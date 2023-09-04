Послы G7 подчеркивают важность избегания "лазеек" в восстановлении декларирования должностных лиц
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Послы G7 приветствуют прогресс в восстановлении декларирования состояния чиновников и депутатов в Украине и отмечают важность избегания "лазеек" для арендованных активов.
Об этом говорится в сообщении, обнародованном в твиттере представительства послов G7, передает Цензор.НЕТ.
"Послы G7 приветствуют прогресс в возобновлении декларирования активов для государственных должностных лиц. Для обеспечения прозрачности и подотчетности мы отмечаем важность избегания лазейок для арендованных активов и важность ограничить количество исключений, связанных с безопасностью, в частности относительно обнародования информации, только к случаям тех, кто непосредственно участвует в защите", - отмечается в сообщении.
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пусть декларируют свои дошходы депутатня. министры, всякие судьи, прокуроры, работники 6х отделов, сбу.. и вся похожая мразота...
там есть на что обращать внимания..
вот так должно работать декларирование, а что толк от той массы госслужащих, которых 90% и которые сидят на обычной з/п... кутой закон