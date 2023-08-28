По меньшей мере 585 ракет остается у России, - ГУР МО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
У российских захватчиков остается по меньшей мере 585 ракет, которыми они могут атаковать территорию Украины. Это без учета ракет Х-22.
Об этом заявил заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, Главное управление разведки очень тщательно отслеживает все, что связано с запасами ракет у врага и их производством.
"Если говорить о баллистических и крылатых ракетах "Искандер", то, по нашим данным, их сейчас приблизительно 270 единиц. Запасы "Калибров" - это ориентировочно 140 ракет. Х-101 у них меньше, в то же время общее количество Х-101, Х -555 и Х-55 с боевой частью, то, по нашим подсчетам, их около 100 ракет", - объяснил Скибицкий.
Кроме того, по его словам, у россиян в запасах может быть еще примерно 75 единиц "Кинжалов".
Он добавил, что россияне сейчас меньше используют Х-101, сравнивая с осенью прошлого года. Этому есть две причины. Во-первых, они вынуждены учитывать критический предел, то есть экономить запасы этих ракет.
"Ведь, согласно планам, россияне могут производить около 40 ракет Х-101 ежемесячно, но мы уже четко знаем, что эти планы у них не выполняются. В первую очередь это связано с дефицитом иностранных комплектующих. Второй фактор - Россия пытается накопить запасы этих ракет, которые считаются более точными и эффективными, если сравнивать, например, с крылатыми ракетами Х-555, Х-22 или даже "Калибрами", которые мы успешно сбиваем", - пояснил Скибицкий.
Пожалуйста, подождите...
І фсьо!
Вра-а-а-а!
ви несете зрадофільську хєрню, вважаючи шо при цьому тисните критикою на зелену владу. Але НІ -ви несете цю хєрню вочевидь для поселення тзневіри та відчаю в душі українців.ніби то ВСЕ шо робить не тільки Зєля ті його команда, але й ЗСУ загалом - зречене на поразку.
тобто запевняєте українців шо Україна нібито програє.
горі у пеклі потворо разом із тими хто тебе народив.
Буданов вже скільки брехав, і нічого ... І він пишається собою, і лохи пишаються ним.
вінпросто перерахував скільки за даними розвідки у раші є ракет.
вочевиль менше ніж торік але більше ніж нам хотілося б.
З точністю у них звісно проблеми, але з можливістю їх збивати, проблеми уже в нас.
Для запуску ще лишається, близько 58 Ту-22, та десь 64 Ту-95.
Пан з секти - ракет залишилось на 2-3 запуски?
Я можу навести російські дані про ракету , та ви ж не повірите, от тоді англомовне підтвердження, нічого невідомого використання Ту-95.
Ну про 58 бомбардувальників, нічого навіть не доведу без розвідданих. Будем вважати, що з 497 побудованих, їх залишилось 2, які і знищили дронами. Ура! Запусків ракет уже не буде. А ті що були після знищення, це колективна галюцинація.
Так важко модифікувати Ту-95МСМ на запуск Х-22 з зовнішнього пілона? Маючи всю документацію по таких роботах з 95К-22? Не кажучи, що такі літаки могли і залишитись. У нас же запустили з консервації МіГ-29? Росіяни не зможуть ввести в стрій старі модифікації Ту-95, особливо маючи авіапідприємства з їх випуску та обслуговування?
для бландинак еще раз капсиком як ви ********** - ДВАДЦЯТЬ ДЕВ'ЯТЬ тушек.
А от для усіх інших є такий собі щорічний бюлетень - The Military Balance, видає його з 1959 року Міжнародний інститут стратегічних досліджень.
І там за 2022 рік (вибач, за 2023 немає під рукою), значиться - 60 Ту-22М3, 1 Ту-22 МР (+1 на капремонті). Це в строю, скільки на консервації ???, скільки з них можна привести в робочий стан - ???
Сторінка 200 бюлетня.
P.S. Знайшов, 2023 рік, стр. 191 - 60 Ту-22М3, 1 Ту-22 МР (+1 на капремонті).
Віднімаємо 2 знищені.
Але ти вір в розповіді про країну розових поні.
а куди поділи стару байку про те що ракети у ворога вже на денці?
наче ж всі барани та баранихи виїхали в польщу, то на кого це розраховано?
крємлеботи та арестович - так, постійно несуть цю ахінєю.
"зробимо їх ще раз"
" я -ваш вирок!"
Ваш - це України та її народу
- ракети копляться, виробляються . "останні" 2-3 рази перетворюються у щомісяцеві;
- арта за 1 день - 57к (рівно як 1 рік тому) .
шоб тобі у твоїмбатькам,Ю яки таку потвору виховали, всі ці ракети прилетіли одночасно, покидьок кацапський.
Важно сколько у нас ракет, и как мы точно отвечаем
Произведено с начала войны - 0; Использовано - 1020; Осталось - 6980.
Прошёл ещё год, наверное ракет 500 они использовали ещё для нападения. А мы сколько ракет с-200. Может быть десять, и то слухи только летом что мы их начали использовать
Итого 1500-10, хорошо хоть дронов примерно одинаково
Це для міст, які трохи далі від лінії фронту.
А для Запоріжжя, Херсону, Харкова і т. п. - C-300.
20.07.2023
"Ще раз нагадаю, що жодну з цих ракет не вдавалося збивати, тому що вони летять балістичною траєкторією", - резюмував спікер ВС
Він зазначив, що старі радянські ракети Х-22 сьогодні не виробляють.
Ігнат заявив, що "вбивць авіаносців" у ворога було близько 250 одиниць і близько 150 штук було випущено по Україні з початку повномасштабного вторгнення.
ДОВІДКА.
Бомбардувальники Ту-22М3 переносять ракети Х-22 - це радянська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності.
Призначалася для ураження радіолокаційно-контрастних точкових (авіаносці) та групових цілей (авіаносних ударних груп) за допомогою спеціальної (ядерної) або фугасно-кумулятивної бойової частини.
Під час великої війни стала знаряддям численних злочинів, скоєних Росією, зокрема ракетних ударів по торговому центру в Кременчуці, по житловому будинку в Сергіївці та житловому будинку в Дніпрі.
Бойова частина ракети - 950 кг, а відхилення від мети - від 600 м і вище.
Збивати Х-22, ймовірно, здатні лише ЗРК Patriot та ЗРК SAMP/T.
"Україна отримає від США гарантії на зразок ізраїльських, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні"
зеленський
Президент України Джерело: https://censor.net/ua/n3439930
Яка бляха різниця? Треба будувати свої і ******* мразійські заводи, а не рахувати ракети мразії. Там ще кетай помогає, кндр. І помогати буде.
Kurt Wootz:
Росія не мала ударних угруповань для нападу, тому і напала, ракети закінчились ще навесні 2022, тому нас обстілюють щодня, у путіна бешенство матки та 34 двійника, росія розвалюється на 87 країн а столицю переносять до Сибіру. Усе це Буданов побачив з супутника 'мюнхгайзен-2' Інфа-100%.
4ittter:
Сьогодні слухав інтерв'ю буданова,як він з криму плив брасом... Бляха, це суміш чапаєва з бароном мюнхгаузеном
Цин:
Ну хоч не батерфляєм для ефекту.
Патріот України:
Вони пливли разом з Арестовичем під час його 33го виходу.
Розбійник який плохо чує:
Кіно і німці. Його дружина-Анка пулімьотчиця, яка живе з ним кабінеті. Це він розказував, що вона реально в нього на роботі живе
4ittter:
Ну так дома він живе з гогіашвілі,тут не збрехав))))
"Але тепер до головного. Якщо ви зайдете на сторінку дружини Кирила Буданова - Маріанни, один з постів про свято Покрови. Маріанна сфотографована на фоні храму на честь Ікони Божої Матері "Живоносне Джерело" у так званому Покровському чоловічому монастирі "Голосіївська пустинь" Російської православної церкви в Україні", - зазначив журналіст.
Він назвав монастир "страшним і мегаватним".
"Поза очі в МП його називають "молдованская лавра" через те, що намісник монастиря так званий "єпископ Ісакій" насправді - Фьодор Філіповіч Андроннік - за походженням молдаванин і перетягнув до монастиря дуже багато своїх земляків. Монастир, імовірно, був відбудований за кошти бандитського общака "Дєда Кісєля". До речі після загибелі Володимира Кисіля поховали у Голосіївському монастирі", - наголосив Ковальов.
За його словами, монастир став відомим у зв'язку з тим, що "Ісакій" Андроннік переховував тут терориста так званої "ДНР" бразильця з угорськими коренями Рафаеля Лусваргі, який обіцяв "дійти до Києва і закінчити війну".
"Я вже мовчу про те, що насельники монастиря служили, а, можливо, і служать молебні "за побєду рускага оружия". Як бачимо, московське мракобєсіє помножине на російсько-путінський шовінізм", - зауважив Андрій Ковальов.
"Маріанна Буданова не випадково сфотографувалася на фоні храму "Голосіївської пустині", мої джерела повідомили, що родина Буданових ******** цей монастир Російської православної церкви в Україні. Звісно, уважний читач вкотре напише мені у коментарях, що це все приватна справа, де молитися і кому - куди ходити. Але нагадаю, що голова СБУ Баканов зізнався, що він парафіянин "Введенського монастиря" у Києві РПЦ в Україні, Буданови - парафіяни "Голосіївської пустині" РПЦ в Україні. Так і живемо. А ви шукайте кротів… і чекайте на повномасштабний наступ Путіна. Для чого? Путін вже тут", - підсумував Ковальов.
До речі буданов, як там кава в Ялті?
Язик не підпалила?