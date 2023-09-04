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Новости За рубежом
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В Курской области ночью снова раздались взрывы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

бобер,беспилотник

В ночь на 4 сентября, через несколько часов после того, как в Курчатове беспилотник попал в крышу административного здания, в городе снова раздались взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росссийские Telegram-каналы.

По их данным в Курчатове ночью раздалось по меньшей мере три взрыва. Местные жители говорят о пяти. Власти сообщили, что в городе сейчас идет работа систем противовоздушной обороны.

В минобороны РФ заявили, что над Курской областью уничтожен один украинский БПЛА, еще один - над Черным морем вблизи Крыма.

Читайте также: Неизвестный беспилотник ударил в крышу административного здания в городе Курчатов Курской области РФ. ВИДЕО
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Топ комментарии
+6
Хто дамбіт *********?
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04.09.2023 06:53
+2
Опять "Галочкин ******" "ради насрать"? Тобі не надоїло "лайном поливать" усе? Чи ти "за гроші"?
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04.09.2023 07:20
+2
Йой, сарако! Ти чого така люта?
Тебе що, хлопці не *******, бо писок прищавий, а писок прищавий, бо хлопці не *******?
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04.09.2023 08:24
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Хто дамбіт *********?
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04.09.2023 06:53 Ответить
Бимбас. Встаёт с колен...
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04.09.2023 09:05 Ответить
а баба Яга проти (С)
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04.09.2023 07:18 Ответить
Опять "Галочкин ******" "ради насрать"? Тобі не надоїло "лайном поливать" усе? Чи ти "за гроші"?
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04.09.2023 07:20 Ответить
Галина - в перекладі з іспанської - курка...
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04.09.2023 07:31 Ответить
Типо, у курки мiзкiв - на пiв хвилини пам`ятi?
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04.09.2023 07:59 Ответить
Типо, курка без голови ще біжить...
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04.09.2023 08:04 Ответить
Русская, краще помовч...
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04.09.2023 07:28 Ответить
Йой, сарако! Ти чого така люта?
Тебе що, хлопці не *******, бо писок прищавий, а писок прищавий, бо хлопці не *******?
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04.09.2023 08:24 Ответить
На дроны из бюджета выделили миллиарды гривен , всем кому ни лень( в подавляющем большинстве фирмам Арахамии). Отчетности - ноль. Пишут что много сделали ( или купили китайские игрушки). Классно гоняться за боевыми бурятами и поражать одного бурята двумя гранатами.Украинских ударных дронов не будет - деньги уже давно с#издили. На фото- модель Дрона кружка пионерского авиамоделирования. Нахрена нужны дроны у которых боевая нагрузка 200 граммов тротила ? Мы воюем с кроликами? КБ ,, Луч,, ,другие профессионалы сделали нечто получше , чем ,, Байрактар,, и быстро, но президенту Ермаку очень нужно бабло. Гавно за бешеные деньги.....
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04.09.2023 10:53 Ответить
 
 