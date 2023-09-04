Ночью российские "Шахеды" упали и сдетонировали в Румынии
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Во время массированной атаки России в районе Измаильского порта российские "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии.
Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко со ссылкой на информацию Государственной пограничной службы Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Это очередное подтверждение того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в том числе, государств-членов НАТО", - говорится в сообщении.
МИД Украины призывает партнеров ускорить обеспечение Украины дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевой авиацией, которые усилят защиту инфраструктуры Украины, а также сопредельных государств.
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Виникає просте питання: чому до цього часу румунські міни не розриваються десь в порту новоросійськ, а БПЛА з боєзарядами не падають в районі гелєнжика?
Путлер коли зрозуміє що НАТО не реагує буде ще більше обстрілювати країни НАТО під виглядом випадковості
Йому ж нічого не буде тому так себе і веде
НАТО не є дружнім союзом там є Угорщина Туреччина а вони руку за путлера деруть
Якби були б дружні за такі дії могли б у відповідь завдати ракетного удару по Росії
Чомусь всі бояться
А Україна хоче в НАТО а НАТО боїться і не хоче воювати з Росією
Україні потрібно вступати в НАТО коли НАТО не хоче воювати з Росією .тобто якби Україна вступила б в НАТО і трапилася б війна з Росією нато кинуло б Україну бо боїться і не хоче війни
Всі ці "обстріли" припиняться тим шо Румунія почне тупо збивати шахеди та ракети які орки будуть запускати через теріторію країн НАТО....
Турція те ж не одразу збила літак орків.