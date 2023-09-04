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Отмена права на отсрочку от мобилизации для студентов: В Раде зарегистрирован законопроект

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

студенти

Совету предлагают ограничить возраст студентов, не подлежащих мобилизации. В частности, речь идет о тех, кто получает второе высшее образование.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий законопроект 9672 зарегистрировано в Верховной Раде.

Так, в сравнительной таблице отмечается, что под мобилизацию не будут подпадать: "соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые по дневной или дуальной формам получения образования получают уровень образования, что выше ранее полученного уровня образования в последовательности , определенной Законом Украины "Об образовании", если обучение было начато не позднее года достижения соискателем образования 30-летнего возраста, а также докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования".

Также не будут подпадать под мобилизацию "научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки".

Отмена права на отсрочку от мобилизации для студентов: В Раде зарегистрирован законопроект 01
Отмена права на отсрочку от мобилизации для студентов: В Раде зарегистрирован законопроект 02

Читайте: С начала года языковому омбудсмену поступило 257 обращений о нарушениях закона о языке в сфере образования. ИНФОГРАФИКА

В объяснительной записке отмечено, что статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации"
за соискателями профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистентами-стажерами, аспирантами и докторантами, обучающимися по дневной или дуальной формах получения образования, сохраняется отсрочка от призыва на военную службу по призыву во время мобилизации.

"С началом полномасштабной агрессии указанная правовая норма опосредованного избежания призыва на военную службу во время мобилизации использована значительным количеством военнообязанных призывного возраста, которые уже получили определенный уровень образования, и вступили в 2022, 20223 годах в учебные заведения для получения уровня образования равным, а в большинстве случаев даже ниже ранее полученного образовательного уровня.

Указанная практика уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации, формирования учебных групп студентами разных возрастов, непоследовательность получения разных уровней образования негативно влияет на уровень национальной безопасности и обороны Украины, деморализует морально-психологическое состояние военнослужащих, с оружием в руках защищающих независимость, территориальную целостность Украины, обеспечивают в условиях военного положения соблюдение прав и свобод граждан Украины, в том числе и права на образование военнообязанным, которым государство уже обеспечило реализацию права на образование, а также компрометирует систему образования в Украине перед украинским народом и международными партнерами" , – говорится в сообщении.

Также читайте: Список пригодных к мобилизации категорий граждан расширился - вступил в силу приказ Минобороны
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Топ комментарии
+39
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04.09.2023 15:14
+34
Єдине, що компрометує і деморалізує це три сотні П. Рів у Верховній зраді, які закосили від мобілізації. Чи давав вам на це право народ? Ні.
А також сотні тисяч чиновників верхньої та середньої ланки, які в перших рядах мають бути на передку.

А також бойци нєвідімого фронта - Митники. Славно ловили контрабанду і таможню? Тепер так же славно - штурмуйте Токмак
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04.09.2023 15:16
+33
а можна, щоб воювали ті хто прої..в підготовку до війни?
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04.09.2023 16:03
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Само придумало, чи в методичці написано?
Якщо в Конституції чітко не вказано за розмежування на мирний та військовий час - то ...
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04.09.2023 16:20 Ответить
Я думаю - это тупой провокатор, не более, или "совковый мозг". Хотя есть разделение на мирное и военное время (я учился в гимназии с уклоном в "Право"). Но ни один закон не может сужать права граждан без изменений в Конституцию. В свою очередь, данные изменения можно внести через референдум. Референдум не может быть проведен в военное время. А уж тем более, когда часть Украинцев вообще не могут в нем поучаствовать.
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04.09.2023 17:55 Ответить
конституція? яка конституція?
зеленський підтерся конституцією в момент вступу на посаду в 2019-ому році.
в Україні вже нема конституції....
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04.09.2023 16:45 Ответить
ніщо не вічне, настане час підтератись зеленьським
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04.09.2023 16:54 Ответить
Ось ознаки ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ. Знайдіть хоч одну у нас:

Ознаки правової держави:
Верховенство права в усіх сферах суспільного життя
Пріоритет міжнародних законів над національними
Поділ державної влади на три гілки
Високий рівень забезпеченості прав і свобод людини
Взаємна відповідальність держави та особи
Підконтрольність держави суспільству
Рівність людини та держави перед законом
Висока правова культура
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04.09.2023 16:45 Ответить
це на жаль не про Україну...
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04.09.2023 21:40 Ответить
Блин, если его примут, я буду в ох#е... Хотя нет... Я уже)))
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04.09.2023 15:52 Ответить
Є ще привіт від розумово відсталого малюськи
"Зараз в Верховній Раді є спеціальний закон для екстрадиції інших категорій, зокрема й ухилянтів від мобілізації. Це, зокрема, така сама покараність за подібний злочин за кордоном".

Цей дебіл хоче переписати закордонні закони? Від фахівців - "Якщо злочин містить лише порушення військового обов'язку - екстрадиція НЕ застосовується".
Це жах, люди, кого ви навибирали?
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04.09.2023 15:54 Ответить
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04.09.2023 16:06 Ответить
дайте мені 5 млрд. долярів і я буду вже дуже добрим і успішним для себе президентом...
пам'ятаєте про ракетника? осиновий кілок і срібні кулі зможуть врятувати країну.
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04.09.2023 21:45 Ответить
А ''елітні батальйони'' , оті що по закордонахах дислокуються теж будуть мобілізовані?
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04.09.2023 15:57 Ответить
Що ж, зі спідозниками, тубіками, психами (так, їх тепер теж призивають) та студентами ми не те що до москви, а й до Берліна дойдемо. Слава СНІДУ! Слава туберкульозу! Слава студентам!

Якщо психів можна, то чого зєлька досі не там???
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04.09.2023 15:59 Ответить
В КПІ додатковий набір оголосили. Тільки за мотиваційним листом. Вища технічна освіта не потрібна.
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04.09.2023 16:02 Ответить
А сенс тепер?
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04.09.2023 16:03 Ответить
Зеков ***** мобилизуйте идиоты. Своих штормов наклепайте с загряд отрядами. Токо говно у кацапов копируете, а нормальную тему хера сала
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04.09.2023 16:02 Ответить
Пенсіонерів МВС/СБУ/податкової/прокуратури у віці від 45 до 60 років - у них є спецпідготовка і досвід поводження зі зброєю. Десь читав, що їх сумарно десь 1,5 мільйона - навіть якщо половина справді з віковими болячками і дійсно непридатні, то решти вистачить...
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04.09.2023 16:05 Ответить
цих не мона, ще повбивають, хто ж буде тоді владу захищати від народу?
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04.09.2023 21:47 Ответить
Я про пенсіонерів мвс, у нас ж їм можна ледь не в 40 років вийти на пенсію...
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04.09.2023 21:54 Ответить
А чому 30 років? Бо цифра кругла. Мабуть такого пояснення для кіноманів відомого серіалу буде достатньо.
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04.09.2023 16:03 Ответить
Шо тепер магістрів не буде,одні бакалаврики?
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04.09.2023 16:18 Ответить
це "подарунок" молодим виборцям,які в 19 році внесли зелене посміховисько на вершину влади в Україні,хавайТЕ і не подавитесь !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.09.2023 21:50 Ответить
Магістратура це послідовна освіта вище бакалавра. А аспірантура після магістра. Тільки ось в аспірантурі такі розцінки, що потрапили туди зможуть далеко не всі охочі.
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05.09.2023 00:26 Ответить
Це приймуть 100%. Втрат немає, контрнаступ йде за планом, воювати в довгу обов'язково переможемо, а хто не хоче помирати за нову Південну Корею та найвеличнішого Кон Чен Ий той вороже іпсо, кацап, бот, підкреслити.

Це було просто питання часу, така лазійка згідно закону для тих хто не ФОП без касового апарату і не може купити білий квиток за 10 тисяч доларів.

Тим паче минулого року зРада дозволило отримувати другу професійну освіту за бюджетні кошти, коледжи, ПТУ, бо тоді казали країні потрібні будуть люди технічних професій.

https://amp.censor.net/ua/news/3348894/vr_dozvolyla_otrymuvaty_drugu_proftehosvitu_bezoplatno

Звідси і та кількість 30+ хто вчився умовно у свій час на економіста, а зараз на програміста.

Взагалі зробіть кожному по поясу шахіда та пустить на Кремль, все одно помирати в цьому концтаборі, кацапи не вб'ють ракетами, так на фронті снід підхватиш, або калекою нікому непотрібним з пенсію в 2000 тисячі.
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04.09.2023 16:20 Ответить
Доречі якщо хтось не знає, але при вступі до навчального закладу потрібен документ з тцк, для неповнолітніх приписне, а для дорослих військовий квиток. І це обов'язкова умова вступу, минулого року усіх студентів наказом МОН зобов'язали стати на військовий облік, навіть неповнолітніх а хто не стане того на відрахування. Тому ті хто отримує другу освіту як мінімум були в тцк.
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04.09.2023 17:38 Ответить
Були, але тоді мали право на відстрочку.
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04.09.2023 22:33 Ответить
Можливо минуло року було так, бо я не пам'ятаю коли саме був той наказ щоб усі студенти стали на військовій облік, зокрема неповнолітні за кордоном, можливо воно навіть не у вересні було, але цього року спочатку тцк, а потім тільки після зарахування відділ кадрів передає списки до тцк. Відстрочка для студентів по процедурі схожа на бронь на підприємстві.
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05.09.2023 00:16 Ответить
Гугл каже що той наказ взагалі у травні цього року був, тому так, минулого року ті хто отримував другу освіту, спочатку отримали відстрочку. Цього навчального року процедура інша.
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05.09.2023 00:19 Ответить
Здається мені що з усіма здобутками хтось піде не в верховну раду і президенти а в в'язницю.
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04.09.2023 16:26 Ответить
Нажаль в цій країні всі підуть по тихому в ліс послами, як Резніков, це його прощальний подарунок про СНІД та гепатит позитивних
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04.09.2023 16:37 Ответить
Окрім суддів, прокурорів, поліціянтів, ще є військові пенси які навіть відбули АТО зараз не рвуться застосовувати набутий досвід.
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04.09.2023 16:27 Ответить
Влада зробила все плюс з допомогою ТЦК щоб суспільство набрало неймовірної напруги і недовіри.Ба більше вони роблять все щоб ця недовіра і рівень негативу ріс с кожнем днем не виправляючи помилки.
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04.09.2023 16:31 Ответить
так вони це - цілеспрямовано роБлять, шоб потім "сайтісь пасірідінє"!!!! Типу: не хочете воювати - давайті дагаваріваца!!
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04.09.2023 17:35 Ответить
НЕЗАМЕТНО ПОД ЛОЗУНГИ ПОДОШЛИ К КРЕПОСТНОМУ ПРАВУ ПРОСТО ПРИТРУСИЛИ ПАТРИОТИЧЕСКИМИ ЛОЗУНГАМИ А ОСТАЛОСЬ ВСЕ ТОЖЕ ПАНАМ ВСЕ КРІПАКАМ ...... ВМЕСТО ТОГО ЧТОБ МОТИВИРОВАТЬ ПОМОГАТЬ ВОИНАМ СДЕЛАЛИ ЛАГЕРЬ ЗАКРИТОГО РЕЖИМА ОУКНЕТСЯ ВСЕ ЄТО ВАМ ГНИЛЬ
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04.09.2023 16:39 Ответить
Ота куїта про педпрацівників існує у законі ще з 2019-го. Тільки є одне "але" - нема зворотного руху.
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04.09.2023 16:41 Ответить
В Польше 131 госуниверситет. В Украине 520. И еще 144 частных. Зачем такая прорва ? Хотя без диплома на кассу в маркет уже не берут.
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04.09.2023 16:48 Ответить
Ну так, за словами Данілова втрати наші мізерні, а хто не згодний той куплений ворогом, навіть світові видання, тільки з якого дива пресують чоловіче населення, якщо солдати безсмертні.
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04.09.2023 16:48 Ответить
через пару месяцев и для всех студентов могут
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04.09.2023 16:54 Ответить
це Голобородько та його кагал шле черговий "привіт" з далекого 2019 року всім тим, хто тоді "устал ат вайни", устал від Армії.Мови.Віри. та хто наобирав того, хто хотів "просто пєрєстать стрєлять" та "дагаваріцца с путіним пасрєдінє"...
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04.09.2023 16:55 Ответить
Ну при Петіному воєнному стані кордони не закривали... Власне, він для мене взагалі непомітно пройшов.
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04.09.2023 17:54 Ответить
Петя виявився меньшим комуністом ніж зелене, але це не робить його якоюсь кращою альтернативою
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04.09.2023 17:56 Ответить
ти що головою вдарилось, зелений тариф це винахід клюєва при овочу. а що з євробляхами тебе не влаштовує?
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04.09.2023 17:59 Ответить
та такі ж як ти й наобирали нам всім "канєц епохі бєднасті" (це ж твої свобода, добробут.гроші) а раніше, такі, як ти обирали "покращення життя вже сьогодні" у вигляді донецького бандюгана, а до цього такі як ти голосували за комуняк, коли вони тобі парєбрік та лавочки за два дня до виборів фарбували та гречку нахаляву розносили. І такі, як ти вже ніколи не проспляться, бо ви кішечно-полосниє курви, яких, разом з москалотой у 2019 вивертало від Армії.Мови.Віри, хоча саме це є основоє будь-якої держави і зараз наші хлопці в окопаз не за твій "добробут та гроші" гинуть, а саме за Армію.Мову.Віру. бо без них не буде всього іншого, в тому числі й добробуту, але такі, як ти, зелена ватна тролятина, цього ніколи не вдуплять, вам аби гроші та харчі хороші, а як назівається країна чи вулиця вам "какаяразніца"...
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04.09.2023 18:03 Ответить
За зелю я ніколи не голосував. Ватний троль якраз ти. Який твій рецепт окрім Армію.Мову.Віру?
Тобто гроші армії не потрібні? Достатньо вірити і розмовляти українською, так і переможемо?
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04.09.2023 18:20 Ответить
вот поэтому и разбегаются во все стороны
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04.09.2023 17:44 Ответить
Перестаньте скиглити, на фронт так на фронт. Чи ви чимось кращі за тих, хто віддав своє життя та здоровья в боях за Україну. Будьте чоловіками, не ганбіться перед дітьми та жінками. Бо пройде час, і за все спитають.
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04.09.2023 17:46 Ответить
Ось це так пшикнув в калюжку, де купити такі рожеві окуляри?
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04.09.2023 18:42 Ответить
Тож він з окопа пише.....
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04.09.2023 19:17 Ответить
Я все чекаю інтерв'ю з набережної Ялти, мене ці новини не цікавлять
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04.09.2023 17:47 Ответить
Ну ок, студенти після 30 - це типу підозріло, а аспіранти чим не вгодили? В аспірантуру БІЛЬШІСТЬ іде після 30, одразу після універу туди йдуть ОДИНИЦІ!
І аспірантів не так багато - їх може всього пару тисяч на всю Україну! Аспіранти - це науковці вже, а не студенти...
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04.09.2023 17:51 Ответить
Маєє бути, як в мордорі.
Навіщо плісняві освічені люди? Вони логічно мислят. Їм краще мати тупу отару, яка свято вірить зЕбілмарафону- раєвській (мосійчук).
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04.09.2023 18:13 Ответить
А де скасування для всіх в опі,вру, 95го лайна і для здриснувшиих сбу/прокуратури/поліції в перші дні з 24го із прикордонних районів/областей?!
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04.09.2023 18:48 Ответить
опять старшее поколение ущемляют по возрастному признаку
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04.09.2023 18:00 Ответить
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04.09.2023 18:10 Ответить
Яке моральне право мають закликати та примушувати вмирати простих українців всілякі Данілови, Рєзнікови, Порошенки і Ко, які своїх синочків та родичів сховали по закордонах???
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04.09.2023 19:20 Ответить
дискримінація абітурієнтів за віком це пряме порушення конституційних прав громадянина,що до другої чи третьої вищої то можливе обмеження але якщо людина здобуває її вперше це неприпустиме обмеження.
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04.09.2023 19:32 Ответить
правильно! всіх треба грести у окопи! Чого це їх повинні захищати?
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04.09.2023 20:52 Ответить
Проффєсорів побільшає
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04.09.2023 19:33 Ответить
Бідними та дурними легше керувати. Раби є раби. Як не крути аивесб час обирали собі правителів, які жили за їх рахунок та будували систему комплексного управління бидлом
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04.09.2023 21:10 Ответить
Про які права мова ? Немає в нікого ніяких прав - окрім права сильного . Хто виборює свої права - то й і має.
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04.09.2023 22:05 Ответить
А вы думали, что выход на границы 91 года(или хотя бы 23 февраля) будет лёгким без дополнительных мобилизаций? Нет и близко...

Не нравится? Ну тогда вперёд к заморозке по текущей линиию.
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04.09.2023 22:13 Ответить
Заморозке? Заморозка это очередной "Минск", убеждён что больше такой трюк не пройдёт, Порошенко просто фартануло.
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05.09.2023 00:41 Ответить
Шо ти блд морозиш ?
Без "Мінська" кацапи літом дійшли б вже до Полтави, бо Захід не знав що Україна воює проти кацапів, для Заходу більше було схоже на "внутрішні розборки" і сценарій Грузії 2008 року повторився би коли кацапи дійшли до Тбілісі за декілька днів. Порох молодець, кебека варить,
бо загнав Кацапію під відповідальність перед політиками Заходу за свої дії.
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05.09.2023 01:16 Ответить
возможно, но, как видим, все 8 лет "подготовки" про*бали и все равно доехали до полной мобилизации (согласно Конституции) и полномасштабной войны с не такой уж и мощной помощью "запада", про*баными арсеналами и т.п. А Хйло в отличие от нас 8 лет учил кацапов стрелять, тренировался в Сирии, делал ракеты, покупал микросхемы, зарабатывал миллиарды, зомбировал население, засылал диверсантов и т.д. и т.п. спокойно убивая - ежедневно - украинцев, несмотря ни на какие "Мински". Так что сдать Крым конечно (на то время), наверное, было правильное решение, как минимум - моральное (если не было реальных средств, массовой готовности стрелять и понимания сути кацапни и Хйла). а вот мобилизация, военное положение, защита донецка-луганска вместо "ато" сразу после оккупации Крыма должна бы была быть. но наверное тоже хотели "сойтись посередине", а то ж бизнесы и недвижимость у тогдашних "слуг" народа тоже на кацапстане были неплохие, да и привыкли к попилам\порешаловам, а не войне, всякие Шуфричи вещали все 8 лет как все хорошо (и до сих пор не в тюряге, видимо менты\сбу\ктотамеще были слишком заняты доением бабла с мирного населения а не защиты оного от колаборантов).
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05.09.2023 03:04 Ответить
Яка защіта Донецька і Луганська, боєздатної армії було пару тисяч бійців, все інше ставленики маскви розігнали і розграбували. Все що було боєздатного це добробати МВС.
Як нах здача Крима ? 70 чи 80 % бійців ЗСУ перейшли на сторону кацапів бо були місцеві і Турчинов не віддав наказ щоб стріляти по своїх в Криму, які ше вчора були в ЗСУ, МВС, СБУ, бо цей наказ все одно б не виконали.
Без Мінських домовленостей окрім вбивства українців кацапи вже спокійно могли зайти в Київ літом - восени 2014 го, бо мали на те сили і можливості, так що херню не треба писати про Мінські домовленості - Меркель і Оланд зробили все щоб звязати руки путіну і де він і міг далі воювати це на Донбасі, а не по всій Україні як 24 лютого 2022.
Кацапи живуть війною - це їх стиль життя. Вони скуповують і вербують уряди сусіднії країн, так було з часів рідораса Петра першого.
Ті народи які непокоряються знищуються кремлем як горці на Кавказі вже 300 років.
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05.09.2023 12:29 Ответить
ну, мог бы - попер бы. помнится, Хйло "танковые клинья" рисовало где-то в те года, но ему видимо популярно объяснили что по чем. там все же есть соображающие люди (хоть и работают на е*аната и военнного преступника), и тот - в отличие от "наших" ручных тормозов режимов - иногда слушает профессионалов, а не только корешей-собутыльников-"партнеров". да и зафигачить полномасштабную войну, даже кацапами на ровном месте не так просто (вот нихрена не делать по обороне 8 лет - влегкую, да). вон от "Вагнера" как обосрался (и было с чего). а в те времена кацапы хоть немного "болотную" помнили и сотни тысяч трупов "на повторить" вряд ли бы сходу проглотили. если бы Хйло начал сразу с Киева, а не Крыма, "помощь легитимному" и все дела был бы конечно таежный союз, ссср-2.0 и т.п. (да и даже просто подождать и через полгода всех перекупить влегкую - тоже было бы). но поскольку Хйло - х*йло и любит трупы, то получили что получили, так что не надо его переоценивать (но и недооценивать тоже не надо). сейчас конечный результат очевиден, имхо, если конечно не будет очередной мировой жопы в головах.
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05.09.2023 18:28 Ответить
Тобі кажуть що ***** не зайшов в Україну бо Захід зацікавився ситуацієй, а ситуацію створили дипломати Пороха, а ти за свою платівку знову.
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05.09.2023 22:30 Ответить
если ситуация это "минский договорняк" -1, -2, то это ситуация прям так себе. чтобы голова не болела у разных европах и сша, типа, все ок, глав-партнер по оон и магате немного с соседями поругались, но что-то там решают. а там и мобилизацию не надо проводить и оборонку нормально ставить, можно делать то, зачем пришли, правда, народ все равно стреляли как кроликов, на фоне, и линию соприкосновения двигали в одну сторону, но то конечно было где-то далеко, давно и неправда.
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06.09.2023 00:17 Ответить
Скасування права на відстрочку від мобілізації для студентів: У Раді зареєстровано законопроєкт Джерело: https://censor.net/ua/n3441323

ДЛЯ Зе ВЛАДИ ГОЛОВНЕ НЕ ПЕРЕМОГА, А ТРИМАТИ У СТРАХУ СУСПІЛЬСТВО УКРАЇНИ
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05.09.2023 01:13 Ответить
Набридло читати про щоденні. Покращення життя в Україні. Як видалити профіль на цензорі?
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05.09.2023 06:03 Ответить
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