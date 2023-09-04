Эрдоган похал на встречу с Путиным в Сочи. ВИДЕО

4 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в российский город Сочи на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщило государственное агентство Турции Anadolu, информирует Цензор.НЕТ.

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"Президент Эрдоган вылетел из аэропорта Ататюрк в Сочи в 10:50", - сообщили в агентстве.

Отмечается, что президент Турции отправился с однодневным визитом в Сочи на встречу с Путиным, как и анонсировали несколько дней назад. Эта встреча станет редким визитом в Россию лидера страны-члена НАТО во время полномасштабной войны РФ в Украине.

В администрации Эрдогана заявили, что во время встречи турецкий и российский лидеры обсудят "текущие региональные и глобальные вопросы, как и турецко-российские отношения".

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"Важнейшим пунктом повестки дня встречи Эрдоган-Путин станет Соглашение о Черноморском зерновом коридоре, из которого Россия вышла 17 июля", - добавили в агентстве.