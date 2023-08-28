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война (46523) ракеты (2700) Россия (91193) Скибицкий (255)

По меньшей мере 585 ракет остается у России, - ГУР МО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ракети

У российских захватчиков остается по меньшей мере 585 ракет, которыми они могут атаковать территорию Украины. Это без учета ракет Х-22.

Об этом заявил заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, Главное управление разведки очень тщательно отслеживает все, что связано с запасами ракет у врага и их производством.

"Если говорить о баллистических и крылатых ракетах "Искандер", то, по нашим данным, их сейчас приблизительно 270 единиц. Запасы "Калибров" - это ориентировочно 140 ракет. Х-101 у них меньше, в то же время общее количество Х-101, Х -555 и Х-55 с боевой частью, то, по нашим подсчетам, их около 100 ракет", - объяснил Скибицкий.

Кроме того, по его словам, у россиян в запасах может быть еще примерно 75 единиц "Кинжалов".

Читайте также: В России готовятся к массовой мобилизации, на войну против Украины планируют забрать несколько сотен тысяч человек, - ГУР МО

Он добавил, что россияне сейчас меньше используют Х-101, сравнивая с осенью прошлого года. Этому есть две причины. Во-первых, они вынуждены учитывать критический предел, то есть экономить запасы этих ракет.

"Ведь, согласно планам, россияне могут производить около 40 ракет Х-101 ежемесячно, но мы уже четко знаем, что эти планы у них не выполняются. В первую очередь это связано с дефицитом иностранных комплектующих. Второй фактор - Россия пытается накопить запасы этих ракет, которые считаются более точными и эффективными, если сравнивать, например, с крылатыми ракетами Х-555, Х-22 или даже "Калибрами", которые мы успешно сбиваем", - пояснил Скибицкий.
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Топ комментарии
+24
Як вже набридли ці казки. А вони ракети не виготовляють, причому, нарощують виробництво. Але наші ракети?
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28.08.2023 10:22
+24
а у нас за 1.5 року є щоденні хрипаті відосіки та корупційни скандали зі слугами на чолі

"зробимо їх ще раз"
" я -ваш вирок!"

Ваш - це України та її народу
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28.08.2023 10:27
+16
Щонайменше 585 ракет залишається у Росії

І фсьо!
Вра-а-а-а!
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28.08.2023 10:20
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Щонайменше 585 ракет залишається у Росії

І фсьо!
Вра-а-а-а!
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28.08.2023 10:20 Ответить
нас же запевняли-що закінчуються,от і закінчуються
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28.08.2023 10:23 Ответить
Це Буданову сама Гогіашвілі сказала.
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28.08.2023 10:40 Ответить
Як вже набридли ці казки. А вони ракети не виготовляють, причому, нарощують виробництво. Але наші ракети?
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28.08.2023 10:22 Ответить
в чому ви бачите брехню? ви взагали вочевидь не читали новину. Там НЕ написано шо ракет нема або їх мало.
ви несете зрадофільську хєрню, вважаючи шо при цьому тисните критикою на зелену владу. Але НІ -ви несете цю хєрню вочевидь для поселення тзневіри та відчаю в душі українців.ніби то ВСЕ шо робить не тільки Зєля ті його команда, але й ЗСУ загалом - зречене на поразку.
тобто запевняєте українців шо Україна нібито програє.
горі у пеклі потворо разом із тими хто тебе народив.
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28.08.2023 14:15 Ответить
Самим не тошно давати такі прогнози?
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28.08.2023 10:24 Ответить
А воно пігулки від нудоти вживає
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28.08.2023 10:27 Ответить
Та з них, як з гуся вода.
Буданов вже скільки брехав, і нічого ... І він пишається собою, і лохи пишаються ним.
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28.08.2023 10:28 Ответить
буданов, малюк, сырский, тарнавский, игнат, маляр...уже можно сборник сказок издавать
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28.08.2023 10:33 Ответить
ви взагалі не читали новину. Там НЕМАЄ ніяких прогнозів.
вінпросто перерахував скільки за даними розвідки у раші є ракет.
вочевиль менше ніж торік але більше ніж нам хотілося б.
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28.08.2023 14:16 Ответить
Х-22? Онікс? С-300?
З точністю у них звісно проблеми, але з можливістю їх збивати, проблеми уже в нас.
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28.08.2023 10:26 Ответить
Про Х-22 в статті не згадували, можливо тому що ту-22 трішки пошкодили
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28.08.2023 10:56 Ответить
??? І що спільного в одного-двох знищених бомбардувальників Ту-22, з ракетами Х-22?
Для запуску ще лишається, близько 58 Ту-22, та десь 64 Ту-95.
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28.08.2023 11:14 Ответить
Носіями Х-22 є ту-22м, про то шо ту-95 носять ікси нічого не відомо. То шо в каців є на папері шість десятків ту-22м, то така легенда. Наші не дарма гепнули по ту-22м, бо збити Х-22 проблемно.
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28.08.2023 11:50 Ответить
Нічого не відомо? залишилось 58 Ту-22М3, то така легенда?
Пан з секти - ракет залишилось на 2-3 запуски?
Я можу навести російські дані про ракету , та ви ж не повірите, от тоді англомовне підтвердження, нічого невідомого використання Ту-95.
Ну про 58 бомбардувальників, нічого навіть не доведу без розвідданих. Будем вважати, що з 497 побудованих, їх залишилось 2, які і знищили дронами. Ура! Запусків ракет уже не буде. А ті що були після знищення, це колективна галюцинація.
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28.08.2023 12:11 Ответить
І шо є такі ту-95 які запускають Х-22, а ту-95K-22, і шо він є на озброєнні?
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28.08.2023 12:24 Ответить
А покажіть Су-24, які побудовані для запуску StormShadow?
Так важко модифікувати Ту-95МСМ на запуск Х-22 з зовнішнього пілона? Маючи всю документацію по таких роботах з 95К-22? Не кажучи, що такі літаки могли і залишитись. У нас же запустили з консервації МіГ-29? Росіяни не зможуть ввести в стрій старі модифікації Ту-95, особливо маючи авіапідприємства з їх випуску та обслуговування?
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28.08.2023 12:46 Ответить
Мені не відомо скілько потрібно часу, конструкторських та монтажних робіт щоб модефікувати літак, проте наведений вами приклад з су-24, вказує що таке можливо.
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28.08.2023 14:45 Ответить
не 58, а 29.
для бландинак еще раз капсиком як ви ********** - ДВАДЦЯТЬ ДЕВ'ЯТЬ тушек.
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28.08.2023 14:18 Ответить
Так, так, для "бландинак" та "олежків", Буданов розказав про 29 Ту-22. Ну, той Буданов, що - ракет на 2-3 запуски, в Крим до грудня 2022....
А от для усіх інших є такий собі щорічний бюлетень - The Military Balance, видає його з 1959 року Міжнародний інститут стратегічних досліджень.
І там за 2022 рік (вибач, за 2023 немає під рукою), значиться - 60 Ту-22М3, 1 Ту-22 МР (+1 на капремонті). Це в строю, скільки на консервації ???, скільки з них можна привести в робочий стан - ???
Сторінка 200 бюлетня.
P.S. Знайшов, 2023 рік, стр. 191 - 60 Ту-22М3, 1 Ту-22 МР (+1 на капремонті).

Віднімаємо 2 знищені.
Але ти вір в розповіді про країну розових поні.
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28.08.2023 14:40 Ответить
о, щось новеньке в казочках.

а куди поділи стару байку про те що ракети у ворога вже на денці?

наче ж всі барани та баранихи виїхали в польщу, то на кого це розраховано?
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28.08.2023 10:26 Ответить
ніхто з відповідбаних осіб ніколи подібної хєрні не казав.
крємлеботи та арестович - так, постійно несуть цю ахінєю.
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28.08.2023 14:19 Ответить
Ну все, тепер заживемо
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28.08.2023 10:27 Ответить
Балачки -- хватить і однієі ракети яка прорветься і спалить житловии дім
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28.08.2023 10:27 Ответить
а у нас за 1.5 року є щоденні хрипаті відосіки та корупційни скандали зі слугами на чолі

"зробимо їх ще раз"
" я -ваш вирок!"

Ваш - це України та її народу
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28.08.2023 10:27 Ответить
О , ще один ''буданга'' вирішив повангувати.
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28.08.2023 10:31 Ответить
Що не новина, то прямо "в ціль":

- ракети копляться, виробляються . "останні" 2-3 рази перетворюються у щомісяцеві;

- арта за 1 день - 57к (рівно як 1 рік тому) .
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28.08.2023 10:33 Ответить
Ракети закінчились ще торік.
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28.08.2023 10:34 Ответить
Це говорить про те що рашисти навряд чи будуть запускати по сто ракет як це було ,швидше за все вони будуть накопичувати що б завдавати осіньо в зимовий період ударів по енергетичних та інших обєктах критичної інфраструктури до цього влада має готуватись . За період повномаштабного вторгнення рашисти запустили по території України понад 6 тисяч ракет ,щомісяця росія може виготовляти від 70 до 100 штук.
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28.08.2023 10:36 Ответить
Это говорит о том, что нашей "разведке" не хрен делать, если они каждую неделю считают ракеты. По мимо ракет, есть еще и беспилотники, производство которых наладили в РФ. И от них порой вреда намного больше чем от ракет.
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28.08.2023 10:44 Ответить
тобто ви вважаєте, що їукраїнська розвідка не повинна слідкувати за переміщеннями та виробництвом ракет в раші і не має підраховувати скільки їх є на наші голови.
шоб тобі у твоїмбатькам,Ю яки таку потвору виховали, всі ці ракети прилетіли одночасно, покидьок кацапський.
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28.08.2023 14:22 Ответить
откуда такие данные 100 штук, уже шахеды считали. на раше всё засекрчено с начала войны, только старые журналы можно просмотреть и посчитать сколько было до войны. Но это не имеет значения сейчас
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28.08.2023 10:48 Ответить
Знову рахують москальські бімби, арєстовіч 2, того року порахували літом так що цілу осінь і зиму ледь пережили, щодня по кілька десятків
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28.08.2023 10:39 Ответить
Свої треба робити,і рахувати,а скільки в них є ракет,як вони їх будуть використовувати,на скільки вистачить,це нам не цікаво.
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28.08.2023 10:43 Ответить
силос для овець
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28.08.2023 10:41 Ответить
И тысяч семь ракет С-300, которые можно модернизировать, при чём достаточно точно
Важно сколько у нас ракет, и как мы точно отвечаем
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28.08.2023 10:43 Ответить
и у нас такое же количество С200
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28.08.2023 10:47 Ответить
ноябрь 22. Ракеты С-300 - 87% Количество на 23 февраля - 8000;

Произведено с начала войны - 0; Использовано - 1020; Осталось - 6980.
Прошёл ещё год, наверное ракет 500 они использовали ещё для нападения. А мы сколько ракет с-200. Может быть десять, и то слухи только летом что мы их начали использовать
Итого 1500-10, хорошо хоть дронов примерно одинаково
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28.08.2023 10:53 Ответить
це з тих запасів, що на два три залпи? чи з якихось інших?
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28.08.2023 10:45 Ответить
У мене склалося враження, що найбільш небезпечними є якраз X-22.
Це для міст, які трохи далі від лінії фронту.
А для Запоріжжя, Херсону, Харкова і т. п. - C-300.

20.07.2023
"Ще раз нагадаю, що жодну з цих ракет не вдавалося збивати, тому що вони летять балістичною траєкторією", - резюмував спікер ВС
Він зазначив, що старі радянські ракети Х-22 сьогодні не виробляють.
Ігнат заявив, що "вбивць авіаносців" у ворога було близько 250 одиниць і близько 150 штук було випущено по Україні з початку повномасштабного вторгнення.

ДОВІДКА.
Бомбардувальники Ту-22М3 переносять ракети Х-22 - це радянська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності.
Призначалася для ураження радіолокаційно-контрастних точкових (авіаносці) та групових цілей (авіаносних ударних груп) за допомогою спеціальної (ядерної) або фугасно-кумулятивної бойової частини.
Під час великої війни стала знаряддям численних злочинів, скоєних Росією, зокрема ракетних ударів по торговому центру в Кременчуці, по житловому будинку в Сергіївці та житловому будинку в Дніпрі.
Бойова частина ракети - 950 кг, а відхилення від мети - від 600 м і вище.
Збивати Х-22, ймовірно, здатні лише ЗРК Patriot та ЗРК SAMP/T.
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28.08.2023 10:49 Ответить
Чекайте, Шановне товариство, але ж підполковник Арістовіч доповідав, шо ракети - фсьо...І Микола Вересень теж...Щось я заплутавсь та\або пропустиф
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28.08.2023 10:57 Ответить
от у них і спитай.
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28.08.2023 14:25 Ответить
Про закінчення ракет казали всякі невігласи, мова про те що всі наявні ракети каци не можуть використати, бо куди ж вони зарядять свої тактичні ядерні заряди (якщо вони існують).
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28.08.2023 10:59 Ответить
Але один з таких невігласів - сам ГОЛОВА ГУР буданов. То як до цього ставитись?
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28.08.2023 16:24 Ответить
Хто зна що він меле, можливо каже те що хоче почути населення, можливо це така централізована інформаційна політика зелених.
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28.08.2023 16:28 Ответить
"******* та *******"- реальне гасло всратої монобільшості з їх очільником
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28.08.2023 10:59 Ответить
то добре що ви вмієте рахувати але для перемоги цього недостатньо
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28.08.2023 11:00 Ответить
Найкращий захист від ракет і "шахедів":
"Україна отримає від США гарантії на зразок ізраїльських, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні"

зеленський

Президент України Джерело: https://censor.net/ua/n3439930
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28.08.2023 11:02 Ответить
А сколько ракет ушло для анальных покушений на буданова ?
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28.08.2023 11:04 Ответить
кто о чем ,а анальный о своем
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28.08.2023 11:19 Ответить
Какая-то позорная у нас разведка. Другое на ум не приходит.
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28.08.2023 11:20 Ответить
шо тебе пришло на ум ?
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28.08.2023 11:23 Ответить
Раньше наша разведка говорила, что ракет на один залп, оказалось что ракет уже 600. Это я к тому, что разведка позорная. Скорее всего так просто говорят , мол наша разведка узнала. Скорее всего данные дает Нато, наши ничего не умеет.
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28.08.2023 11:31 Ответить
ми на знаємо шо там ваша підорашна развєдка вам казала, але розвідка ГУР МО НІКОЛИ не казала подібної хєрні.
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28.08.2023 14:30 Ответить
Шановний, Гугл в поміч де буданов поти ракет РФ
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28.08.2023 16:26 Ответить
Якщо не проводити активних дій, Росія зможе тримати оборону хоч усе життя, - Буданов Джерело: https://censor.net/ua/n3439775 - підходить? ні? а чого ж.
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29.08.2023 18:20 Ответить
Ты дурак)
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28.08.2023 20:35 Ответить
ого вот єто аргумент ******.
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29.08.2023 18:22 Ответить
калькулятор дать, кацап?
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28.08.2023 14:32 Ответить
це шо...наступний арестович?
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28.08.2023 11:48 Ответить
Вже нема чим важливим зайнятись, окрім рахування ворожих ракет, то може на передок пора.
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28.08.2023 11:48 Ответить
підрахуї
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28.08.2023 11:51 Ответить
Ви всьо врьоті, абдрістовіч ще в березні казав що ракет залишилося на 1-2 тижня!

Яка бляха різниця? Треба будувати свої і ******* мразійські заводи, а не рахувати ракети мразії. Там ще кетай помогає, кндр. І помогати буде.
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28.08.2023 11:53 Ответить
А може Цей Ванга новоспечена разом з іншими аристовичами перерахує свої кошти сім'ям які загинули та розбомблена житло внаслідок цих ракет
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28.08.2023 11:56 Ответить
Ця чергова інформація від буданова і яка закінчується - це без урахування ракет Х-22, нагадує старий анекдот, коли німець, француз і рускій хвалились у кого довший. І коли черга дійшла до руского, він сказав 17см. А коли німець з французом переглянулись, рускій зрозумів, що трохи замало і добавив... без головки.
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28.08.2023 12:06 Ответить
С такими говносанкциями ракеты у параши ни когда не закончатся. Можно не сомневаться.
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28.08.2023 12:14 Ответить
можешь ввести больше, раз такой умный.
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28.08.2023 14:00 Ответить
Дмитро Чекалкин

Kurt Wootz:
Росія не мала ударних угруповань для нападу, тому і напала, ракети закінчились ще навесні 2022, тому нас обстілюють щодня, у путіна бешенство матки та 34 двійника, росія розвалюється на 87 країн а столицю переносять до Сибіру. Усе це Буданов побачив з супутника 'мюнхгайзен-2' Інфа-100%.
4ittter:
Сьогодні слухав інтерв'ю буданова,як він з криму плив брасом... Бляха, це суміш чапаєва з бароном мюнхгаузеном
Цин:
Ну хоч не батерфляєм для ефекту.
Патріот України:
Вони пливли разом з Арестовичем під час його 33го виходу.
Розбійник який плохо чує:
Кіно і німці. Його дружина-Анка пулімьотчиця, яка живе з ним кабінеті. Це він розказував, що вона реально в нього на роботі живе
4ittter:
Ну так дома він живе з гогіашвілі,тут не збрехав))))
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28.08.2023 12:38 Ответить
"Кирило Буданов - той, що очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Знову став відомим і медійним і цього разу не через історію з імовірним зливом спецоперації із затриманням "вагнерівців", не через імовірне повномасштабне вторгнення російських військ в Україну, а через те, що жив в одному приватному будинку у Хотові під Києвом разом із горезвісним і токсичним ексзаступником міністра внутрішніх справ, громадянином Російської Федерації Олександром Гогілашвілі і помічницею Володимира Зеленського - Марією Левченко. Журналісти розслідувані покопирсалися у соціальних мережах цих персонажів, познаходили їхні спільні фото, встановили їхній зв'язок із "королем валютних конвертів "Стрелковським", - зазначив Ковальов.

"Але тепер до головного. Якщо ви зайдете на сторінку дружини Кирила Буданова - Маріанни, один з постів про свято Покрови. Маріанна сфотографована на фоні храму на честь Ікони Божої Матері "Живоносне Джерело" у так званому Покровському чоловічому монастирі "Голосіївська пустинь" Російської православної церкви в Україні", - зазначив журналіст.

Він назвав монастир "страшним і мегаватним".

"Поза очі в МП його називають "молдованская лавра" через те, що намісник монастиря так званий "єпископ Ісакій" насправді - Фьодор Філіповіч Андроннік - за походженням молдаванин і перетягнув до монастиря дуже багато своїх земляків. Монастир, імовірно, був відбудований за кошти бандитського общака "Дєда Кісєля". До речі після загибелі Володимира Кисіля поховали у Голосіївському монастирі", - наголосив Ковальов.

За його словами, монастир став відомим у зв'язку з тим, що "Ісакій" Андроннік переховував тут терориста так званої "ДНР" бразильця з угорськими коренями Рафаеля Лусваргі, який обіцяв "дійти до Києва і закінчити війну".

"Я вже мовчу про те, що насельники монастиря служили, а, можливо, і служать молебні "за побєду рускага оружия". Як бачимо, московське мракобєсіє помножине на російсько-путінський шовінізм", - зауважив Андрій Ковальов.

"Маріанна Буданова не випадково сфотографувалася на фоні храму "Голосіївської пустині", мої джерела повідомили, що родина Буданових ******** цей монастир Російської православної церкви в Україні. Звісно, уважний читач вкотре напише мені у коментарях, що це все приватна справа, де молитися і кому - куди ходити. Але нагадаю, що голова СБУ Баканов зізнався, що він парафіянин "Введенського монастиря" у Києві РПЦ в Україні, Буданови - парафіяни "Голосіївської пустині" РПЦ в Україні. Так і живемо. А ви шукайте кротів… і чекайте на повномасштабний наступ Путіна. Для чого? Путін вже тут", - підсумував Ковальов.
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28.08.2023 12:52 Ответить
Те, що відбулося, зовсім не побутовий факт співмешкання кількох чоловіків в одному будинку. Треба називати речі своїми іменами: внаслідок випадку було встановлено, що неофіційна помічниця №1 президента Марія Левченко, тобто особа, що de facto обізнана про найвищі секрети нашої держави без жодного допуску до державної таємниці, та начальник ГУР МО Кирило Буданов, носій секретної інформації рівня «особливої важливості», оселилися в конспіративному будинку, утримувачем якого є малозрозумілий наркозалежний (у минулому?) громадянин Росії Олександр Гогілашвілі, який під документами прикриття (з липовим дипломом про вищу освіту і без допуску до державної таємниці) був працевлаштований на посаду заступника міністра МВС, тоді як власниками цього конспіративного будинку є… подружжя російських розвідників-нелегалів В'ячеслава та Діани Стрелковських!
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28.08.2023 13:03 Ответить
в комментах кремлеботы и полезные кремлю идиоты. тошно читать. фу. если это все - реальные украинцы то стране писта. конченые дебилы.
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28.08.2023 15:42 Ответить
Про це сказала руськоговоряща щелепа.
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28.08.2023 16:29 Ответить
По прогнозам великого провидця буданова ракети на росії повинні були закінчитися до нового 2023 року.
До речі буданов, як там кава в Ялті?
Язик не підпалила?
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28.08.2023 16:20 Ответить
 
 