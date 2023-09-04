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Вночі російські "Шахеди" впали та здетонували в Румунії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

румунія

Під час сьогоднішньої масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту російські "шахеди" впали та здетонували на території Румунії.

Про це  повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко з посиланням на інформацію Державної прикордонної служби України, інформує Цензор.НЕТ.

"Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО", - йдеться в повідомленні.

МЗС України закликає партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, які посилять захист інфраструктури України, а також суміжних держав.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+29
Ще трохи подумають і заявлять, що то впала українська рекета ППО.
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04.09.2023 10:55
+27
В 2019 теж втерлися 73 відсотків
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04.09.2023 10:54
+24
Ну що, НАТО нарешті витягне язика зі сраки?
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04.09.2023 10:54
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Заробітчани що вже там давно, кажуть що вони дуже бояться, воювати не будуть бо їх можуть на війні вбити, краще здадуться, а Україна винна у війні тому,що розізлила &@#ла і не хотіла з ним вести мирні переговори
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04.09.2023 11:22 Відповісти
Обама- світ. Жіноподобні чоловікі і мужеподібні жінкі. Світ, де у людей найбільша проблема, яку стать собі вибрати, або у який клуб піти гуляти.
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04.09.2023 11:57 Відповісти
Потрібно щоб ракета впала на голову Столнтенбергу тоді почнуть шивилитися і то не факт.
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04.09.2023 11:13 Відповісти
Навіть, якщо туди прилетить російська ракета і когось уб'є ніхто не буде нічого робити, крім висловлення занепокоєння. Хоча могли би допомогти нам збивати те, що літає близько від кордону, бо воно становить загрозу для них самих. Але дуже просто говорити про захист кожного дюйма території НАТО, та страшно щось зробити реальне.
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04.09.2023 11:14 Відповісти
Пам'ятаєте ЗСУ в 2014 році? Коли скажені донбаські ватні баби в солдатів забирали зброю? Або коли солдати підпускали до себе мирних, які потім здавали їх росіянам і сепаратистам? Так ось ментально думаю якась частина НАТО до сих пір в цьому 2014. Армія України вже цей бар'єр переросла, західні держави (деякі) ще ні.
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04.09.2023 11:24 Відповісти
Ну все ж збити ракету чи дрон, який може впасти і на їхню територію вони якось могли б постаратися.
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04.09.2023 11:35 Відповісти
Саме так, ніхто не хоче воювати і ми у 2014 не хотіли.. Але ми мусимо, а вони чипляються до останнього за думку, що не прийдеться.
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04.09.2023 11:58 Відповісти
так то трошки перелетіли і загрози немає
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04.09.2023 11:17 Відповісти
Поляки "ввімкнули дурника" про кацапську ракету,а румуни про дрон ввімкнуть. Який там напад на НАТО. Імпотенти.
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04.09.2023 11:18 Відповісти
Румунія в НАТО і керівництво НАТО вирішує,як діяти.Особливо це стосується не сильних країн.
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04.09.2023 11:18 Відповісти
Правильно. "Несильних" членів НАТО краще здати росії зараз, превентивно. "Во ізбєжаніє екскалациі".
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04.09.2023 11:36 Відповісти
Ну,це не до мене питання.Там є великі дядечки і тітоньки.Вони вирішують.
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04.09.2023 11:54 Відповісти
Нє зачьот, не цікаво, от як би до мадярів залетіло. Але це ні про що, відсмоктали з проковтуванням "фашистов", а таке з'їдять, обітрутся, "спасибачки братья, хатим ишчо"
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04.09.2023 11:19 Відповісти
Спишуть на наше ППО.
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04.09.2023 11:21 Відповісти
Было уже в Польше, утерлись гоноровые паны. И мамалыжники утрутся.
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04.09.2023 11:26 Відповісти
То міна рашистська детонує на березі Румунії, то дрони підриваються десь на території.
Виникає просте питання: чому до цього часу румунські міни не розриваються десь в порту новоросійськ, а БПЛА з боєзарядами не падають в районі гелєнжика?
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04.09.2023 11:26 Відповісти
шкода, що до ******** не долітає.
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04.09.2023 11:27 Відповісти
Фото с Румынии
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04.09.2023 11:29 Відповісти
путин введи войска !
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04.09.2023 11:31 Відповісти
Не розумію, чому НАТО не може оголосити про закриття хоча б 10-20-30 км зони вглиб України під приводом захисту власних кордонів від непередбачених літаючих об'єктів? Це ж простіше простого і ніяка не "ескалація", якої вони бояться як вогню? Аналогічно можна розмістити ППО на території Молдови, бо молдавани попросили про захист від пролітаючих поруч ракет? ***** має відчувати оту "непохитність" і "готовність захищати кожен дюйм території НАТО", а то тільки говорять багато гарних слів, а на ділі всяка кацапська ***** час від часу залітає до них і навіть вбиває там людей.
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04.09.2023 11:35 Відповісти
румунські ссикуни вже сказали шо вони ссикуни
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04.09.2023 11:39 Відповісти
Ага... румуни ссикуни, безперечно всім важлива думка "не ссикуна", який зашкєрився в Єстонії.
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04.09.2023 11:44 Відповісти
НАТО витерло черговий російський плювок?
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04.09.2023 11:39 Відповісти
Як гидко читати деякі коментарі---воняє кацапщиною і малоросами( прихильниками путіна)Не паліться лапотніки,бо ваші нападки на НАТО--це від страху і злоби.
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04.09.2023 11:41 Відповісти
Тю... а всі типу чекають, що румуни зараз оголосять загальну мобілізацію та почнуть війну з кацапами?) Ну... максимум випукають "дипломатичну ноту протесту". І я їх розумію. Поки воює Україну, набагато зручніше просто чимось допомогати. Це їх національні інтереси.
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04.09.2023 11:43 Відповісти
НАТО Шрёдингера
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04.09.2023 11:43 Відповісти
НАТО буде мовчати будуть сподіватися на дипломатію
Путлер коли зрозуміє що НАТО не реагує буде ще більше обстрілювати країни НАТО під виглядом випадковості
Йому ж нічого не буде тому так себе і веде
НАТО не є дружнім союзом там є Угорщина Туреччина а вони руку за путлера деруть
Якби були б дружні за такі дії могли б у відповідь завдати ракетного удару по Росії
Чомусь всі бояться
А Україна хоче в НАТО а НАТО боїться і не хоче воювати з Росією
Україні потрібно вступати в НАТО коли НАТО не хоче воювати з Росією .тобто якби Україна вступила б в НАТО і трапилася б війна з Росією нато кинуло б Україну бо боїться і не хоче війни
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04.09.2023 11:48 Відповісти
НЕ буде.
Всі ці "обстріли" припиняться тим шо Румунія почне тупо збивати шахеди та ракети які орки будуть запускати через теріторію країн НАТО....
Турція те ж не одразу збила літак орків.
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04.09.2023 15:10 Відповісти
А реально цікаво, скільки і куди потрібно влучань кацапських ракет та дронів по території країни НАТО Румунії аби країна НАТО Румунія почала їх збивати на підльоті?
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04.09.2023 11:57 Відповісти
Нічого страшного,не на Бухарест упали.
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04.09.2023 11:58 Відповісти
Як я і казала, якби ***** пішло війною не на Україну, а на хвалене НАТО, зараз би від того НАТО вже лишилася одне США десь там, за океаном, яке б висловлювало глибоку стурбованість. Європа, ви впевнені, що НАТО вас захистить у реальній війні? Точно впевнені? Моліться, щоб Україна перемогла, бо якщо ***** підімне під себе Україну, вам усім - труба.
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04.09.2023 11:59 Відповісти
Шо, румуни - знов "Нічего небило"?
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04.09.2023 12:04 Відповісти
И НАТО прогнозированно обосралось и засунуло голову в песок как страус.
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04.09.2023 12:21 Відповісти
Пограничники фиксировали детонацию двух "Шахедов" в Румынии и проинформировали коллег
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04.09.2023 12:25 Відповісти
Прямая речь Демченко: "По определенным каналам связи пограничники Украины проинформировали румынских коллег, что фиксировали две детонации на территории Румынии в определенных районах при осуществлении атаки Россией летательными аппаратами.
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04.09.2023 12:27 Відповісти
НАТО может спать спокойно - Украина ее защитит!
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04.09.2023 12:26 Відповісти
ага , два мопеда пропустили в Румынию
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04.09.2023 12:28 Відповісти
значит 7 прилетов в Украине и то бабка надвое сказала
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04.09.2023 12:32 Відповісти
100 % румыны утруться от плевка свино-сабак
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04.09.2023 12:30 Відповісти
уже подтерлись от паноса
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04.09.2023 12:33 Відповісти
Спочатку "не падало "в Польщі, потім двічі "не падало "в Румунії , а якщо згадати Угорщину ,то це взагалі за межею здорового глузду , то може до біса те НАТО.? Україні потрібен воєнний блок з США.
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04.09.2023 12:53 Відповісти
Цей сцикливий і озброєний до зубів дохляк - НАТО ще не здох остаточно лише тому, що украінці його матюкають, тормошать і вимагають від них зброю, щоб захистити іхні ситі пі...кі ср...ки. Світ від рашистськоі чуми рятують українці - піхота цивілізації.
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04.09.2023 13:31 Відповісти
КОРАБЛИ НАТО В ЧЁРНОЕ МОРЕ !!!
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05.09.2023 05:01 Відповісти
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