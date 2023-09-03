Окупанти шукають ефективну тактику: під час нічної атаки ворожі дрони намагалися проходити вздовж акваторій, - ОК "Південь"

Під час нічної атаки 3 вересня росіяни, запускаючи дрони зі східного узбережжя Азовського моря, намагалися спрямувати їх вздовж акваторій, щоб бути максимально непомітними.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

"Ворог шукає тактику, яка буде для нього максимально ефективною. Цього разу, запускаючи дрони зі східного узбережжя Азовського моря, вони намагалися проходити вздовж акваторій, тому що акваторії - це тяжіння до приглушення звуку, ухилення від викриття. Намагання використовувати русла річки - щоб бути максимально непомітними", - сказала Гуменюк.

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Вона зазначила, що атака росіян на південь Одещини є передбачуваною: вийшовши із зернової угоди, загарбники чітко позначили свої майбутні цілі. Водночас росіяни намагаються тиснути на населення України, її інфраструктуру та на світову спільноту.

Передбачуваним Гуменюк назвала й використання безпілотників для атаки. "Вони роблять акцент на тому, що їм зараз доступно, продовжуючи накопичувати резерви для майбутніх атак", - сказала вона.

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