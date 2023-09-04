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Новини Суспільство
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корупція (4071) НАЗК (1167) Новіков Олександр (82)

НАЗК відкрило доступ до Єдиного державного реєстру корупціонерів

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

назк

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відкрило публічний доступ до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні чи пов’язані з корупцією правопорушення, з урахуванням безпекових аспектів.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, інформує Цензор.НЕТ.

"З початком повномасштабного вторгнення державним органам, в тому числі і НАЗК, довелося обмежити доступ до низки реєстрів, зокрема і до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (далі – Реєстр) з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану" від 12.03.2022 № 263", - зазначається в повідомленні.

Реєстр було закрито з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Відсутність доступу до такої інформації значно ускладнює діяльність державних органів та інших організацій, зокрема під час призначення претендентів на відповідні посади, здійснення публічних закупівель та інших правочинів, пояснюють у НАЗК.

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Відновивши доступ до реєстру, НАЗК врахувало аспекти безпеки. Національне агентство отримало від Міністерства оборони України відповідь про відсутність ризиків у разі відновлення доступу до Реєстру, проте за умови невідображення відомостей стосовно місця роботи, посади на час вчинення особою корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.

"Відкриті дані – це потужний інструмент антикорупції. Відкриття даних реєстру осіб свідчить, що з урахуванням аспектів безпеки можуть бути відкриті й дані реєстру декларацій чиновників", – зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

Загалом у реєстрі понад 46 000 записів, із них більш як 15 000 – за кримінальними правопорушеннями.

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Переглянути реєстр осіб, які вчинили корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, можна тут.

НАЗК очікує на ухвалення Верховною Радою в цілому законопроєкту №9534, який поновлює електронне декларування чиновників, призупинене у зв'язку із запровадженням воєнного стану. Законопроєкт має врегулювати питання публічного доступу до даних реєстру декларацій.
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Краще б базу електронних декларацій чиновників відкрили.
Щоби можна було порівняти спосіб життя під час війни з "мирними статками".
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04.09.2023 13:37 Відповісти
Прозоре шапіто...? Фантастика...!
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04.09.2023 13:41 Відповісти
Зелений цирк.
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04.09.2023 13:47 Відповісти
Поки в цих реєстрах нема ЗЄ, Єрмака, Татарова, Шурми, Смірнова, Арахамії, Шуляк, Стефанчука, Стефанішиної - це пуста фікція, а не режстр корупціонерів.
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04.09.2023 13:51 Відповісти
Немає Труханова.
Нізачот!
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04.09.2023 14:06 Відповісти
 
 