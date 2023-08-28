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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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Помощь Украине полностью отвечает национальным интересам США, - сенатор-республиканец Ромни

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ромни

США помогают Украине в войне с Россией, чтобы ослабить последнюю. Ведь Москва и Пекин - союзники, и более слабая Россия ослабляет и Китай.

Об этом заявил во время дискуссии со Strider Technologies о внешней политике США сенатор-республиканец от штата Юта Митт Ромни, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Ромни, влиятельный законодатель и бывший кандидат в президенты от республиканцев в 2012 году, пояснил, что "лишь примерно 5% всего оборонного бюджета США ежегодно на помощь Украине - это для нас лучшее расходование средств, которое мы когда-либо делали".

"Мы не теряем жизни [американцев] в Украине, украинцы борются героически против России, которая нацелила на нас 15 ядерных боеголовок. Мы уменьшаем и разбиваем российскую армию относительно очень небольшими средствами, по сравнению с тем, что мы в целом тратим на оборону", - сказал Ромне.

По его словам, более слабая Россия посылает сигнал Китаю по поводу их территориальных посягательств, а главное - "это говорит России, что желание Путина восстановить Российскую империю и захватывать бывшие советские республики - не сбудется". Поэтому помощь Украине полностью отвечает национальным интересам США, подытожил Ромни, также известный оппонент своего однопартийца - экс-президента Дональда Трампа.

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Ромни - настоящий, правильный республиканец старой закалки, если бы он одержал победу на выборах в 2012м, рашка сидела бы как мышь под веником.
Жаль, что сейчас таких как он не очень много, а славная партия докатилась до таких "представителей", как Трамп, Грин, Пол и т.д.
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28.08.2023 07:36 Ответить
Треба не тільки оцінювати діяльність народа України, а ще правильно оцінювати діяльність Зелі та Єрмака!
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28.08.2023 08:08 Ответить
https://ua.news/ua/ukraine/prezident-rasskazal-projdut-li-v-ukraine-vybory-v-blizhajshee-vremya

Крім того, президент прокоментував можливу корупцію у своїй команді.

«У мене немає своїх чи не своїх, є або чесна людина, або нечесна. І якщо є докази того, що людина нечесна, я звільняю таких людей. Я не бачу в цьому сьогодні питання. У мене питання внутнішнього немає. Я зосереджений на інших речах. Бо зараз головне обрати системне рішення, і тоді легше впроваджувати ті чи інші політики»

Володимир Зеленський

Это получается Резникова надо брать на рынке с лотком яиц в руках и 300 свидетелей?
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28.08.2023 09:54 Ответить
Військова допомога Україні ******** зброєю, ************, запасними частинами, розвідувальною інформацією - найкраща інвестиція США у національну безпеку, щодо загрози Путінської РФ - країни терориста. Путін починав вторгнення в УКраїну з вимоги до НАТО "збирати манатки та виметатися за кордони 1991 р", що було де-факто ультиматумом перед війною з НАТО. ВІйна РФ з НАТО коштувала б США на порядки більше грошей і людських жертв, ніж витрачають США зараз на допомогу Україні. Ця війна НАТО з РФ коштувала б США трильйони доларів, якби не Україна , її ЗСУ та волонтери, які великою кров'ю стримують навалу рашистів, запобігаючи прямому військовому зіткненню рашистів з НАТО.
Завдяки Україні, США та НАТО економлять величезні гроші, уникаючи війни з РФ. Війни, у який РФ зав'язла по самі вуха.
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28.08.2023 09:55 Ответить
той ромні дурень і не лікується.

як можна порівнювати китай та росію?

де китай заявляв що хоче перетворити захід на радіоактивний попіл?

де китай заявляв що він знищить світ якщо китаю в ньому не буде головне місце?

росія це реінкарнація нацистської німеччини тільки з ядерною зброєю та нафтою з газом, яку всі купують бо мізки геть зовсім розгубили.

а щодо допомоги українцям то американці лицеміри та брехуни.

бо вони відмовляли у допомозі молдаванам, чеченцям та грузинам під приводом того що ті і з допомогою не встоять.

і ось постала нація, яка довела на полі бою що навіть без американської допомоги може кацап'ятину ганяти і що америка? а америка відбувається подачками.

так, подачками. бо сталіну допомогала америка в 25 разів більше аніж зеленському.

а гітлєр з фау був не страшніший за путіна з ядерними кинжалами.

та навіть задрипаному афганістану дали 2 трильйони а Україні з її третьою світовою і 100 мільярдів не дали.
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28.08.2023 09:59 Ответить
Не ******* б твоя рожа - не біла б на *** похожа.
Мі воюем чужим оружием, в основном американским. А еще есть дотации в бюджет. Хрем бі мі без их помощі что-то сделали.
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28.08.2023 11:57 Ответить
Ну от і висвітлив причини дозування зброї - інтерес США лише в послаблені рашки і вони готові платити за це копійки з власного бюджету і життям не американців. Пришвидчувати перемогу України не в інтересах США і взагалі наша перемога їм непотрібна. Висновок - таємно чи відкрито ( відкрито це буде неправильно ) зробити свою ядерну зброю і носії з дальністю 1000 км. Це пояснює і терпимість Білого дому до нашої шкідливої влади, діяльність якої сприяє затягуванню війни.
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28.08.2023 11:48 Ответить
Не варто узагальнювати таке відношення до України на всіх без виключення громадян, конгресменів та урядовців США. У справжньої демократії і не повинно бути одностайності у поглядах та діях.
У народі США є друзі України, які виступають за збільшення допомоги, намагаються не дозволити опонентам зменшити, або припинити зовсім допомогу Україні.
Із владою США та іншими партнерами України необхідно щоденно і наполегливо працювати, переконувати, протидіяти спробам агентури РФ та корисних ідіотів посварити США з Україною. "Стукайте у двері, і вам відчинять". Замість грубих образ та виявлень невдячності за ту велику допомогу, яку Україна вже отримала - вдячність і демонстрація ефективності використання допомоги, запобіганння її розкраданню, побудова справжніх, а не фейкових демократичних інститутів, насамперед - судової та виконавчої гілки влади. Допомога США це їх інвестиції в свободу та демократію в Україні, і продовження інвестицій треба не істерично вимагати, а справами доводити інвесторам доцільність їх збільшення.
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28.08.2023 12:38 Ответить
А я нікого не ображав, а констатував факт. Терпимість держдепу до корупціонерів України дозволяє корупції прогресувати. В США політики не рівня нашим зеленим невігласам, там вовки і вони добре розуміють, що війна стоїть на заваді народу в боротьбі з корумповаю владою, що притиснути наших корупцінерів держдепу як комара розчавити. Стукати в двері і просвітляти можна до простих американців, а конгресмени і посадовці США володіють інфою краще ніж наша СБУ і розуміють ситуацію краще українців. На фоні декларування підтримки України у війні, ми бачимо її стримування в обмеженнях, червоних лініях, застереженнях, замороженому ленд-лізі, замаскованих під нерішучість і перестраховку. Це ще дякувати Борісу Джонсону, що він, відправивши нам літаки зі зброєю, типу копняком змусив американську плутократію перехоплювати у бритів підтримку України, щоб не спаскудити імідж США, як світового лідера. Конгресмени в азарті брякнули ленд-лізом, який подумавши поклали під сукно і ніби під'єднали крапельницю з вітамном, щоб хворий не помер, але й не лікують. Так, ми вдячні і за це, але повинні зрозуміти - ліки проти паразитів і зовнішніх, і внутрішніх, мусимо робити самі.
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28.08.2023 15:01 Ответить
 
 