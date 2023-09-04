Голосование за нового министра обороны состоится на следующей неделе, - Арахамия
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
На следующей неделе Верховная Рада будет голосовать об отставке действующего министра обороны Украины Алексея Резникова и о назначении на его должность нынешнего главы Фонда государственного имущества Рустема Умерова.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил глава фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.
Он отметил: "Увольнение на этой неделе:
– увольнение министра обороны;
– увольнение главы Фонда Госимущества Украины".
Кроме того, Арахамия добавил, что народные депутаты будут голосовать за назначение на должность министра обороны Украины Рустема Умерова.
"Больше кадровых вопросов на этой неделе не будет", – добавил глава фракции "Слуга народа".
По его словам, ВР также будет голосовать за "возобновление декларирования всех чиновников в формате, согласованном с международными партнерами" и "изменение закона о РЕР" в первом чтении.
Пожалуйста, подождите...
Та не однаково мені
Як Україну злії люди
Присплять лукаві, і в огні,
Її окраденную збудять.
Комусь-ЙОГО посаду від МАІВО преZEдента. Іншим-вакантне місце в окопі за спрощеною процедурою та ніяким забезпеченням.
А от спецоперація по створенню "легенди" та легалізації його в Україні була вдалою, не будучи ще громадянином України, він спромігся набути посад при Міністерстві оборони...
"В августе 2014 года был назначен советником председателя Николаевской облгосадминистрации по вопросам волонтёрской деятельности, в сентябре - уполномоченным министра обороны по вопросам закупок, а в октябре - советником министра обороны и председателем Совета волонтёров при Министерстве обороны Украины. В ноябре 2014 года стал соучредителем Ассоциации народных волонтёров Украины и куратором «волонтёрского десанта» - группы волонтёров, которые начали работать в Минобороны."
От вони зараз і при владі
Якщо "мудрому наріду" Порошенко Вальцман та їм більше до вподоби жидьонок Зеленський, то можливо, так воно і буде.
Здравствуй-" салам алейкум".
ФСБ РФ тримає під контролем Мустафу Джемілєва, тримаючи в заручниках його сина засудженого за вбивство, в колонії Краснодарського краю РФ. Таким чином ФСБ користуючись політичним впливом Джемілєва, імплантує потрібних їй людей в органи державної влади України через різні політичні партії під видом "захисту інтересів кримсько-татарського народу".