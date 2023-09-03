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Гуменюк (674) дрони (2507)

Окупанти шукають ефективну тактику: під час нічної атаки ворожі дрони намагалися проходити вздовж акваторій, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрони,шахеди

Під час нічної атаки 3 вересня росіяни, запускаючи дрони зі східного узбережжя Азовського моря, намагалися спрямувати їх вздовж акваторій, щоб бути максимально непомітними.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

"Ворог шукає тактику, яка буде для нього максимально ефективною. Цього разу, запускаючи дрони зі східного узбережжя Азовського моря, вони намагалися проходити вздовж акваторій, тому що акваторії - це тяжіння до приглушення звуку, ухилення від викриття. Намагання використовувати русла річки - щоб бути максимально непомітними", - сказала Гуменюк.

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Вона зазначила, що атака росіян на південь Одещини є передбачуваною: вийшовши із зернової угоди, загарбники чітко позначили свої майбутні цілі. Водночас росіяни намагаються тиснути на населення України, її інфраструктуру та на світову спільноту.

Передбачуваним Гуменюк назвала й використання безпілотників для атаки. "Вони роблять акцент на тому, що їм зараз доступно, продовжуючи накопичувати резерви для майбутніх атак", - сказала вона.

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Автор: Наталя Джума
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тому що акваторії - це тяжіння до приглушення звуку

Якась гуйня.
Над водою звуки чутно значно далі.
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03.09.2023 17:42 Відповісти
эффективная тактика - на аеродроме Энгельс на верх самолетов выложили старые резиновые покрышки - типа для защиты от дронов
а-ха-ха или для лутьшего кострища на Купала 😂
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03.09.2023 17:46 Відповісти
"тому що акваторії - це тяжіння до приглушення звуку, ухилення від викриття"

ігнате!!! це неподобство - кубіта тебе тролить)

або ні - кубіти загадкові...

(один дрон таки пролетів впоперек акваторії)
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03.09.2023 17:44 Відповісти
В русні оперативкі замало, тож пам'ять в них як в рибок!

Якщо вони упродовж доби не вітчують на собі відповідь, то будуть вважати що їм можно бити і надалі!
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03.09.2023 17:57 Відповісти
Пані речниця, русла річок, то також і "повітряні коридори", термін є такий.
Береги яких у столиці геть забудовані. Тому ТП блогерші з "елітних" смітників ЖК не раді, що хлопці над ним збивають ******.
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03.09.2023 18:09 Відповісти
 
 