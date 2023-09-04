Оккупанты обстреляли город Дружба на Сумщине, женщина получила ранение

4 сентября 2023 года около 8.00, оккупанты, с территории Российской Федерации произвели артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры г. Дружба Шосткинского района.

Об этом сообщили в прокуратуре Сумской области, информирует Цензор.НЕТ.

"47-летняя местная жительница получила ранения, находясь на территории собственного домохозяйства. Также повреждены 7 частных домов!", - говорится в сообщении.

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