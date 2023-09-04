Посли G7 підкреслюють важливість уникнення "лазівок" у відновленні декларування посадовців

Посли G7 вітають прогрес у відновленні декларування статків посадовців і депутатів в Україні та наголошують на важливості уникнення "лазівок" для орендованих активів.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому у твіттері представництва послів G7, передає Цензор.НЕТ.

"Посли G7 вітають прогрес у відновленні декларування активів для державних посадових осіб. Для забезпечення прозорості та підзвітності, ми відзначаємо важливість уникнення лазівок для орендованих активів та важливість обмежити кількість винятків, пов’язаних з безпекою, зокрема щодо оприлюднення інформації, лише до випадків тих, хто безпосередньо бере участь у захисті", - наголошується в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЄС" вимагає обов’язкового декларування Офісу президента, керівників держпідприємств та військових тиловиків