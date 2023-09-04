Посли G7 підкреслюють важливість уникнення "лазівок" у відновленні декларування посадовців
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Посли G7 вітають прогрес у відновленні декларування статків посадовців і депутатів в Україні та наголошують на важливості уникнення "лазівок" для орендованих активів.
Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому у твіттері представництва послів G7, передає Цензор.НЕТ.
"Посли G7 вітають прогрес у відновленні декларування активів для державних посадових осіб. Для забезпечення прозорості та підзвітності, ми відзначаємо важливість уникнення лазівок для орендованих активів та важливість обмежити кількість винятків, пов’язаних з безпекою, зокрема щодо оприлюднення інформації, лише до випадків тих, хто безпосередньо бере участь у захисті", - наголошується в повідомленні.
Топ коментарі
+8 Кацапо Гнида
показати весь коментар03.09.2023 21:54
+6 Trevo Trow
показати весь коментар03.09.2023 21:58
+4 5 копійок
показати весь коментар03.09.2023 21:53
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Номер" Байден дай НАТО" не проканал.
.И ВОТ ПОД ЕРМАКА ЛЯГЛИ ВСЕ!.. РЕЗНИКОВА НЕ ХОТЯТ В БРИТАНИИ.. ЖЕЛЕЗНЯК И УМЕРОВ - ТАРАС Чорновіл ANNEKSIYA NET
https://www.youtube.com/watch?v=puQxv_wwzpg
ANNEKSIYA NET
пусть декларируют свои дошходы депутатня. министры, всякие судьи, прокуроры, работники 6х отделов, сбу.. и вся похожая мразота...
там есть на что обращать внимания..
вот так должно работать декларирование, а что толк от той массы госслужащих, которых 90% и которые сидят на обычной з/п... кутой закон