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Румыния (901) атака (272) Николенко (155) дроны (2115)

Ночью российские "Шахеды" упали и сдетонировали в Румынии

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

румыния

Во время массированной атаки России в районе Измаильского порта российские "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко со ссылкой на информацию Государственной пограничной службы Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Это очередное подтверждение того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в том числе, государств-членов НАТО", - говорится в сообщении.

МИД Украины призывает партнеров ускорить обеспечение Украины дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевой авиацией, которые усилят защиту инфраструктуры Украины, а также сопредельных государств.

Также читайте: Во время ночного обстрела порта Рени на Одесщине жители румынского города Галац слышали "адские звуки", - местные СМИ
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Топ комментарии
+29
Ще трохи подумають і заявлять, що то впала українська рекета ППО.
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04.09.2023 10:55
+27
В 2019 теж втерлися 73 відсотків
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04.09.2023 10:54
+24
Ну що, НАТО нарешті витягне язика зі сраки?
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04.09.2023 10:54
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Заробітчани що вже там давно, кажуть що вони дуже бояться, воювати не будуть бо їх можуть на війні вбити, краще здадуться, а Україна винна у війні тому,що розізлила &@#ла і не хотіла з ним вести мирні переговори
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04.09.2023 11:22 Ответить
Обама- світ. Жіноподобні чоловікі і мужеподібні жінкі. Світ, де у людей найбільша проблема, яку стать собі вибрати, або у який клуб піти гуляти.
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04.09.2023 11:57 Ответить
Потрібно щоб ракета впала на голову Столнтенбергу тоді почнуть шивилитися і то не факт.
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04.09.2023 11:13 Ответить
Навіть, якщо туди прилетить російська ракета і когось уб'є ніхто не буде нічого робити, крім висловлення занепокоєння. Хоча могли би допомогти нам збивати те, що літає близько від кордону, бо воно становить загрозу для них самих. Але дуже просто говорити про захист кожного дюйма території НАТО, та страшно щось зробити реальне.
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04.09.2023 11:14 Ответить
Пам'ятаєте ЗСУ в 2014 році? Коли скажені донбаські ватні баби в солдатів забирали зброю? Або коли солдати підпускали до себе мирних, які потім здавали їх росіянам і сепаратистам? Так ось ментально думаю якась частина НАТО до сих пір в цьому 2014. Армія України вже цей бар'єр переросла, західні держави (деякі) ще ні.
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04.09.2023 11:24 Ответить
Ну все ж збити ракету чи дрон, який може впасти і на їхню територію вони якось могли б постаратися.
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04.09.2023 11:35 Ответить
Саме так, ніхто не хоче воювати і ми у 2014 не хотіли.. Але ми мусимо, а вони чипляються до останнього за думку, що не прийдеться.
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04.09.2023 11:58 Ответить
так то трошки перелетіли і загрози немає
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04.09.2023 11:17 Ответить
Поляки "ввімкнули дурника" про кацапську ракету,а румуни про дрон ввімкнуть. Який там напад на НАТО. Імпотенти.
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04.09.2023 11:18 Ответить
Румунія в НАТО і керівництво НАТО вирішує,як діяти.Особливо це стосується не сильних країн.
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04.09.2023 11:18 Ответить
Правильно. "Несильних" членів НАТО краще здати росії зараз, превентивно. "Во ізбєжаніє екскалациі".
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04.09.2023 11:36 Ответить
Ну,це не до мене питання.Там є великі дядечки і тітоньки.Вони вирішують.
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04.09.2023 11:54 Ответить
Нє зачьот, не цікаво, от як би до мадярів залетіло. Але це ні про що, відсмоктали з проковтуванням "фашистов", а таке з'їдять, обітрутся, "спасибачки братья, хатим ишчо"
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04.09.2023 11:19 Ответить
Спишуть на наше ППО.
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04.09.2023 11:21 Ответить
Было уже в Польше, утерлись гоноровые паны. И мамалыжники утрутся.
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04.09.2023 11:26 Ответить
То міна рашистська детонує на березі Румунії, то дрони підриваються десь на території.
Виникає просте питання: чому до цього часу румунські міни не розриваються десь в порту новоросійськ, а БПЛА з боєзарядами не падають в районі гелєнжика?
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04.09.2023 11:26 Ответить
шкода, що до ******** не долітає.
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04.09.2023 11:27 Ответить
Фото с Румынии
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04.09.2023 11:29 Ответить
путин введи войска !
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04.09.2023 11:31 Ответить
Не розумію, чому НАТО не може оголосити про закриття хоча б 10-20-30 км зони вглиб України під приводом захисту власних кордонів від непередбачених літаючих об'єктів? Це ж простіше простого і ніяка не "ескалація", якої вони бояться як вогню? Аналогічно можна розмістити ППО на території Молдови, бо молдавани попросили про захист від пролітаючих поруч ракет? ***** має відчувати оту "непохитність" і "готовність захищати кожен дюйм території НАТО", а то тільки говорять багато гарних слів, а на ділі всяка кацапська ***** час від часу залітає до них і навіть вбиває там людей.
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04.09.2023 11:35 Ответить
румунські ссикуни вже сказали шо вони ссикуни
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04.09.2023 11:39 Ответить
Ага... румуни ссикуни, безперечно всім важлива думка "не ссикуна", який зашкєрився в Єстонії.
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04.09.2023 11:44 Ответить
НАТО витерло черговий російський плювок?
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04.09.2023 11:39 Ответить
Як гидко читати деякі коментарі---воняє кацапщиною і малоросами( прихильниками путіна)Не паліться лапотніки,бо ваші нападки на НАТО--це від страху і злоби.
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04.09.2023 11:41 Ответить
Тю... а всі типу чекають, що румуни зараз оголосять загальну мобілізацію та почнуть війну з кацапами?) Ну... максимум випукають "дипломатичну ноту протесту". І я їх розумію. Поки воює Україну, набагато зручніше просто чимось допомогати. Це їх національні інтереси.
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04.09.2023 11:43 Ответить
НАТО Шрёдингера
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04.09.2023 11:43 Ответить
НАТО буде мовчати будуть сподіватися на дипломатію
Путлер коли зрозуміє що НАТО не реагує буде ще більше обстрілювати країни НАТО під виглядом випадковості
Йому ж нічого не буде тому так себе і веде
НАТО не є дружнім союзом там є Угорщина Туреччина а вони руку за путлера деруть
Якби були б дружні за такі дії могли б у відповідь завдати ракетного удару по Росії
Чомусь всі бояться
А Україна хоче в НАТО а НАТО боїться і не хоче воювати з Росією
Україні потрібно вступати в НАТО коли НАТО не хоче воювати з Росією .тобто якби Україна вступила б в НАТО і трапилася б війна з Росією нато кинуло б Україну бо боїться і не хоче війни
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04.09.2023 11:48 Ответить
НЕ буде.
Всі ці "обстріли" припиняться тим шо Румунія почне тупо збивати шахеди та ракети які орки будуть запускати через теріторію країн НАТО....
Турція те ж не одразу збила літак орків.
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04.09.2023 15:10 Ответить
А реально цікаво, скільки і куди потрібно влучань кацапських ракет та дронів по території країни НАТО Румунії аби країна НАТО Румунія почала їх збивати на підльоті?
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04.09.2023 11:57 Ответить
Нічого страшного,не на Бухарест упали.
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04.09.2023 11:58 Ответить
Як я і казала, якби ***** пішло війною не на Україну, а на хвалене НАТО, зараз би від того НАТО вже лишилася одне США десь там, за океаном, яке б висловлювало глибоку стурбованість. Європа, ви впевнені, що НАТО вас захистить у реальній війні? Точно впевнені? Моліться, щоб Україна перемогла, бо якщо ***** підімне під себе Україну, вам усім - труба.
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04.09.2023 11:59 Ответить
Шо, румуни - знов "Нічего небило"?
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04.09.2023 12:04 Ответить
И НАТО прогнозированно обосралось и засунуло голову в песок как страус.
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04.09.2023 12:21 Ответить
Пограничники фиксировали детонацию двух "Шахедов" в Румынии и проинформировали коллег
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04.09.2023 12:25 Ответить
Прямая речь Демченко: "По определенным каналам связи пограничники Украины проинформировали румынских коллег, что фиксировали две детонации на территории Румынии в определенных районах при осуществлении атаки Россией летательными аппаратами.
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04.09.2023 12:27 Ответить
НАТО может спать спокойно - Украина ее защитит!
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04.09.2023 12:26 Ответить
ага , два мопеда пропустили в Румынию
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04.09.2023 12:28 Ответить
значит 7 прилетов в Украине и то бабка надвое сказала
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04.09.2023 12:32 Ответить
100 % румыны утруться от плевка свино-сабак
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04.09.2023 12:30 Ответить
уже подтерлись от паноса
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04.09.2023 12:33 Ответить
Спочатку "не падало "в Польщі, потім двічі "не падало "в Румунії , а якщо згадати Угорщину ,то це взагалі за межею здорового глузду , то може до біса те НАТО.? Україні потрібен воєнний блок з США.
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04.09.2023 12:53 Ответить
Цей сцикливий і озброєний до зубів дохляк - НАТО ще не здох остаточно лише тому, що украінці його матюкають, тормошать і вимагають від них зброю, щоб захистити іхні ситі пі...кі ср...ки. Світ від рашистськоі чуми рятують українці - піхота цивілізації.
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04.09.2023 13:31 Ответить
КОРАБЛИ НАТО В ЧЁРНОЕ МОРЕ !!!
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05.09.2023 05:01 Ответить
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