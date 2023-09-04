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Новости Политика Украины
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ВР (28731) Арахамия (956) Резников (1168)

Голосование за нового министра обороны состоится на следующей неделе, - Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

давид,арахамія

На следующей неделе Верховная Рада будет голосовать об отставке действующего министра обороны Украины Алексея Резникова и о назначении на его должность нынешнего главы Фонда государственного имущества Рустема Умерова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил глава фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

Он отметил: "Увольнение на этой неделе:

– увольнение министра обороны;

– увольнение главы Фонда Госимущества Украины".

Кроме того, Арахамия добавил, что народные депутаты будут голосовать за назначение на должность министра обороны Украины Рустема Умерова.

"Больше кадровых вопросов на этой неделе не будет", – добавил глава фракции "Слуга народа".

По его словам, ВР также будет голосовать за "возобновление декларирования всех чиновников в формате, согласованном с международными партнерами" и "изменение закона о РЕР" в первом чтении.

Читайте: Уклонистов, купивших справки и уехавших за границу, могут экстрадировать, - "слуга народа" Арахамия
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Топ комментарии
+27
перемоги у нас бувають на фронтах, а тут здебільшого - ********* цирк.
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04.09.2023 01:41
+16
а когда будет голосование по абрамхамии?
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04.09.2023 01:26
+15
Як там казав Кобзар про таких людей:
Та не однаково мені
Як Україну злії люди
Присплять лукаві, і в огні,
Її окраденную збудять.
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04.09.2023 01:41
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а когда будет голосование по абрамхамии?
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04.09.2023 01:26 Ответить
людина єрмака пішла, людина арахамії прийшла.
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04.09.2023 01:29 Ответить
то це перемога чи зрада ?
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04.09.2023 01:37 Ответить
перемоги у нас бувають на фронтах, а тут здебільшого - ********* цирк.
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04.09.2023 01:41 Ответить
а як би Ви хотіли бачити перемогу в МО?
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04.09.2023 02:01 Ответить
хотів би, але при цій владі це неможливо.
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04.09.2023 02:08 Ответить
то це зрада чи перемога?
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04.09.2023 01:50 Ответить
Ті самі "яйця", тільки "в профіль".
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04.09.2023 08:12 Ответить
Нет никаких "людей арахамии". Арахамия это шестерка, хотя и делает вид что типа самостоятельный. Не знаю чей там был Резников... Но Умеров так 100% человек Ермака.
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04.09.2023 01:56 Ответить
та хоч кого. Це нічого не міняє.
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04.09.2023 02:02 Ответить
А це значить, що секретна інфа буде й далі зливатись у кремль
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04.09.2023 06:40 Ответить
Ліжка в борделі.
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04.09.2023 01:38 Ответить
Як там казав Кобзар про таких людей:
Та не однаково мені
Як Україну злії люди
Присплять лукаві, і в огні,
Її окраденную збудять.
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04.09.2023 01:41 Ответить
как могут кого-то (нормального) выбрать 450 человек без профильного образования, фотографы, сексологи и счастливо безработные во время войны? где, там, разные конкурсы, экзамены, опыт работы, конкуренция? в министерстве обороны не только фоточки делать надо во время войны (хотя, конечно, кому как) - как в принципе и везде. может потому и такая ж...?
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04.09.2023 02:52 Ответить
Навіть формулювання говорять немало: "...та про призначення на ЙОГО посаду...".
Комусь-ЙОГО посаду від МАІВО преZEдента. Іншим-вакантне місце в окопі за спрощеною процедурою та ніяким забезпеченням.
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04.09.2023 04:19 Ответить
Видимо, Украина- единственная страна в мире, где воюющая страна назначает министром обороны , гражданское лицо...
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04.09.2023 04:41 Ответить
Нет,Германия пример, но назначают лицо,а не рожу
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04.09.2023 06:47 Ответить
Германия воюет ?
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04.09.2023 07:14 Ответить
Умєров,ніша на курточки вже зайнята!
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04.09.2023 04:45 Ответить
Результатом урочистого братання голови Фонду держмайна України Рустем Умєрова з з головою НАЗК Олександром Новіковим був візит детективів НАБУ які витребували купу цікавих матеріалів стосовно діяльності фонду. Дзвінки в ОПУ не допомогли. Питання розгляду результатів роботи Фонду, який примудрився за рік продати держмайна на 3.189 млрд. гривен без конкурсу певно з'являться вже після того, як Умєров перестрибне в крісло міністра оборони.

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04.09.2023 05:58 Ответить
Він хоча б в армії проходив службу?
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04.09.2023 06:12 Ответить
Та ні, тут головне - щоб не українець.
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04.09.2023 06:19 Ответить
😄🤣🤣🤣
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04.09.2023 06:47 Ответить
Глядя на тупую рожу Арахамии понимаешь что лучше всеравно не будет,а могут и его назначить.
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04.09.2023 06:21 Ответить
шило на мило. шапіто.
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04.09.2023 06:38 Ответить
хламідія тепер умеротворілся
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04.09.2023 06:46 Ответить
Млять, кто это вообще такой, этот моральный урод Арахамия? ********, я вам коротко раскажу. В 1992 году оно сбежало из Грузии, регион Абхазия, т.к. там началась война и оно обосравшись не стало защишать свой дом и землю, а тут учит нас как и куму воевать и кот МО должен быть у нас. ПАСПОРТУкраины оно получило в 2015 году и вы, ******, вот это тут же выбрали в ВР, что бы оно нам принемало Законы и учило нас как нам жить, в НАШЕМ а не его доме.
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04.09.2023 07:06 Ответить
Ні в коєму разі не захищаю хламідію, але справедливості заради - в 1992 році йому було 13 років. )

А от спецоперація по створенню "легенди" та легалізації його в Україні була вдалою, не будучи ще громадянином України, він спромігся набути посад при Міністерстві оборони...

"В августе 2014 года был назначен советником председателя Николаевской облгосадминистрации по вопросам волонтёрской деятельности, в сентябре - уполномоченным министра обороны по вопросам закупок, а в октябре - советником министра обороны и председателем Совета волонтёров при Министерстве обороны Украины. В ноябре 2014 года стал соучредителем Ассоциации народных волонтёров Украины и куратором «волонтёрского десанта» - группы волонтёров, которые начали работать в Минобороны."
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04.09.2023 08:51 Ответить
Я так розумію, що українці керувати Україною вже ніколи не будуть.
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04.09.2023 07:24 Ответить
Ларьочники керують. Це були євреї, азери, вірмени
От вони зараз і при владі
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04.09.2023 07:56 Ответить
Одним словом - "шашличники"...
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04.09.2023 08:43 Ответить
"... українці керувати Україною вже ніколи не будуть"

Якщо "мудрому наріду" Порошенко Вальцман та їм більше до вподоби жидьонок Зеленський, то можливо, так воно і буде.
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04.09.2023 08:55 Ответить
Прощай-" шалом алейхум"
Здравствуй-" салам алейкум".
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04.09.2023 09:13 Ответить
Українці Дякуючи какайаРазніцА 73%мудрога наріду, ви тепер маєте захистити власним життям, досягнегня Супер Блазня і усієї його шобли граждан міра.УрЯ таварісчі.!!!
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04.09.2023 16:04 Ответить
Як кажуть кацапи, "х?й на х?й менять, только время зря терять"
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04.09.2023 07:44 Ответить
Рєзніков повинен сісти у тюрму. Де справедливість?
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04.09.2023 08:53 Ответить
04.‎09.‎2023

ФСБ РФ тримає під контролем Мустафу Джемілєва, тримаючи в заручниках його сина засудженого за вбивство, в колонії Краснодарського краю РФ. Таким чином ФСБ користуючись політичним впливом Джемілєва, імплантує потрібних їй людей в органи державної влади України через різні політичні партії під видом "захисту інтересів кримсько-татарського народу".
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04.09.2023 09:16 Ответить
***** ч.2 "Кризис жанра" жиды закончились.
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04.09.2023 15:51 Ответить
 
 