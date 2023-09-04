Голосование за нового министра обороны состоится на следующей неделе, - Арахамия

На следующей неделе Верховная Рада будет голосовать об отставке действующего министра обороны Украины Алексея Резникова и о назначении на его должность нынешнего главы Фонда государственного имущества Рустема Умерова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил глава фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

Он отметил: "Увольнение на этой неделе:

– увольнение министра обороны;

– увольнение главы Фонда Госимущества Украины".

Кроме того, Арахамия добавил, что народные депутаты будут голосовать за назначение на должность министра обороны Украины Рустема Умерова.

"Больше кадровых вопросов на этой неделе не будет", – добавил глава фракции "Слуга народа".

По его словам, ВР также будет голосовать за "возобновление декларирования всех чиновников в формате, согласованном с международными партнерами" и "изменение закона о РЕР" в первом чтении.

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