Я вирішив провести заміну міністра оборони Резнікова. Міністерство має очолити Умєров, - Зеленський. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський під час свого традиційного вечірнього звернення до українців заявив про бажання замінити міністра оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.
Український президент зазначив: "Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов цібільш ніж 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому. Зараз очолити Міністерство має Рустем Умєров. Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан Умєров не потребує додаткових представлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури. Осінь – час для посилення".
Будь ласка, зачекайте...
Які коштували ТИСЯЧ життів наших воїнів!
міністра при тому що корупцію хочуть прирівняти до державної зради?
@VseBudetUkraina
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47 хв
Этот умеров и его брат самые ************** из всех крымских татар.
У меня шок.
Надеюсь,шо Зеленский знает про них всё,и понимает что делает.
Эти Умеровы,убитые в глухую какие мутные...жуть.
Там и связи с Хизб ут тахриром и их финансированием,и содержание меджлиса...
Всё наше лают и поносят- собаки лают , ветры носят
...
Не наш поэт, але написав правду
В Украине, министром обороны должен был быть, генерал Кривонос, тогда по Ленд-лизу , Украина получила бы танки, самолеты, артиллерию... и война закончилась бы в 2022 г.
ЗАКОН МАЄ ДІЯТИ!
Вот я не знаю, мусульманин, который родился в средней Азии, призывного возраста, не не воеваший... Кто-то меня убедит, что он собирается отстаивать интересы Украины? А вот Турки - они ближе...
Если уж менять министра обороны, то сколько Грамотных мотивированных, хоть и раненых, Надо трудоустраивать!
Головне, щоб табличку ділення правильно застосовував....