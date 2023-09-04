Польща видає Україні громадян, які переправляли нелегалів до Європи, - Rzeczpospolita (виправлено)
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Видання Rzeczpospolita відредагувало статтю, в якій йшлося про те, що Польща повертатиме громадян України, які ухиляються від мобілізації. Там уточнили, що Варшава видавала Києву громадян України, причетних до вивезення нелегальних мігрантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Видання змінило заголовок "Польща почала видавати Україні чоловіків, які виїхали з країни" на "Україна повертає на війну співвітчизників, які втекли з країни".
"Київ розглядає можливість притягнення до кримінальної відповідальності чоловіків, які завдяки хабарам не пішли на війну і знайшли притулок за кордоном", - йдеться в анотації до статті.
Автори аналізують потенційну можливість видачі Україні ухилянтів від мобілізації. У цьому контексті згадано, кого Польща вже видворяла у минулому відповідно до домовленостей з Києвом.
"Польща вже вислала… українських громадян, які переправляють нелегальних іммігрантів до Європи. Виявляється, велика частина кур'єрів нелегальних мігрантів, яких ловить Польща, є громадянами України. Покарання за пособництво і підбурювання становить до восьми років", - йдеться в матеріалі. Проте видання не уточнює, коли саме було здійснено депортації.
У статті польського видання згадується, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія нещодавно припустив, що українські правоохоронні органи вимагатимуть екстрадиції чоловіків призовного віку, які незаконно виїхали з України, рятуючись від мобілізації.
Видання, посилаючись на дані Прикордонної служби Польщі, пише, що з 24 лютого минулого року по 31 серпня цього року до Польщі в'їхало майже 2,87 мільйона громадян України у віці 18-60 років, а виїхало майже 2,8 мільйона українців.
Будь ласка, зачекайте...
Коли з вулиці, там нерідко буває, що людина, в принципі, і не проти воювати, просто не може переломити в собі страх і піти добровольцем. Тож коли потрапляє на фронт, то воює вже нормально. Але ті особини активно рятувались втечею. Тобто мають примат збереження свого життя. Такі нормально не воюють, все "пропєтлять" намагаються.
"Для мене це якась нова інформація, тож на цей момент не зможу прокоментувати", - сказав посол Польщі Бартош Цихоцький.
Однак, якщо уважно прочитати статтю польської газети, йдеться не про екстрадицію українців призовного віку, які змогли виїхати до Польщі, а про висилку з країни тих, хто займався незаконним переправленням "уклоністів" через кордон.
Більше, ще більше лайна на вентилятор.
Черепа будуть міряти на нац.приналежність? І тобі в США також?
Шах и мат..)))
А такий собі "українській Південній Кореї" без проблем нададуть F-16. Чого ні?
Кацап - раб *********** на швабре или бутьілке насаженньій.
РФ - страна нелюдей.
*****&Кацап&рфія - ПНХ!
СОЛЬЮТ РАШИСТОВ!
Україна Переможе !
Треба розуміти, що з МОРАЛЬНОЇ точки зору ми на 100% праві. Але мораллю серйозні люди не користуються в своїй поведінці. Так і політичні лідери США та Китаю мораллю не користуються, а лише вигодою. А для США вільна Україна ціною "Китай на Байкалі" абсолютно неприйнятна. Того, нажаль, шансів на перемогу в нас рівно нуль. Ну, може, нуль цілих одна сота, на випадок Божого чуда.
Україна з самого початку було "країною не для людей". Україна ніколи не робила ставку на власні сили. Половина населення до 2014 року взагалі хотіла для нас білоруського сценарію, в цей час так звана еліта активно розкрадала все, що що можна продати, середній клас - опору демократії - топили як могли, олігархи - як конкурентів на владу, широкі маси напівбомжів - як "багатих", з якими ще Сталін заповів боротися.
А зараз і вийшло, що вся надія на США, від нас нічого не залежить. Не переможе ніколи така держава і такий народ. Ще пойорзаємо трохи і нас здадуть, не довго залишилося.
Ви спочатку заарештуйте тих, хто країну обеззброїв, продав ракети, літаки, знищив армію, спецслужби, привів до влади російську агентуру.👈
А потім пускайте хвилі в унітазі про людей, що рятувалися (як могли) від війни.
Що б ґендерна рівноправність була на ділі, а не тільки в цих там Стамбульських конвенкціях☝
А интервью украинского пограничника - отдельная ...
Например у поляка спросили "как происходит поимка людей находящихся в розыске интерпола?" - БЕЗ КАКОЙ ЛИБО привязке к теме "уклонистов" ни к украинцам ни к Украине ! О них в его интервью нет НИ СЛОВА !!! А как бы "В ПРИНЦИПЕ"
Вот он "в принципе" и описал....
А уже к ЭТОМУ прилепили кусок интервью украинского пограничника на тему "уклонистов"... Выдавая эти ОТДЕЛЬНЫЕ интервью на разные темы - за ОДНО !
Таким образом власть Украины слепила "белыми нитками" ВБРОС ...
В Європі, в демократичних країнах, діє писане право (правові акти прийняті парламентом, кодекси, конституція), а "народне право" (наприклад "Суд Лінча" - який з'явився в місцях де не працювала поліція і суди) не є взірцем для наслідування в правових країнах. [Не дякуйте, донатьте в фонд Ю.Бутусова замість плати за коротеньку лекцію]