Во время ночного обстрела порта Рени на Одесщине жители румынского города Галац слышали "адские звуки", - местные СМИ

В ночь на воскресенье, 3 сентября, когда РФ атаковала дронами украинский порт Рени в Одесской области, жители румынского города Галац, близ границы, слышали 4-5 взрывов.

Об этом сообщает Viața Liberă, передает Цензор.НЕТ.

Местные жители слышали 4-5 взрывов, а также ощущали вибрации, похожие на землетрясение.

"Сегодня ночью, после 2:00, были слышны адские звуки, от которых серьезно дрожали окна. Я думаю, что их было 4-5 в течение часа, а может и меньше", - написал в Facebook Богдан Раду Бринзан из Ассоциации "Галац, мой город ".

"Это для того, чтобы вы перестали распространять идиотские конспирологические теории о том, что в Украине "тихо". Вы понимаете, что переживают украинцы, если даже в 20 километрах вас пугает звук бомб?" - добавил он.

Город Галац расположен в 25 километрах от украинского Рени.

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Напомним, в ночь на 3 сентября 2023 года российские оккупанты совершили несколько волн атак ударными БпЛА "Shahed-136/131" с южного и юго-восточного направлений (мыс Чауда, Крым и Приморско-Ахтарск, РФ). Всего зафиксированы пуски 25 ударных БПЛА "Shahed-136/131", атаковавших южные районы Одесщины. 22 из них уничтожены силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины.

Однако в Минобороны Румынии заявили, что эти атаки не представляют угрозы для страны.