Польша выдает Украине граждан, которые переправляли нелегалов в Европу, - Rzeczpospolita (исправлено)
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Издание Rzeczpospolita отредактировало статью, в которой говорилось о том, что Польша будет возвращать граждан Украины, которые уклоняются от мобилизации. Там уточнили, что Варшава выдавала Киеву граждан Украины, причастных к вывозу нелегальных мигрантов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет издание Rzeczpospolita.
Издание изменило заголовок "Польша начала выдавать Украине мужчин, которые выехали из страны" на "Украина возвращает на войну соотечественников, которые сбежали из страны".
"Киев рассматривает возможность привлечения к уголовной ответственности мужчин, которые благодаря взяткам не пошли на войну и нашли убежище за рубежом", - говорится в аннотации к статье.
Авторы анализируют потенциальную возможность выдачи Украине уклонистов от мобилизации. В этом контексте упомянуто, кого Польша уже выдворяла в прошлом в соответствии с договоренностями с Киевом.
"Польша уже выслала... украинских граждан, которые переправляют нелегальных иммигрантов в Европу. Оказывается, большая часть курьеров нелегальных мигрантов, которых ловит Польша, являются гражданами Украины. Наказание за пособничество и подстрекательство составляет до восьми лет", - говорится в материале. Однако издание не уточняет, когда именно были осуществлены депортации.
В статье польского издания упоминается, что председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия недавно предположил, что украинские правоохранительные органы будут требовать экстрадиции мужчин призывного возраста, которые незаконно выехали из Украины, спасаясь от мобилизации.
Издание, ссылаясь на данные Пограничной службы Польши, пишет, что с 24 февраля прошлого года по 31 августа этого года в Польшу въехало почти 2,87 миллиона граждан Украины в возрасте 18-60 лет, а выехало почти 2,8 миллиона украинцев.
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Коли з вулиці, там нерідко буває, що людина, в принципі, і не проти воювати, просто не може переломити в собі страх і піти добровольцем. Тож коли потрапляє на фронт, то воює вже нормально. Але ті особини активно рятувались втечею. Тобто мають примат збереження свого життя. Такі нормально не воюють, все "пропєтлять" намагаються.
"Для мене це якась нова інформація, тож на цей момент не зможу прокоментувати", - сказав посол Польщі Бартош Цихоцький.
Однак, якщо уважно прочитати статтю польської газети, йдеться не про екстрадицію українців призовного віку, які змогли виїхати до Польщі, а про висилку з країни тих, хто займався незаконним переправленням "уклоністів" через кордон.
Більше, ще більше лайна на вентилятор.
Черепа будуть міряти на нац.приналежність? І тобі в США також?
Шах и мат..)))
А такий собі "українській Південній Кореї" без проблем нададуть F-16. Чого ні?
Кацап - раб *********** на швабре или бутьілке насаженньій.
РФ - страна нелюдей.
*****&Кацап&рфія - ПНХ!
СОЛЬЮТ РАШИСТОВ!
Україна Переможе !
Треба розуміти, що з МОРАЛЬНОЇ точки зору ми на 100% праві. Але мораллю серйозні люди не користуються в своїй поведінці. Так і політичні лідери США та Китаю мораллю не користуються, а лише вигодою. А для США вільна Україна ціною "Китай на Байкалі" абсолютно неприйнятна. Того, нажаль, шансів на перемогу в нас рівно нуль. Ну, може, нуль цілих одна сота, на випадок Божого чуда.
Україна з самого початку було "країною не для людей". Україна ніколи не робила ставку на власні сили. Половина населення до 2014 року взагалі хотіла для нас білоруського сценарію, в цей час так звана еліта активно розкрадала все, що що можна продати, середній клас - опору демократії - топили як могли, олігархи - як конкурентів на владу, широкі маси напівбомжів - як "багатих", з якими ще Сталін заповів боротися.
А зараз і вийшло, що вся надія на США, від нас нічого не залежить. Не переможе ніколи така держава і такий народ. Ще пойорзаємо трохи і нас здадуть, не довго залишилося.
Ви спочатку заарештуйте тих, хто країну обеззброїв, продав ракети, літаки, знищив армію, спецслужби, привів до влади російську агентуру.👈
А потім пускайте хвилі в унітазі про людей, що рятувалися (як могли) від війни.
Що б ґендерна рівноправність була на ділі, а не тільки в цих там Стамбульських конвенкціях☝
А интервью украинского пограничника - отдельная ...
Например у поляка спросили "как происходит поимка людей находящихся в розыске интерпола?" - БЕЗ КАКОЙ ЛИБО привязке к теме "уклонистов" ни к украинцам ни к Украине ! О них в его интервью нет НИ СЛОВА !!! А как бы "В ПРИНЦИПЕ"
Вот он "в принципе" и описал....
А уже к ЭТОМУ прилепили кусок интервью украинского пограничника на тему "уклонистов"... Выдавая эти ОТДЕЛЬНЫЕ интервью на разные темы - за ОДНО !
Таким образом власть Украины слепила "белыми нитками" ВБРОС ...
В Європі, в демократичних країнах, діє писане право (правові акти прийняті парламентом, кодекси, конституція), а "народне право" (наприклад "Суд Лінча" - який з'явився в місцях де не працювала поліція і суди) не є взірцем для наслідування в правових країнах. [Не дякуйте, донатьте в фонд Ю.Бутусова замість плати за коротеньку лекцію]