась до таких "представителей", как Трамп, Грин, Пол и т.д.
Крім того, президент прокоментував можливу корупцію у своїй команді.
«У мене немає своїх чи не своїх, є або чесна людина, або нечесна. І якщо є докази того, що людина нечесна, я звільняю таких людей. Я не бачу в цьому сьогодні питання. У мене питання внутнішнього немає. Я зосереджений на інших речах. Бо зараз головне обрати системне рішення, і тоді легше впроваджувати ті чи інші політики»
Володимир Зеленський
Это получается Резникова надо брать на рынке с лотком яиц в руках и 300 свидетелей?
Завдяки Україні, США та НАТО економлять величезні гроші, уникаючи війни з РФ. Війни, у який РФ зав'язла по самі вуха.
як можна порівнювати китай та росію?
де китай заявляв що хоче перетворити захід на радіоактивний попіл?
де китай заявляв що він знищить світ якщо китаю в ньому не буде головне місце?
росія це реінкарнація нацистської німеччини тільки з ядерною зброєю та нафтою з газом, яку всі купують бо мізки геть зовсім розгубили.
а щодо допомоги українцям то американці лицеміри та брехуни.
бо вони відмовляли у допомозі молдаванам, чеченцям та грузинам під приводом того що ті і з допомогою не встоять.
і ось постала нація, яка довела на полі бою що навіть без американської допомоги може кацап'ятину ганяти і що америка? а америка відбувається подачками.
так, подачками. бо сталіну допомогала америка в 25 разів більше аніж зеленському.
а гітлєр з фау був не страшніший за путіна з ядерними кинжалами.
та навіть задрипаному афганістану дали 2 трильйони а Україні з її третьою світовою і 100 мільярдів не дали.
Мі воюем чужим оружием, в основном американским. А еще есть дотации в бюджет. Хрем бі мі без их помощі что-то сделали.
У народі США є друзі України, які виступають за збільшення допомоги, намагаються не дозволити опонентам зменшити, або припинити зовсім допомогу Україні.
Із владою США та іншими партнерами України необхідно щоденно і наполегливо працювати, переконувати, протидіяти спробам агентури РФ та корисних ідіотів посварити США з Україною. "Стукайте у двері, і вам відчинять". Замість грубих образ та виявлень невдячності за ту велику допомогу, яку Україна вже отримала - вдячність і демонстрація ефективності використання допомоги, запобіганння її розкраданню, побудова справжніх, а не фейкових демократичних інститутів, насамперед - судової та виконавчої гілки влади. Допомога США це їх інвестиції в свободу та демократію в Україні, і продовження інвестицій треба не істерично вимагати, а справами доводити інвесторам доцільність їх збільшення.