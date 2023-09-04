Оккупанты обучают дошкольников правилам эвакуации на случай проникновения "украинских ДРГ", - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях россияне готовят детей дошкольных учебных заведений к "эвакуации" на случай проникновения "украинских ДРГ", которые якобы планируют их украсть.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты начали промывать мозги маленьким украинцам, начиная уже с детсадов. На временно оккупированных территориях продолжается политика геноцида, когда россияне уничтожают целое поколение украинцев путем изменения их самоидентификации", - отмечает Сопротивление.

Как отмечается, пропаганда работает с детьми, начиная с детсадов.

Так, на временно оккупированных территориях рашисты провели псевдообучение по эвакуации дошкольников на случай проникновения "украинских ДРГ" в детсад, которые, по легенде, планируют украсть детей. То есть детей учат защищаться от украинцев, отмечают в ЦНС.

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В то же время, в октябре оккупанты планируют провести в Москве форум "классных руководителей", где педагогам объяснят, как правильно промывать мозги молодому поколению. На мероприятие планируют отвезти около 3 тысяч педагогов из временно оккупированных территорий.