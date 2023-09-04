Ночью российские "Шахеды" упали и сдетонировали в Румынии

Во время массированной атаки России в районе Измаильского порта российские "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко со ссылкой на информацию Государственной пограничной службы Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Это очередное подтверждение того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в том числе, государств-членов НАТО", - говорится в сообщении.

МИД Украины призывает партнеров ускорить обеспечение Украины дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевой авиацией, которые усилят защиту инфраструктуры Украины, а также сопредельных государств.

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