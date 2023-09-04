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В Курской области ночью снова раздались взрывы
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В ночь на 4 сентября, через несколько часов после того, как в Курчатове беспилотник попал в крышу административного здания, в городе снова раздались взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росссийские Telegram-каналы.
По их данным в Курчатове ночью раздалось по меньшей мере три взрыва. Местные жители говорят о пяти. Власти сообщили, что в городе сейчас идет работа систем противовоздушной обороны.
В минобороны РФ заявили, что над Курской областью уничтожен один украинский БПЛА, еще один - над Черным морем вблизи Крыма.
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Тебе що, хлопці не *******, бо писок прищавий, а писок прищавий, бо хлопці не *******?