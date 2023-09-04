Польша выдает Украине граждан, которые переправляли нелегалов в Европу, - Rzeczpospolita (исправлено)

Издание Rzeczpospolita отредактировало статью, в которой говорилось о том, что Польша будет возвращать граждан Украины, которые уклоняются от мобилизации. Там уточнили, что Варшава выдавала Киеву граждан Украины, причастных к вывозу нелегальных мигрантов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет издание Rzeczpospolita.

Издание изменило заголовок "Польша начала выдавать Украине мужчин, которые выехали из страны" на "Украина возвращает на войну соотечественников, которые сбежали из страны".

"Киев рассматривает возможность привлечения к уголовной ответственности мужчин, которые благодаря взяткам не пошли на войну и нашли убежище за рубежом", - говорится в аннотации к статье.

Авторы анализируют потенциальную возможность выдачи Украине уклонистов от мобилизации. В этом контексте упомянуто, кого Польша уже выдворяла в прошлом в соответствии с договоренностями с Киевом.

"Польша уже выслала... украинских граждан, которые переправляют нелегальных иммигрантов в Европу. Оказывается, большая часть курьеров нелегальных мигрантов, которых ловит Польша, являются гражданами Украины. Наказание за пособничество и подстрекательство составляет до восьми лет", - говорится в материале. Однако издание не уточняет, когда именно были осуществлены депортации.

В статье польского издания упоминается, что председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия недавно предположил, что украинские правоохранительные органы будут требовать экстрадиции мужчин призывного возраста, которые незаконно выехали из Украины, спасаясь от мобилизации.

Издание, ссылаясь на данные Пограничной службы Польши, пишет, что с 24 февраля прошлого года по 31 августа этого года в Польшу въехало почти 2,87 миллиона граждан Украины в возрасте 18-60 лет, а выехало почти 2,8 миллиона украинцев.

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