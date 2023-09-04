Голосування за нового міністра оборони відбудеться наступного тижня, - Арахамія
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Наступного тижня Верховна Рада України голосуватиме про відставку чинного міністра оборони України Олексія Резнікова та про призначення на його посаду нинішнього голови Фонду державного майна Рустема Умєрова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.
Він зазначив: "Звільнення на цьому тижні:
– звільнення міністра оборони;
– звільнення голови Фонду Держмайна України".
Крім того, Арахамія додав, що народні депутати голосуватимуть за призначення на посаду міністра оборони України Рустема Умєрова.
"Більше кадрових питань на цьому тижні не буде", – додав глава фракції "Слуга народу".
За його словами, ВР також голосуватиме за "відновлення декларування всіх чиновників у форматі, погодженому з міжнародними партнерами" і "зміни до закону про РЕРів" у першому читанні.
Будь ласка, зачекайте...
Та не однаково мені
Як Україну злії люди
Присплять лукаві, і в огні,
Її окраденную збудять.
Комусь-ЙОГО посаду від МАІВО преZEдента. Іншим-вакантне місце в окопі за спрощеною процедурою та ніяким забезпеченням.
А от спецоперація по створенню "легенди" та легалізації його в Україні була вдалою, не будучи ще громадянином України, він спромігся набути посад при Міністерстві оборони...
"В августе 2014 года был назначен советником председателя Николаевской облгосадминистрации по вопросам волонтёрской деятельности, в сентябре - уполномоченным министра обороны по вопросам закупок, а в октябре - советником министра обороны и председателем Совета волонтёров при Министерстве обороны Украины. В ноябре 2014 года стал соучредителем Ассоциации народных волонтёров Украины и куратором «волонтёрского десанта» - группы волонтёров, которые начали работать в Минобороны."
От вони зараз і при владі
Якщо "мудрому наріду" Порошенко Вальцман та їм більше до вподоби жидьонок Зеленський, то можливо, так воно і буде.
Здравствуй-" салам алейкум".
ФСБ РФ тримає під контролем Мустафу Джемілєва, тримаючи в заручниках його сина засудженого за вбивство, в колонії Краснодарського краю РФ. Таким чином ФСБ користуючись політичним впливом Джемілєва, імплантує потрібних їй людей в органи державної влади України через різні політичні партії під видом "захисту інтересів кримсько-татарського народу".