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G7 (714) электронное декларирование (1015)

Послы G7 подчеркивают важность избегания "лазеек" в восстановлении декларирования должностных лиц

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

g-7

Послы G7 приветствуют прогресс в восстановлении декларирования состояния чиновников и депутатов в Украине и отмечают важность избегания "лазеек" для арендованных активов.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном в твиттере представительства послов G7, передает Цензор.НЕТ.

"Послы G7 приветствуют прогресс в возобновлении декларирования активов для государственных должностных лиц. Для обеспечения прозрачности и подотчетности мы отмечаем важность избегания лазейок для арендованных активов и важность ограничить количество исключений, связанных с безопасностью, в частности относительно обнародования информации, только к случаям тех, кто непосредственно участвует в защите", - отмечается в сообщении.

Читайте также: "ЕС" требует обязательного декларирования Офиса президента, руководителей госпредприятий и военных тыловиков
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Топ комментарии
+8
Зе.лидеру дегег больше не дают,он решил реформатором прикинуться.
Номер" Байден дай НАТО" не проканал.
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03.09.2023 21:54
+6
Перш ніж вітати, раджу послам до кінця додивитися чергову зелену виставу.
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03.09.2023 21:58
+4
ОПа теж декларуватиме свої статки?
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03.09.2023 21:53
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ОПа теж декларуватиме свої статки?
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03.09.2023 21:53 Ответить
Не на часі (с)
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03.09.2023 22:05 Ответить
Тоді і зброю отримувати від США не на часі.
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03.09.2023 22:17 Ответить
Зброю давали та дають Залужному, ЗСУ та Україні у цілому. Дякувати Богові США відрізняють народ України від ОПи
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03.09.2023 23:01 Ответить
Зе.лидеру дегег больше не дают,он решил реформатором прикинуться.
Номер" Байден дай НАТО" не проканал.
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03.09.2023 21:54 Ответить
а шо случілась - невже припікають ? Так все рівно знайдуть бариги обхідняк - он на суді по справи одній справі Коломойського записали мімальотом його в українського громадянина
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03.09.2023 21:58 Ответить
Перш ніж вітати, раджу послам до кінця додивитися чергову зелену виставу.
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03.09.2023 21:58 Ответить
+
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04.09.2023 07:32 Ответить
..

.И ВОТ ПОД ЕРМАКА ЛЯГЛИ ВСЕ!.. РЕЗНИКОВА НЕ ХОТЯТ В БРИТАНИИ.. ЖЕЛЕЗНЯК И УМЕРОВ - ТАРАС Чорновіл ANNEKSIYA NET
https://www.youtube.com/watch?v=puQxv_wwzpg
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03.09.2023 22:04 Ответить
.вот вам и Татаров.. Ермак ПОТЕРЯЛ чать влияния.. Микитася уже забыли?... Тарас Чорновил // новости



ANNEKSIYA NET
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03.09.2023 22:06 Ответить
Мои поздравления послам. Только вот есть нюанс: а на кой ляд декларирование отменяли?
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03.09.2023 22:07 Ответить
а какой смысл от декларирования доходов обычных работниклов. у которых з/п средняя по стране?
пусть декларируют свои дошходы депутатня. министры, всякие судьи, прокуроры, работники 6х отделов, сбу.. и вся похожая мразота...
там есть на что обращать внимания..

вот так должно работать декларирование, а что толк от той массы госслужащих, которых 90% и которые сидят на обычной з/п... кутой закон
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03.09.2023 22:13 Ответить
Посли дуже доброї думки про зелю.
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03.09.2023 22:15 Ответить
Ні. Але будуть висловлюватись «як годиться».
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03.09.2023 22:34 Ответить
Посли «вітають прогрес» у відновленні декларування саме завдяки діям США та Західних партнерів. За Зе та Ко ці шановні пани посли у курсі , а тому у заяві за них не згадували - нема про що говорити
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03.09.2023 22:59 Ответить
 
 