Минобороны Румынии об атаке российских дронов: Для нашей территории угрозы не было
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В Министерстве обороны Румынии прокомментировали атаку дронов на Одесщину, во время которой, по данным украинского МИД, "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
Там осудили атаки на украинские объекты и элементы гражданской инфраструктуры и назвали их неоправданными.
"Ответственные структуры Минобороны в режиме реального времени отслеживали ситуацию, вызванную атаками российских беспилотников, осуществленными минувшей ночью на инфраструктуру морского порта Рени.
Атаки беспилотников, совершенные Российской Федерацией, не представляли прямой военной угрозы нашей национальной территории или территориальным водам Румынии", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что во время массированной атаки России в районе Измаильского порта 4 сентября российские "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии.
Пожалуйста, подождите...
НАТО це США по факту. І Румунія (як і Польща свого часу) каже лише те, що сказали в американський Адміністрації.
Адміністрація Байдена напряму заохочує касапів. Але, звісно, ніяких договорняків немає. і у всьому винуватий Трамп. Головне - не переплутати.
Поки на голову якомусь Букурешті не впаде - будуть робити виляд, що в Багдадє фсьо спакойно.
(регоче)
Два истребителя разбилось.
Полетел вертолет искать и упал.
И жто они еще не начинали
Ті території терміново, за пів години до удару дронами, вийшли зі складу Румунії та НАТО.
А наступного дня также швидко повернулися назад.
А про яз- це просто казкові фантазії. Якщо Україна наспроможна налагодити випуск у помисловому маштабі снарядів , стволів до гаубиць і такнкових, стрілецьких набоїв, то розмови про налагодження промислового виробництва для виготовлення я з- просто балачки.
Єдине- всеж таки намагатися налагодити виробництва, перестати розкрадати бюджет друзями Зеленьського, тому, що рано чи пізно союзники ошаліють і припинять фінансувати 60 відсотків цього бюджету.
Іспанськийрумунський стид.
****** ще?? Чи як??
От *****🤬
Але не якщо гипотетично припустити , що московити просунуться -- то теж не буде загрози , бо не буде самої й Румунії !
@zloy_odessit
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7 мин
Жёсткий и бескомпромиссный ответ от Румыниина атаку российского дрона-камикадзе по их территории вызывает недоумение. Хотя... Это можно называть политкорректностью и дипломатией, но на самом деле это банальная, традиционная-трусость. То ракета не залетала, то шахед не падал
Але, поклавши руку на серце, можу сказати що від римлян в них нічого не залишилось і цей випадок зайвий раз доказує всю абсурдність їхньої тези.
До речі, те ж саме можна сказати і про німців. Від солодкого та безтурботного життя їхні душонки запливли салом, вони стали боятися навіть своєї тіні, а не те що зробити виклик ворогу всього цивілізованого людста.
Гитлер там в гробу юлой вертится,думает **** все эти шольцы макароны байдены в моё время не правили....во я бы оторвался
ну-ну....
мы сами терпим хамство мадьяров, похлеще , чем румыны от шахедов, да и с руснёй якшались
Це - NATO, якого боявся СРСР?!!
"А король то - голий!"
им ведь что не упадет - совсем не страшно и никакой угрозы. А нам бы полегче было. Может бы придумал какой кулибин, перехватить, и все через забор)))