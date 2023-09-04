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Міноборони Румунії про атаку російських дронів: Для нашої території загрози не було

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

шахед

У Міністерстві оборони Румунії прокоментували атаку дронів на Одещину, під час якої, за даними українського МЗС, "шахеди" впали та здетонували на території Румунії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Там засудили атаки на українські об’єкти та елементи цивільної інфраструктури і назвали їх невиправданими.

"Відповідальні структури Міноборони в режимі реального часу відстежували ситуацію, спричинену атаками російських безпілотників, здійсненими минулої ночі на інфраструктуру морського порту Рені. 

Атаки безпілотників, здійснені Російською Федерацією, не становили прямої військової загрози нашій національній території чи територіальним водам Румунії", - йдеться в повідомленні. 

Раніше повідомлялось, що під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту 4 вересня російські "шахеди" впали та здетонували на території Румунії.

Читайте: Окупанти шукають ефективну тактику: під час нічної атаки ворожі дрони намагалися проходити вздовж акваторій, - ОК "Південь"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+43
А хто б сумнівався?
Поки на голову якомусь Букурешті не впаде - будуть робити виляд, що в Багдадє фсьо спакойно.
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04.09.2023 11:43
+30
Усе чудово, чарівно Маркізо! Усе чудово!
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04.09.2023 11:43
+29
На "пів шишечки" то можна, то не страшно.
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04.09.2023 11:44
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Усе чудово, чарівно Маркізо! Усе чудово!
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04.09.2023 11:43 Відповісти
МЗС Украины- балаболы!!! пора уже и Кулебе писать заяву на увольнение, да и всему трускавецкому шапито!!!
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04.09.2023 11:53 Відповісти
пора румунію із нато вимикати конкретно
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04.09.2023 11:56 Відповісти
Румунія, як член НАТО не може просто так сама сказати, що, мовляв, "це загрози не несе". Будь-які заяви з безпеки тільки в розрізі НАТО.
НАТО це США по факту. І Румунія (як і Польща свого часу) каже лише те, що сказали в американський Адміністрації.



Адміністрація Байдена напряму заохочує касапів. Але, звісно, ніяких договорняків немає. і у всьому винуватий Трамп. Головне - не переплутати.
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04.09.2023 13:21 Відповісти
розтолкував
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04.09.2023 13:59 Відповісти
А яким боком у цій ситуації наше МЗС ? Румуни у цьому ударові нас звинувачували , як у Польщі було з кацапською ракетою ? Поки що ні ! Коментар румунського МО можна взяти до уваги , претензії до нього можуть мати лише румунські урядовці , це внутрішні справи суверенної держави Румунія.
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04.09.2023 21:14 Відповісти
А хто б сумнівався?
Поки на голову якомусь Букурешті не впаде - будуть робити виляд, що в Багдадє фсьо спакойно.
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04.09.2023 11:43 Відповісти
І у цьому разі на весь світ будуть доводити, що це кацапи зробили не умисно
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04.09.2023 11:48 Відповісти
І то, якщо якийсь простий смертний Букурешта то можуть і не помітити
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04.09.2023 11:58 Відповісти
Та вони просто підтримують орків. Замісто того щоб ******* по москальських шахедах чи сушках які наближаються до їх кордонів.
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04.09.2023 12:17 Відповісти
В Польщі і двох людей вбили, ну і що? На даний момент НАТО бздить, Україна ще не обезкровила парашу своїми смертями як воїнів так мирними жителями…. На жаль..
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04.09.2023 14:01 Відповісти
не факт, еще может быть взрыв болотных газов
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04.09.2023 19:47 Відповісти
Згоден. Але "робити вигляд" - удавати, прикидатися. «Робити вигляд» ‒ калька з моск. «делать вид».
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04.09.2023 23:25 Відповісти
Quod erat demonstrandum!
(регоче)
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04.09.2023 11:43 Відповісти
То виходить, що росія таки Iovi?
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04.09.2023 11:46 Відповісти
На "пів шишечки" то можна, то не страшно.
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04.09.2023 11:44 Відповісти
Пане Oleksii,десь тиждень тому, тлумачила( объясняла) що таке на півшишечки, ох і був іржак на всю Олаву,то в Польщі
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04.09.2023 15:49 Відповісти
Шо Божа роса
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04.09.2023 11:45 Відповісти
Суворі румунські дядьки
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04.09.2023 11:46 Відповісти
Ну так у них были тренировочные полеты.
Два истребителя разбилось.
Полетел вертолет искать и упал.
И жто они еще не начинали
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04.09.2023 12:07 Відповісти
Ніякої загрози не було.
Ті території терміново, за пів години до удару дронами, вийшли зі складу Румунії та НАТО.
А наступного дня также швидко повернулися назад.
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04.09.2023 11:47 Відповісти
Ще трохи і атаки кацапськими дронами, падіння кацапських ракет та проліт кацапських ракет над територією Румунії, визнають навіть корисними. Бл@цький цирк ...
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04.09.2023 11:49 Відповісти
А теперь представьте какие *гарантии* могут дать ети страны и НАТО в обмен на перемирие или наши территории. Рашисты будут бомбить и обстреливать Украину, двигать границу, а НАТО и США будут рассказывать мол ничего серьезного не случилось не начинать же опять войну из-за пустяков
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04.09.2023 11:51 Відповісти
Може і так, а ти що пропонуєш?
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04.09.2023 11:53 Відповісти
Вже запізно пити боржомі, але (в теорії) свою боєздатну армію, озброєну до зубів, на яку ***** просто засцить нападати. А ще краще - ЯЗ. Бо усі "гарантії" - це просто пшик
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04.09.2023 12:33 Відповісти
Про армію так, але якщо темпи будівництва військових виробництв і мобілізації населення на війну і роботу на цих виробництвах будуть такі як до сьогодні- то і і тієї армії небуде.
А про яз- це просто казкові фантазії. Якщо Україна наспроможна налагодити випуск у помисловому маштабі снарядів , стволів до гаубиць і такнкових, стрілецьких набоїв, то розмови про налагодження промислового виробництва для виготовлення я з- просто балачки.
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04.09.2023 12:40 Відповісти
Тому це тільки теорія. Нажаль, у війну побудувати міцну армію при практично відсутньому впк, неможливо. Цим треба було займатися до війни, а тепер - вимушені будемо погодитися на те, що пропонують союзники. Питання, чи за час, який нам дадуть гарантії, зможемо побудувати і озброїти таку армію. Вступ в НАТО мені поки що здається неможливим з багатьох причин і перша - відсутність політичної волі членів самого НАТО.
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04.09.2023 12:45 Відповісти
Та навіть не політичної, чисто практичної- ніхто солдатів в Україну посилати не збирається. І до НАТО приймуть тільки після зникнення загрози у вигляді росії.
Єдине- всеж таки намагатися налагодити виробництва, перестати розкрадати бюджет друзями Зеленьського, тому, що рано чи пізно союзники ошаліють і припинять фінансувати 60 відсотків цього бюджету.
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04.09.2023 12:59 Відповісти
в мамалижників все чудово... бухарест ще стоїть....
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04.09.2023 11:52 Відповісти
мамалига - каша кукурічна
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04.09.2023 11:57 Відповісти
кукурузна...
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04.09.2023 12:22 Відповісти
а кукурудзу нам привезли із мексики. так що, олмеки та ацтеки, брати нам.
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04.09.2023 12:42 Відповісти
звісно брати... як і всі люди Землі, тільки кацапи вороги нам і всім людям Землі...
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04.09.2023 12:54 Відповісти
Ну і що такого ? Ти варену кукурудзу не гриз у качанах ніколи , чи салат з кукурудзою випльовуєш ? Перед тим як із когось сміятися на себе подивися - гречку жереш , а в усьому світі це корм для птиці , тебе курятником через це обзивають ? Кидай ці совкові звички комусь клички ліпити !
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04.09.2023 21:24 Відповісти
Іспанський румунський стид.
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04.09.2023 11:53 Відповісти
Пук-Пук....
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04.09.2023 11:54 Відповісти
Ну це ж прекрасно тепер москаль має ще один коридор куди літати ракетам і дронам,загрози ніякої от і чудово подумав маньяк.Походу спокійному закарпаттю і чернівцям приготуватись до мирних дронів через територію румунії,збивати їх теж не будуть,так як ніякої загрози нема для румунів.
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04.09.2023 11:54 Відповісти
Що буде далі? Калібри з Середземного моря, "так як ніякої загрози нема"?
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04.09.2023 11:58 Відповісти
чому тільки з середземного,ще з балтійського з калінінграду можна ракети запускати це ніякої загрози не несе,поляки схавали ракету румуни хавають дрони.все чудово,а якщо ракета ненароком зб"є літак то буде рослідування на 5 років як з мн17...
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04.09.2023 12:05 Відповісти
трУСЛИВОЕ НАТО не будет признавать падения шахедов и прикажет Украине промолчать
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04.09.2023 11:56 Відповісти
Да даже если по штаб квартире НАТО прилетит что ни нудь, все равное это не будет представлять угрозы... Ну или будет Украина виновата, что не сбила над своей территорией.
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04.09.2023 11:58 Відповісти
Міноборони Румунії про атаку російських дронів
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04.09.2023 12:00 Відповісти
Це типу запрошення??
****** ще?? Чи як??
От *****🤬
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04.09.2023 12:07 Відповісти
Н ***** А може Т ануйого О чкуємо
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04.09.2023 12:07 Відповісти
Дійсно ... поки Україна стоїть й тим більш наспупає й планує перемогти в ближчий рік , то "нема для Румунії ніякої загрози" ...
Але не якщо гипотетично припустити , що московити просунуться -- то теж не буде загрози , бо не буде самої й Румунії !
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04.09.2023 12:08 Відповісти
lexander Kovalenko

@zloy_odessit

·

7 мин

Жёсткий и бескомпромиссный ответ от Румыниина атаку российского дрона-камикадзе по их территории вызывает недоумение. Хотя... Это можно называть политкорректностью и дипломатией, но на самом деле это банальная, традиционная-трусость. То ракета не залетала, то шахед не падал
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04.09.2023 12:15 Відповісти
Румунські цигани (Roma, Romi, Rromi, Ţigani) - загальна назва кількох етнографічних груп циганського походження, що населяють територію Румунії і є найбільшою циганської громадою Європи.
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04.09.2023 12:48 Відповісти
Румуни вважають що вони нащадки римської імперії. Звідси і назва країни.
Але, поклавши руку на серце, можу сказати що від римлян в них нічого не залишилось і цей випадок зайвий раз доказує всю абсурдність їхньої тези.
До речі, те ж саме можна сказати і про німців. Від солодкого та безтурботного життя їхні душонки запливли салом, вони стали боятися навіть своєї тіні, а не те що зробити виклик ворогу всього цивілізованого людста.
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04.09.2023 21:52 Відповісти
превентивно ответить слабо
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04.09.2023 12:17 Відповісти
Тим часом мегагаубицю "Геній Карпат" уже заряджали мамалигою.
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04.09.2023 12:21 Відповісти
Нато повинно дати жорстку відповідь на даний інцидент. щось на кшталт: якщо ще раз бпла чи ракета упаде на території Румунії, то виключать Румунію зі складу нато автоматично!
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04.09.2023 12:24 Відповісти
Как всегда уср.....
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04.09.2023 12:31 Відповісти
Ну то нормально, ніхто не хотів воювати за якусь Польшу да навіть Британію до самого Перл-Харбора.
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04.09.2023 12:32 Відповісти
НАТО чекає на захист , Україна захисти !
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04.09.2023 12:37 Відповісти
навіть якби ті дрони впали посеред їх столиці, реакція була би така сама.
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04.09.2023 12:37 Відповісти
С Польшей они хотя бы сделали вид, что это была украинская ПВО. А тут уже даже не скрывают, что по Румынии прилетело от орков. Нет слов. Зря ***** на Украину напал, а не на Эстонию. Лошара
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04.09.2023 12:39 Відповісти
"Циганські барони в Румунії вирішили закопати сокиру війни для відновлення історичної справедливості."
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04.09.2023 12:45 Відповісти
На месте орков уже давно напрямую запустил ракеты по Польше или Румынии и посмотрел как они обосраные будут наперегонки орать шо "эта украинская ракета ПВО ,ничего не было,мы не допустим эскалации!"

Гитлер там в гробу юлой вертится,думает **** все эти шольцы макароны байдены в моё время не правили....во я бы оторвался
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04.09.2023 12:47 Відповісти
Так шольц - теж німець
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04.09.2023 18:54 Відповісти
це вже третій чи четвертий раз за останні півтори роки на території нати щось падає, а ната все ще в комі....

ну-ну....
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04.09.2023 13:11 Відповісти
О, ну бачите, я ж казав. Все нормально. З ким не буває?
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04.09.2023 13:31 Відповісти
Сцикуни, як і весь недолугий блок НАТО
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04.09.2023 14:02 Відповісти
румын не надо обзывать,
мы сами терпим хамство мадьяров, похлеще , чем румыны от шахедов, да и с руснёй якшались
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04.09.2023 14:12 Відповісти
"Україна, закрий небо над НАТО"!
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04.09.2023 14:47 Відповісти
Шкода, що в Рені не знайшлося представників ООН, (в рамках "Чорноморської зернової ініціативи"). Ото б стурбувалися.
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04.09.2023 15:12 Відповісти
Цікаво, скільки іще капапських х*ів відсмокче НАТО перед тим, як у*башить по кацапстану?!
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04.09.2023 15:30 Відповісти
"НАТО" стало синонімом імпотентності, нерішучості і лицемірства. Ніхто не буде їбашити рашистів, окрім нас.
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04.09.2023 18:52 Відповісти
Спасибі й на цьому,могли б заявити,що це українські дрони попадали...
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04.09.2023 16:43 Відповісти
І дійсно, поводили по губах, це ж не засунули в рота! Сцикливі дівчиська ці країни НАТО.
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04.09.2023 16:56 Відповісти
Польща и Румыния не замечают нииракет ни Дронов...
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04.09.2023 18:44 Відповісти
Виймаючи язик з жопи *****, не забудьте прополоскати свій румуно-циганський рот хлоркою.
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04.09.2023 18:51 Відповісти
ху-йло: "слиш, чувак, дай пару рублей". Руминия: " а у меня нету." ху-йло: " а если я проверю ?" Проверил. Можно "биковати" дальше. Странам Балтии - робіть висновки.
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04.09.2023 18:52 Відповісти
Інфантильно-сциклива дітлашня...
Це - NATO, якого боявся СРСР?!!
"А король то - голий!"
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04.09.2023 19:18 Відповісти
Румуни, болгари, мадяри завжди були продажними сикунами. Ховалися за чужі спини і звідтіля "хоробро" скавчали. І, доресі, завжди отримували ********. Так буде і на цей раз. Дуже-дуже поквапився Альянс, прихистивши цих нових "бойових побратимів"...
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04.09.2023 20:50 Відповісти
нельзя нам тогда как-то так ракеты и дроны сбивать, чтоб они все падали на территорию румынии и польши?
им ведь что не упадет - совсем не страшно и никакой угрозы. А нам бы полегче было. Может бы придумал какой кулибин, перехватить, и все через забор)))
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04.09.2023 20:52 Відповісти
Вітаю Міністерство оборони Румунії з жиденьким обсиранням.
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05.09.2023 07:08 Відповісти
Як лише з Вашингтона шепнуть "загроза!" - мамалижники миттю заскавчать "аларма, аларма!".
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05.09.2023 07:23 Відповісти
 
 