Вночі російські "Шахеди" впали та здетонували в Румунії
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Під час сьогоднішньої масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту російські "шахеди" впали та здетонували на території Румунії.
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко з посиланням на інформацію Державної прикордонної служби України, інформує Цензор.НЕТ.
"Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО", - йдеться в повідомленні.
МЗС України закликає партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, які посилять захист інфраструктури України, а також суміжних держав.
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Виникає просте питання: чому до цього часу румунські міни не розриваються десь в порту новоросійськ, а БПЛА з боєзарядами не падають в районі гелєнжика?
Путлер коли зрозуміє що НАТО не реагує буде ще більше обстрілювати країни НАТО під виглядом випадковості
Йому ж нічого не буде тому так себе і веде
НАТО не є дружнім союзом там є Угорщина Туреччина а вони руку за путлера деруть
Якби були б дружні за такі дії могли б у відповідь завдати ракетного удару по Росії
Чомусь всі бояться
А Україна хоче в НАТО а НАТО боїться і не хоче воювати з Росією
Україні потрібно вступати в НАТО коли НАТО не хоче воювати з Росією .тобто якби Україна вступила б в НАТО і трапилася б війна з Росією нато кинуло б Україну бо боїться і не хоче війни
Всі ці "обстріли" припиняться тим шо Румунія почне тупо збивати шахеди та ракети які орки будуть запускати через теріторію країн НАТО....
Турція те ж не одразу збила літак орків.