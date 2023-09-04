Отмена права на отсрочку от мобилизации для студентов: В Раде зарегистрирован законопроект

Совету предлагают ограничить возраст студентов, не подлежащих мобилизации. В частности, речь идет о тех, кто получает второе высшее образование.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий законопроект 9672 зарегистрировано в Верховной Раде.

Так, в сравнительной таблице отмечается, что под мобилизацию не будут подпадать: "соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые по дневной или дуальной формам получения образования получают уровень образования, что выше ранее полученного уровня образования в последовательности , определенной Законом Украины "Об образовании", если обучение было начато не позднее года достижения соискателем образования 30-летнего возраста, а также докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования".

Также не будут подпадать под мобилизацию "научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки".





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В объяснительной записке отмечено, что статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации"

за соискателями профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистентами-стажерами, аспирантами и докторантами, обучающимися по дневной или дуальной формах получения образования, сохраняется отсрочка от призыва на военную службу по призыву во время мобилизации.

"С началом полномасштабной агрессии указанная правовая норма опосредованного избежания призыва на военную службу во время мобилизации использована значительным количеством военнообязанных призывного возраста, которые уже получили определенный уровень образования, и вступили в 2022, 20223 годах в учебные заведения для получения уровня образования равным, а в большинстве случаев даже ниже ранее полученного образовательного уровня.

Указанная практика уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации, формирования учебных групп студентами разных возрастов, непоследовательность получения разных уровней образования негативно влияет на уровень национальной безопасности и обороны Украины, деморализует морально-психологическое состояние военнослужащих, с оружием в руках защищающих независимость, территориальную целостность Украины, обеспечивают в условиях военного положения соблюдение прав и свобод граждан Украины, в том числе и права на образование военнообязанным, которым государство уже обеспечило реализацию права на образование, а также компрометирует систему образования в Украине перед украинским народом и международными партнерами" , – говорится в сообщении.

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