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За минувшие сутки на Бахмутском направлении ВСУ уничтожили 174 оккупанта и пункт управления дронами, - Восточная группировка войск

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

война,всу

На Бахмутском направлении украинские защитники с тяжелыми боями продвигаются вперед.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На Бахмутском направлении враг прибегает к штурмам, пытается отразить занятые украинскими войсками позиции. Несмотря на сопротивление врага, на южном направлении Силы обороны продвигаются вперед метр за метром с тяжелыми боями.

Евлаш также сообщил, что враг активно бросает в бой не прошедшие соответствующую подготовку резервы. Да, сначала идут представители так называемых ЧВК, которые не поддерживаются артиллерией и тяжелой техникой, после них идут кадровые военные, которых российская армия бережет.

"За минувшие сутки нашим военнослужащим удалось уничтожить пункт управления БПЛА, также произошло 7 боевых столкновений, безуспешных для противника, где они пытались пробить нашу оборону. Также Силы обороны на Бахмутском направлении уничтожили 174 оккупанта, 1 танк, 2 БМП и целую номенклатуру различных артсистем, как ствольных, так и залповых. В частновсти, БМ-21 "Град", Д-30, 8 автомобилей, которыми оккупанты доставляли и боеприпасы, и личный состав. Также уничтожили 4 БПЛА типа "Орлан". Теперь противник меньше сможет видеть позиции наших военных и корректировать огонь своей артиллерии", - подчеркнул Евлаш.

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Щира подяка нашим захисникам та шана 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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28.08.2023 11:42 Ответить
 
 