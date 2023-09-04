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Новости За рубежом
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Польша (7486) экстрадиция (548)

Польша выдает Украине граждан, которые переправляли нелегалов в Европу, - Rzeczpospolita (исправлено)

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

польша

Издание Rzeczpospolita отредактировало статью, в которой говорилось о том, что Польша будет возвращать граждан Украины, которые уклоняются от мобилизации. Там уточнили, что Варшава выдавала Киеву граждан Украины, причастных к вывозу нелегальных мигрантов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет издание Rzeczpospolita.

Издание изменило заголовок "Польша начала выдавать Украине мужчин, которые выехали из страны" на "Украина возвращает на войну соотечественников, которые сбежали из страны".

"Киев рассматривает возможность привлечения к уголовной ответственности мужчин, которые благодаря взяткам не пошли на войну и нашли убежище за рубежом", - говорится в аннотации к статье.

Авторы анализируют потенциальную возможность выдачи Украине уклонистов от мобилизации. В этом контексте упомянуто, кого Польша уже выдворяла в прошлом в соответствии с договоренностями с Киевом.

"Польша уже выслала... украинских граждан, которые переправляют нелегальных иммигрантов в Европу. Оказывается, большая часть курьеров нелегальных мигрантов, которых ловит Польша, являются гражданами Украины. Наказание за пособничество и подстрекательство составляет до восьми лет", - говорится в материале. Однако издание не уточняет, когда именно были осуществлены депортации.

В статье польского издания упоминается, что председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия недавно предположил, что украинские правоохранительные органы будут требовать экстрадиции мужчин призывного возраста, которые незаконно выехали из Украины, спасаясь от мобилизации.

Издание, ссылаясь на данные Пограничной службы Польши, пишет, что с 24 февраля прошлого года по 31 августа этого года в Польшу въехало почти 2,87 миллиона граждан Украины в возрасте 18-60 лет, а выехало почти 2,8 миллиона украинцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уклонистов, купивших справки и уехавших за границу, могут экстрадировать, - "слуга народа" Арахамия
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Топ комментарии
+16
А що ці люди (які виїхали з країни різними способами) мали чекати, коли їм снаряд у вікно залетить?👈
Ви спочатку заарештуйте тих, хто країну обеззброїв, продав ракети, літаки, знищив армію, спецслужби, привів до влади російську агентуру.👈
А потім пускайте хвилі в унітазі про людей, що рятувалися (як могли) від війни.
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04.09.2023 12:47
+13
Почнуть звичайно ж з батальйону Монако
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04.09.2023 12:34
+9
Новина за раша помийок наше все.
"Для мене це якась нова інформація, тож на цей момент не зможу прокоментувати", - сказав посол Польщі Бартош Цихоцький.
Однак, якщо уважно прочитати статтю польської газети, йдеться не про екстрадицію українців призовного віку, які змогли виїхати до Польщі, а про висилку з країни тих, хто займався незаконним переправленням "уклоністів" через кордон.
Більше, ще більше лайна на вентилятор.
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04.09.2023 12:36
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і на фронт передастів... під кацапські кулі. виживуть, ще й героями можуть стати.
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04.09.2023 12:24 Ответить
Вони скоріше втечуть до "братушєк" разом зі зброєю.
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04.09.2023 12:26 Ответить
Ну вообще-то по закону их должны посадить на срок от 3 до 5 лет. Фронта они не увидят.
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04.09.2023 12:30 Ответить
не смішіть... вибору не буде... поки бігти будуть, кацапи будуть ложити, як атакуючих... людина проявляє себе часто залежно від ситуації... з тих ухилянтів може бути куча героїв... якщо...
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04.09.2023 12:35 Ответить
Кількість відказників, стрільців по своїм та тих, хто здається за першої нагоди буде вищим, ніж навіть у тих, яких взяли просто з вулиці.
Коли з вулиці, там нерідко буває, що людина, в принципі, і не проти воювати, просто не може переломити в собі страх і піти добровольцем. Тож коли потрапляє на фронт, то воює вже нормально. Але ті особини активно рятувались втечею. Тобто мають примат збереження свого життя. Такі нормально не воюють, все "пропєтлять" намагаються.
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04.09.2023 12:39 Ответить
то може вони й поміж кацапкуль пропетляють.... й бліндажі візьмуть, й окопи зачистять... закони зграї, вони специфічні, людина в "зграї" може бути іншою... часто іншою...
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04.09.2023 12:45 Ответить
Голове, щоб Стецьку в диван не прилетіло) а то хай всі повиздихають.
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04.09.2023 12:46 Ответить
Сам цю мерзоту видалиш чи адміна покликати?
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04.09.2023 12:57 Ответить
Фактично зрадників негідників, які завдали чималої шкоди на фронт? Пан PANASonic у нас не практикуються загороджувальні загони, а тому їх тільки у в'язницю з конфіскацією майна і без застави та іншим наука буде
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04.09.2023 13:15 Ответить
Скільки в коментах диваних жукових і ватутіних 🤡🤡🤡
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04.09.2023 14:12 Ответить
Ну эти 80 тысяч не обязательно в Польше. Они могут быть где угодно в ЕС. А главное - Польша говорит только о тех, кто занимался незаконной переправкой иммигрантов.
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04.09.2023 12:28 Ответить
Списки всіх виїхавших вже складені, далі справа за політичною волею оманського боневтіка.
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04.09.2023 12:40 Ответить
І ті, що через рашку виїздили? Таких напевне 97%.
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04.09.2023 12:48 Ответить
У вас там не напряглись люди? Зеленский решительно настроен.
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04.09.2023 12:41 Ответить
У меня здесь все находятся законно. Никто не занимается незаконной переправкой иммигрантов. Поэтому у нас тут всем пофигу). Плюс Интерпол выдает ордер только по общепризнанным нарушениям. Даже в самой статье RP указано, что все будет решать Польский суд ( не Печерский). А это гарантия того, что настрой Президента никого не колышет)))
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04.09.2023 12:49 Ответить
Почнуть звичайно ж з батальйону Монако
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04.09.2023 12:34 Ответить
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04.09.2023 12:35 Ответить
Новина за раша помийок наше все.
"Для мене це якась нова інформація, тож на цей момент не зможу прокоментувати", - сказав посол Польщі Бартош Цихоцький.
Однак, якщо уважно прочитати статтю польської газети, йдеться не про екстрадицію українців призовного віку, які змогли виїхати до Польщі, а про висилку з країни тих, хто займався незаконним переправленням "уклоністів" через кордон.
Більше, ще більше лайна на вентилятор.
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04.09.2023 12:36 Ответить
Там взагалі не зовсім зрозуміло, про що йде мова. Яка "висилка, хто сприяє незаконному перетину"? Це поляків будуть "висилати"? Якщо мова йде про десяток- сотню "таксистів- українців", що потім розвозять порушників кордону, то це погоди не зробить...
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04.09.2023 13:16 Ответить
Екстрадувати краще разом із втікачами. Впаяти йому тюремний термін і поки всіх не здасть не екстрадувати.
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04.09.2023 12:37 Ответить
Підарня зелена на це не піде => бо батальйон Монако буде під загрозою депортації а там всі синочки банди зеленого оманського віслюка боневтіка.
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04.09.2023 12:39 Ответить
Піде, бо їх синочки настільки заможні, що всюди відкупляться.
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04.09.2023 12:46 Ответить
Всіх повернути навіть непридатних! Не хоче повертатись Президент видає указ і їх паспорти і всі документи перетворюються на звичайний папір. Потім екстрадиція по експертизі на національну приналежність => ганебна депортація.
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04.09.2023 12:37 Ответить
Хм, аннулированый паспорт ничего не меняет. Вы же сами это понимаете.
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04.09.2023 12:52 Ответить
Billy Willy
Черепа будуть міряти на нац.приналежність? І тобі в США також?
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04.09.2023 13:00 Ответить
А эти люди на основании и"преследования" подаются на политическое убежище...
Шах и мат..)))
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04.09.2023 13:34 Ответить
Це тількі ті які виїхали через Польщу.
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04.09.2023 12:38 Ответить
Читав цю статтю. В ній сказано, що передали людей, яких підозрювали у торгівлі людьми. Це не теж саме, що ухилянти. Жодного ухилянта ще не видали. В суді нелегко довести, що довідка якась "куплена". Тож важко уявити 80 тисяч судових розглядів. Гадаю, що це качка, щоб налякати українців. Якщо реально когось видадуть - то це буде поганий дзвінок, що не лише Україна, а й Європа готова масово порушувати закони та видавати завідомо неправосудні судові рішення. Тоді українці переїдуть далі. Ніхто за зеленого злодія воювати не буде. Вже спідозників призивають. Це говорить, що ми спостерігаємо конвульсії влади Зеленського. Навряд такий стан речей може бути довго. Амери просто зіллють Україну та цим все й закінчиться.
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04.09.2023 12:39 Ответить
😅полтора года сливают все никак слить не могут,чупакабра ты козломордая,100 млрд выкатили и все никак слить не могут,пичаль ,бяда в рязани...исчо и ф 16 для лучше слива дадут)вот такое оно "сливание"
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04.09.2023 12:48 Ответить
НАа CNN, яке підтримує поточну адміністрацію Білого дому, кажуть, що Каломойша ключовий спонсор Зелі. То це топлять найвеличнішого чи таке не тоне?
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04.09.2023 12:56 Ответить
F-16 ніяк не завадять зливу. Чому зєля біситься та всякі нісенітниці робить, як то тубіків та спідозників до армії хоче брати? Тому, що йому ще з минулого року кажуть, що цей наступ - остання спроба. І вона провалилася. І зараз на зєлю тиснуть, щоб він погодився на корейський сценарій. Саме тому західна преса, що раніше мовчала про масову відмову українців воювати, почала, нарешті, писати правду. Саме тому говорять про вибори - вони-то прекрасно розуміють, що це неможливо, але це тиск на Україну. Що, мовляв, зєля, підписуй, а то виберуть когось іншого, і він все підпише. Того зєля й пустився берега - він баче, що його жируванню приходить кінець.

А такий собі "українській Південній Кореї" без проблем нададуть F-16. Чого ні?
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04.09.2023 14:17 Ответить
путин-***** и военньій преступник.
Кацап - раб *********** на швабре или бутьілке насаженньій.
РФ - страна нелюдей.
*****&Кацап&рфія - ПНХ!
СОЛЬЮТ РАШИСТОВ!
Україна Переможе !
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04.09.2023 23:41 Ответить
З усім можу погодитися, крім останніх двох пунктів. Розумієте, хто виграє війну, вирішують 2 країни в світі: США та Китай. Україна має 2/3 бюджету та майже всю зброю завдяки допомозі США. раша також дуже залежить від Китаю, але й США поки що не працюють на знищення раши (інакше нам би дали в 10 чи 20 разів більше зброї), бо не хоче, щоб рашу прибрав до рук Китай і тим самим радикально посилився.

Треба розуміти, що з МОРАЛЬНОЇ точки зору ми на 100% праві. Але мораллю серйозні люди не користуються в своїй поведінці. Так і політичні лідери США та Китаю мораллю не користуються, а лише вигодою. А для США вільна Україна ціною "Китай на Байкалі" абсолютно неприйнятна. Того, нажаль, шансів на перемогу в нас рівно нуль. Ну, може, нуль цілих одна сота, на випадок Божого чуда.

Україна з самого початку було "країною не для людей". Україна ніколи не робила ставку на власні сили. Половина населення до 2014 року взагалі хотіла для нас білоруського сценарію, в цей час так звана еліта активно розкрадала все, що що можна продати, середній клас - опору демократії - топили як могли, олігархи - як конкурентів на владу, широкі маси напівбомжів - як "багатих", з якими ще Сталін заповів боротися.

А зараз і вийшло, що вся надія на США, від нас нічого не залежить. Не переможе ніколи така держава і такий народ. Ще пойорзаємо трохи і нас здадуть, не довго залишилося.
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05.09.2023 08:40 Ответить
Я не буду сперечатися довго, час покаже. Поки все вказує що кінець Засрашці.
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05.09.2023 09:50 Ответить
А що ці люди (які виїхали з країни різними способами) мали чекати, коли їм снаряд у вікно залетить?👈
Ви спочатку заарештуйте тих, хто країну обеззброїв, продав ракети, літаки, знищив армію, спецслужби, привів до влади російську агентуру.👈
А потім пускайте хвилі в унітазі про людей, що рятувалися (як могли) від війни.
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04.09.2023 12:47 Ответить
Они таким образом реализовывали свои Конституционные ПРАВА!!!
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04.09.2023 13:29 Ответить
Коли? Як у наших внуків яйця посідіють?
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04.09.2023 12:52 Ответить
посивіють - так правильно
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04.09.2023 12:58 Ответить
Ситуацію можна виправити якщо мобілізувати жінок теж - багато жінок ображаються, що їх дискримінують за статевою ознакою і хочуть у штормові підрозділи.

Що б ґендерна рівноправність була на ділі, а не тільки в цих там Стамбульських конвенкціях☝
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04.09.2023 13:03 Ответить
і по віку. Мене жахливо принизили, сказавши, що мені трохи більше років ніж їм треба.
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04.09.2023 14:13 Ответить
Категорично ЗГОДЕН.
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04.09.2023 13:41 Ответить
пані дуже обізнана у справах МО
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04.09.2023 13:49 Ответить
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04.09.2023 14:12 Ответить
Жодного хто не хоче воювати Польща не екстрадує.
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04.09.2023 12:56 Ответить
У меня впечатление, что интервью польского инспектора - это СОВЕРШЕННО отдельная тема интервью....

А интервью украинского пограничника - отдельная ...

Например у поляка спросили "как происходит поимка людей находящихся в розыске интерпола?" - БЕЗ КАКОЙ ЛИБО привязке к теме "уклонистов" ни к украинцам ни к Украине ! О них в его интервью нет НИ СЛОВА !!! А как бы "В ПРИНЦИПЕ"

Вот он "в принципе" и описал....

А уже к ЭТОМУ прилепили кусок интервью украинского пограничника на тему "уклонистов"... Выдавая эти ОТДЕЛЬНЫЕ интервью на разные темы - за ОДНО !

Таким образом власть Украины слепила "белыми нитками" ВБРОС ...
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04.09.2023 13:28 Ответить
цікаво, як будуть виконувати план поімки і доставки, бігти за показатєлямі, бо приш'ють бездіяльність, змову та співучастя
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04.09.2023 13:47 Ответить
Пане адвокате, у цій статті сказано, що це рашистська пропаганда: "Українських чоловіків з Польщі мобілізуватимуть на війну? У ЗМІ почали поширюватися фейкові новини про те, що глава МЗС України Дмитро Кулеба попросив польського колегу вислати із країни всіх українців чоловічої статі віком від 18 до 60 років для відправлення до армії. Рашисти намагаються поширити фейкові повідомлення [фейкові повідомлення !], але роблять вони це вкрай невдало." Ви також пишете: 'Думки населення їхні уряди враховують, так що це на голому місці не виникло'. Як юрист [ви юрист?] ви знаєте, що закон не діє на основі чуток, міських легенд чи ворожої пропаганди. Ніхто не збирається затримувати людину без ордера Інтерполу. І такий наказ поширюється лише на діяння, які вважаються злочинами в країні, де має бути затриманий підозрюваний.
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04.09.2023 16:47 Ответить
Друже, мені шкода що ви говорите про римське право, не маючи жодного уявлення про основні поняття (mos maiorum, ius , ius gentium, lex ).
В Європі, в демократичних країнах, діє писане право (правові акти прийняті парламентом, кодекси, конституція), а "народне право" (наприклад "Суд Лінча" - який з'явився в місцях де не працювала поліція і суди) не є взірцем для наслідування в правових країнах. [Не дякуйте, донатьте в фонд Ю.Бутусова замість плати за коротеньку лекцію]
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04.09.2023 18:22 Ответить
Панове редактори - система KSIP це не "Інформаційна система Національної поліції" (в Польщі немає "національної поліції" є поліція) а "Krajowy System Informacyjny Policji" (Державна інформаційна система поліції)
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04.09.2023 17:12 Ответить
 
 