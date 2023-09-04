Окупанти обстріляли місто Дружба на Сумщині, жінка зазнала поранення

4 вересня 2023 року близько 8.00, окупанти з території Російської Федерації здійснили артилерійський обстріл цивільної інфраструктури м. Дружба Шосткинського району.

Про це повідомили у прокуратурі Сумської області, інформує Цензор.НЕТ.

"47-річна місцева жителька отримала поранення, перебуваючи на території власного домогосподарства. Також пошкоджено 7 приватних будинків!"- йдеться в повідомленні.

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