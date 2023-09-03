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обстрел (20216) Одесская область (3106) Румыния (901) Рени (9)

Во время ночного обстрела порта Рени на Одесщине жители румынского города Галац слышали "адские звуки", - местные СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пожежа,рені

В ночь на воскресенье, 3 сентября, когда РФ атаковала дронами украинский порт Рени в Одесской области, жители румынского города Галац, близ границы, слышали 4-5 взрывов.

Об этом сообщает Viața Liberă, передает Цензор.НЕТ.

Местные жители слышали 4-5 взрывов, а также ощущали вибрации, похожие на землетрясение.

"Сегодня ночью, после 2:00, были слышны адские звуки, от которых серьезно дрожали окна. Я думаю, что их было 4-5 в течение часа, а может и меньше", - написал в Facebook Богдан Раду Бринзан из Ассоциации "Галац, мой город ".

"Это для того, чтобы вы перестали распространять идиотские конспирологические теории о том, что в Украине "тихо". Вы понимаете, что переживают украинцы, если даже в 20 километрах вас пугает звук бомб?" - добавил он.

Город Галац расположен в 25 километрах от украинского Рени.

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Напомним, в ночь на 3 сентября 2023 года российские оккупанты совершили несколько волн атак ударными БпЛА "Shahed-136/131" с южного и юго-восточного направлений (мыс Чауда, Крым и Приморско-Ахтарск, РФ). Всего зафиксированы пуски 25 ударных БПЛА "Shahed-136/131", атаковавших южные районы Одесщины. 22 из них уничтожены силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины.

Однако в Минобороны Румынии заявили, что эти атаки не представляют угрозы для страны.
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Топ комментарии
+13
Дякуємо мешканцю Галаца за підтримку
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03.09.2023 20:41
+10
русня нелюди
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03.09.2023 20:40
+3
Зараз у цих дуже чутливих громадян перевірять слух і вияснять що ніяких російських вибухів вони не чули.
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03.09.2023 21:49
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русня нелюди
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03.09.2023 20:40 Ответить
Дякуємо мешканцю Галаца за підтримку
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03.09.2023 20:41 Ответить
А в чому підтримка?
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04.09.2023 06:33 Ответить
За то,что он сказал :
"Это для того, чтобы вы перестали распространять идиотские конспирологические теории о том, что в Украине "тихо". Вы понимаете, что переживают украинцы, если даже в 20 километрах вас пугает звук бомб?"

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05.09.2023 19:01 Ответить
Почитайте официальный комментарий МО Румынии по этому поводу и наслаждайтесь...
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05.09.2023 20:22 Ответить
Как у тебя с глазками ?!
Человек поблагодарил КОНКРЕТНОГО человека, а не власти!!!
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05.09.2023 20:51 Ответить
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05.09.2023 21:04 Ответить
якщо гуркіт вибухів заважає спати, то треба просто хильнути грамів триста цуйки, а краще півлітру.
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03.09.2023 21:05 Ответить
But NATO will defend every inch of the NATO territory. Тому спіть спокійно, румуни.
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03.09.2023 21:32 Ответить
Зараз у цих дуже чутливих громадян перевірять слух і вияснять що ніяких російських вибухів вони не чули.
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03.09.2023 21:49 Ответить
сцикуни
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03.09.2023 23:21 Ответить
А до чого тут румуни? Вони винні в тому, що українські порти знищує мордор-Засрашка? Румуни давно зрозуміли, що Цапія дикуни і пішли під парасольку НАТО, а тут, особливо в Одеській області нарід бігав і кричав "НАТО-НІ"!
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04.09.2023 06:52 Ответить
пострадала тонкая душевная организация европейцев
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03.09.2023 23:25 Ответить
 
 