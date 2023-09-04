УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4134 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
12 003 57
Польща (5173) екстрадиція (365)

Польща видає Україні громадян, які переправляли нелегалів до Європи, - Rzeczpospolita (виправлено)

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

польща

Видання Rzeczpospolita відредагувало статтю, в якій йшлося про те, що Польща повертатиме громадян України, які ухиляються від мобілізації. Там уточнили, що Варшава видавала Києву громадян України, причетних до вивезення нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Видання змінило заголовок "Польща почала видавати Україні чоловіків, які виїхали з країни" на "Україна повертає на війну співвітчизників, які втекли з країни".

"Київ розглядає можливість притягнення до кримінальної відповідальності чоловіків, які завдяки хабарам не пішли на війну і знайшли притулок за кордоном", - йдеться в анотації до статті.

Автори аналізують потенційну можливість видачі Україні ухилянтів від мобілізації. У цьому контексті згадано, кого Польща вже видворяла у минулому відповідно до домовленостей з Києвом.

"Польща вже вислала… українських громадян, які переправляють нелегальних іммігрантів до Європи. Виявляється, велика частина кур'єрів нелегальних мігрантів, яких ловить Польща, є громадянами України. Покарання за пособництво і підбурювання становить до восьми років", - йдеться в матеріалі. Проте видання не уточнює, коли саме було здійснено депортації.

У статті польського видання згадується, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія нещодавно припустив, що українські правоохоронні органи вимагатимуть екстрадиції чоловіків призовного віку, які незаконно виїхали з України, рятуючись від мобілізації.

Видання, посилаючись на дані Прикордонної служби Польщі, пише, що з 24 лютого минулого року по 31 серпня цього року до Польщі в'їхало майже 2,87 мільйона громадян України у віці 18-60 років, а виїхало майже 2,8 мільйона українців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ухилянтів, які купили довідки та виїхали за кордон, можуть екстрадувати, - "слуга народу" Арахамія

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
А що ці люди (які виїхали з країни різними способами) мали чекати, коли їм снаряд у вікно залетить?👈
Ви спочатку заарештуйте тих, хто країну обеззброїв, продав ракети, літаки, знищив армію, спецслужби, привів до влади російську агентуру.👈
А потім пускайте хвилі в унітазі про людей, що рятувалися (як могли) від війни.
показати весь коментар
04.09.2023 12:47
+13
Почнуть звичайно ж з батальйону Монако
показати весь коментар
04.09.2023 12:34
+9
Новина за раша помийок наше все.
"Для мене це якась нова інформація, тож на цей момент не зможу прокоментувати", - сказав посол Польщі Бартош Цихоцький.
Однак, якщо уважно прочитати статтю польської газети, йдеться не про екстрадицію українців призовного віку, які змогли виїхати до Польщі, а про висилку з країни тих, хто займався незаконним переправленням "уклоністів" через кордон.
Більше, ще більше лайна на вентилятор.
показати весь коментар
04.09.2023 12:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
і на фронт передастів... під кацапські кулі. виживуть, ще й героями можуть стати.
показати весь коментар
04.09.2023 12:24 Відповісти
Вони скоріше втечуть до "братушєк" разом зі зброєю.
показати весь коментар
04.09.2023 12:26 Відповісти
Ну вообще-то по закону их должны посадить на срок от 3 до 5 лет. Фронта они не увидят.
показати весь коментар
04.09.2023 12:30 Відповісти
не смішіть... вибору не буде... поки бігти будуть, кацапи будуть ложити, як атакуючих... людина проявляє себе часто залежно від ситуації... з тих ухилянтів може бути куча героїв... якщо...
показати весь коментар
04.09.2023 12:35 Відповісти
Кількість відказників, стрільців по своїм та тих, хто здається за першої нагоди буде вищим, ніж навіть у тих, яких взяли просто з вулиці.
Коли з вулиці, там нерідко буває, що людина, в принципі, і не проти воювати, просто не може переломити в собі страх і піти добровольцем. Тож коли потрапляє на фронт, то воює вже нормально. Але ті особини активно рятувались втечею. Тобто мають примат збереження свого життя. Такі нормально не воюють, все "пропєтлять" намагаються.
показати весь коментар
04.09.2023 12:39 Відповісти
то може вони й поміж кацапкуль пропетляють.... й бліндажі візьмуть, й окопи зачистять... закони зграї, вони специфічні, людина в "зграї" може бути іншою... часто іншою...
показати весь коментар
04.09.2023 12:45 Відповісти
Голове, щоб Стецьку в диван не прилетіло) а то хай всі повиздихають.
показати весь коментар
04.09.2023 12:46 Відповісти
Сам цю мерзоту видалиш чи адміна покликати?
показати весь коментар
04.09.2023 12:57 Відповісти
Фактично зрадників негідників, які завдали чималої шкоди на фронт? Пан PANASonic у нас не практикуються загороджувальні загони, а тому їх тільки у в'язницю з конфіскацією майна і без застави та іншим наука буде
показати весь коментар
04.09.2023 13:15 Відповісти
Скільки в коментах диваних жукових і ватутіних 🤡🤡🤡
показати весь коментар
04.09.2023 14:12 Відповісти
Ну эти 80 тысяч не обязательно в Польше. Они могут быть где угодно в ЕС. А главное - Польша говорит только о тех, кто занимался незаконной переправкой иммигрантов.
показати весь коментар
04.09.2023 12:28 Відповісти
Списки всіх виїхавших вже складені, далі справа за політичною волею оманського боневтіка.
показати весь коментар
04.09.2023 12:40 Відповісти
І ті, що через рашку виїздили? Таких напевне 97%.
показати весь коментар
04.09.2023 12:48 Відповісти
У вас там не напряглись люди? Зеленский решительно настроен.
показати весь коментар
04.09.2023 12:41 Відповісти
У меня здесь все находятся законно. Никто не занимается незаконной переправкой иммигрантов. Поэтому у нас тут всем пофигу). Плюс Интерпол выдает ордер только по общепризнанным нарушениям. Даже в самой статье RP указано, что все будет решать Польский суд ( не Печерский). А это гарантия того, что настрой Президента никого не колышет)))
показати весь коментар
04.09.2023 12:49 Відповісти
Почнуть звичайно ж з батальйону Монако
показати весь коментар
04.09.2023 12:34 Відповісти
показати весь коментар
04.09.2023 12:35 Відповісти
Новина за раша помийок наше все.
"Для мене це якась нова інформація, тож на цей момент не зможу прокоментувати", - сказав посол Польщі Бартош Цихоцький.
Однак, якщо уважно прочитати статтю польської газети, йдеться не про екстрадицію українців призовного віку, які змогли виїхати до Польщі, а про висилку з країни тих, хто займався незаконним переправленням "уклоністів" через кордон.
Більше, ще більше лайна на вентилятор.
показати весь коментар
04.09.2023 12:36 Відповісти
Там взагалі не зовсім зрозуміло, про що йде мова. Яка "висилка, хто сприяє незаконному перетину"? Це поляків будуть "висилати"? Якщо мова йде про десяток- сотню "таксистів- українців", що потім розвозять порушників кордону, то це погоди не зробить...
показати весь коментар
04.09.2023 13:16 Відповісти
Екстрадувати краще разом із втікачами. Впаяти йому тюремний термін і поки всіх не здасть не екстрадувати.
показати весь коментар
04.09.2023 12:37 Відповісти
Підарня зелена на це не піде => бо батальйон Монако буде під загрозою депортації а там всі синочки банди зеленого оманського віслюка боневтіка.
показати весь коментар
04.09.2023 12:39 Відповісти
Піде, бо їх синочки настільки заможні, що всюди відкупляться.
показати весь коментар
04.09.2023 12:46 Відповісти
Всіх повернути навіть непридатних! Не хоче повертатись Президент видає указ і їх паспорти і всі документи перетворюються на звичайний папір. Потім екстрадиція по експертизі на національну приналежність => ганебна депортація.
показати весь коментар
04.09.2023 12:37 Відповісти
Хм, аннулированый паспорт ничего не меняет. Вы же сами это понимаете.
показати весь коментар
04.09.2023 12:52 Відповісти
Billy Willy
Черепа будуть міряти на нац.приналежність? І тобі в США також?
показати весь коментар
04.09.2023 13:00 Відповісти
А эти люди на основании и"преследования" подаются на политическое убежище...
Шах и мат..)))
показати весь коментар
04.09.2023 13:34 Відповісти
Це тількі ті які виїхали через Польщу.
показати весь коментар
04.09.2023 12:38 Відповісти
Читав цю статтю. В ній сказано, що передали людей, яких підозрювали у торгівлі людьми. Це не теж саме, що ухилянти. Жодного ухилянта ще не видали. В суді нелегко довести, що довідка якась "куплена". Тож важко уявити 80 тисяч судових розглядів. Гадаю, що це качка, щоб налякати українців. Якщо реально когось видадуть - то це буде поганий дзвінок, що не лише Україна, а й Європа готова масово порушувати закони та видавати завідомо неправосудні судові рішення. Тоді українці переїдуть далі. Ніхто за зеленого злодія воювати не буде. Вже спідозників призивають. Це говорить, що ми спостерігаємо конвульсії влади Зеленського. Навряд такий стан речей може бути довго. Амери просто зіллють Україну та цим все й закінчиться.
показати весь коментар
04.09.2023 12:39 Відповісти
😅полтора года сливают все никак слить не могут,чупакабра ты козломордая,100 млрд выкатили и все никак слить не могут,пичаль ,бяда в рязани...исчо и ф 16 для лучше слива дадут)вот такое оно "сливание"
показати весь коментар
04.09.2023 12:48 Відповісти
НАа CNN, яке підтримує поточну адміністрацію Білого дому, кажуть, що Каломойша ключовий спонсор Зелі. То це топлять найвеличнішого чи таке не тоне?
показати весь коментар
04.09.2023 12:56 Відповісти
F-16 ніяк не завадять зливу. Чому зєля біситься та всякі нісенітниці робить, як то тубіків та спідозників до армії хоче брати? Тому, що йому ще з минулого року кажуть, що цей наступ - остання спроба. І вона провалилася. І зараз на зєлю тиснуть, щоб він погодився на корейський сценарій. Саме тому західна преса, що раніше мовчала про масову відмову українців воювати, почала, нарешті, писати правду. Саме тому говорять про вибори - вони-то прекрасно розуміють, що це неможливо, але це тиск на Україну. Що, мовляв, зєля, підписуй, а то виберуть когось іншого, і він все підпише. Того зєля й пустився берега - він баче, що його жируванню приходить кінець.

А такий собі "українській Південній Кореї" без проблем нададуть F-16. Чого ні?
показати весь коментар
04.09.2023 14:17 Відповісти
путин-***** и военньій преступник.
Кацап - раб *********** на швабре или бутьілке насаженньій.
РФ - страна нелюдей.
*****&Кацап&рфія - ПНХ!
СОЛЬЮТ РАШИСТОВ!
Україна Переможе !
показати весь коментар
04.09.2023 23:41 Відповісти
З усім можу погодитися, крім останніх двох пунктів. Розумієте, хто виграє війну, вирішують 2 країни в світі: США та Китай. Україна має 2/3 бюджету та майже всю зброю завдяки допомозі США. раша також дуже залежить від Китаю, але й США поки що не працюють на знищення раши (інакше нам би дали в 10 чи 20 разів більше зброї), бо не хоче, щоб рашу прибрав до рук Китай і тим самим радикально посилився.

Треба розуміти, що з МОРАЛЬНОЇ точки зору ми на 100% праві. Але мораллю серйозні люди не користуються в своїй поведінці. Так і політичні лідери США та Китаю мораллю не користуються, а лише вигодою. А для США вільна Україна ціною "Китай на Байкалі" абсолютно неприйнятна. Того, нажаль, шансів на перемогу в нас рівно нуль. Ну, може, нуль цілих одна сота, на випадок Божого чуда.

Україна з самого початку було "країною не для людей". Україна ніколи не робила ставку на власні сили. Половина населення до 2014 року взагалі хотіла для нас білоруського сценарію, в цей час так звана еліта активно розкрадала все, що що можна продати, середній клас - опору демократії - топили як могли, олігархи - як конкурентів на владу, широкі маси напівбомжів - як "багатих", з якими ще Сталін заповів боротися.

А зараз і вийшло, що вся надія на США, від нас нічого не залежить. Не переможе ніколи така держава і такий народ. Ще пойорзаємо трохи і нас здадуть, не довго залишилося.
показати весь коментар
05.09.2023 08:40 Відповісти
Я не буду сперечатися довго, час покаже. Поки все вказує що кінець Засрашці.
показати весь коментар
05.09.2023 09:50 Відповісти
А що ці люди (які виїхали з країни різними способами) мали чекати, коли їм снаряд у вікно залетить?👈
Ви спочатку заарештуйте тих, хто країну обеззброїв, продав ракети, літаки, знищив армію, спецслужби, привів до влади російську агентуру.👈
А потім пускайте хвилі в унітазі про людей, що рятувалися (як могли) від війни.
показати весь коментар
04.09.2023 12:47 Відповісти
Они таким образом реализовывали свои Конституционные ПРАВА!!!
показати весь коментар
04.09.2023 13:29 Відповісти
Коли? Як у наших внуків яйця посідіють?
показати весь коментар
04.09.2023 12:52 Відповісти
посивіють - так правильно
показати весь коментар
04.09.2023 12:58 Відповісти
Ситуацію можна виправити якщо мобілізувати жінок теж - багато жінок ображаються, що їх дискримінують за статевою ознакою і хочуть у штормові підрозділи.

Що б ґендерна рівноправність була на ділі, а не тільки в цих там Стамбульських конвенкціях☝
показати весь коментар
04.09.2023 13:03 Відповісти
і по віку. Мене жахливо принизили, сказавши, що мені трохи більше років ніж їм треба.
показати весь коментар
04.09.2023 14:13 Відповісти
Категорично ЗГОДЕН.
показати весь коментар
04.09.2023 13:41 Відповісти
пані дуже обізнана у справах МО
показати весь коментар
04.09.2023 13:49 Відповісти
показати весь коментар
04.09.2023 14:12 Відповісти
Жодного хто не хоче воювати Польща не екстрадує.
показати весь коментар
04.09.2023 12:56 Відповісти
У меня впечатление, что интервью польского инспектора - это СОВЕРШЕННО отдельная тема интервью....

А интервью украинского пограничника - отдельная ...

Например у поляка спросили "как происходит поимка людей находящихся в розыске интерпола?" - БЕЗ КАКОЙ ЛИБО привязке к теме "уклонистов" ни к украинцам ни к Украине ! О них в его интервью нет НИ СЛОВА !!! А как бы "В ПРИНЦИПЕ"

Вот он "в принципе" и описал....

А уже к ЭТОМУ прилепили кусок интервью украинского пограничника на тему "уклонистов"... Выдавая эти ОТДЕЛЬНЫЕ интервью на разные темы - за ОДНО !

Таким образом власть Украины слепила "белыми нитками" ВБРОС ...
показати весь коментар
04.09.2023 13:28 Відповісти
цікаво, як будуть виконувати план поімки і доставки, бігти за показатєлямі, бо приш'ють бездіяльність, змову та співучастя
показати весь коментар
04.09.2023 13:47 Відповісти
Пане адвокате, у цій статті сказано, що це рашистська пропаганда: "Українських чоловіків з Польщі мобілізуватимуть на війну? У ЗМІ почали поширюватися фейкові новини про те, що глава МЗС України Дмитро Кулеба попросив польського колегу вислати із країни всіх українців чоловічої статі віком від 18 до 60 років для відправлення до армії. Рашисти намагаються поширити фейкові повідомлення [фейкові повідомлення !], але роблять вони це вкрай невдало." Ви також пишете: 'Думки населення їхні уряди враховують, так що це на голому місці не виникло'. Як юрист [ви юрист?] ви знаєте, що закон не діє на основі чуток, міських легенд чи ворожої пропаганди. Ніхто не збирається затримувати людину без ордера Інтерполу. І такий наказ поширюється лише на діяння, які вважаються злочинами в країні, де має бути затриманий підозрюваний.
показати весь коментар
04.09.2023 16:47 Відповісти
Друже, мені шкода що ви говорите про римське право, не маючи жодного уявлення про основні поняття (mos maiorum, ius , ius gentium, lex ).
В Європі, в демократичних країнах, діє писане право (правові акти прийняті парламентом, кодекси, конституція), а "народне право" (наприклад "Суд Лінча" - який з'явився в місцях де не працювала поліція і суди) не є взірцем для наслідування в правових країнах. [Не дякуйте, донатьте в фонд Ю.Бутусова замість плати за коротеньку лекцію]
показати весь коментар
04.09.2023 18:22 Відповісти
Панове редактори - система KSIP це не "Інформаційна система Національної поліції" (в Польщі немає "національної поліції" є поліція) а "Krajowy System Informacyjny Policji" (Державна інформаційна система поліції)
показати весь коментар
04.09.2023 17:12 Відповісти
 
 