Эрдоган похал на встречу с Путиным в Сочи. ВИДЕО
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4 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в российский город Сочи на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщило государственное агентство Турции Anadolu, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент Эрдоган вылетел из аэропорта Ататюрк в Сочи в 10:50", - сообщили в агентстве.
Отмечается, что президент Турции отправился с однодневным визитом в Сочи на встречу с Путиным, как и анонсировали несколько дней назад. Эта встреча станет редким визитом в Россию лидера страны-члена НАТО во время полномасштабной войны РФ в Украине.
В администрации Эрдогана заявили, что во время встречи турецкий и российский лидеры обсудят "текущие региональные и глобальные вопросы, как и турецко-российские отношения".
"Важнейшим пунктом повестки дня встречи Эрдоган-Путин станет Соглашение о Черноморском зерновом коридоре, из которого Россия вышла 17 июля", - добавили в агентстве.
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П.С. Но вы ругайте Эрдогана, может он вас послушает и будет поставлять все это в РФ, делов-то.
мелочи могут говорить о многом.