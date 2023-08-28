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Новости Война в Украине
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Недалеко от Мелитополя и Акимовки утром прогремели взрывы, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мелітополь

Утром 28 августа недалеко от оккупированного Мелитополя и Акимовки Запорожской области прогремели взрывы.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупантам в Запорожье жарко. Жители Мелитопольского района сообщают о взрывах недалеко от Мелитополя и Акимовки", - говорится в сообщении.

Также, по его словам, вчера "горячие приветы российским военным" было слышно в Токмаке.

Недалеко от Мелитополя и Акимовки утром прогремели взрывы, - Федоров 01

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28.08.2023 09:45 Ответить
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28.08.2023 09:59 Ответить
 
 