Я решил произвести замену министра обороны Резникова. Министерство должен возглавить Умеров, - Зеленский. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего традиционного вечернего обращения к украинцам заявил о желании заменить министра обороны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.
Украинский президент отметил: "На этой неделе парламенту будет предложено принять и кадровое решение. Хочу очертить это сейчас. Я решил провести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел эти более 550 дней полномасштабной войны. Считаю, что Министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить Министерство должен Рустем Умеров. Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры. Осень – время для усиления".
Пожалуйста, подождите...
Які коштували ТИСЯЧ життів наших воїнів!
міністра при тому що корупцію хочуть прирівняти до державної зради?
@VseBudetUkraina
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47 хв
Этот умеров и его брат самые ************** из всех крымских татар.
У меня шок.
Надеюсь,шо Зеленский знает про них всё,и понимает что делает.
Эти Умеровы,убитые в глухую какие мутные...жуть.
Там и связи с Хизб ут тахриром и их финансированием,и содержание меджлиса...
Всё наше лают и поносят- собаки лают , ветры носят
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Не наш поэт, але написав правду
В Украине, министром обороны должен был быть, генерал Кривонос, тогда по Ленд-лизу , Украина получила бы танки, самолеты, артиллерию... и война закончилась бы в 2022 г.
ЗАКОН МАЄ ДІЯТИ!
Вот я не знаю, мусульманин, который родился в средней Азии, призывного возраста, не не воеваший... Кто-то меня убедит, что он собирается отстаивать интересы Украины? А вот Турки - они ближе...
Если уж менять министра обороны, то сколько Грамотных мотивированных, хоть и раненых, Надо трудоустраивать!
Головне, щоб табличку ділення правильно застосовував....