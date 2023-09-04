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Дніпропетровщина (2364) дрони (2507)

Зранку над Дніпропетровщиною ППО знищила 6 ворожих безпілотників

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрони,шахеди

Ніч на Дніпропетровщині минула без обстрілів. Втім ранок почався з ворожої атаки.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"6 безпілотників в небі над областю знищили захисники з ПвК "Схід". Є й влучання по інфраструктурному об'єкту в Дніпровському районі. Там виникла пожежа. Наслідки уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив, що БпЛА атакують Нікополь:

"Місто Нікополь - застосування БпЛА. Перебувайте в безпечних місцях!", - зазначив він.

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Автор: Марина Макєєва
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