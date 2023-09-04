Голосування за нового міністра оборони відбудеться наступного тижня, - Арахамія

Наступного тижня Верховна Рада України голосуватиме про відставку чинного міністра оборони України Олексія Резнікова та про призначення на його посаду нинішнього голови Фонду державного майна Рустема Умєрова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

Він зазначив: "Звільнення на цьому тижні:

– звільнення міністра оборони;

– звільнення голови Фонду Держмайна України".

Крім того, Арахамія додав, що народні депутати голосуватимуть за призначення на посаду міністра оборони України Рустема Умєрова.

"Більше кадрових питань на цьому тижні не буде", – додав глава фракції "Слуга народу".

За його словами, ВР також голосуватиме за "відновлення декларування всіх чиновників у форматі, погодженому з міжнародними партнерами" і "зміни до закону про РЕРів" у першому читанні.

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