Недалеко от Мелитополя и Акимовки утром прогремели взрывы, - Федоров

Утром 28 августа недалеко от оккупированного Мелитополя и Акимовки Запорожской области прогремели взрывы.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупантам в Запорожье жарко. Жители Мелитопольского района сообщают о взрывах недалеко от Мелитополя и Акимовки", - говорится в сообщении.

Также, по его словам, вчера "горячие приветы российским военным" было слышно в Токмаке.

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