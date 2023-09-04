НАПК открыло доступ к Единому государственному реестру коррупционеров

Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) открыло публичный доступ к Единому государственному реестру лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, с учетом аспектов безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, информирует Цензор.НЕТ.

"С началом полномасштабного вторжения государственным органам, в том числе и НАПК, пришлось ограничить доступ к ряду реестров, в том числе и к Единому государственному реестру лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (далее – Реестр) с учетом постановления Кабинета Министров Украины "Некоторые вопросы обеспечения функционирования информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных систем, публичных электронных реестров в условиях военного положения" от 12.03.2022 №263", - отмечается в сообщении.

Реестр был закрыт с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Отсутствие доступа к такой информации значительно усложняет деятельность государственных органов и других организаций, в частности, при назначении претендентов на соответствующие должности, осуществлении публичных закупок и других сделок, поясняют в НАПК.

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Восстановив доступ к реестру, НАПК учло аспекты безопасности. Национальное агентство получило от Министерства обороны Украины ответ об отсутствии рисков в случае восстановления доступа в Реестр, однако при условии неотражения сведений о месте работы, должности на время совершения лицом коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения.

"Открытые данные – это мощный инструмент антикоррупции. Открытие данных реестра лиц свидетельствует, что с учетом аспектов безопасности могут быть открыты и данные реестра деклараций чиновников", – отметил глава НАПК Александр Новиков.

Всего в реестре более 46 000 записей, из них более 15 000 – по уголовным правонарушениям.

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Просмотреть реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения, можна здесь.

НАПК ожидает принятия Верховной Радой в целом законопроекта №9534, возобновляющего электронное декларирование чиновников, приостановленого в связи с введением военного положения. Законопроект должен урегулировать вопросы публичного доступа к данным реестра деклараций.