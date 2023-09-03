Я решил произвести замену министра обороны Резникова. Министерство должен возглавить Умеров, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего традиционного вечернего обращения к украинцам заявил о желании заменить министра обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.

Украинский президент отметил: "На этой неделе парламенту будет предложено принять и кадровое решение. Хочу очертить это сейчас. Я решил провести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел эти более 550 дней полномасштабной войны. Считаю, что Министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить Министерство должен Рустем Умеров. Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры. Осень – время для усиления".

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