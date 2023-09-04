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Днепропетровщина (2889) дроны (2115)

Утром над Днепропетровщиной ПВО уничтожило 6 вражеских беспилотников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрони,шахеди

Ночь на Днепропетровщине прошла без обстрелов. Впрочем утро началось с вражеской атаки.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"6 беспилотников в небе над областью уничтожили защитники из ЧВК "Схід". Есть и попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. Там возник пожар. Последствия уточняются", - говорится в сообщении.

Начальник Никопольской РВА Евгений Евтушенко сообщил, что БпЛА атакуют Никополь:

"Город Никополь – применение БпЛА. Находитесь в безопасных местах!", - отметил он.

Читайте: Враг за сутки 4 раза обстрелял Никопольский район на Днепропетровщине
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