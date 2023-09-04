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Окупанти обстріляли місто Дружба на Сумщині, жінка зазнала поранення

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина,обстріл

4 вересня 2023 року близько 8.00, окупанти  з території Російської Федерації здійснили артилерійський обстріл цивільної інфраструктури м. Дружба Шосткинського району.

Про це повідомили у прокуратурі Сумської області, інформує Цензор.НЕТ.

"47-річна місцева жителька отримала поранення, перебуваючи на території власного домогосподарства. Також пошкоджено 7 приватних будинків!"- йдеться в повідомленні.

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Автор: Марина Макєєва
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кацапи показали свою "дружбу".... ще й досі не перейменована та блювотина й риготина - "дружба", на кордоні з кацапією... в честь дружби з кацапами була спекулятивно, як насмішка й названа... дурники прийняли назву... ну... ну...
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04.09.2023 12:30 Відповісти
вже обирають нову назву .
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04.09.2023 12:44 Відповісти
 
 