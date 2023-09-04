Міноборони Румунії про атаку російських дронів: Для нашої території загрози не було
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У Міністерстві оборони Румунії прокоментували атаку дронів на Одещину, під час якої, за даними українського МЗС, "шахеди" впали та здетонували на території Румунії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.
Там засудили атаки на українські об’єкти та елементи цивільної інфраструктури і назвали їх невиправданими.
"Відповідальні структури Міноборони в режимі реального часу відстежували ситуацію, спричинену атаками російських безпілотників, здійсненими минулої ночі на інфраструктуру морського порту Рені.
Атаки безпілотників, здійснені Російською Федерацією, не становили прямої військової загрози нашій національній території чи територіальним водам Румунії", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту 4 вересня російські "шахеди" впали та здетонували на території Румунії.
Будь ласка, зачекайте...
НАТО це США по факту. І Румунія (як і Польща свого часу) каже лише те, що сказали в американський Адміністрації.
Адміністрація Байдена напряму заохочує касапів. Але, звісно, ніяких договорняків немає. і у всьому винуватий Трамп. Головне - не переплутати.
Поки на голову якомусь Букурешті не впаде - будуть робити виляд, що в Багдадє фсьо спакойно.
(регоче)
Два истребителя разбилось.
Полетел вертолет искать и упал.
И жто они еще не начинали
Ті території терміново, за пів години до удару дронами, вийшли зі складу Румунії та НАТО.
А наступного дня также швидко повернулися назад.
А про яз- це просто казкові фантазії. Якщо Україна наспроможна налагодити випуск у помисловому маштабі снарядів , стволів до гаубиць і такнкових, стрілецьких набоїв, то розмови про налагодження промислового виробництва для виготовлення я з- просто балачки.
Єдине- всеж таки намагатися налагодити виробництва, перестати розкрадати бюджет друзями Зеленьського, тому, що рано чи пізно союзники ошаліють і припинять фінансувати 60 відсотків цього бюджету.
Іспанськийрумунський стид.
****** ще?? Чи як??
От *****🤬
Але не якщо гипотетично припустити , що московити просунуться -- то теж не буде загрози , бо не буде самої й Румунії !
@zloy_odessit
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7 мин
Жёсткий и бескомпромиссный ответ от Румыниина атаку российского дрона-камикадзе по их территории вызывает недоумение. Хотя... Это можно называть политкорректностью и дипломатией, но на самом деле это банальная, традиционная-трусость. То ракета не залетала, то шахед не падал
Але, поклавши руку на серце, можу сказати що від римлян в них нічого не залишилось і цей випадок зайвий раз доказує всю абсурдність їхньої тези.
До речі, те ж саме можна сказати і про німців. Від солодкого та безтурботного життя їхні душонки запливли салом, вони стали боятися навіть своєї тіні, а не те що зробити виклик ворогу всього цивілізованого людста.
Гитлер там в гробу юлой вертится,думает **** все эти шольцы макароны байдены в моё время не правили....во я бы оторвался
ну-ну....
мы сами терпим хамство мадьяров, похлеще , чем румыны от шахедов, да и с руснёй якшались
Це - NATO, якого боявся СРСР?!!
"А король то - голий!"
им ведь что не упадет - совсем не страшно и никакой угрозы. А нам бы полегче было. Может бы придумал какой кулибин, перехватить, и все через забор)))