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Недалеко от Мелитополя и Акимовки утром прогремели взрывы, - Федоров
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Утром 28 августа недалеко от оккупированного Мелитополя и Акимовки Запорожской области прогремели взрывы.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупантам в Запорожье жарко. Жители Мелитопольского района сообщают о взрывах недалеко от Мелитополя и Акимовки", - говорится в сообщении.
Также, по его словам, вчера "горячие приветы российским военным" было слышно в Токмаке.
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показать весь комментарий28.08.2023 09:45 Ответить Мне нравится 0
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показать весь комментарий28.08.2023 09:59 Ответить Мне нравится 2
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