Утром над Днепропетровщиной ПВО уничтожило 6 вражеских беспилотников
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Ночь на Днепропетровщине прошла без обстрелов. Впрочем утро началось с вражеской атаки.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"6 беспилотников в небе над областью уничтожили защитники из ЧВК "Схід". Есть и попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. Там возник пожар. Последствия уточняются", - говорится в сообщении.
Начальник Никопольской РВА Евгений Евтушенко сообщил, что БпЛА атакуют Никополь:
"Город Никополь – применение БпЛА. Находитесь в безопасных местах!", - отметил он.
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