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Зеленський (17459) Міноборони (5286) Резніков (1386) Умєров Рустем (162)

Я вирішив провести заміну міністра оборони Резнікова. Міністерство має очолити Умєров, - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський під час свого традиційного вечірнього звернення до українців заявив про бажання замінити міністра оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

Український президент зазначив: "Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов цібільш ніж 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому. Зараз очолити Міністерство має Рустем Умєров. Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан Умєров не потребує додаткових представлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури. Осінь – час для посилення".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков призначив Жумаділова головою Агенції ресурсного забезпечення ЗСУ

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+72
рєзнікова в тюрму!
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03.09.2023 22:04
+53
окопи у Лондоні? чи в Італії?
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03.09.2023 22:05
+53
І що толку, відправиш послом в Монако??
Ну зрозуміло намутили на схемах кілька мільярдів доларів, він став токсичним і потрібно міняти на іншого і продовжувати красти😡😡😡
Підери зелені 🤬
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03.09.2023 22:05
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...і ЖОДНОГО СЛОВА про корупцію, зрадників, саботаж та не професіоналізм!
Які коштували ТИСЯЧ життів наших воїнів!
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03.09.2023 23:36 Відповісти
Дивні діла творяться у нас. При тій корупції, що твориться зараз у міністерстві оборони, читаємо слова українського президннта, що міністерство потребує нових підходів і зв'язків з суспільством, а Резніков свої 550 днів пройшов. Виникає питання, невже у нас тільки так можна сказати про
міністра при тому що корупцію хочуть прирівняти до державної зради?
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03.09.2023 23:37 Відповісти
Читаем из биографии этого Умерова - "Рустем Умеров начал свою карьеру в компании lifecell (оператор мобильной связи Украины), занимая различные руководящие должности с 2004 по 2010 г. ". То есть человек 1982 года рождения с 22 лет уже начальствовал в компании Р.Ахметова ( это сейчас компания турецкая , а тогда это была собственность Ахметова ). Вот это поворот в карьере человека , который никогда не был связан ни с армией , ни с ВПК. Вместо адвокатишки-мародера ЭТОТ назначает бывшего менеджера Ахметова! Вот это Вован лизнул - и Эрдогану , и Ахметову ,и Курултаю ... А зачем ? Чем его там Ермак снабжает , что такие кадровые решения на голову Украины и ее народа сваливаются ? Весь этот ЗЕцирк продолжает добивать Украину изнутри на радость Путлу , бьющего по Украине снаружи! Таки прав оказался академик Горбулин ( был секретарем СНБ Украины при Рыжем ), предрекавшем в январе 2019 года - "Даже если я страшно ошибусь и это поставит крест на мне как на человеке, который умел прогнозировать, я не вижу Зеленского в президентах, это абсолютно виртуальный образ... Человек не знает, на что он идет ... Мы и так не сильно организованная страна. Если мы потеряем скелет государственного управления, а это с Зеленским обязательно произойдет, кто бы и как бы с ним ни пришел, это будет трагедия для Украины. Больше я о нем ничего говорить не хочу, хотя я до того к нему как к представителю шоу-бизнеса относился с симпатией и уважением". Дедушка в своем прогнозе не ошибся. К сожалению. Вот это наголосовали 73% обдолбаных квартальчиками-сериальчиками!
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03.09.2023 23:53 Відповісти
Куди посадять пана Рєзнікова?
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04.09.2023 00:00 Відповісти
Хотелось что бы в платные камеры Малюськи... Но с большой вероятностью в Лондон посадят, в кресло посла.
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04.09.2023 00:22 Відповісти
Cам до цього схиляюсь. Лондоном накажуть. Ужос!
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04.09.2023 00:26 Відповісти
Да вообще ужасное наказание! Ни куртку зимнюю не купишь, ни яиц деликатесных не попробуешь...
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04.09.2023 00:33 Відповісти
На Мальдіви першим рейсом
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04.09.2023 01:34 Відповісти
Він вже там. Снідає омарами. Чим Бог послав...

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04.09.2023 10:45 Відповісти
Не існує таких протоколів, дибіл рашистський
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04.09.2023 02:29 Відповісти
Вирішив поміняти Резнікова на Умєрова бо перший мало крав і треба більше красти.
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04.09.2023 00:15 Відповісти
Заголовок неправдивий, може було б написати: задовбали ті українці, таки змушений замінити такого "цінного" ( бо дуже дорогі яйця) міністра, то кажуть що крав, та всі крадуть, хто його порахує хто найбільше, все їм не подобається, а може війна спише....
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04.09.2023 09:33 Відповісти
КРИМСЬКІ ЄНОТИ

@VseBudetUkraina

·

47 хв

Этот умеров и его брат самые ************** из всех крымских татар.

У меня шок.

Надеюсь,шо Зеленский знает про них всё,и понимает что делает.

Эти Умеровы,убитые в глухую какие мутные...жуть.

Там и связи с Хизб ут тахриром и их финансированием,и содержание меджлиса...
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04.09.2023 00:18 Відповісти
Фсбшник спалился... Хоть бы узнал что такое Меджлис, прежде чем обвинять в его "финансировании". А на счет "Хизб ут тахрир", это по законам РФ страшное преступление, многим крымским татарам шьют дела за связи с этой организацией.
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04.09.2023 00:26 Відповісти
Спалился, не то слово!!!))) Талант!!! На украинском сайте вменяет финансирование Меджлиса, как мутное прошлое))) Уже бы сразу вменял Умерову финансирование полка Азов)))
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04.09.2023 08:16 Відповісти
Умєрових в Криму ціла купа.
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04.09.2023 00:30 Відповісти
То не злочин.
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04.09.2023 06:11 Відповісти
Та ні. Вирішив ваш сірий кардинал, тіньовий президент України.
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04.09.2023 00:53 Відповісти
"а ви друзя как не садитесь..." хоч і не наш класик, але повністю правий. Шапіто...
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04.09.2023 01:23 Відповісти
----
Всё наше лают и поносят- собаки лают , ветры носят
...
Не наш поэт, але написав правду
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04.09.2023 07:50 Відповісти
Я вирішив пересунути ліжка в борделі!
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04.09.2023 01:37 Відповісти
не боррель , а приличный дом
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04.09.2023 06:55 Відповісти
Це має перекрити новину про те, що всі обмежено придатні чоловіки, раптово, стали цілком придатними?
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04.09.2023 02:27 Відповісти
В воюющих странах, обычно, министры обороны - бывшие генералы: США, Израиль.....
В Украине, министром обороны должен был быть, генерал Кривонос, тогда по Ленд-лизу , Украина получила бы танки, самолеты, артиллерию... и война закончилась бы в 2022 г.
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04.09.2023 03:13 Відповісти
Найкращим з міністрів був Полторак.
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04.09.2023 06:13 Відповісти
Гелетей
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04.09.2023 07:34 Відповісти
галантерей приймав парад під час Іловайська та обіцяв направити військову техніку на допомогу прямо з параду, але потім було сказано, що техніка з параду потребує переоснащення
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04.09.2023 09:39 Відповісти
Шило на мило.
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04.09.2023 03:53 Відповісти
Призначення на посаду міністра оборони Рустема Умєрова дуже правильне і мудре рішення!! Має бути їх звітування про роботу, особливо Рєзнікова, бо посилати представником України в Велику Британію політика з таким негативним шлейфом звинувачень, питань до нього, це зневага до українського і британського народів?.
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04.09.2023 06:09 Відповісти
Жирик говорив,що якщо Крим не буде росiйським,то,згiдно якихось ,,пактiв- договорiв" вiн вiдiйде Туреччинi....А не вiрити людинi,яка трчно вказала дати i подii у мене нема пiдстав.
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04.09.2023 06:57 Відповісти
А вирішити "почистити" штат ОПи слабо?
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04.09.2023 06:05 Відповісти
Він дурень, але не самогубець....
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04.09.2023 06:13 Відповісти
Сильние слова "я решил: у Ермака спитай спочатку.
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04.09.2023 06:12 Відповісти
Складе компанію сексологинє, Іріночкє Вєнєдіктовой, та Тарану - буде послом в Британії.
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04.09.2023 06:25 Відповісти
Реакция жирафа, наблюдательность крота.
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04.09.2023 06:29 Відповісти
как же колбасит путинских ботов в комментах ) Лапти, брысь домой.
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04.09.2023 06:39 Відповісти
Зебіл негодує)))
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04.09.2023 06:56 Відповісти
Ахаха комик сам решил? Или общество намекнуло?))
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04.09.2023 06:40 Відповісти
А перед самими виборами, десь за місяць, випустить відос-" Я звільняю татарова і єрмака". Все Вова розуміє, все він знає. але робить так, як і задумав. Якби реально був чесний, то резнікова змінив би у лютому 2022 року. А так разом вбивали ЗСУ і дружнбо її мародерили, бо тільки дурень може думати, що резніков був самостійцний у своїх рішеннях.
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04.09.2023 06:46 Відповісти
и хорошо , я сколько знал татар это порядочные люди
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04.09.2023 06:57 Відповісти
Председатель Фунт он же резников свою роль сыграл, бабла Оманский Нарик и фсбэшник Елдак срубили, теперь можно отправить это Чмо подальше на жирную должность как тарана и венедиктову, а зелеДрочерам повесить очередную лапшу ..
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04.09.2023 07:21 Відповісти
партнеры надавили,а не оно решило.
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04.09.2023 07:36 Відповісти
собрались как-то грузин, армянин, еврей, татарин и абхаз Украину реформировать..
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04.09.2023 07:38 Відповісти
заменит пи..ра на чурку,а нормальных украинцев на нары.зепи..р.
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04.09.2023 07:41 Відповісти
Злочинців та корупціонерів треба саджати за ґрати, а не знімати з посади і посилати на тепле місце.
ЗАКОН МАЄ ДІЯТИ!
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04.09.2023 07:45 Відповісти
Що за Умєров
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04.09.2023 07:54 Відповісти
Ладно, поживем увидим, главное, что министром обороны не назначили Юзика или эту ВЕДЬМУ с зонтиком - Верещук.
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04.09.2023 08:08 Відповісти
Кто это формулировку придумал? «Произвести замену». Всегда увольняют и назначают нового человека. Резников сам Зеле речь написал? Такой же идиотизм, как «ставка верховного …» и «пункты незламности»
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04.09.2023 08:18 Відповісти
Умеров - крымский татарин, родившийся в средней Азии..

Вот я не знаю, мусульманин, который родился в средней Азии, призывного возраста, не не воеваший... Кто-то меня убедит, что он собирается отстаивать интересы Украины? А вот Турки - они ближе...

Если уж менять министра обороны, то сколько Грамотных мотивированных, хоть и раненых, Надо трудоустраивать!
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04.09.2023 08:30 Відповісти
Сраним віником гнати цього "президента треба разом з його зеленою злодюжною камарільєю.
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04.09.2023 08:36 Відповісти
дайте йому паоабелум з одним холостим патроном і відвезіть, нарешті в англію в багажнику
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04.09.2023 08:43 Відповісти
Ти вирішив???)))) Не сміши. Вирішальник сраний)))
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04.09.2023 08:46 Відповісти
Хотілося б згадати хоча б одне вдале кадрове призначення від Зеленського , хоча б одного керівника .... за якого б не було соромно!!! Суцільні кадри з "трускавецького університету" ...
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04.09.2023 08:54 Відповісти
У нас з'явився ще один майбутній мільйонер...
Головне, щоб табличку ділення правильно застосовував....
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04.09.2023 08:59 Відповісти
ото цирк розвів.......
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04.09.2023 09:03 Відповісти
Ну все накрався, (ой заробив), тепер можна і в Британію.
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04.09.2023 09:23 Відповісти
ОПа порядну людину міністром не призначить, не для того вони там сидять. Щодо зеленського, типу він щось там вирішив - за нього є кому приймати рішення, його справа підписи ставити де треба та ідіотські відосики записувати.
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04.09.2023 09:28 Відповісти
ув зимовій куртці мультікам, ******** на дємбєль...
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04.09.2023 09:30 Відповісти
Умєров із партії "Голос", а це щоб там не казали дуже проукраїнська і антиросійська партія партія. Умєров має абсолютно прозахідні і пронатовські погляди, працював з Мустафою Джамілєвим і це добре. Те що він цивільна людина це нормально, бо тут більше йде про економіку і організацію закупок і поставок на фронт. Можливо він розгребе всі ці проблеми.
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04.09.2023 09:37 Відповісти
Проблема не в министре. Проблема в том, что там одиннадцать замминистров, которых он поменять не может.
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04.09.2023 09:50 Відповісти
Ну дуже " проукраїнська" партія (( Створилися як слуги , одним розчерком пера , так би мовити , а тепер всі голосування синхронно із служками проводить , дуже проукраїнськи і патріотично ((
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04.09.2023 09:53 Відповісти
Наталі, не будьте наївною,умєров такий же корумпований як і резніков тому його й хочуть на цю посаду, шоб далі красти як і раніше, порядних людей вони і близько не підпустять
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04.09.2023 18:04 Відповісти
дерьмакщина в офісі боневтіка.
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04.09.2023 09:53 Відповісти
понятно дело Лондон.... надо же выслать пока не поздно , а то арестуют , а яйцещерый многое знает, сколько ,куда и кому ушло попиленного бабоса ... и убрать видимо нельзя , тогда такое дер мо всплывёт ... всем мало не покажется
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04.09.2023 14:47 Відповісти
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