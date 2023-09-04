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Новини Політика України
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ВР (11731) Арахамія (1000) Резніков (1386)

Голосування за нового міністра оборони відбудеться наступного тижня, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

давид,арахамія

Наступного тижня Верховна Рада України голосуватиме про відставку чинного міністра оборони України Олексія Резнікова та про призначення на його посаду нинішнього голови Фонду державного майна Рустема Умєрова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

Він зазначив: "Звільнення на цьому тижні:

– звільнення міністра оборони;

– звільнення голови Фонду Держмайна України".

Крім того, Арахамія додав, що народні депутати голосуватимуть за призначення на посаду міністра оборони України Рустема Умєрова.

"Більше кадрових питань на цьому тижні не буде", – додав глава фракції "Слуга народу".

За його словами, ВР також голосуватиме за "відновлення декларування всіх чиновників у форматі, погодженому з міжнародними партнерами" і "зміни до закону про РЕРів" у першому читанні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Я вирішив провести заміну міністра оборони Резнікова. Міністерство має очолити Умєров, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+27
перемоги у нас бувають на фронтах, а тут здебільшого - ********* цирк.
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04.09.2023 01:41
+16
а когда будет голосование по абрамхамии?
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04.09.2023 01:26
+15
Як там казав Кобзар про таких людей:
Та не однаково мені
Як Україну злії люди
Присплять лукаві, і в огні,
Її окраденную збудять.
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04.09.2023 01:41
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а когда будет голосование по абрамхамии?
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04.09.2023 01:26 Відповісти
людина єрмака пішла, людина арахамії прийшла.
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04.09.2023 01:29 Відповісти
то це перемога чи зрада ?
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04.09.2023 01:37 Відповісти
перемоги у нас бувають на фронтах, а тут здебільшого - ********* цирк.
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04.09.2023 01:41 Відповісти
а як би Ви хотіли бачити перемогу в МО?
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04.09.2023 02:01 Відповісти
хотів би, але при цій владі це неможливо.
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04.09.2023 02:08 Відповісти
то це зрада чи перемога?
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04.09.2023 01:50 Відповісти
Ті самі "яйця", тільки "в профіль".
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04.09.2023 08:12 Відповісти
Нет никаких "людей арахамии". Арахамия это шестерка, хотя и делает вид что типа самостоятельный. Не знаю чей там был Резников... Но Умеров так 100% человек Ермака.
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04.09.2023 01:56 Відповісти
та хоч кого. Це нічого не міняє.
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04.09.2023 02:02 Відповісти
А це значить, що секретна інфа буде й далі зливатись у кремль
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04.09.2023 06:40 Відповісти
Ліжка в борделі.
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04.09.2023 01:38 Відповісти
Як там казав Кобзар про таких людей:
Та не однаково мені
Як Україну злії люди
Присплять лукаві, і в огні,
Її окраденную збудять.
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04.09.2023 01:41 Відповісти
как могут кого-то (нормального) выбрать 450 человек без профильного образования, фотографы, сексологи и счастливо безработные во время войны? где, там, разные конкурсы, экзамены, опыт работы, конкуренция? в министерстве обороны не только фоточки делать надо во время войны (хотя, конечно, кому как) - как в принципе и везде. может потому и такая ж...?
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04.09.2023 02:52 Відповісти
Навіть формулювання говорять немало: "...та про призначення на ЙОГО посаду...".
Комусь-ЙОГО посаду від МАІВО преZEдента. Іншим-вакантне місце в окопі за спрощеною процедурою та ніяким забезпеченням.
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04.09.2023 04:19 Відповісти
Видимо, Украина- единственная страна в мире, где воюющая страна назначает министром обороны , гражданское лицо...
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04.09.2023 04:41 Відповісти
Нет,Германия пример, но назначают лицо,а не рожу
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04.09.2023 06:47 Відповісти
Германия воюет ?
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04.09.2023 07:14 Відповісти
Умєров,ніша на курточки вже зайнята!
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04.09.2023 04:45 Відповісти
Результатом урочистого братання голови Фонду держмайна України Рустем Умєрова з з головою НАЗК Олександром Новіковим був візит детективів НАБУ які витребували купу цікавих матеріалів стосовно діяльності фонду. Дзвінки в ОПУ не допомогли. Питання розгляду результатів роботи Фонду, який примудрився за рік продати держмайна на 3.189 млрд. гривен без конкурсу певно з'являться вже після того, як Умєров перестрибне в крісло міністра оборони.

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04.09.2023 05:58 Відповісти
Він хоча б в армії проходив службу?
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04.09.2023 06:12 Відповісти
Та ні, тут головне - щоб не українець.
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04.09.2023 06:19 Відповісти
😄🤣🤣🤣
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04.09.2023 06:47 Відповісти
Глядя на тупую рожу Арахамии понимаешь что лучше всеравно не будет,а могут и его назначить.
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04.09.2023 06:21 Відповісти
шило на мило. шапіто.
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04.09.2023 06:38 Відповісти
хламідія тепер умеротворілся
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04.09.2023 06:46 Відповісти
Млять, кто это вообще такой, этот моральный урод Арахамия? ********, я вам коротко раскажу. В 1992 году оно сбежало из Грузии, регион Абхазия, т.к. там началась война и оно обосравшись не стало защишать свой дом и землю, а тут учит нас как и куму воевать и кот МО должен быть у нас. ПАСПОРТУкраины оно получило в 2015 году и вы, ******, вот это тут же выбрали в ВР, что бы оно нам принемало Законы и учило нас как нам жить, в НАШЕМ а не его доме.
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04.09.2023 07:06 Відповісти
Ні в коєму разі не захищаю хламідію, але справедливості заради - в 1992 році йому було 13 років. )

А от спецоперація по створенню "легенди" та легалізації його в Україні була вдалою, не будучи ще громадянином України, він спромігся набути посад при Міністерстві оборони...

"В августе 2014 года был назначен советником председателя Николаевской облгосадминистрации по вопросам волонтёрской деятельности, в сентябре - уполномоченным министра обороны по вопросам закупок, а в октябре - советником министра обороны и председателем Совета волонтёров при Министерстве обороны Украины. В ноябре 2014 года стал соучредителем Ассоциации народных волонтёров Украины и куратором «волонтёрского десанта» - группы волонтёров, которые начали работать в Минобороны."
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04.09.2023 08:51 Відповісти
Я так розумію, що українці керувати Україною вже ніколи не будуть.
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04.09.2023 07:24 Відповісти
Ларьочники керують. Це були євреї, азери, вірмени
От вони зараз і при владі
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04.09.2023 07:56 Відповісти
Одним словом - "шашличники"...
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04.09.2023 08:43 Відповісти
"... українці керувати Україною вже ніколи не будуть"

Якщо "мудрому наріду" Порошенко Вальцман та їм більше до вподоби жидьонок Зеленський, то можливо, так воно і буде.
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04.09.2023 08:55 Відповісти
Прощай-" шалом алейхум"
Здравствуй-" салам алейкум".
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04.09.2023 09:13 Відповісти
Українці Дякуючи какайаРазніцА 73%мудрога наріду, ви тепер маєте захистити власним життям, досягнегня Супер Блазня і усієї його шобли граждан міра.УрЯ таварісчі.!!!
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04.09.2023 16:04 Відповісти
Як кажуть кацапи, "х?й на х?й менять, только время зря терять"
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04.09.2023 07:44 Відповісти
Рєзніков повинен сісти у тюрму. Де справедливість?
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04.09.2023 08:53 Відповісти
04.‎09.‎2023

ФСБ РФ тримає під контролем Мустафу Джемілєва, тримаючи в заручниках його сина засудженого за вбивство, в колонії Краснодарського краю РФ. Таким чином ФСБ користуючись політичним впливом Джемілєва, імплантує потрібних їй людей в органи державної влади України через різні політичні партії під видом "захисту інтересів кримсько-татарського народу".
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04.09.2023 09:16 Відповісти
***** ч.2 "Кризис жанра" жиды закончились.
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04.09.2023 15:51 Відповісти
 
 