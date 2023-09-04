Минобороны Румынии об атаке российских дронов: Для нашей территории угрозы не было

В Министерстве обороны Румынии прокомментировали атаку дронов на Одесщину, во время которой, по данным украинского МИД, "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Там осудили атаки на украинские объекты и элементы гражданской инфраструктуры и назвали их неоправданными.

"Ответственные структуры Минобороны в режиме реального времени отслеживали ситуацию, вызванную атаками российских беспилотников, осуществленными минувшей ночью на инфраструктуру морского порта Рени.

Атаки беспилотников, совершенные Российской Федерацией, не представляли прямой военной угрозы нашей национальной территории или территориальным водам Румынии", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во время массированной атаки России в районе Измаильского порта 4 сентября российские "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии.

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