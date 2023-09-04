Отмена права на отсрочку от мобилизации для студентов: В Раде зарегистрирован законопроект
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Совету предлагают ограничить возраст студентов, не подлежащих мобилизации. В частности, речь идет о тех, кто получает второе высшее образование.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий законопроект 9672 зарегистрировано в Верховной Раде.
Так, в сравнительной таблице отмечается, что под мобилизацию не будут подпадать: "соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые по дневной или дуальной формам получения образования получают уровень образования, что выше ранее полученного уровня образования в последовательности , определенной Законом Украины "Об образовании", если обучение было начато не позднее года достижения соискателем образования 30-летнего возраста, а также докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования".
Также не будут подпадать под мобилизацию "научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки".
В объяснительной записке отмечено, что статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации"
за соискателями профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистентами-стажерами, аспирантами и докторантами, обучающимися по дневной или дуальной формах получения образования, сохраняется отсрочка от призыва на военную службу по призыву во время мобилизации.
"С началом полномасштабной агрессии указанная правовая норма опосредованного избежания призыва на военную службу во время мобилизации использована значительным количеством военнообязанных призывного возраста, которые уже получили определенный уровень образования, и вступили в 2022, 20223 годах в учебные заведения для получения уровня образования равным, а в большинстве случаев даже ниже ранее полученного образовательного уровня.
Указанная практика уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации, формирования учебных групп студентами разных возрастов, непоследовательность получения разных уровней образования негативно влияет на уровень национальной безопасности и обороны Украины, деморализует морально-психологическое состояние военнослужащих, с оружием в руках защищающих независимость, территориальную целостность Украины, обеспечивают в условиях военного положения соблюдение прав и свобод граждан Украины, в том числе и права на образование военнообязанным, которым государство уже обеспечило реализацию права на образование, а также компрометирует систему образования в Украине перед украинским народом и международными партнерами" , – говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Якщо в Конституції чітко не вказано за розмежування на мирний та військовий час - то ...
зеленський підтерся конституцією в момент вступу на посаду в 2019-ому році.
в Україні вже нема конституції....
Ознаки правової держави:
Верховенство права в усіх сферах суспільного життя
Пріоритет міжнародних законів над національними
Поділ державної влади на три гілки
Високий рівень забезпеченості прав і свобод людини
Взаємна відповідальність держави та особи
Підконтрольність держави суспільству
Рівність людини та держави перед законом
Висока правова культура
"Зараз в Верховній Раді є спеціальний закон для екстрадиції інших категорій, зокрема й ухилянтів від мобілізації. Це, зокрема, така сама покараність за подібний злочин за кордоном".
Цей дебіл хоче переписати закордонні закони? Від фахівців - "Якщо злочин містить лише порушення військового обов'язку - екстрадиція НЕ застосовується".
Це жах, люди, кого ви навибирали?
пам'ятаєте про ракетника? осиновий кілок і срібні кулі зможуть врятувати країну.
Якщо психів можна, то чого зєлька досі не там???
Це було просто питання часу, така лазійка згідно закону для тих хто не ФОП без касового апарату і не може купити білий квиток за 10 тисяч доларів.
Тим паче минулого року зРада дозволило отримувати другу професійну освіту за бюджетні кошти, коледжи, ПТУ, бо тоді казали країні потрібні будуть люди технічних професій.
https://amp.censor.net/ua/news/3348894/vr_dozvolyla_otrymuvaty_drugu_proftehosvitu_bezoplatno
Звідси і та кількість 30+ хто вчився умовно у свій час на економіста, а зараз на програміста.
Взагалі зробіть кожному по поясу шахіда та пустить на Кремль, все одно помирати в цьому концтаборі, кацапи не вб'ють ракетами, так на фронті снід підхватиш, або калекою нікому непотрібним з пенсію в 2000 тисячі.
Тобто гроші армії не потрібні? Достатньо вірити і розмовляти українською, так і переможемо?
І аспірантів не так багато - їх може всього пару тисяч на всю Україну! Аспіранти - це науковці вже, а не студенти...
Навіщо плісняві освічені люди? Вони логічно мислят. Їм краще мати тупу отару, яка свято вірить зЕбілмарафону- раєвській (мосійчук).
Не нравится? Ну тогда вперёд к заморозке по текущей линиию.
Без "Мінська" кацапи літом дійшли б вже до Полтави, бо Захід не знав що Україна воює проти кацапів, для Заходу більше було схоже на "внутрішні розборки" і сценарій Грузії 2008 року повторився би коли кацапи дійшли до Тбілісі за декілька днів. Порох молодець, кебека варить,
бо загнав Кацапію під відповідальність перед політиками Заходу за свої дії.
Як нах здача Крима ? 70 чи 80 % бійців ЗСУ перейшли на сторону кацапів бо були місцеві і Турчинов не віддав наказ щоб стріляти по своїх в Криму, які ше вчора були в ЗСУ, МВС, СБУ, бо цей наказ все одно б не виконали.
Без Мінських домовленостей окрім вбивства українців кацапи вже спокійно могли зайти в Київ літом - восени 2014 го, бо мали на те сили і можливості, так що херню не треба писати про Мінські домовленості - Меркель і Оланд зробили все щоб звязати руки путіну і де він і міг далі воювати це на Донбасі, а не по всій Україні як 24 лютого 2022.
Кацапи живуть війною - це їх стиль життя. Вони скуповують і вербують уряди сусіднії країн, так було з часів рідораса Петра першого.
Ті народи які непокоряються знищуються кремлем як горці на Кавказі вже 300 років.
тормозоврежимов - иногда слушает профессионалов, а не только корешей-собутыльников-"партнеров". да и зафигачить полномасштабную войну, даже кацапами на ровном месте не так просто (вот нихрена не делать по обороне 8 лет - влегкую, да). вон от "Вагнера" как обосрался (и было с чего). а в те времена кацапы хоть немного "болотную" помнили и сотни тысяч трупов "на повторить" вряд ли бы сходу проглотили. если бы Хйло начал сразу с Киева, а не Крыма, "помощь легитимному" и все дела был бы конечно таежный союз, ссср-2.0 и т.п. (да и даже просто подождать и через полгода всех перекупить влегкую - тоже было бы). но поскольку Хйло - х*йло и любит трупы, то получили что получили, так что не надо его переоценивать (но и недооценивать тоже не надо). сейчас конечный результат очевиден, имхо, если конечно не будет очередной мировой жопы в головах.
ДЛЯ Зе ВЛАДИ ГОЛОВНЕ НЕ ПЕРЕМОГА, А ТРИМАТИ У СТРАХУ СУСПІЛЬСТВО УКРАЇНИ