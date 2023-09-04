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G-7 (707) електронне декларування (1016)

Посли G7 підкреслюють важливість уникнення "лазівок" у відновленні декларування посадовців

Новини Цензор.НЕТ Політика України

g-7

Посли G7 вітають прогрес у відновленні декларування статків посадовців і депутатів в Україні та наголошують на важливості уникнення "лазівок" для орендованих активів.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому у твіттері представництва послів G7, передає Цензор.НЕТ. 

"Посли G7 вітають прогрес у відновленні декларування активів для державних посадових осіб. Для забезпечення прозорості та підзвітності, ми відзначаємо важливість уникнення лазівок для орендованих активів та важливість обмежити кількість винятків, пов’язаних з безпекою, зокрема щодо оприлюднення інформації, лише до випадків тих, хто безпосередньо бере участь у захисті", - наголошується в повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЄС" вимагає обов’язкового декларування Офісу президента, керівників держпідприємств та військових тиловиків
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Топ коментарі
+8
Зе.лидеру дегег больше не дают,он решил реформатором прикинуться.
Номер" Байден дай НАТО" не проканал.
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03.09.2023 21:54
+6
Перш ніж вітати, раджу послам до кінця додивитися чергову зелену виставу.
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03.09.2023 21:58
+4
ОПа теж декларуватиме свої статки?
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03.09.2023 21:53
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ОПа теж декларуватиме свої статки?
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03.09.2023 21:53 Відповісти
Не на часі (с)
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03.09.2023 22:05 Відповісти
Тоді і зброю отримувати від США не на часі.
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03.09.2023 22:17 Відповісти
Зброю давали та дають Залужному, ЗСУ та Україні у цілому. Дякувати Богові США відрізняють народ України від ОПи
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03.09.2023 23:01 Відповісти
Зе.лидеру дегег больше не дают,он решил реформатором прикинуться.
Номер" Байден дай НАТО" не проканал.
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03.09.2023 21:54 Відповісти
а шо случілась - невже припікають ? Так все рівно знайдуть бариги обхідняк - он на суді по справи одній справі Коломойського записали мімальотом його в українського громадянина
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03.09.2023 21:58 Відповісти
Перш ніж вітати, раджу послам до кінця додивитися чергову зелену виставу.
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03.09.2023 21:58 Відповісти
+
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04.09.2023 07:32 Відповісти
..

.И ВОТ ПОД ЕРМАКА ЛЯГЛИ ВСЕ!.. РЕЗНИКОВА НЕ ХОТЯТ В БРИТАНИИ.. ЖЕЛЕЗНЯК И УМЕРОВ - ТАРАС Чорновіл ANNEKSIYA NET
https://www.youtube.com/watch?v=puQxv_wwzpg
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03.09.2023 22:04 Відповісти
.вот вам и Татаров.. Ермак ПОТЕРЯЛ чать влияния.. Микитася уже забыли?... Тарас Чорновил // новости



ANNEKSIYA NET
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03.09.2023 22:06 Відповісти
Мои поздравления послам. Только вот есть нюанс: а на кой ляд декларирование отменяли?
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03.09.2023 22:07 Відповісти
а какой смысл от декларирования доходов обычных работниклов. у которых з/п средняя по стране?
пусть декларируют свои дошходы депутатня. министры, всякие судьи, прокуроры, работники 6х отделов, сбу.. и вся похожая мразота...
там есть на что обращать внимания..

вот так должно работать декларирование, а что толк от той массы госслужащих, которых 90% и которые сидят на обычной з/п... кутой закон
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03.09.2023 22:13 Відповісти
Посли дуже доброї думки про зелю.
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03.09.2023 22:15 Відповісти
Ні. Але будуть висловлюватись «як годиться».
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03.09.2023 22:34 Відповісти
Посли «вітають прогрес» у відновленні декларування саме завдяки діям США та Західних партнерів. За Зе та Ко ці шановні пани посли у курсі , а тому у заяві за них не згадували - нема про що говорити
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03.09.2023 22:59 Відповісти
 
 