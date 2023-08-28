По меньшей мере 585 ракет остается у России, - ГУР МО

У российских захватчиков остается по меньшей мере 585 ракет, которыми они могут атаковать территорию Украины. Это без учета ракет Х-22.

Об этом заявил заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, Главное управление разведки очень тщательно отслеживает все, что связано с запасами ракет у врага и их производством.

"Если говорить о баллистических и крылатых ракетах "Искандер", то, по нашим данным, их сейчас приблизительно 270 единиц. Запасы "Калибров" - это ориентировочно 140 ракет. Х-101 у них меньше, в то же время общее количество Х-101, Х -555 и Х-55 с боевой частью, то, по нашим подсчетам, их около 100 ракет", - объяснил Скибицкий.

Кроме того, по его словам, у россиян в запасах может быть еще примерно 75 единиц "Кинжалов".

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Он добавил, что россияне сейчас меньше используют Х-101, сравнивая с осенью прошлого года. Этому есть две причины. Во-первых, они вынуждены учитывать критический предел, то есть экономить запасы этих ракет.

"Ведь, согласно планам, россияне могут производить около 40 ракет Х-101 ежемесячно, но мы уже четко знаем, что эти планы у них не выполняются. В первую очередь это связано с дефицитом иностранных комплектующих. Второй фактор - Россия пытается накопить запасы этих ракет, которые считаются более точными и эффективными, если сравнивать, например, с крылатыми ракетами Х-555, Х-22 или даже "Калибрами", которые мы успешно сбиваем", - пояснил Скибицкий.