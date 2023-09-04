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У Курській області вночі знову пролунали вибухи

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

бобер,безпілотник

В ніч проти 4 вересня, через кілька годин після того, як у Курчатові безпілотник влучив у дах адміністративної будівлі, у місті знову пролунали вибухи .

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

За їх даними у Курчатові вночі пролунало щонайменше три вибухи. Місцеві мешканці говорять - про п'ять.  Влада повідомила, що у місті зараз триває робота систем протиповітряної оборони.

У міноборони РФ заявили, що над Курською областю знищено один український БпЛА, ще один - над Чорним морем поблизу Криму.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Невідомий безпілотник влучив у дах адміністративної будівлі в місті Курчатов Курської області РФ. ВIДЕО

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+6
Хто дамбіт *********?
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04.09.2023 06:53
+2
Опять "Галочкин ******" "ради насрать"? Тобі не надоїло "лайном поливать" усе? Чи ти "за гроші"?
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04.09.2023 07:20
+2
Йой, сарако! Ти чого така люта?
Тебе що, хлопці не *******, бо писок прищавий, а писок прищавий, бо хлопці не *******?
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04.09.2023 08:24
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Хто дамбіт *********?
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04.09.2023 06:53 Відповісти
Бимбас. Встаёт с колен...
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04.09.2023 09:05 Відповісти
а баба Яга проти (С)
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04.09.2023 07:18 Відповісти
Опять "Галочкин ******" "ради насрать"? Тобі не надоїло "лайном поливать" усе? Чи ти "за гроші"?
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04.09.2023 07:20 Відповісти
Галина - в перекладі з іспанської - курка...
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04.09.2023 07:31 Відповісти
Типо, у курки мiзкiв - на пiв хвилини пам`ятi?
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04.09.2023 07:59 Відповісти
Типо, курка без голови ще біжить...
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04.09.2023 08:04 Відповісти
Русская, краще помовч...
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04.09.2023 07:28 Відповісти
Йой, сарако! Ти чого така люта?
Тебе що, хлопці не *******, бо писок прищавий, а писок прищавий, бо хлопці не *******?
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04.09.2023 08:24 Відповісти
На дроны из бюджета выделили миллиарды гривен , всем кому ни лень( в подавляющем большинстве фирмам Арахамии). Отчетности - ноль. Пишут что много сделали ( или купили китайские игрушки). Классно гоняться за боевыми бурятами и поражать одного бурята двумя гранатами.Украинских ударных дронов не будет - деньги уже давно с#издили. На фото- модель Дрона кружка пионерского авиамоделирования. Нахрена нужны дроны у которых боевая нагрузка 200 граммов тротила ? Мы воюем с кроликами? КБ ,, Луч,, ,другие профессионалы сделали нечто получше , чем ,, Байрактар,, и быстро, но президенту Ермаку очень нужно бабло. Гавно за бешеные деньги.....
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04.09.2023 10:53 Відповісти
 
 