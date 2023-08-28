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Новости Война в Украине Война
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Снарядный голод для оккупантов становится привычным из-за уничтожения пунктов боеснабжения, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

война,всу

Силы обороны ликвидировали на Юге три враждебных пункта боеснабжения, что существенно отражается на снарядном состоянии врага.

Об этом заявила спикер ОК "Південь" Наталия Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

"На юге продолжается работа Сил обороны. Преимущественно нами ведется контрбатарейная работа, и она достаточно результативна. За прошедшие сутки мы отминусировали еще 34 оккупанта, 5 крупнокалиберных пушек, 3 станции радиолокационные и радиоэлектронной борьбы. Также ликвидировано три пункта боеснабжения, что достаточно существенно отражается на снарядном состоянии противника.То есть снарядный голод для врага уже становится привычным, несмотря на то, что накануне за несколько дней оккупанты подтянули определенные запасы. Захватчики рассредоточили свои запасы по левобережью, сейчас время от времени пытаются подвозить снаряды на те позиции, где в них нуждаются", – сообщила она.

Также Гуменюк отметила, что огневой контроль украинских защитников над вражескими транспортно-логистическими маршрутами не позволяет российским войскам иметь устойчивое обеспечение. А то, что противник успел накопить, тоже методически уничтожается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время ночных обстрелов РФ выискивала маршруты для будущих атак, - Силы обороны юга
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снаряди - тільки початок. Ось коли московіти будут пацюків та один одного жерти, це буде свято
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28.08.2023 08:24 Ответить
Окупанты жаловались на отсутствие продуктов и боеприпасов, после чего избили своего командира и вместе с ним сдались в плен.
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28.08.2023 08:39 Ответить
Противник за тиждень застосував близько 400 тисяч *********** проти ЗСУ ..
Джерело: https://censor.net/ua/n3439953

я не розуміюсь на артилерії.
400 тисяч ***********, це голод, чи нє?
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28.08.2023 09:15 Ответить
400 тисяч це не тільки артилерія.
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28.08.2023 09:57 Ответить
і кожен дань обстріл Сумщини , коли буде голод то нас обстрілювати не будуть .
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28.08.2023 10:23 Ответить
Якби,я так "голодав"- в двері не пройшов би...
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28.08.2023 10:34 Ответить
Голод московітів-убивць, відчутний Захисникам України!
https://censor.net/ua/news/3439953/*******************************************************************************************************

Слава Захисникам України та Волонтерам!
Слава Україні!
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28.08.2023 10:17 Ответить
Не треба нас "втішати": поки окупанти масовано обстрілюють прикордоння і прифронтові населені пункти - це ще не снарядний голод.
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28.08.2023 12:28 Ответить
 
 